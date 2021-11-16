Мигранты пытаются сломать ограждения и забрасывают польских пограничников камнями — в ответ силовики используют слезоточивый газ и водомёты.

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Фото Anadolu Agency

16 ноября, спустя неделю после начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе, резко обострилась ситуация. Мигранты, разбившие лагерь у погранпункта Польши, бросали камни и мусор в полицейских, а те в ответ использовали слезоточивый газ и водомёты.

На наплыв беженцев из Ирака, Афганистана и Сирии со стороны Белоруссии, европейские страны жалуются с весны, но в ноябре тысячи беженцев устремились к польским пропускным пунктам в сопровождении белорусских пограничников. Пускать их не хотят.

Запад винит в обострении кризиса Александра Лукашенко, который, по их мнению, хочет отомстить Европе за санкции. В Польше же заказчиком напряжённости на границе считают Владимира Путина. Белоруссия и Россия отрицают обвинения, а Евросоюз готовит санкции.

Откуда приехали мигранты

Большая часть мигрантов на границе Белоруссии с Евросоюзом — граждане Ирака курдского происхождения. Чаще всего это взрослые одинокие мужчины, но встречаются и семьи с детьми, рассказала «Медузе» правозащитница Алёна Чехович, занимающаяся проблемой миграции в ЕС. В лагере живут три женщины на поздних сроках беременности — одна из них готовится рожать на днях. Среди мигрантов есть жители Афганистана, Сирии, Ирана и некоторых африканских стран.

Не все мигранты сразу устремляются к границе — сотни пережидают кризис на границе в Минске, чтобы не жить в палаточных лагерях. До открытия польской границы беженцы планируют жить в гостиницах и съёмных квартирах. С заселением им за деньги помогают координаторы, которых можно встретить в Минске в точке сбора мигрантов — торговый центр «Галерея Минск».

Почему они хотят попасть в Польшу

Мигранты хотят попасть из своих стран в более благополучные европейские, особенно в Германию. Многие добираются до ближайших с Белоруссией государств: Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а затем либо остаются в них (очень редко), либо едут дальше. Литовское издание «15 Минут» отметило, что Литва для нелегальных мигрантов в Белоруссии — лишь дешёвый и относительно безопасный способ попасть в Европу, а не конечная цель.

Как говорят мигранты на границе, они едут от нестабильной политической и экономической ситуации в своих странах. Многие опасаются терактов, а иракские курды — притеснений в связи с этническим происхождением. «Ирак не подходит для проживания людей, в моём доме даже нет электричества. Я хочу уехать, чтобы обеспечить своим детям хорошее будущее», — рассказал «15 минут» житель Ирака Ахмед.

Когда начался кризис на белорусской границе и что там происходит сейчас

На очередной миграционный кризис в Восточной Европе (а особенно в Латвии, Литве и Эстонии) жалуются с начала лета. В сравнении с прошлым годом поток мигрантов увеличился в 39 раз: за весь 2020 год в Литве задержали 81 человека, к началу июля — 800 человек, а к концу — больше 3100, пишет «Медуза». Литовской правительство тогда укрепило границу колючей проволокой и объявило режим экстремальной ситуации.

Рост числа задержанных мигрантов на границе Литвы и Белоруссии с января по июль 2021 года Инфографика 15min.lt

Утром 8 ноября несколько тысяч беженцев в сопровождении белорусских военных подошли к польской границе. Десятки мигрантов прорвались через границу, но пограничники и военные смогли сдержать остальных. Оставшиеся беженцы разбили лагерь в лесу вблизи пропускного пункта Кузница.

По законодательству Польши и ЕС, беженцы могут запросить убежище в устном и письменном виде на пограничном пункте. Однако белорусские пограничники направили людей от пункта к границе с забором, рассказала «Медузе» правозащитница Чехович, добавив, что считает такое решением властей Белоруссии провокацией. Но и тех беженцев, что оказались на погранпункте Польши, пограничники в страну не пускают.

15 ноября около 3,5 тысяч мигрантов, собрав палатки и спальные мешки, двинулись к погранпереходу Брузги. В погранкомитете Белоруссии заявили, что беженцы самоорганизовались, «надеясь на положительный исход». Мигранты сломали забор с белорусской стороны и оказались у ограждений из колючей проволоки границы Польши — там им преградили путь польские пограничники.

