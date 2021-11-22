Скандал приобрёл международный масштаб и грозит Китаю проблемами в области спорта.

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Теннисистка Пэн Шуай на Открытом чемпионате Австралии 2020 года Фото Reuters

Около трёх недель назад одна из самых известных спортсменок Китая перестала выходить на связь после того, как открыто обвинила одного из высокопоставленных чиновников в принуждении к сексу. В ответ на международный резонанс китайские СМИ стали публиковать материалы, создающие впечатление, что с теннисисткой всё в порядке. Но им не верят.

TJ рассказывает о происходящем вокруг Пэн Шуай, а также о возможных последствиях для спортсменки и китайских властей.

Кто такая Пэн Шуай и о чём она рассказала в сети

35-летняя Пэн Шуай — одна из самых известных спортсменок Китая, как внутри страны, так и за её пределами. Она стала заниматься теннисом в возрасте восьми лет под влиянием своего дяди — известного китайского тренера. В 12 лет врачи сообщили Шуай, что она больше не может играть из-за порока сердца. Однако девушка сделала операцию, чтобы вернуться к спорту — и добилась уникальных для китайского тенниса успехов.

Пэн Шуай 25 раз побеждала в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и одерживала победы в женском парном разряде турниров Большого шлема в 2013 и 2014 годах, за что дважды получала статус первой ракетки мира в парном рейтинге. Правда, в последние несколько лет её показатели ухудшились из-за череды поражений: теперь она занимает 192 место в мировом рейтинге одиночных игроков и 306 — в парном рейтинге.

Пэн Шуай на Открытом чемпионате Таиланда в 2020 году Скриншот видео WTA

Теннисистка обвинила чиновника в изнасилованиях

2 ноября 2021 года Пэн Шуай опубликовала длинный и не совсем понятный пост в своём подтверждённом профиле сервиса микроблогов Weibo. Спортсменка рассказала о том, как Чжан Гаоли, бывший старший вице-премьер и член Политбюро Коммунистической партии Китая, неоднократно принуждал её к сексуальным контактам.

По словам Шуай, в 2011 году у неё с политиком завязались романтические отношения после совместной игры в теннис. Поначалу девушка шла на близость добровольно, но со временем Гаоли всё чаще стал добиваться желаемого силой. Так продолжалось несколько лет, пока карьера чиновника не пошла в гору. Гаоли всё чаще стал беспокоиться, что об их тайных отношениях кто-то узнает, что побудило его разорвать все контакты с Шуай.

Бывший старший вице-премьер Китая Чжан Гаоли в 2014 году Фото Reuters

Около трёх лет назад, когда 72-летний Гаоли уже вышел на пенсию, он с супругой пригласил Шуай на обед к себе домой. Когда обед закончился, бывший чиновник остался с теннисисткой наедине и угрозами заставил её несколько раз заняться с ним сексом в спальне, невзирая на отказы и слёзы. При этом за дверью спальни стоял неизвестный человек и никого не впускал.

Разные СМИ по-разному пересказывают историю Пэн Шуай. Большинство изданий пишут, что сначала её отношения с чиновником были добровольными, а три года назад Гаоли изнасиловал её, но некоторые ресурсы излагают обратную версию — что насилие имело место в 2011 году, а три года назад они начали встречаться по желанию спортсменки. Причиной такой путаницы может быть несвязность рассказа Шуай, помноженная на трудности перевода с китайского языка.

Спортсменка отметила, что не имеет доказательств своих слов, но полна решимости рассказать о том, что с ней случилось. До этого момента представителей высших эшелонов китайской власти никогда публично не обвиняли в сексуальном насилии.

Что произошло после заявления спортсменки

В течение 20 минут модераторы Weibo удалили пост Шуай вместе с комментариями. Учётная запись спортсменки осталась незаблокированной, но китайские поисковые системы перестали выводить любую информацию о ней. Государственные интернет-цензоры начали отыскивать и удалять в китайском сегменте сети любые репосты, обсуждения и упоминания рассказа бывшей первой ракетки мира. Оригинальный пост сохранился только в скриншотах, которые всё же успели разойтись по интернету.

