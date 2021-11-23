Драки, очереди и штрафы: как прошёл первый день введения QR-кодов в транспорте Татарстана Статьи редакции
Пока пассажиры и контролёры скандалили, таксисты поднимали цены, а горожане без QR-кодов искали тех, кто довезёт их до работы.
12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом Covid-19 в общественных местах и на транспорте. Обсуждать проекты будут после 14 декабря, но регионы России уже начали применять новые коронавирусные ограничения — первым субъектом стал Татарстан.
Толпы в метро и конфликты в автобусах
Документы для поездок в общественном транспорте республики начали требовать 22 ноября. QR-коды проверяли при входе. Кондукторам помогали дружинники. К 7:30 утра первого дня нововведений в Казани контролёры высадили из автобусов, трамваев и метро более 500 человек. К первой половине дня в транспорт не пустили более полутора тысяч человек.
В метро города на входе в вестибюли стояли по несколько контролёров и сотрудников полиции, рассказал корреспондент «Эха Москвы». При этом они проверяли QR-коды, не требуя паспорта или другого удостоверения личности. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», к 11:30 утра 126 человек пытались пройти в метро без QR-кода, недействительные документы предъявили 11 человек, с истёкшим сроком — семеро. 96 человек пытались пройти со справками о вакцинации первым компонентом, но их не пустили.
Между проверяющими и пассажирами в Казани возникали конфликты:
- В метро перед входом на станцию женщина устроила скандал. Контролёр не пропустил её со справкой о первой инъекции вакцины. К 11:30 утра 22 ноября трёх «конфликтных» пассажиров метро передали полиции;
- Пассажир автобуса №31 отказался предъявлять QR-код, а на просьбу выйти из салона брызнул в лицо кондуктору из перцового баллончика. Мужчину нашли, 23 ноября по решению суда арестовали на пять суток и оштрафовали на две тысячи рублей;
- В автобусе № 43 пассажир сломал женщине-кондуктору нос. Конфликт, однако, возник не из-за введения QR-кодов: по словам пострадавшей, мужчина пытался проехать по чужому проездному, а когда его попросили оплатить проезд, ударил проверяющую головой в лицо.
В МУП «Метроэлектротранс», который обслуживает общественный транспорт в Казани, заявили, что задерживающих транспорт горожан привлекут к ответственности за простой. От пассажира, из-за которого движение трамваев задержали на час, в организации потребуют 6407 рублей.
Нововведение вызвало недовольство и среди работников общественного транспорта. Водителей и кондукторов обязали проверять QR-коды, но дополнительную рабочую нагрузку оплачивать не стали. При этом некоторые сканирующие коды устройства оказались неисправными. «Я уже спросила у девочек и у мальчиков в группе, тоже ни у кого практически не работает. Приходится своим телефоном пользоваться», — рассказала «Казанским ведомостям» работник автобуса.
Рост цен на такси и объединение в соцсетях
После введения QR-кодов в Татарстане цены на такси выросли вдвое, а время подачи машины увеличилось. «Если раньше я довозил человека с остановки "Энергоуниверситет" до улицы Авангардной за 250 рублей, то сегодня мне выдали сумму на 170 рублей больше», — рассказал «Интерфаксу» водитель одного из сервисов казанского такси. По словам жителей города, цена по тарифу «Эконом» не опускалась ниже 200 рублей, а средняя стоимость поездок доходила до 600 рублей.
Граждане без сертификатов начали объединяться и вместе доезжать до мест назначения на личных автомобилях. В соцсетях появились соответствующие сообщества взаимопомощи, например, «Довези друга. Казань» и «Подвези товарища в Казани».
Как рассказали жители города, 23 ноября QR-коды в транспорте стали проверять не так строго: их либо не смотрят вовсе, либо «верят на слово». Кондукторы объясняют это тем, что «натерпелись» в первый день введения ограничений и устали спорить с пассажирами.
Снижение потока пассажиров и реакция правительства
Мэрия Казани призвала казанцев не проявлять в адрес кондукторов агрессию: «Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах. Пожалуйста, давайте вместе постараемся не допустить этого и с уважением отнесёмся к тем, кто выполняет свою работу».
Как утверждают в администрации города, проверка QR-кодов «не повлияла на работу общественного транспорта». При этом казанцы оставили в соцсетях мэрии множество негативных комментариев. Они жалуются на «нарушение прав и свобод» и называют действия властей «издевательством», «беспределом» и «самоуправством».
За перевозку пассажиров без QR-кодов перевозчикам грозит штраф до 500 тысяч рублей за одного человека. Ассоциация автотранспортных предприятий обратилась к правительству региона с просьбой отметить эту меру. В организации говорят, что проще «не выводить подвижной состав на линию».
Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров, 22 ноября в Казани поток пассажиров на фоне нововведений снизился на 20-30%. «В других городах цифры в десятки раз поменьше, но тоже есть», — сказал он. Официальный представитель главы республики Лилия Галимова пообещала, что перевозчики получат субсидии, если из-за проверки QR-кодов выручка сократится.
В правительстве Татарстана утверждают, что ограничения на проезд в общественном транспорте могут сохраниться на неделю или месяц. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, пояснил заместитель министра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в республике скоро стабилизируется.
С 23 ноября QR-коды для поездок на междугородних автобусах и полётов на местных авиалиниях начали действовать на Камчатке. Документы требуют при регистрации и посадке. Помимо цифрового пропуска в регионе принимают справку о медотводе или наличии антител, которая действует месяц. В правительстве края отметили, что перевозчики заранее подготовились к нововведениям, а «пассажиры оказались ответственные» — в первую половину дня все имели нужные документы. О конфликтах в регионе не сообщалось.
Введение QR-кодов в общественных местах уже полгода вызывает волну недовольства среди россиян. В соцсетях пользователи требуют «свернуть» закон, остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.
С начала ноября в Екатеринбурге, Воронеже, Иркутске и других городах прошло несколько акций против антиковидных ограничений. Митингующие обвиняли власти в несоблюдении конституционных прав граждан, собирали подписи против «геноцида населения», записывали видеообращения к Путину и требовали остановить «сегрегацию» общества.
По информации «Медузы», законопроекты о введении QR-кодов решили отложить из-за конфликтов в правительстве и опасения массовых протестов.