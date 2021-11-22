Китайская теннисистка обвинила политика в изнасилованиях, после чего её «стёрли». Главное о резонансе вокруг Пэн Шуай Статьи редакции
Скандал приобрёл международный масштаб и грозит Китаю проблемами в области спорта.
Около трёх недель назад одна из самых известных спортсменок Китая перестала выходить на связь после того, как открыто обвинила одного из высокопоставленных чиновников в принуждении к сексу. В ответ на международный резонанс китайские СМИ стали публиковать материалы, создающие впечатление, что с теннисисткой всё в порядке. Но им не верят.
TJ рассказывает о происходящем вокруг Пэн Шуай, а также о возможных последствиях для спортсменки и китайских властей.
Кто такая Пэн Шуай и о чём она рассказала в сети
35-летняя Пэн Шуай — одна из самых известных спортсменок Китая, как внутри страны, так и за её пределами. Она стала заниматься теннисом в возрасте восьми лет под влиянием своего дяди — известного китайского тренера. В 12 лет врачи сообщили Шуай, что она больше не может играть из-за порока сердца. Однако девушка сделала операцию, чтобы вернуться к спорту — и добилась уникальных для китайского тенниса успехов.
Пэн Шуай 25 раз побеждала в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и одерживала победы в женском парном разряде турниров Большого шлема в 2013 и 2014 годах, за что дважды получала статус первой ракетки мира в парном рейтинге. Правда, в последние несколько лет её показатели ухудшились из-за череды поражений: теперь она занимает 192 место в мировом рейтинге одиночных игроков и 306 — в парном рейтинге.
Теннисистка обвинила чиновника в изнасилованиях
2 ноября 2021 года Пэн Шуай опубликовала длинный и не совсем понятный пост в своём подтверждённом профиле сервиса микроблогов Weibo. Спортсменка рассказала о том, как Чжан Гаоли, бывший старший вице-премьер и член Политбюро Коммунистической партии Китая, неоднократно принуждал её к сексуальным контактам.
По словам Шуай, в 2011 году у неё с политиком завязались романтические отношения после совместной игры в теннис. Поначалу девушка шла на близость добровольно, но со временем Гаоли всё чаще стал добиваться желаемого силой. Так продолжалось несколько лет, пока карьера чиновника не пошла в гору. Гаоли всё чаще стал беспокоиться, что об их тайных отношениях кто-то узнает, что побудило его разорвать все контакты с Шуай.
Около трёх лет назад, когда 72-летний Гаоли уже вышел на пенсию, он с супругой пригласил Шуай на обед к себе домой. Когда обед закончился, бывший чиновник остался с теннисисткой наедине и угрозами заставил её несколько раз заняться с ним сексом в спальне, невзирая на отказы и слёзы. При этом за дверью спальни стоял неизвестный человек и никого не впускал.
Спортсменка отметила, что не имеет доказательств своих слов, но полна решимости рассказать о том, что с ней случилось. До этого момента представителей высших эшелонов китайской власти никогда публично не обвиняли в сексуальном насилии.
Что произошло после заявления спортсменки
В течение 20 минут модераторы Weibo удалили пост Шуай вместе с комментариями. Учётная запись спортсменки осталась незаблокированной, но китайские поисковые системы перестали выводить любую информацию о ней. Государственные интернет-цензоры начали отыскивать и удалять в китайском сегменте сети любые репосты, обсуждения и упоминания рассказа бывшей первой ракетки мира. Оригинальный пост сохранился только в скриншотах, которые всё же успели разойтись по интернету.
С этого момента Пэн Шуай перестала выходить на связь и появляться на публике — по крайней мере, лично. Председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон предпринял множество попыток пообщаться с ней, но все они оказались безуспешными.
18 ноября состоялась плановая пресс-конференция министерства иностранных дел Китая, на которой журналисты задали несколько вопросов о Пэн Шуай. Пресс-секретарь МИД Чжао Лицзянь ответил, что «это не вопрос министерства иностранных дел», и что он ничего не знает об этой ситуации.
Сообщения, фото и видео от государственных СМИ Китая
За день до пресс-конференции МИД, 17 ноября, Стив Саймон получил электронное письмо, якобы написанное теннисисткой. В нём говорилось, что обвинения в адрес Чжана Гаоли ложны, а сама она «не пропала без вести» и просто «отдыхает дома в безопасности». Письмо вызвало у председателя WTA ровно обратную реакцию: в официальном заявлении Саймон написал, что опасается за безопасность Пэн Шуай и считает, что письмо писала не она.
Почти одновременно скриншот письма Шуай опубликовал в своём твиттере китайский государственный телеканал CGTN, который находится под контролем Отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая. Твит вызвал поток издевательских ответов — пользователи соцсети также не поверили, что текст писала теннисистка.
19 ноября журналист CGTN Шэнь Шивэй опубликовал в своём твиттере фотографии, которые Пэн Шуай якобы отправила подруге через WeChat, пожелав «счастливых выходных». Этот твит также вызвал скептическую реакцию. Некоторые пользователи даже предположили, что спортсменка пытается сообщить о контроле со стороны китайских властей, фотографируясь на фоне изображения Винни-Пуха — его ассоциируют с главой Китая Си Цзиньпинем.
