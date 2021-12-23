Активисты и «регулярные доносчики» выискивают в сети «оскорбительный» контент и запускают волну запретов и преследований.

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Фото из группы «Кибердружина Пермского края»

Жалобы на контент в интернете и возбуждение дел по ним — явление не новое, об этом много говорили ещё три года назад. В 2021 году кажется, будто оно стало ещё более распространённым и плотно закрепилось в повестке. Чуть ли не каждый месяц появлялись новости о всё новых проверках и возбуждении дел — за пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих и власти. Правоохранители так часто откликались на жалобы, что иногда доходило до абсурда — проверки начинали даже из-за ироничных «доносов».

В 2021 году как никогда на слуху была Лига безопасного интернета, а помогали ей «кибердружинники» и «регулярные доносчики», выискивающие «запрещёнку» в соцсетях. Одни делали это, чтобы «очистить» интернет для детей, а другие сами не хотят видеть оскорбительный для себя контент.

Как Лига безопасного интернета из «очистителя» сети для детей превратилась в главного «доносчика»

Плотно следить за происходящим в рунете власти стали в период его активного развития в 2010-е годы. О Роскомнадзоре прежде особо не говорили — у ведомства, появившегося в 2008 году, было мало полномочий. За противоправным контентом в соцсетях в то время следил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), принимавший жалобы о противоправном контенте на горячую линию.

РОЦИТ не был профильной организацией по поиску запрещённых материалов в сети — и эту нишу в 2011 заняла созданная православным бизнесменом Константином Малофеевым Лига безопасного интернета. Уже спустя год ЛБИ начала разрабатывать список «чёрных сайтов», лоббировала цензурирующие интернет законы и создала программное обеспечение с фильтрами контента.

Так в начале 2010-х Лига полностью заняла нишу контроля за рунетом, но с усилением власти Роскомнадзора в 2012 году организация постепенно стала «затихать», ограничившись поиском «запрещённой» информации.

Разборы Екатерина Кузнецова 6 мая ценности» Статьи редакции «Лига без интернета»: кто занимается «очищением» рунета и почему всё держится на борцах за «традиционные На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской порнографией и лоббировала создание списка экстремистских материалов. Митинг за свободный интернет в 2019 году Фото Ильи Варламова

Новый скачок известности Лига испытала в 2018 году с приходом дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины. Активность ЛБИ вновь возраста — и в госорганах и в медиапространстве. Это может быть связано с тем, что организации вновь выделили деньги из госбюджета, предположил в разговоре с TJ глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

После прихода нового руководителя в 2019 году ЛБИ получила президентский грант на 11 миллионов рублей для обучения школьников безопасности в сети. На эти деньги, вероятно, проводили лекции в школах — фотоотчёты об этом есть в соцсетях созданных Лигой «кибердружин».

Екатерина Мизулина Скриншот из ютуб-шоу «А поговорить?»

В 2021 году о Лиге и Мизулиной не слышал, кажется, только тот, кто не пользуется интернетом. У главы ЛБИ почти одновременно взяли интервью журналист RT Антон Красовский, автор ютуб-канала «А поговорить?» Ирина Шульман, рассказывали ютуб-блогеры и команда Навального.

В последнее время организация стала проверять рунет не только на детскую порнографию, как прежде, но и вообще на все возможные нарушения — и с соцсетей перешла на известных артистов.

Лига безопасного интернета в основном ищет в соцсетях и на стриминговых платформах:

Информацию о продаже наркотиков, призывы к их употреблению или даже создание позитивного образа их употребления;

Информацию о способах совершения самоубийств или призывы к суициду;



Экстремистские и террористические материалы;



Детскую порнографию;



Буллинг;



Хентай.



В марте ЛБИ начала череду проверок творчества и интервью Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на пропаганду наркотиков и оскорбление чувств ветеранов. С тех пор треки артиста исследовали несколько раз, на него возбудили административные дела, а сам рэпер покинул Россию, на время уехав в Дубай.

По жалобам ЛБИ за интервью с Моргенштерном оштрафовали журналиста Юрия Дудя, а за «пропаганду наркотиков» в треках к административной ответственности привлекли рэпера Элджея. Лига также обнаружила пропаганду в творчестве исполнителей Платина и OG Buda.

Жалоба Лиги — общественной, а не правительственной организации, в 2021 году стала реальным поводом для проведения проверок силовиками.

Проверки после жалоб ЛБИ (и других доносчиков) стали таким частым явлением, что иногда это доходит до абсурда. В начале декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC (Ивана Алексеева) и Оксимирона (Мирона Фёдорова) из-за обращения «группы патриотов».

В письме автор Дмитрий Якушев называет творчество музыкантов «национальной угрозой», «романтизацией экстремистских организаций» и пропагандой негативного отношения к силовикам. Почти сразу выяснилось, что обращение к Бастрыкину было ироничным, но в ведомстве его восприняли всерьёз.

Спустя неделю рэпер Soda Luv сообщил, что на новом альбоме замьютит «все моменты, которые могут расцениваться как пропаганда», в том числе отрывки о наркотиках и слово «мусора» во фразе «Я хочу, чтобы все мусора сосали».

Нам пришлось убрать из него всё, что могло бы попасть под различные законы о пропаганде определённых вещей. Всё это очень удручает — на коллег Влада и его знакомых заводят дела, некоторые вынуждены уезжать из России. Стоит ли говорить, что никакой пропагандой их творчество не является? пресс-служба лейбла CPLUS

В 2021 году не ясно, что можно говорить, а что нельзя, чтобы не угодить в поле зрения Лиги безопасного интернета — ведь даже её глава не смогла это чётко объяснить. По мнению Мизулиной, профилактические беседы о вреде запрещённых веществ могут быть пропагандой, а песни с упоминанием наркотиков и алкоголя исполнителей вроде Григория Лепса под проверку не подпадают просто потому, что на них никто не жаловался. Та же ситуация и с фейками: на обычных россиян заводят десятки дел, а Никиту Михаилкова не проверяют, потому что его высказывания о чипировании — «авторская точка зрения».

В интервью журналистке Ирине Шихман Мизулина отметила, что организация «не работает без обращений», и, например, на Моргенштерна в Лигу прислали «невероятное число» жалоб — в основном от «мамочек с детьми» и родительских организаций. По словам главы ЛБИ, Лига отправляет правоохранителям около 15-16 тысяч обращений для проверок в год: «Это бесконечный процесс».

Часть материалов для проверки (сколько именно, в организации не говорят) нашли сотрудники ЛБИ. Они ищут фейки в группах, которые были у Лиги «на контроле», мониторят «родительские» и городские паблики, школьные чаты и внедряются в «подозрительные» сообщества, рассказала Мизулина.

Судя по настрою главы ЛБИ, проверок могут ожидать и друге популярные среди молодёжи исполнители — а Моргенштерн стал одним из первых, за кого плотно взялась «интернет-инквизиция». В разговоре с Шихман Мизулина заявила, что есть «определённый круг блогеров и исполнителей, которые систематически» публикуют запрещённый контент — и темы им кто-то выдаёт.

Под эгидой защиты детей от «пагубной» информации в интернете Лига призывает вносить всё больше ограничений и запретов. В ноябре Мизулина предлагала ввести уголовную ответственность за распространение фейков. Следующее предложение Лиги — досудебная блокировка ЛГБТ-пропаганды: «Тикток, инстаграм, ютуб и даже „ВКонтакте“ наполнены материалами с гей-пропагандой среди детей: мультики, комиксы, аниме, видео, которые снимают известные блогеры».

В этом году Мизулина предложила «взяться» за зону, которую пока не контролируют — блогерство. Глава ЛБИ считает, что инфлюенсерам с более чем 100 тысячами подписчиков нужно присваивать статус вроде СМИ. При этом блогерам, публикующим контент, «основанный на традиционных, культурных, исторических, духовно-нравственных ценностях, стоит оказывать какие-то преференции».