Emily Feng 冯哲芸 @EmilyZFeng Unverified post from Chinese tennis star Peng Shuai, taken down from Weibo within minutes, in which she claims (again unverified) that she was assaulted by former Vice premier Zhang Gaoli, before willingly becoming his mistress. Highest public #MeToo allegation in China Непроверенный пост от китайской звезды тенниса Пэн Шуай, удалённый из Weibo через несколько минут, в котором она утверждает (опять же, бездоказательно), что её изнасиловал бывший вице-премьер Чжан Гаоли, после чего она добровольно его любовницей. Самый высокопоставленный объект обвинений в сексуальных домогательствах в Китае

С этого момента Пэн Шуай перестала выходить на связь и появляться на публике — по крайней мере, лично. Председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон предпринял множество попыток пообщаться с ней, но все они оказались безуспешными.

18 ноября состоялась плановая пресс-конференция министерства иностранных дел Китая, на которой журналисты задали несколько вопросов о Пэн Шуай. Пресс-секретарь МИД Чжао Лицзянь ответил, что «это не вопрос министерства иностранных дел», и что он ничего не знает об этой ситуации.

Сообщения, фото и видео от государственных СМИ Китая

За день до пресс-конференции МИД, 17 ноября, Стив Саймон получил электронное письмо, якобы написанное теннисисткой. В нём говорилось, что обвинения в адрес Чжана Гаоли ложны, а сама она «не пропала без вести» и просто «отдыхает дома в безопасности». Письмо вызвало у председателя WTA ровно обратную реакцию: в официальном заявлении Саймон написал, что опасается за безопасность Пэн Шуай и считает, что письмо писала не она.

Почти одновременно скриншот письма Шуай опубликовал в своём твиттере китайский государственный телеканал CGTN, который находится под контролем Отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая. Твит вызвал поток издевательских ответов — пользователи соцсети также не поверили, что текст писала теннисистка.

CGTN @CGTNOfficial Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: Китайская звезда тенниса Пэн Шуай отправила электронное письмо Стиву Саймону, председателю и генеральному директору WTA, сообщает CGTN. Вот что говорится в письме

19 ноября журналист CGTN Шэнь Шивэй опубликовал в своём твиттере фотографии, которые Пэн Шуай якобы отправила подруге через WeChat, пожелав «счастливых выходных». Этот твит также вызвал скептическую реакцию. Некоторые пользователи даже предположили, что спортсменка пытается сообщить о контроле со стороны китайских властей, фотографируясь на фоне изображения Винни-Пуха — его ассоциируют с главой Китая Си Цзиньпинем.

Shen Shiwei沈诗伟 @shen_shiwei Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dc124e17-85dd-5af5-a351-fedbdf66c2ab\/","width":1080,"height":1440}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6834925f-416c-54a3-a9a9-e39e6cd7fb76\/","width":1080,"height":1440}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fd220e3e-7e2e-582b-9fad-088c075ea68f\/","width":1080,"height":1440}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e835aad-a68c-5a67-bf45-92dfccc75cf2\/","width":828,"height":1540}}}] Пэн Шуай в WeChat только что опубликовала три новые фотографии и сказала: «Счастливых выходных». Её подруга поделилась тремя фотографиями и скриншотом WeChat Пэн.

Днём позже этот же журналист выложил в свой твиттер видеоролик, на котором теннисистка Пэн Шуай ужинает в ресторане с друзьями. А 21 ноября главный редактор Global Times, официальной газеты Коммунистической партии Китая, опубликовал новое видео, на котором Пэн Шуай открывает финал подросткового теннисного матча в Пекине утром того же дня. Также он заявил, что спортсменка «скоро появится на публике».

Shen Shiwei沈诗伟 @shen_shiwei Peng Shuai had a dinner with her friends. Пэн Шуай ужинает со своими друзьями

Мировая реакция на происходящее с Пэн Шуай

Председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон призвал китайские власти начать расследование обвинений в адрес Чжана Гаоли и перестать «стирать» теннисистку из информационного пространства.



Несколько дней спустя Саймон пригрозил остановить все турниры WTA в Китае, если власти не начнут «совершенно прозрачно и без цензуры» расследовать обвинения Шуай и не предоставят надёжных доказательств, что спортсменке ничего не угрожает.

Международная федерация тенниса (ITF) поддержала Саймона и заявила, что безопасность игроков превыше всего. Международный олимпийский комитет также согласился с Саймоном, но сообщил, что «воодушевлён последними сообщениями о том, что Шуай находится в безопасности».

Правозащитная организация Amnesty International призвала китайские власти предоставить надёжные доказательства, что Пэн Шуай ничего не угрожает, и начать расследование возможного сексуального насилия со стороны Чжана Гаоли.