Днём позже этот же журналист выложил в свой твиттер видеоролик, на котором теннисистка Пэн Шуай ужинает в ресторане с друзьями. А 21 ноября главный редактор Global Times, официальной газеты Коммунистической партии Китая, опубликовал новое видео, на котором Пэн Шуай открывает финал подросткового теннисного матча в Пекине утром того же дня. Также он заявил, что спортсменка «скоро появится на публике».
Мировая реакция на происходящее с Пэн Шуай
- Председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон призвал китайские власти начать расследование обвинений в адрес Чжана Гаоли и перестать «стирать» теннисистку из информационного пространства.
- Несколько дней спустя Саймон пригрозил остановить все турниры WTA в Китае, если власти не начнут «совершенно прозрачно и без цензуры» расследовать обвинения Шуай и не предоставят надёжных доказательств, что спортсменке ничего не угрожает.
- Международная федерация тенниса (ITF) поддержала Саймона и заявила, что безопасность игроков превыше всего. Международный олимпийский комитет также согласился с Саймоном, но сообщил, что «воодушевлён последними сообщениями о том, что Шуай находится в безопасности».
- Правозащитная организация Amnesty International призвала китайские власти предоставить надёжные доказательства, что Пэн Шуай ничего не угрожает, и начать расследование возможного сексуального насилия со стороны Чжана Гаоли.
- С таким же призывом к властям КНР обратились Верховный комиссар ООН по правам человека Лиз Троссел и пресс-секретарь администрации президента США Дженнифер Псаки. Последняя вместе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман выразили ещё и глубокую обеспокоенность происходящим.
- Правозащитная организация Human Rights Watch разослала компаниям-спонсорам Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине предложение сообща выступить против нарушения прав человека китайскими властями. При этом в парламентах США, Евросоюза и Великобритании уже несколько месяцев обсуждают возможность бойкотирования или переноса Игр, а представитель Госдепартамента США заявил ещё в апреле, что бойкот вполне реален. Это подтвердил президент США Джо Байден 19 ноября.
- Серена Уильямс, Наоми Осака, Станислас Вавринка, Новак Джокович, Энди Маррей, Билли Джин Кинг, Роджер Федерер и другие титулованные теннисисты присоединились к призывам провести расследование и опубликовали в твиттере серию постов с хештегом #WhereIsPengShuai.
Чем может закончиться история Пэн Шуай
Сейчас в Китае любые обсуждения на эту тему государственные цензоры оперативно блокируют и удаляют — даже в личных чатах и группах. Если кто-либо пытается разместить сообщение с упоминанием теннисистки или Чжана Гаоли — он получает предупреждение, что его текст «нарушает соответствующие законы и правила». Технические инструменты «Великого файрволла» позволяют китайским властям быстро отслеживать и удалять любую «нежелательную» информацию.
Впрочем, даже обвинения в адрес шоуменов, преподавателей и учёных нередко оборачиваются для жительниц Китая угрозами и уголовными делами за «распространение порочащих сведений». Согласно ряду свидетельств, в КНР до сих пор процветает патриархальная традиция принуждения подчинённых и других женщин к сексуальным контактам со стороны влиятельных чиновников и бизнесменов.
Наиболее эффективным способом помочь опальной теннисистке может быть воздействие международного сообщества. В пользу этой версии говорят публикации китайских государственных СМИ в твиттере, который заблокирован для жителей Китая — то есть эти материалы явно направлены на мировую общественность.
Однако меры давления вроде ухода WTA из Китая и бойкота Зимних Олимпийских игр могут оказаться более чувствительными для самой WTA и западных стран, чем для китайских властей. Теннисная ассоциация может потерять до миллиарда долларов инвестиций от китайского бизнеса и около трети своих доходов, а бойкот Игр способен причинить властям Китая разве что репутационный ущерб — страна изначально не собиралась принимать иностранных туристов и зрителей из-за жёстких мер против эпидемии Covid-19.
Тем более, что речь пока идёт лишь о дипломатическом бойкоте — то есть отказе посылать официальные политические делегации, как сделали США в отношении Игр в Сочи 2014 года. Международный олимпийский комитет и вовсе будто дистанцировался от резонанса, возлагая надежды на «тихую дипломатию».
«Стирание» опальных людей из общественной жизни — обычная практика в Китае
Знаменитая китайская актриса Фань Бинбин в 2018 году пропала из всех китайских СМИ и соцсетей после того, как её обвинили в уклонении от уплаты налогов. Поисковые системы и новостные сайты также скрыли все связанные с ней материалы, а сама она перестала появляться на людях. Только несколько месяцев спустя Фань Бинбин смогла вернуться к обычной жизни.
От прессинга не спасают даже огромные состояния и высокое положение в обществе: например, основатель Alibaba миллиардер Джек Ма пропал на три месяца после того, как раскритиковал китайские власти. В начале года и вовсе появились слухи, что компанию национализируют по итогу антимонопольного расследования.
Широкая известность неугодных людей также не мешает китайским властям «стирать» их из интернета и публичной жизни. Осенью Коммунистическая партия Китая из идеологических соображений начала полномасштабную борьбу с местными кумирами молодёжи. Онлайн-знаменитостей штрафуют на огромные суммы, арестовывают по различным обвинениям и удаляют из информационного поля.