Если власти прислушаются к Мизулиной, то новые ограничения могут коснуться и онлайн-кинотеатров. Обезопасить детей от опасного контента можно, введя для стримингов те же правила работы, что и для СМИ, считают в Лиге. Также глава ЛБИ предлагает открывать доступ только тем, кто подтвердит свой возраст, например, через «Госуслуги». Рекомендательные алгоритмы в соцсетях для детей также стоит отключить, чтобы они случайно не наткнулись на опасный контент, считает Мизулина.

Далеко не все инициативы Мизулиной в итоге принимали, но Лига обращает внимание на факты, на которые прежде власти игнорировали или рассматривали точечно, а не как явление. Например, спустя неделю после того, как Лига опубликовала петицию к властям с предложением запретить Tor, сеть начали блокировать у российских пользователей.

Как работают «кибердружинники» и «киберказаки» — и работают ли

Сотрудники в офисе ЛБИ — лишь малая част тех, кто ищет «запрещённый» контент в сети. Основная «рабочая сила» Лиги, выискивающая нарушения в сети, судя по данным на сайте — волонтёры-«кибердружинники». В Лиге утверждают, что в «кибердружине» состоит около 20 тысяч добровольцев, однако подтверждений этому нет.

Во «ВКонтакте» существуют десятки групп «кибердружинников»: основная с почти тремя тысячами подписчиков, а также региональные и студенческие, самые крупные из которых — в Волгоградской области, Пермском крае и Казани. В одних группах отмечают, что дружинники скооперировались по инициативе местных министерств по делам молодёжи, другие объединились в университетах.

В «кибердружине» Волгограда состоит около 200 волонтёров среди студентов и преподавателей ВолГУ. По словам руководителя волгоградского подразделения дружины, с 2016 года они подали около 500 обращений о проверке подозрительного контента.

Помимо обычных «кибердружинников», есть и казачьи «кибердружины» — обычно их создавали при университетах. На открытии одной из таких дружин в московском университете, где присутствовал священнослужитель, заявили, что волонтёры будут буквально бороться в сети с самим «дьяволом».

Точно сказать, помогали ли они в поиске «запрещёнки» в интернете в 2021 году, нельзя, но в сети о деятельности «казаков» написано немного. Сообщество киберказаков «Медиащит», на которое во «ВКонтакте» подписано чуть больше 700 человек, намеревалось в этом году находить в сети и жаловаться на мат. В других казачьих группах состоит всего по 30 человек, а новые посты не появляются несколько лет.

«Киберказаки» Фото из группы «Донская казачья кибердружина»

Страницы «казачьей кибердружины» есть на православном сайте «Елицы». В её описании говорится, что объединение казаков «контролирует информационные потоки в интернете, и принимает меры противодействия захвату информационного пространства антироссийскими, антиказачьими, антиправославными силами». При этом подписчикам предлагают жаловаться на тех, кто «поставит в тупик трудным вопросом» или «грубо оскорбит религиозные чувства».

В лёгкой и непринуждённой обстановке поможем кощуннику осознать свою неправоту. Проведём воспитательно-разъяснительную работу среди заблудших овец и откровенных козлищ, пытающихся поливать грязью святыни. Аргументированно возразим на каверзные вопросы критиков веры.



из поста «казачьей кибердружины» на сайте «Елицы»

Не ясно, имеет ли сообщество «казачьей кибердружины» на сайте «Елицы» отношение к Лиге — ссылка с него ведёт на ультраправославную группу во «Вконтакте», админ которой называет себя христианским философом.

Все представительства «кибердружины» заявляют, что главная их цель — создать безопасное информационное пространство в России. А для этого они просвещают детей и подростков в учебных заведениях и мониторят запрещённую информацию в сети, заявляют представители в регионах.

«Киберслёт» дружины Фото из группы «Кибердружина Пермского края»

В группах в основном публикуют правила пользования интернетом для детей, анонсы мероприятий и памятки для родителей. Но появляются и публикации, никак не связанные с информационной безопасностью. Например, в казанскую «кибердружину» репостят поздравления полицейских из группы Росгвардии, схемы разного оружия и ролики о «трансгендерной пропаганде» среди детей.

Большинство таких групп либо обновляются очень редко, либо не публиковали новые записи год или больше. TJ написал нескольким членам «кибердружины», которые прежде активно проводили лекции в российских городах, однако все они заявили, что никакого отношения к организации теперь не имеют.

«Кибердружинники» — обычные пользователи интернета, ищущие «опасную информацию» бесплатно и добровольно, рассказал TJ администратор сообщества «Кибердружина» Николай Сиротинин. Есть те, кто делает это специально и регулярно и те, кто просто находит подозрительные публикации во время работы в интернете. Дружинники не разбиты на группы, собирающие какие-то определённые нарушения (экстремизм, пропаганду наркотиков и прочее), а фиксируют вообще всё подозрительное, что видят: «Мы первые, кто объединили все опасности сети в одну работу».

Лекция о безопасном интернете Фото из группы «Кибердружина»

Работа дружинников устроена, по словам Сиротинина, так: волонтёр находит в сети информацию, которая на его взгляд не должно находится в открытом доступе, затем либо отправляет запрос на проверку координаторам «кибердружины», либо напрямую силовикам или РКН. И если прежде «кибердружине» приходилось связываться с ведомствами через жалобы и заявления, то теперь ссылки на материалы напрямую отправляют тем, кто начнёт проверку, рассказал Сиротинин.

Почему мы этим занимаемся да потому что интерестно и не должен быть интернет помойкой во что его привращают корпорации ради приболи не должны дети в том же вк видить порно расчлененку и тд должно быть все в закрытых группах по интересам. Николай Сиротинин кибердружинник, орфография сохранена

По мнению «кибердружинника», волонтёры занимаются патрулированием в соцсетях, потому что им это интересно, а интернет «не должен быть помойкой с расчленёнкой и порно, в которую его превращают корпорации ради прибыли».

При этом Сиротинин считает, что удалять из сети все опасные материалы нельзя, но нужно учить правильно вести себя в сети: «С появлением интернета уже нет таких громких имён как Чикатило, так как жестокости хватает в сети, и человек может снизить свой уровень агрессии при просмотре видео, в играх — что может затормозить его выход на улицу».

Не всегда хватает времени у сотрудников органов заниматься огромными потоками информации, что-то они упускают из виду — и мы помогаем это не потерять. Николай Сиротинин кибердружинник

Кто такие «регулярные доносчики» и для чего они жалуются силовикам

В «интернет-инквизиции» участвуют и активисты, не входящие в какие-то общественные организации. О доносах «доброхотов» на правозащитников рассказывал адвокат Павел Чиков. По жалобе активиста на старые посты в соцсетях силовики «охотились» на главу Комитета против пыток Игоря Каляпина — в итоге его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Некоторые активисты становятся регулярными доносчиками. Один из таких — житель Солнечногорска Данил Михеев, жалобы которого не раз были причиной возбуждения административных дел. Во время протестов 2019 года тогда ещё студент РГСУ выявлял оппозиционно настроенных студентов и сообщал об этом руководству университета.

В том же году по жалобе Михеева вологодского активиста оштрафовали за статус во «ВКонтакте» «Путин ******* [дурачок] не сказочный, а реальный». Годом позже его же вновь оштрафовали — по доносу того же человека, но теперь за распространение ложных сведений о роли СССР в войне, пишет «Медиазона». Затем были и другие жалобы на активистов — особенно много внимания Михеев уделял сторонникам Навального (и даже обращался в Центр «Э»).

В 2021 году по делу об оскорблении власти судят активиста Алексея Чеснокова, а ранее на семь суток арестовали Алексей Сокирко — на обоих жаловался Михеев. «Регулярный доносчик» в разговоре с «Медиазоной» утверждал, что работает на благо родины, и не считает себя «профессиональным» свидетелем.

Чтобы у нас не было вот таких вот прецедентов, типа Чеснокова, чтобы у нас не было таких вот якобы СМИ, которые разваливают нашу страну. Вы здесь не хозяева! Пока я жив, пока живо мое все окружение, пока жив наш президент, наш лидер! Данил Михеев активист

Этот год отличителен вниманием правоохранителей к сексуализированным фотографиям на фоне храмов — и делам за них. К части дел приложили руку активисты, жаловавшиеся на такие фото, например, Тимур Булатов, называющий себя «счастливым мужем, отцом двоих детей, патриотом России и ювелиром». Он сообщил в полицию о фотографии Ирины Волковой, снявшейся у Исаакиевского собора с задранной юбкой, пишет «Медиазона».