Один из мигрантов объяснил поход колонны к границе ухудшающейся погодой, пишет Reformation. «У нас нет защиты от дождя и снега. И дети поголовно кашляют. Мы просто не можем дальше здесь оставаться. [...] Мы должны что-то сделать с этим, мы вынуждены идти», — приводит издание перевод сообщения, якобы распространившегося в мигрантских чатах.

Мигранты прошли к польской границе Видео «Белта»

MSWiA @MSWiA_GOV_PL 🔴 Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica

15 ноября со стороны Польши из громкоговорителя звучал женский голос, пишет «Новая газета»: «Соседи, беларусы, очень вас просим, опомнитесь. Это невинные женщины и дети. Позвольте им вернуться домой. Ещё недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим жёнам и детям? Одумайтесь, пожалуйста».

К вечеру 15 ноября большинство мигрантов находились у погранпункта, но некоторые ушли в сторону, расставили палатки и развели костры. Палаточный лагерь также разбили прямо у КПП.

Палаточный лагерь у погранпункта Брузги Фото Reformation

Утром 16 ноября ситуация на границе резко обострилась. Беженцы ломали ограждения, разбирали тротуарную плитку и бросали её и камни в польских силовиков, в ответ пограничники применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёт. Один из полицейских серьёзно пострадал — у него перелом костей черепа.

В телеграм-канале «Беларусь головного мозга» предположили, что среди мигрантов находится белорусский силовик, консультирующий их. В Минобороны Польши заявили, что беженцы использовали светошумовые гранаты, которые им выдали в Белоруссии.

После обеда мигранты отошли от польской границы и вернулись в лагерь в лесу — их туда отправили белорусские пограничники, чтобы беженцы «отдохнули и погрелись», пишет «Спутник Беларусь».

Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 @MON_GOV_PL Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak

Straż Graniczna @Straz_Graniczna

#zgranicy Koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach po stronie białoruskiej🇧🇾, od ok. godziny atakują polskie służby.Wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.

Ролик Shot

Почему мигранты выбирают Белоруссию и как туда попадают

Мигранты с Ближнего Востока выбирают транзитной страной Белоруссию, так как это наиболее безопасный и дешёвый путь в Европу, пишет «15 минут». В страну они попадают в основном законно с туристическими визами — их получить легче, чем, например, в Турцию.

Иракские турагентства в последние месяцы предлагают всё больше туров в Белоруссию стоимостью от 500 до 1000 долларов. При этом увеличилось число рейсов из Багдада в Минск, а цены в прошлого года значительно снизились. «15 минут» отмечает, что прежде иракских туристов и агентства контролировал белорусский КГБ, однако теперь такого наблюдения нет.

Следующий этап беженцев после приезда в Белоруссию — пересечение границы. За помощь в этом контрабандисты просят от пяти до 15 тысяч долларов. Переезд через Эгейское, Средиземное море и Балканы стоит дешевле: от трёх до девяти тысяч евро, отметила «Медуза».

В пересечении границы мигрантам могут помогать белорусские пограничники, пишет «15 минут», однако доказательств этому нет.

Что говорит Лукашенко

В мае, как раз перед резким увеличением потока нелегальных мигрантов в ЕС, Александр Лукашенко несколько раз заявлял, что впредь Белоруссия не будет помогать Западу в решении кризиса. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал белорусский президент после давления западных стран из-за инцидента с самолётом Ryanair, который по требованию белорусских властей посадили в Минске для задержания экс-главреда Nexta Романа Протасевича.

Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы [страны Запада] гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. Александр Лукашенко

«Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?», — заявил Лукашенко. Слова белорусского президента могли повлиять на решение иракцев мигрировать через страну. Житель Ирака рассказал Reformation, что речь Лукашенко о том, что Белоруссия не будет препятствовать мигрантам, несколько дней транслировали по телевидению.

15 ноября, во время обострения ситуации у белорусско-польской границы, Лукашенко заявил, что обстановка там накаляется «ясно с каким прицелом». «Не зря же они через запятую: „Лукашенко виноват“, следом — Путин, „Беларусь виновата“, следом — Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», — добавил белорусский президент.

