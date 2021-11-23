Пока пассажиры и контролёры скандалили, таксисты поднимали цены, а горожане без QR-кодов искали тех, кто довезёт их до работы.

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Фото РИА «Новости»

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом Covid-19 в общественных местах и на транспорте. Обсуждать проекты будут после 14 декабря, но регионы России уже начали применять новые коронавирусные ограничения — первым субъектом стал Татарстан.

Толпы в метро и конфликты в автобусах

Документы для поездок в общественном транспорте республики начали требовать 22 ноября. QR-коды проверяли при входе. Кондукторам помогали дружинники. К 7:30 утра первого дня нововведений в Казани контролёры высадили из автобусов, трамваев и метро более 500 человек. К первой половине дня в транспорт не пустили более полутора тысяч человек.

Ученик Штирлица @moments_Spring Казань.

В общественном транспорте пожилые люди в основном показывают распечатанные QR-коды

В метро города на входе в вестибюли стояли по несколько контролёров и сотрудников полиции, рассказал корреспондент «Эха Москвы». При этом они проверяли QR-коды, не требуя паспорта или другого удостоверения личности. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», к 11:30 утра 126 человек пытались пройти в метро без QR-кода, недействительные документы предъявили 11 человек, с истёкшим сроком — семеро. 96 человек пытались пройти со справками о вакцинации первым компонентом, но их не пустили.

Очередь перед входом на станцию метро Площадь Тукая Фото Татмедиа

Жуковский Владислав @vlad_zhukovskiy Казань. Транспортный коллапс, скопление людей, жителей заставляют выходить из автобусов на холод на улицу! Волюнтаризм и беспредел! Законы о QR-метках не приняты (отложены до 14 декабря), а сегрегация, дискриминация и цифровой концлагерь с нарушением прав - есть! Где Прокуратура?

Хроника деградации @sergeenko_i Самое главное – не забывать сохранять социальную дистанцию. Метро, Казань. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bd47be03-e278-54ae-a3c8-3ff9214e9bcf\/","width":828,"height":1374}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/089524de-a5a3-5060-9f22-a651ea5dd527\/","width":828,"height":1485}}}]

Между проверяющими и пассажирами в Казани возникали конфликты:

Пассажир трамвая отказался показывать QR-код и высаживаться на остановке. Он вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Из-за этого график движения на маршрутах №1 и №6 нарушился. На мужчину составили административный протокол;

В метро перед входом на станцию женщина устроила скандал. Контролёр не пропустил её со справкой о первой инъекции вакцины. К 11:30 утра 22 ноября трёх «конфликтных» пассажиров метро передали полиции;

Пассажир автобуса №31 отказался предъявлять QR-код, а на просьбу выйти из салона брызнул в лицо кондуктору из перцового баллончика. Мужчину нашли, 23 ноября по решению суда арестовали на пять суток и оштрафовали на две тысячи рублей;

Конфликт с пассажиром автобуса №31 Видео канала ВТатарстанеПоймут

В автобусе № 43 пассажир сломал женщине-кондуктору нос. Конфликт, однако, возник не из-за введения QR-кодов: по словам пострадавшей, мужчина пытался проехать по чужому проездному, а когда его попросили оплатить проезд, ударил проверяющую головой в лицо.

В МУП «Метроэлектротранс», который обслуживает общественный транспорт в Казани, заявили, что задерживающих транспорт горожан привлекут к ответственности за простой. От пассажира, из-за которого движение трамваев задержали на час, в организации потребуют 6407 рублей.

Нововведение вызвало недовольство и среди работников общественного транспорта. Водителей и кондукторов обязали проверять QR-коды, но дополнительную рабочую нагрузку оплачивать не стали. При этом некоторые сканирующие коды устройства оказались неисправными. «Я уже спросила у девочек и у мальчиков в группе, тоже ни у кого практически не работает. Приходится своим телефоном пользоваться», — рассказала «Казанским ведомостям» работник автобуса.

Контролёры о своей работе в день введения QR-кодов Видео «Татар-информ»

Рост цен на такси и объединение в соцсетях

После введения QR-кодов в Татарстане цены на такси выросли вдвое, а время подачи машины увеличилось. «Если раньше я довозил человека с остановки "Энергоуниверситет" до улицы Авангардной за 250 рублей, то сегодня мне выдали сумму на 170 рублей больше», — рассказал «Интерфаксу» водитель одного из сервисов казанского такси. По словам жителей города, цена по тарифу «Эконом» не опускалась ниже 200 рублей, а средняя стоимость поездок доходила до 600 рублей.

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Граждане без сертификатов начали объединяться и вместе доезжать до мест назначения на личных автомобилях. В соцсетях появились соответствующие сообщества взаимопомощи, например, «Довези друга. Казань» и «Подвези товарища в Казани».

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Как рассказали жители города, 23 ноября QR-коды в транспорте стали проверять не так строго: их либо не смотрят вовсе, либо «верят на слово». Кондукторы объясняют это тем, что «натерпелись» в первый день введения ограничений и устали спорить с пассажирами.

Снижение потока пассажиров и реакция правительства

Мэрия Казани призвала казанцев не проявлять в адрес кондукторов агрессию: «Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах. Пожалуйста, давайте вместе постараемся не допустить этого и с уважением отнесёмся к тем, кто выполняет свою работу».

Как утверждают в администрации города, проверка QR-кодов «не повлияла на работу общественного транспорта». При этом казанцы оставили в соцсетях мэрии множество негативных комментариев. Они жалуются на «нарушение прав и свобод» и называют действия властей «издевательством», «беспределом» и «самоуправством».

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За перевозку пассажиров без QR-кодов перевозчикам грозит штраф до 500 тысяч рублей за одного человека. Ассоциация автотранспортных предприятий обратилась к правительству региона с просьбой отметить эту меру. В организации говорят, что проще «не выводить подвижной состав на линию».

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров, 22 ноября в Казани поток пассажиров на фоне нововведений снизился на 20-30%. «В других городах цифры в десятки раз поменьше, но тоже есть», — сказал он. Официальный представитель главы республики Лилия Галимова пообещала, что перевозчики получат субсидии, если из-за проверки QR-кодов выручка сократится.

Количество пассажиров в Казани в вечерний час-пик Видео из соцсетей

В правительстве Татарстана утверждают, что ограничения на проезд в общественном транспорте могут сохраниться на неделю или месяц. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, пояснил заместитель министра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в республике скоро стабилизируется.

С 23 ноября QR-коды для поездок на междугородних автобусах и полётов на местных авиалиниях начали действовать на Камчатке. Документы требуют при регистрации и посадке. Помимо цифрового пропуска в регионе принимают справку о медотводе или наличии антител, которая действует месяц. В правительстве края отметили, что перевозчики заранее подготовились к нововведениям, а «пассажиры оказались ответственные» — в первую половину дня все имели нужные документы. О конфликтах в регионе не сообщалось.

Введение QR-кодов в общественных местах уже полгода вызывает волну недовольства среди россиян. В соцсетях пользователи требуют «свернуть» закон, остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.

С начала ноября в Екатеринбурге, Воронеже, Иркутске и других городах прошло несколько акций против антиковидных ограничений. Митингующие обвиняли власти в несоблюдении конституционных прав граждан, собирали подписи против «геноцида населения», записывали видеообращения к Путину и требовали остановить «сегрегацию» общества.