Тимур Булатов в 2016 году Фото Дмитрий Ловецкого, AP

Мусульманин Булатов так объяснил своё недовольство снимком на фоне православного храма: «Люди идут в храм — неважно, в какой — идут с какими-то мыслями. И тут возникает вот это грязное существо, оголяя своё грязное тело — которое ей дал бог вообще-то для того, чтобы оно хранило его в чистоте!».

«Оскорбительное» фото активист нашёл не сам — его прислали «волонтёры» из сообщества «Родители России» с 30 подписчиками во «ВКонтакте». «Медиазоне» Булатов объяснил, что в реальности единомышленников у него гораздо больше — около полутора тысяч. Свидетелем по делу на Волкову стал «верующий христианин», которого активист нашёл в интернете: «Я там крикнул на весь интернет: „Ребята православные, где вы, я сейчас в СК еду и мне нужен человек, которого эти фотографии задевают“. Откликнулся человек, мы поехали. Он негодует как православный человек».

Они собирают информацию, приходят с работы: смотрят новости, социальные сети, видят что-то — и присылают мне. Не видят — значит, продолжают варить картошку и гладить своих детей по голове. Ну прислал [фото Волковой] кто-то мне, сказал: «Тимур, это оскорбляет чувства верующих». И я принял решение, что нужно [её] наказать Тимур Булатов активист

В разговоре с «Медиазоной» Булатов хвалился тем, что по его доносам «регулярно заводят уголовные дела», (на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову тоже заявил он) и у него есть связи с правоохранителями «по всей России».

На блогера Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову, которые сфотографировались у храма в Москве, активист-патриот тоже собирался пожаловаться в органы, однако его уже опередили — это сделал кто-то другой. В конце октября блогера и девушку приговорили к 10 месяцам колонии.

Не всегда доносы, на которые ссылаются силовики, оказываются реальными, считает экс-координатор проекта «ОВД-Инфо» в Ростове-на-Дону Ростислав Павлищев. В начале декабря Павлищева вызвали в полицию — оказалось, на него завели административное дело о демонстрации экстремистской символики.

Силовики сослались на его посты в соцсетях об Алексее Навальном, ФБК и «Умном голосовании» — а ещё на анонимный донос некой гражданки Ивановой, которая переживает о влияние на сына, пишет «ОВД-Инфо».

Изучив его соцсети, я была в шоке. Ростислав не скрывает, что поддерживает Навального и его экстремистские идеи, агитируя на это своё окружение. К тому же он увлекается оружием и не известно, что у него на уме. Просто боюсь за сына и других молодых ребят! Экстремизм не должен быть безнаказанным. из анонимной жалобы на Ростислава Павлищева

Никакой гражданки Ивановой не существует, считает Павлищев. «Мне кажется, [силовики] отрабатывают какие-то новые схемы или они решили воспользоваться наследием предков, анонимными доносами, как в 1937 году. Я уверен, они сами написали это письмо, сами придумали гражданку Иванову, устроили расследование, „поехали её искать“ и не нашли», — рассказал правозащитник «Кавказ. Реалии».

Жалоб на «опасный» контент и дел за них стало больше — и властям выгодно, чтобы «доносы» шли от обычных людей

В 2021 году число дел за пропаганду наркотиков, возбуждение вражды, распространение экстремистских материалов, демонстрацию запрещённой символики выросло, заметили в проекте «Сетевые свободы».

Сетевые Свободы 5 самых массовых статей КоАП за слова за 5 лет



С 2017 года более 22 тыс. граждан и юридических лиц привлекли к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации (13.15), демонстрацию запрещенной символики (20.3), распространение экстремистских мат... 5 самых массовых статей КоАП за слова за 5 лет



С 2017 года более 22 тыс. граждан и юридических лиц привлекли к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации (13.15), демонстрацию запрещенной символики (20.3), распространение экстремистских материалов (20.29), возбуждение вражды (20.3.1) и пропаганду наркотиков (6.13). 735 человек были арестованы на сроки до 15 суток.



Экстраполируя данные за первое полугодие на весь 2021 год, мы получаем стабильный ежегодный прирост примерно на 1 тыс. привлеченных к ответственности лиц.



Самый существенный рост демонстрирует ст.20.3 КоАП, причем, учитывая активизацию преследования за символику проектов Алексея Навального, по итогу года стоит ожидать превышения прогноза. С 2017 года болееграждан и юридических лиц привлекли к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации (13.15), демонстрацию запрещенной символики (20.3), распространение экстремистских мат...

Часть обвиняемых представители власти находят самостоятельно — обычно уже выявленных активистов, отметил в разговоре с TJ партнёр проекта «Сетевые Свободы» Станислав Селезнёв. «А за простыми гражданами, решившими внезапно проявить общественную активность, чаще бдят именно общественные активисты — разнообразные „киберказаки“, волонтёры ЛБИ и прочие „добровольные кибердружинники“. Такой вывод напрашивается после изучения материалов сотен дел, находящихся в практике адвокатов проекта ежегодно», — добавил правозащитник.

ЛБИ тоже выискивают то, на что власти прежде не обращали внимание. Селезнёв предположил, что и в будущем законодатели могут прислушиваться к идеям ЛБИ.

ЛБИ сопровождает усиление цензуры в Рунете уже более 10 лет и за это время большинство их идей, по началу казавшихся полным безумием на сегодня уже оформлены в качестве правовых норм. Станислав Селезнёв адвокат и партнёр проекта «Сетевые Свободы»

Власти планируют облегчить процедуру подачи жалобы в прокуратуру, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура провела тендер на разработку информационной системы и мобильного приложения, которые должны дать возможность быстро подавать заявление в ведомство. При этом сервис будет запрашивать геолокацию для выбора ближайшего отделения на карте, а идентификация предполагается через ввод код-пароля или биометрию, отмечает издание.

В твиттере на фоне новости вспомнили публикацию ироничного издания «Панорама», в котором похожую идею называли сервисом «Мой донос».

Ходорковский Михаил @mich261213 «Генпрокуратура заказала разработку собственных информационной системы и мобильного приложения для оперативной коммуникации с гражданами.» — Коммерсант



Приложение будет называться «Мой донос»?

ИА «Панорама» @ia_panorama



Необходимость появления новой платформы для неравнодушных граждан возникла в связи с участившимися случаями краж ящиков для доносов с улиц и почтовых отделений.

https://panorama.pub/27254-prilozhenie-moj-donos.html Приложение «Мой донос» станет доступным в смартфонах россиян с 1 января 2020 годаНеобходимость появления новой платформы для неравнодушных граждан возникла в связи с участившимися случаями краж ящиков для доносов с улиц и почтовых отделений.

Возможно, с развитием технологий в будущем для поиска опасного контента жалобы от россиян не потребуются. В 2022 году подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр планирует запустить систему для поиска запрещённых материалов среди изображений и видео «Окулус». Предполагается, что искусственный интеллект позволит находить, в том числе в соцсетях, экстремистский и порнографический контент, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

Артём Козлюк глава общественной организации «Роскомсвобода»

Ощущается, что за 2021 год существенно выросло число жалоб на публикации в СМИ, блогах и медиаресурсах. Эти жалобы можно условно разделить на два больших класса. Первый — по политическим мотивам: материалы, в которых находят «экстремизм», «несогласованные акции», «оскорбление чувств» и подобное. Второй — на информацию о неких призывах к суициду и наркомании: интервью, просветительские материалы, расследования, музыкальные произведения и так далее.

Многие сайты изданий и общественных групп после этого начинают блокироваться в России или подвергаться иному виду преследования — навешиванию ярлыка «иноагента». Или, что ещё намного хуже — им присваиваются статусы, которые однозначно ведут к закрытию их деятельности в России, например, организация экстремистского сообщества или нежелательной организации.