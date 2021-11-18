Курьеры для похода в ТЦ и контролёры-проверщики в автобусах: что меняется в российских регионах после введения QR-кодов Статьи редакции
Пока одни предлагают сходить за другого человека в магазин за 300 рублей, другие организуются в Telegram для совместных поездок с обладателями QR-кодов.
Госдума пока окончательно не приняла законопроект об использовании QR-кодов по всей России, но в ряде регионов они уже действуют. В новостях всё чаще появляется информация о нововведениях в городах страны. Среди них — новые профессии, реклама от Минздрава и создание чатов в мессенджерах, чтобы помогать в людям, которые ещё не получили QR-код.
Ролик нижегородского Минздрава о Золушке, которая не попала на бал из-за отсутствия QR-кода
Министерство здравоохранения Нижегородской области и местный кукольный театр опубликовали ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода о вакцинации.
В ролике героиня сказки получает всё необходимое для вечера — платье, туфли и карету. Но на месте выясняется, что у неё нет QR-кода. В итоге она возвращается домой со словами, что ей «вновь придётся чистить картошку». Ролик заканчивается призывом: «Спасайся! Прививайся!».
Авторы видео пообещали, что «Золушка-2021» — это лишь первая серия совместного проекта министерства с кукольным театром о диалогах сказочных персонажей.
Самый большой QR-код в России от завода «Урал»
18 ноября в городе Миасс (Челябинская область) автомобильный завод «Урал» в честь своего дня рождения показал многометровый QR-код, который развернули 80 человек. В предприятии утверждают, что это самый большой код в стране, который внесут в Книгу рекордов России.
При сканировании кода он ведёт на группу во «ВКонтакте» под названием «QR-флшемоб», созданную в середине ноября. В ней есть отчёты о проведённых мероприятиях, информация об акциях завода и историческая справка о предприятии.
Вакансии контролёров QR-кодов
Как утверждают РИА «Новости», российские работодатели разместили около 100 вакансий контролёров QR-кодов. Их зарплата в среднем составляет 15-30 тысяч рублей. Чаще всего такие вакансии сейчас можно встретить в Алтайском крае, Петербурге, Свердловской области и Пермском крае.
С 22 ноября в Татарстане будут проверять коды у всех пассажиров общественного транспорта. Именно поэтому казанский «Метроэлектротранс» уже набирают людей на вакансию контролёров для проверки QR-кодов на станциях метрополитена. Им предлагают зарплату в 20 тысяч рублей, а опыт работы не требуется.
QR-курьеры и QR-друг
После введения QR-кодов жители регионов решили, что ограничения повлияют на бизнес, а многие люди окажутся в положении, когда без них никуда не смогут пойти. На Avito появились объявления из Красноярска, Омска, Саратова, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга об услуге сходить в магазин по коду о прохождении вакцинации. Цена каждой точно не известна, авторы чаще всего указывают, что она «договорная». На момент написания заметки на сайте около 280 подобных объявлений.
Несколько доставщиков, которые предлагают подобные услуги, рассказали изданию 74.ru, что в Челябинске чаще всего звонят те, кто делает ремонт. Стоимость похода в магазин и доставки не превышает 300-400 рублей.
Жители Татарстана создали чат в телеграме под названием «Довези друга». Из-за введения проверки QR-кодов в общественном транспорте жители Казани, которые не получили их, объединились для поиска попутчиков, чтобы добираться на работу или в удалённые населённые пункты. В сообществе около двух тысяч человек.
В описании сказано, что это сообщество помощи друг другу, кому «нужно доехать до работы по Казани и в близлежащие пункты, кто пользовался для этого общественным транспортом, но кому станет проблематично». И для тех, кто готов подвезти друга.
Скидки в магазинах по QR-кодам в Брянской области и объявления о платной распечатке в Саратове
15 ноября клиентам одного из брянских магазинов пришло уведомление о системе скидок при предъявлении QR-кода. Посетителям предлагали снизить цену на сумки и аксессуары на 55% до 1 декабря.
Житель Саратова тоже решил найти свою нишу в бизнесе и опубликовал на «Авито» объявление о распечатке QR-кодов на любой поверхности за деньги. Он предлагает нанести цифровой код на пластиковую карту или чехол телефона за 75 рублей.
А ещё есть очень удобный сервис для проверки QR кодов и суперские устройства, которыми их можно проверять!