С таким же призывом к властям КНР обратились Верховный комиссар ООН по правам человека Лиз Троссел и пресс-секретарь администрации президента США Дженнифер Псаки. Последняя вместе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман выразили ещё и глубокую обеспокоенность происходящим.

Правозащитная организация Human Rights Watch разослала компаниям-спонсорам Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине предложение сообща выступить против нарушения прав человека китайскими властями. При этом в парламентах США, Евросоюза и Великобритании уже несколько месяцев обсуждают возможность бойкотирования или переноса Игр, а представитель Госдепартамента США заявил ещё в апреле, что бойкот вполне реален. Это подтвердил президент США Джо Байден 19 ноября.



Серена Уильямс, Наоми Осака, Станислас Вавринка, Новак Джокович, Энди Маррей, Билли Джин Кинг, Роджер Федерер и другие титулованные теннисисты присоединились к призывам провести расследование и опубликовали в твиттере серию постов с хештегом #WhereIsPengShuai.

Serena Williams @serenawilliams I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai Я опустошена и шокирована после новости о Пэн Шуай. Я надеюсь, что она в безопасности и найдётся как можно скорее. Должно начаться расследование и мы не должны молчать. Шлю любовь ей и её семье в это невероятно трудное время

Чем может закончиться история Пэн Шуай

Сейчас в Китае любые обсуждения на эту тему государственные цензоры оперативно блокируют и удаляют — даже в личных чатах и группах. Если кто-либо пытается разместить сообщение с упоминанием теннисистки или Чжана Гаоли — он получает предупреждение, что его текст «нарушает соответствующие законы и правила». Технические инструменты «Великого файрволла» позволяют китайским властям быстро отслеживать и удалять любую «нежелательную» информацию.

Неназванная китайская активистка в интервью Financial Times сообщила, что Шуай, скорее всего, будет «навсегда похоронена» для китайских СМИ. По её словам, китайским женщинам разрешается публично обвинять знаменитостей или бизнесменов, но не чиновников, особенно высокопоставленных — эти люди неприкосновенны в КНР.

Впрочем, даже обвинения в адрес шоуменов, преподавателей и учёных нередко оборачиваются для жительниц Китая угрозами и уголовными делами за «распространение порочащих сведений». Согласно ряду свидетельств, в КНР до сих пор процветает патриархальная традиция принуждения подчинённых и других женщин к сексуальным контактам со стороны влиятельных чиновников и бизнесменов.

Наиболее эффективным способом помочь опальной теннисистке может быть воздействие международного сообщества. В пользу этой версии говорят публикации китайских государственных СМИ в твиттере, который заблокирован для жителей Китая — то есть эти материалы явно направлены на мировую общественность.

Председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон Фото Reuters

Однако меры давления вроде ухода WTA из Китая и бойкота Зимних Олимпийских игр могут оказаться более чувствительными для самой WTA и западных стран, чем для китайских властей. Теннисная ассоциация может потерять до миллиарда долларов инвестиций от китайского бизнеса и около трети своих доходов, а бойкот Игр способен причинить властям Китая разве что репутационный ущерб — страна изначально не собиралась принимать иностранных туристов и зрителей из-за жёстких мер против эпидемии Covid-19.

Тем более, что речь пока идёт лишь о дипломатическом бойкоте — то есть отказе посылать официальные политические делегации, как сделали США в отношении Игр в Сочи 2014 года. Международный олимпийский комитет и вовсе будто дистанцировался от резонанса, возлагая надежды на «тихую дипломатию».

«Стирание» опальных людей из общественной жизни — обычная практика в Китае

Знаменитая китайская актриса Фань Бинбин в 2018 году пропала из всех китайских СМИ и соцсетей после того, как её обвинили в уклонении от уплаты налогов. Поисковые системы и новостные сайты также скрыли все связанные с ней материалы, а сама она перестала появляться на людях. Только несколько месяцев спустя Фань Бинбин смогла вернуться к обычной жизни.

От прессинга не спасают даже огромные состояния и высокое положение в обществе: например, основатель Alibaba миллиардер Джек Ма пропал на три месяца после того, как раскритиковал китайские власти. В начале года и вовсе появились слухи, что компанию национализируют по итогу антимонопольного расследования.

Широкая известность неугодных людей также не мешает китайским властям «стирать» их из интернета и публичной жизни. Осенью Коммунистическая партия Китая из идеологических соображений начала полномасштабную борьбу с местными кумирами молодёжи. Онлайн-знаменитостей штрафуют на огромные суммы, арестовывают по различным обвинениям и удаляют из информационного поля.