Белоруссия не готова принимать беженцев, чтобы «эти бедные люди» не «напрягали» местных жителей, и может способствовать их отправке на родину, сказал Лукашенко: «Но это люди, надо сказать, очень упёртые: никто возвращаться не хочет». В ответ на обвинения в блокировке Белоруссией гуманитарной помощи, президент добавил, что белорусские власти предоставляют беженцам всё необходимое.

Причём тут Россия

В Евросоюзе не обвиняют Россию в миграционном кризисе, но наблюдают за страной, как и за другими 20 государствами, которые могут быть причастны к транспортировке беженцев в Минск. Польские же власти считают Россию заказчиком напряжённости на границе. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что впервые за 30 лет целостность и безопасность восточной границы Польши грубо нарушается.

Лукашенко является исполнителем последней атаки. Но у этой атаки есть заказчик, который находится в Москве. И этот заказчик — президент Путин. Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

В России обвинения Польши отрицают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого «безответственными» и «неприемлимыми». По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Польша и Литва «наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну».

За кризис на границе ответственна не Белоруссия, а западные страны, так как мигранты уезжают из своих стран из-за войн, в которых участвовал в том числе Евросоюз, заявил Путин. «И то, что они пошли сейчас через Белоруссию, – здесь ничего удивительного нет, потому что у Белоруссии, как мне объяснил [...] Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода», — добавил президент. Однако безвизового режима между Белоруссией и странами, из которых прибывают беженцы, нет.

16 ноября Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию на границе, но подробностей встречи пока нет.

Обвинения в причастности к миграционному кризису коснулись и авиакомпании «Аэрофлот». Несколько СМИ написали, что компания участвовала в перевозке беженцев из ближневосточных стран в Минск. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина также утверждает, что у Варшавы «есть информация» о вовлечённости «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. В авиакомпании обвинения отрицают.

Как Белоруссия и Польша обвиняют друг друга

Белорусские и польские власти перекладывают ответственность за миграционный кризис на границе друг на друга и заявляют о регулярных провокациях. В Польше считают, что мигрантов пропустили к границе специально, чтобы на накалить ситуацию, а в Белоруссии — что мигранты беженцы прибыли законно и имеют право получить убежище в Европе.

Соседствующие страны обвиняют друг друга в насилии по отношению к мигрантам и отсутствии гуманитарной помощи. Очевидцы рассказывали, что слышали на границе выстрели: одни говорят, что стреляли со стороны Польши, другие — на стороне Белоруссии. Судя по всему, речь о предупредительных выстрелах польских пограничников во время попыток мигрантов сломать ограждения. Польские СМИ писали о гибели 14-летнего мигранта от переохлаждения, но белорусские пограничники это опровергли.

Польская сторона заявляет, что белорусские власти специально направляют мигрантов к границе. Минобороны Польши опубликовало фотографию броневика в кустах, из которого, по их мнению, координируют «плановую операцию белорусских служб».

Что говорят другие страны

США, Великобритания, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия и Албания обвинили Белоруссию в дестабилизации ситуации на границе с Польшей. В коллективном письме страны «осуждают организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза».

В Евросоюзе утверждают, что Лукашенко использует мигрантов, чтобы отомстить за санкции и давление . «Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции», — заявил сотрудник внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь.

Канцлер Германии Ангела Меркель также считает, что «людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики», и попросила Путина повлиять на Лукашенко. 16 ноября Меркель и Лукашенко по телефону обсудили кризис на границе — разговор длился около 50 минут. По обострению на погранпункте созвонились также Путин и президент Франции Эмануэль Макрон. Российский президент «привлёк внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами», говорится на сайте Кремля.

Белорусский президент отверг обвинения ЕС, добавив, что «мстить могут только слабые люди». «Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому Союзу. Не собираюсь», — добавил Лукашенко.

Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете? Александр Лукашенко

Какие санкции грозят Белоруссии

Евросоюз и США обсуждают санкции из-за миграционного кризиса на границе. По данным Reuters, новые ограничения могут коснуться 30 физических и юридических лиц в Белоруссии, в том числе министра иностранных дел. ЕС также разорвёт контракты на лизинг самолётов авиакомпании «Белавиа», заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени: «Или же им придётся вернуть эти самолеты, или, как я понимаю, последует обращение в суд».

Санкции могут ввести и против 20 белорусских чиновников, аэропорта Минска и сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines пишет Financial Times. По информации журналистов, в список также попадёт гостиница «Минск», так как в ней размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу.