Какие-то снимки полицейские находят самостоятельно с помощью «интернет-мониторинга», а другие присылают активисты.

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Иллюстрация TJ

С июля 2021 года в России выросло число дел, связанных с полуобнажёнными фотографиями, снятыми рядом с отделами полиции или храмами. К ответственности привлекают по статьям о мелком хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Вторая — более популярна: за осень возбудили четыре уголовных дела.

28 июля – модель из Екатеринбурга Елена Никифоровская

Место: отдел полиции №5 в Екатеринбурге.

Событие: Никифоровская фотографировалась с приспущенным штанами — так, что были видны ягодицы в трусах — перед входом в отдел. На девушке была надета куртка с надписью «Провинция», напоминающая полицейскую, но снимков с ней в сеть не выкладывали.

Как нашли: екатеринбурженку задержали на входе примерно через три минуты после начала фотосессии.

Реакция: На модель и её фотографа Аксель Ахмедову составили административный протокол о мелком хулиганстве. Первой девушке назначили трое суток ареста, второй — двое.

7 августа — активистка Алина Иванова

Фото Егора Шатова, SOTA

Место: ОВД «Арбат» в Москве.

Событие: Иванова провела перфоманс в знак поддержки арестованных Никифировской и Ахмедовой — как и екатеринбурженки, она обнажила ягодицы у входа в отдел полиции.

Как нашли: активистку задержали через два дня. Информации о том, как её искала полиция, нет.

Реакция: Пресненский районный суд арестовал Иванову на трое суток по статье о мелком хулиганстве, но сразу же освободил с учётом отбытого. Приговор вынесли со второго раза, так как первое решение отменил Московский городской суд.

30 сентября — блогер Руслан Бобиев и его девушка Анастасия Чистова

Место: храм Василия Блаженного в Москве.

Событие: Бобиев устроил фотосессию, где на одном из снимков его девушка в форме полиции стоит на коленях и имитирует половой акт. Эти фотографии блогер опубликовал в соцсетях с подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Как нашли: пост о фотографии появился в телеграм-канале «Мужское государство»*, в нём правоохранительные органы призвали отреагировать на случившееся.

Реакция: Сначала паре назначили административные аресты, а Бобиева планировали депортировать в Таджикистан, но затем в их отношении возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Суд приговорил пару к 10 месяцам колонии.

21 октября — вебкам-модель Лолита Богданова, известная как Lola Bunny

Место: храм Василия Блаженного в Москве.

Событие: На видео, снятом, по словам Богдановой, «два или три года» назад, она обнажила грудь. Модель заявила в инстаграме, что ролик выложил кто-то другой, а сама она «очень сожалеет».

Реакция: СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, с модели взяли подписку о невыезде.

31 октября — петербурженка Ирина Волкова

Место: Исаакиевский собор в Петербурге.

Событие: Волкова сфотографировалась у собора на корточках и с задранной юбкой, рядом с ней стоял неизвестный мужчина.

Как нашли: Устное заявление подал выступающий против ЛГБТ активист Тимур Булатов, выяснила «Медиазона». На суде по мере пресечения выступило пять свидетелей.

Реакция: Против девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Меру пресечения ей не назначили, отпустив в зале суда. На заседании модель извинилась перед верующими.

3 ноября — порноактриса Рита Фокс

Где: Московский Кремль.

Событие: Девушка опубликовала фото на фоне Кремля, где она стоит справа от Исторического музея с оголёнными ягодицами. Согласно скринам, опубликованным в телеграм-канале порноактрисы, она понимала, что снимок может стать основанием для ареста.

Реакция: Риту Фокс арестовали на 14 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

18 ноября — жительница Калуги

Место: Храм в честь Преображения Господня в Калуге.

Событие: Жительница Калуги сфотографировалась с задранной юбкой на фоне храма. Снимок она сделала летом 2021 года.

Как нашли: Фотографию полиция обнаружила «в ходе интернет-мониторинга».

Реакция: МВД начало проверку.

19 ноября — подростки 15 и 17 лет из Петербурга

Место: Спас на Крови в Петербурге.

Событие: Подростки сфотографировались со спущенными штанами, на снимках они демонстрируют ягодицы и гениталии. Фото, опубликованное в июле 2021 года, сопровождалось надписью: «Всем хорошего дня, с вами рынок ребята».

Как нашли: Фотографии полиция выявила «в ходе мониторинга сети интернет».

Реакция: Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих, подростков нашли и задержали.