Пока одни предлагают сходить за другого человека в магазин за 300 рублей, другие организуются в Telegram для совместных поездок с обладателями QR-кодов.

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«Самый большой QR-код» от автомобильного завода «Урал»

Фото из инстаграма завода «Урал»

Госдума пока окончательно не приняла законопроект об использовании QR-кодов по всей России, но в ряде регионов они уже действуют. В новостях всё чаще появляется информация о нововведениях в городах страны. Среди них — новые профессии, реклама от Минздрава и создание чатов в мессенджерах, чтобы помогать в людям, которые ещё не получили QR-код.

Ролик нижегородского Минздрава о Золушке, которая не попала на бал из-за отсутствия QR-кода

Министерство здравоохранения Нижегородской области и местный кукольный театр опубликовали ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода о вакцинации.

В ролике героиня сказки получает всё необходимое для вечера — платье, туфли и карету. Но на месте выясняется, что у неё нет QR-кода. В итоге она возвращается домой со словами, что ей «вновь придётся чистить картошку». Ролик заканчивается призывом: «Спасайся! Прививайся!».

Авторы видео пообещали, что «Золушка-2021» — это лишь первая серия совместного проекта министерства с кукольным театром о диалогах сказочных персонажей.

Самый большой QR-код в России от завода «Урал»

18 ноября в городе Миасс (Челябинская область) автомобильный завод «Урал» в честь своего дня рождения показал многометровый QR-код, который развернули 80 человек. В предприятии утверждают, что это самый большой код в стране, который внесут в Книгу рекордов России.

При сканировании кода он ведёт на группу во «ВКонтакте» под названием «QR-флшемоб», созданную в середине ноября. В ней есть отчёты о проведённых мероприятиях, информация об акциях завода и историческая справка о предприятии.

Вакансии контролёров QR-кодов

Как утверждают РИА «Новости», российские работодатели разместили около 100 вакансий контролёров QR-кодов. Их зарплата в среднем составляет 15-30 тысяч рублей. Чаще всего такие вакансии сейчас можно встретить в Алтайском крае, Петербурге, Свердловской области и Пермском крае.

С 22 ноября в Татарстане будут проверять коды у всех пассажиров общественного транспорта. Именно поэтому казанский «Метроэлектротранс» уже набирают людей на вакансию контролёров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена. Им предлагают зарплату в 20 тысяч рублей, а опыт работы не требуется.

QR-курьеры и QR-друг

После введения QR-кодов жители регионов решили, что ограничения повлияют на бизнес, а многие люди окажутся в положении, когда без них никуда не смогут пойти. На Avito появились объявления из Красноярска, Омска, Саратова, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга об услуге сходить в магазин по коду о прохождении вакцинации. Цена каждой точно не известна, авторы чаще всего указывают, что она «договорная». На момент написания заметки на сайте около 280 подобных объявлений.

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Несколько доставщиков, которые предлагают подобные услуги, рассказали изданию 74.ru, что в Челябинске чаще всего звонят те, кто делает ремонт. Стоимость похода в магазин и доставки не превышает 300-400 рублей.

Я уже в строительные ходил: «Леруа» и другие. Чем больше товаров и чем больше времени в магазине проведу, тем больше денег беру. У меня есть основная работа, но мне скучно было дома, вот я объявление и выложил. Александр

курьер



Жители Татарстана создали чат в телеграме под названием «Довези друга». Из-за введения проверки QR-кодов в общественном транспорте жители Казани, которые не получили их, объединились для поиска попутчиков, чтобы добираться на работу или в удалённые населённые пункты. В сообществе около двух тысяч человек.

Скриншот TJ



В описании сказано, что это сообщество помощи друг другу, кому «нужно доехать до работы по Казани и в близлежащие пункты, кто пользовался для этого общественным транспортом, но кому станет проблематично». И для тех, кто готов подвезти друга.

Скидки в магазинах по QR-кодам в Брянской области и объявления о платной распечатке в Саратове

15 ноября клиентам одного из брянских магазинов пришло уведомление о системе скидок при предъявлении QR-кода. Посетителям предлагали снизить цену на сумки и аксессуары на 55% до 1 декабря.

Скриншот «Новостей Брянска»



Житель Саратова тоже решил найти свою нишу в бизнесе и опубликовал на «Авито» объявление о распечатке QR-кодов на любой поверхности за деньги. Он предлагает нанести цифровой код на пластиковую карту или чехол телефона за 75 рублей.