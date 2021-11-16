Жёсткий миграционный кризис: что происходит на границе Белоруссии и Польши, где беженцы пытаются прорваться в Европу Статьи редакции
Мигранты пытаются сломать ограждения и забрасывают польских пограничников камнями — в ответ силовики используют слезоточивый газ и водомёты.
16 ноября, спустя неделю после начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе, резко обострилась ситуация. Мигранты, разбившие лагерь у погранпункта Польши, бросали камни и мусор в полицейских, а те в ответ использовали слезоточивый газ и водомёты.
На наплыв беженцев из Ирака, Афганистана и Сирии со стороны Белоруссии, европейские страны жалуются с весны, но в ноябре тысячи беженцев устремились к польским пропускным пунктам в сопровождении белорусских пограничников. Пускать их не хотят.
Запад винит в обострении кризиса Александра Лукашенко, который, по их мнению, хочет отомстить Европе за санкции. В Польше же заказчиком напряжённости на границе считают Владимира Путина. Белоруссия и Россия отрицают обвинения, а Евросоюз готовит санкции.
Откуда приехали мигранты
Большая часть мигрантов на границе Белоруссии с Евросоюзом — граждане Ирака курдского происхождения. Чаще всего это взрослые одинокие мужчины, но встречаются и семьи с детьми, рассказала «Медузе» правозащитница Алёна Чехович, занимающаяся проблемой миграции в ЕС. В лагере живут три женщины на поздних сроках беременности — одна из них готовится рожать на днях. Среди мигрантов есть жители Афганистана, Сирии, Ирана и некоторых африканских стран.
Не все мигранты сразу устремляются к границе — сотни пережидают кризис на границе в Минске, чтобы не жить в палаточных лагерях. До открытия польской границы беженцы планируют жить в гостиницах и съёмных квартирах. С заселением им за деньги помогают координаторы, которых можно встретить в Минске в точке сбора мигрантов — торговый центр «Галерея Минск».
Почему они хотят попасть в Польшу
Мигранты хотят попасть из своих стран в более благополучные европейские, особенно в Германию. Многие добираются до ближайших с Белоруссией государств: Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а затем либо остаются в них (очень редко), либо едут дальше. Литовское издание «15 Минут» отметило, что Литва для нелегальных мигрантов в Белоруссии — лишь дешёвый и относительно безопасный способ попасть в Европу, а не конечная цель.
Как говорят мигранты на границе, они едут от нестабильной политической и экономической ситуации в своих странах. Многие опасаются терактов, а иракские курды — притеснений в связи с этническим происхождением. «Ирак не подходит для проживания людей, в моём доме даже нет электричества. Я хочу уехать, чтобы обеспечить своим детям хорошее будущее», — рассказал «15 минут» житель Ирака Ахмед.
Когда начался кризис на белорусской границе и что там происходит сейчас
На очередной миграционный кризис в Восточной Европе (а особенно в Латвии, Литве и Эстонии) жалуются с начала лета. В сравнении с прошлым годом поток мигрантов увеличился в 39 раз: за весь 2020 год в Литве задержали 81 человека, к началу июля — 800 человек, а к концу — больше 3100, пишет «Медуза». Литовской правительство тогда укрепило границу колючей проволокой и объявило режим экстремальной ситуации.
Утром 8 ноября несколько тысяч беженцев в сопровождении белорусских военных подошли к польской границе. Десятки мигрантов прорвались через границу, но пограничники и военные смогли сдержать остальных. Оставшиеся беженцы разбили лагерь в лесу вблизи пропускного пункта Кузница.
15 ноября около 3,5 тысяч мигрантов, собрав палатки и спальные мешки, двинулись к погранпереходу Брузги. В погранкомитете Белоруссии заявили, что беженцы самоорганизовались, «надеясь на положительный исход». Мигранты сломали забор с белорусской стороны и оказались у ограждений из колючей проволоки границы Польши — там им преградили путь польские пограничники.
Один из мигрантов объяснил поход колонны к границе ухудшающейся погодой, пишет Reformation. «У нас нет защиты от дождя и снега. И дети поголовно кашляют. Мы просто не можем дальше здесь оставаться. [...] Мы должны что-то сделать с этим, мы вынуждены идти», — приводит издание перевод сообщения, якобы распространившегося в мигрантских чатах.
15 ноября со стороны Польши из громкоговорителя звучал женский голос, пишет «Новая газета»: «Соседи, беларусы, очень вас просим, опомнитесь. Это невинные женщины и дети. Позвольте им вернуться домой. Ещё недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим жёнам и детям? Одумайтесь, пожалуйста».
К вечеру 15 ноября большинство мигрантов находились у погранпункта, но некоторые ушли в сторону, расставили палатки и развели костры. Палаточный лагерь также разбили прямо у КПП.
Утром 16 ноября ситуация на границе резко обострилась. Беженцы ломали ограждения, разбирали тротуарную плитку и бросали её и камни в польских силовиков, в ответ пограничники применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёт. Один из полицейских серьёзно пострадал — у него перелом костей черепа.
В телеграм-канале «Беларусь головного мозга» предположили, что среди мигрантов находится белорусский силовик, консультирующий их. В Минобороны Польши заявили, что беженцы использовали светошумовые гранаты, которые им выдали в Белоруссии.
После обеда мигранты отошли от польской границы и вернулись в лагерь в лесу — их туда отправили белорусские пограничники, чтобы беженцы «отдохнули и погрелись», пишет «Спутник Беларусь».
Почему мигранты выбирают Белоруссию и как туда попадают
Мигранты с Ближнего Востока выбирают транзитной страной Белоруссию, так как это наиболее безопасный и дешёвый путь в Европу, пишет «15 минут». В страну они попадают в основном законно с туристическими визами — их получить легче, чем, например, в Турцию.
Иракские турагентства в последние месяцы предлагают всё больше туров в Белоруссию стоимостью от 500 до 1000 долларов. При этом увеличилось число рейсов из Багдада в Минск, а цены в прошлого года значительно снизились. «15 минут» отмечает, что прежде иракских туристов и агентства контролировал белорусский КГБ, однако теперь такого наблюдения нет.
Следующий этап беженцев после приезда в Белоруссию — пересечение границы. За помощь в этом контрабандисты просят от пяти до 15 тысяч долларов. Переезд через Эгейское, Средиземное море и Балканы стоит дешевле: от трёх до девяти тысяч евро, отметила «Медуза».
В пересечении границы мигрантам могут помогать белорусские пограничники, пишет «15 минут», однако доказательств этому нет.
Что говорит Лукашенко
В мае, как раз перед резким увеличением потока нелегальных мигрантов в ЕС, Александр Лукашенко несколько раз заявлял, что впредь Белоруссия не будет помогать Западу в решении кризиса. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал белорусский президент после давления западных стран из-за инцидента с самолётом Ryanair, который по требованию белорусских властей посадили в Минске для задержания экс-главреда Nexta Романа Протасевича.
«Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?», — заявил Лукашенко. Слова белорусского президента могли повлиять на решение иракцев мигрировать через страну. Житель Ирака рассказал Reformation, что речь Лукашенко о том, что Белоруссия не будет препятствовать мигрантам, несколько дней транслировали по телевидению.
15 ноября, во время обострения ситуации у белорусско-польской границы, Лукашенко заявил, что обстановка там накаляется «ясно с каким прицелом». «Не зря же они через запятую: „Лукашенко виноват“, следом — Путин, „Беларусь виновата“, следом — Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», — добавил белорусский президент.
Белоруссия не готова принимать беженцев, чтобы «эти бедные люди» не «напрягали» местных жителей, и может способствовать их отправке на родину, сказал Лукашенко: «Но это люди, надо сказать, очень упёртые: никто возвращаться не хочет». В ответ на обвинения в блокировке Белоруссией гуманитарной помощи, президент добавил, что белорусские власти предоставляют беженцам всё необходимое.
Причём тут Россия
В Евросоюзе не обвиняют Россию в миграционном кризисе, но наблюдают за страной, как и за другими 20 государствами, которые могут быть причастны к транспортировке беженцев в Минск. Польские же власти считают Россию заказчиком напряжённости на границе. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что впервые за 30 лет целостность и безопасность восточной границы Польши грубо нарушается.
В России обвинения Польши отрицают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого «безответственными» и «неприемлимыми». По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Польша и Литва «наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну».
За кризис на границе ответственна не Белоруссия, а западные страны, так как мигранты уезжают из своих стран из-за войн, в которых участвовал в том числе Евросоюз, заявил Путин. «И то, что они пошли сейчас через Белоруссию, – здесь ничего удивительного нет, потому что у Белоруссии, как мне объяснил [...] Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода», — добавил президент. Однако безвизового режима между Белоруссией и странами, из которых прибывают беженцы, нет.
Обвинения в причастности к миграционному кризису коснулись и авиакомпании «Аэрофлот». Несколько СМИ написали, что компания участвовала в перевозке беженцев из ближневосточных стран в Минск. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина также утверждает, что у Варшавы «есть информация» о вовлечённости «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. В авиакомпании обвинения отрицают.
Как Белоруссия и Польша обвиняют друг друга
Белорусские и польские власти перекладывают ответственность за миграционный кризис на границе друг на друга и заявляют о регулярных провокациях. В Польше считают, что мигрантов пропустили к границе специально, чтобы на накалить ситуацию, а в Белоруссии — что мигранты беженцы прибыли законно и имеют право получить убежище в Европе.
Соседствующие страны обвиняют друг друга в насилии по отношению к мигрантам и отсутствии гуманитарной помощи. Очевидцы рассказывали, что слышали на границе выстрели: одни говорят, что стреляли со стороны Польши, другие — на стороне Белоруссии. Судя по всему, речь о предупредительных выстрелах польских пограничников во время попыток мигрантов сломать ограждения. Польские СМИ писали о гибели 14-летнего мигранта от переохлаждения, но белорусские пограничники это опровергли.
Польская сторона заявляет, что белорусские власти специально направляют мигрантов к границе. Минобороны Польши опубликовало фотографию броневика в кустах, из которого, по их мнению, координируют «плановую операцию белорусских служб».
Что говорят другие страны
США, Великобритания, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия и Албания обвинили Белоруссию в дестабилизации ситуации на границе с Польшей. В коллективном письме страны «осуждают организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза».
В Евросоюзе утверждают, что Лукашенко использует мигрантов, чтобы отомстить за санкции и давление . «Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции», — заявил сотрудник внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь.
Канцлер Германии Ангела Меркель также считает, что «людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики», и попросила Путина повлиять на Лукашенко. 16 ноября Меркель и Лукашенко по телефону обсудили кризис на границе — разговор длился около 50 минут. По обострению на погранпункте созвонились также Путин и президент Франции Эмануэль Макрон. Российский президент «привлёк внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами», говорится на сайте Кремля.
Белорусский президент отверг обвинения ЕС, добавив, что «мстить могут только слабые люди». «Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому Союзу. Не собираюсь», — добавил Лукашенко.
Какие санкции грозят Белоруссии
Евросоюз и США обсуждают санкции из-за миграционного кризиса на границе. По данным Reuters, новые ограничения могут коснуться 30 физических и юридических лиц в Белоруссии, в том числе министра иностранных дел. ЕС также разорвёт контракты на лизинг самолётов авиакомпании «Белавиа», заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени: «Или же им придётся вернуть эти самолеты, или, как я понимаю, последует обращение в суд».
Санкции могут ввести и против 20 белорусских чиновников, аэропорта Минска и сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines пишет Financial Times. По информации журналистов, в список также попадёт гостиница «Минск», так как в ней размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу.
13 ноября Cham Wings приостановила полёты в Минск, так как «трудно идентифицировать пассажиров, направляющихся в Беларусь в качестве конечного пункта назначения, и иммигрантов», говорится в заявлении компании.
Осудят их но тихо, так как Польша важный игрок восточной европы так что давить на них деньгами слишком дорого получится. Ну и любое осуждение будет именно что попыткой набрать политические очки, так как в реальости в Европе им мало кто рад да ещё и прибывшим при пособничестве столь проблемного персонажа. )
пусть звучит цинично и жестоко. Но именно этих беженцев и мигрантов не жаль совершенно. Больше скажу, они не заслужили прятаться в Европе и плодиться там, учитывая с какой тупостью они позволяют манипулировать собой и быть обманутыми. Поделом им. Точно так-же скажу и про Россиян, мы не заслужили свободу и хорошую жизнь, пока будем позволять издеваться над нами.
Блядб тэжэ, какой он вам нахуй президент. Сейчас бы похавшего террориста/диктатора/убийцу/колхозника/историка/следователя/врача/агронома/директора/хоккеиста/певца/лыжника/полевода/ландшафтного дизайнера/ученого/конспиролога/etc называть президентом. Хорошо, хоть не президентом Беларуси, ебатб спасибо нахуй
Еще не забудь плюсануть полякам за участие в разрушении ряда стран востока, и геноциде целых народов этих стран.
@Улучшаем TJ @Сломалось скажите чтобы в редактор очобы добавили возможность вставить содержание по подзаголовкам как в википедии. может хоть кто-то какие-нибудь части текста будет читать, а авторам не придётся вручную хуярить ссылки с якорями
Мне больше всего понравилось почитать Пограничные законы Белоруссии. Так вот в симметричной ситуации, если бы из Польши ломилась толпа мигрантов, то пограничники стреляли бы из всего что есть, включая БТР.
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ноября 2008 г. № 454-З
Об органах пограничной службы Республики Беларусь
Статья 33. Применение (использование) оружия, применение боевой техники
Военнослужащие имеют право на применение оружия, боевой техники:
для отражения вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь;
для предотвращения попыток угона за пределы Государственной границы транспортных средств;
для задержания граждан и остановки транспортных средств, незаконно пересекших или пытающихся пересечь Государственную границу, в случаях, когда прекращение нарушения или задержание нарушителей не могут быть осуществлены другими средствами;
для задержания граждан и остановки транспортных средств, двигающихся в пределах пограничной зоны и (или) пограничной полосы вне автомобильных дорог Республики Беларусь, в случае неповиновения законным требованиям военнослужащих об остановке, когда задержание граждан и остановка транспортных средств не могут быть осуществлены другими средствами;
для отражения нападения на военнослужащих и иных граждан, если их жизнь или здоровье подвергаются опасности;
для освобождения заложников;
для отражения группового или вооруженного нападения на объекты органов пограничной службы, таможенных органов, органов внутренних дел, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, участвующих в охране Государственной границы;
для отражения группового или вооруженного нападения на водные или воздушные суда;
при совершении действия, непосредственно направленного на насильственное завладение находящимися у военнослужащего оружием, боеприпасами к нему, боевой техникой или специальными средствами;
при совершении лицом побега из-под стражи, конвоя;
при неповиновении законным требованиям военнослужащих немедленно сдать (положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, применение которых может угрожать жизни или здоровью военнослужащих или иных граждан.
Совершение гражданином действий, запрещенных ему военнослужащим и выражающихся в попытке приблизиться к военнослужащему ближе указанного им расстояния, прикоснуться к оружию или боевой технике, достать без разрешения что-либо из одежды или ручной клади, либо иных действий, которые могут быть истолкованы военнослужащим как угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья его или иных граждан, предоставляет военнослужащему право применить оружие, боевую технику в соответствии с настоящим Законом.
Военнослужащие имеют право использовать оружие для:
обезвреживания животных, угрожающих жизни или здоровью военнослужащих, иных граждан;
подачи сигнала тревоги или вызова помощи;
остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным требованиям военнослужащего об остановке транспортного средства, а также в случаях, если его действия создают реальную угрозу жизни или здоровью военнослужащего, иных граждан либо имеются достоверные данные о том, что транспортным средством управляет гражданин, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление.
Военнослужащие имеют право на применение (использование) оружия, применение боевой техники при охране Государственной границы также в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
Военнослужащие вправе привести оружие, боевую технику в готовность к стрельбе (использованию), если считают, что в создавшейся обстановке не исключена возможность применения (использования) оружия, применения боевой техники.
Запрещается применять (использовать) оружие, применять боевую технику:
в направлении значительного скопления людей, когда от этого могут пострадать посторонние граждане;
в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрывоопасные, а также сильнодействующие ядовитые вещества, и средств транспортировки этих веществ;
в отношении женщин, граждан с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью военнослужащего, иных граждан;
в отношении граждан, незаконно пересекших или пытающихся пересечь Государственную границу, если это произошло (происходит) явно случайно или вследствие несчастного случая либо непреодолимой силы;
в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
1. Мне нравится логика этих беженцев.
Мы хотим зайти в чужую страну, мы хотим помощи, нас не пускают - будем кидать камни, вдруг пустят.
2. Логика Лукашенко. Я раньше сдерживал эти потоки беженцев и не пускал в Европу. А теперь пусть они в Беларусь прилетают бесконтрольно и идут в другую страну.
И типа это норм? Почему одна страна, которая не хочет принимать орды беженцев должна охуевать от того, что другая их принимает? Не принимать может их изначально тогда, чык-чырык?