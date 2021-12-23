Интернет-инквизиция: кто и почему указывает властям на «нарушения» в рунете и творчестве артистов Статьи редакции
Активисты и «регулярные доносчики» выискивают в сети «оскорбительный» контент и запускают волну запретов и преследований.
Жалобы на контент в интернете и возбуждение дел по ним — явление не новое, об этом много говорили ещё три года назад. В 2021 году кажется, будто оно стало ещё более распространённым и плотно закрепилось в повестке. Чуть ли не каждый месяц появлялись новости о всё новых проверках и возбуждении дел — за пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих и власти. Правоохранители так часто откликались на жалобы, что иногда доходило до абсурда — проверки начинали даже из-за ироничных «доносов».
В 2021 году как никогда на слуху была Лига безопасного интернета, а помогали ей «кибердружинники» и «регулярные доносчики», выискивающие «запрещёнку» в соцсетях. Одни делали это, чтобы «очистить» интернет для детей, а другие сами не хотят видеть оскорбительный для себя контент.
- Как Лига безопасного интернета из «очистителя» сети для детей превратилась в главного «доносчика»;
- Как работают «кибердружинники» и «киберказаки» — и работают ли;
- Кто такие «регулярные доносчики» и для чего они жалуются силовикам;
- Жалоб на «опасный» контент и дел за них стало больше — правозащитник предполагает, что «доносы» от обычных людей выгодны.
Как Лига безопасного интернета из «очистителя» сети для детей превратилась в главного «доносчика»
Плотно следить за происходящим в рунете власти стали в период его активного развития в 2010-е годы. О Роскомнадзоре прежде особо не говорили — у ведомства, появившегося в 2008 году, было мало полномочий. За противоправным контентом в соцсетях в то время следил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), принимавший жалобы о противоправном контенте на горячую линию.
РОЦИТ не был профильной организацией по поиску запрещённых материалов в сети — и эту нишу в 2011 заняла созданная православным бизнесменом Константином Малофеевым Лига безопасного интернета. Уже спустя год ЛБИ начала разрабатывать список «чёрных сайтов», лоббировала цензурирующие интернет законы и создала программное обеспечение с фильтрами контента.
Так в начале 2010-х Лига полностью заняла нишу контроля за рунетом, но с усилением власти Роскомнадзора в 2012 году организация постепенно стала «затихать», ограничившись поиском «запрещённой» информации.
Новый скачок известности Лига испытала в 2018 году с приходом дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины. Активность ЛБИ вновь возраста — и в госорганах и в медиапространстве. Это может быть связано с тем, что организации вновь выделили деньги из госбюджета, предположил в разговоре с TJ глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.
После прихода нового руководителя в 2019 году ЛБИ получила президентский грант на 11 миллионов рублей для обучения школьников безопасности в сети. На эти деньги, вероятно, проводили лекции в школах — фотоотчёты об этом есть в соцсетях созданных Лигой «кибердружин».
В 2021 году о Лиге и Мизулиной не слышал, кажется, только тот, кто не пользуется интернетом. У главы ЛБИ почти одновременно взяли интервью журналист RT Антон Красовский, автор ютуб-канала «А поговорить?» Ирина Шульман, рассказывали ютуб-блогеры и команда Навального.
В последнее время организация стала проверять рунет не только на детскую порнографию, как прежде, но и вообще на все возможные нарушения — и с соцсетей перешла на известных артистов.
Лига безопасного интернета в основном ищет в соцсетях и на стриминговых платформах:
- Информацию о продаже наркотиков, призывы к их употреблению или даже создание позитивного образа их употребления;
- Информацию о способах совершения самоубийств или призывы к суициду;
- Экстремистские и террористические материалы;
- Детскую порнографию;
- Буллинг;
- Хентай.
В марте ЛБИ начала череду проверок творчества и интервью Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на пропаганду наркотиков и оскорбление чувств ветеранов. С тех пор треки артиста исследовали несколько раз, на него возбудили административные дела, а сам рэпер покинул Россию, на время уехав в Дубай.
По жалобам ЛБИ за интервью с Моргенштерном оштрафовали журналиста Юрия Дудя, а за «пропаганду наркотиков» в треках к административной ответственности привлекли рэпера Элджея. Лига также обнаружила пропаганду в творчестве исполнителей Платина и OG Buda.
Проверки после жалоб ЛБИ (и других доносчиков) стали таким частым явлением, что иногда это доходит до абсурда. В начале декабря председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC (Ивана Алексеева) и Оксимирона (Мирона Фёдорова) из-за обращения «группы патриотов».
В письме автор Дмитрий Якушев называет творчество музыкантов «национальной угрозой», «романтизацией экстремистских организаций» и пропагандой негативного отношения к силовикам. Почти сразу выяснилось, что обращение к Бастрыкину было ироничным, но в ведомстве его восприняли всерьёз.
Спустя неделю рэпер Soda Luv сообщил, что на новом альбоме замьютит «все моменты, которые могут расцениваться как пропаганда», в том числе отрывки о наркотиках и слово «мусора» во фразе «Я хочу, чтобы все мусора сосали».
В 2021 году не ясно, что можно говорить, а что нельзя, чтобы не угодить в поле зрения Лиги безопасного интернета — ведь даже её глава не смогла это чётко объяснить. По мнению Мизулиной, профилактические беседы о вреде запрещённых веществ могут быть пропагандой, а песни с упоминанием наркотиков и алкоголя исполнителей вроде Григория Лепса под проверку не подпадают просто потому, что на них никто не жаловался. Та же ситуация и с фейками: на обычных россиян заводят десятки дел, а Никиту Михаилкова не проверяют, потому что его высказывания о чипировании — «авторская точка зрения».
В интервью журналистке Ирине Шихман Мизулина отметила, что организация «не работает без обращений», и, например, на Моргенштерна в Лигу прислали «невероятное число» жалоб — в основном от «мамочек с детьми» и родительских организаций. По словам главы ЛБИ, Лига отправляет правоохранителям около 15-16 тысяч обращений для проверок в год: «Это бесконечный процесс».
Судя по настрою главы ЛБИ, проверок могут ожидать и друге популярные среди молодёжи исполнители — а Моргенштерн стал одним из первых, за кого плотно взялась «интернет-инквизиция». В разговоре с Шихман Мизулина заявила, что есть «определённый круг блогеров и исполнителей, которые систематически» публикуют запрещённый контент — и темы им кто-то выдаёт.
Под эгидой защиты детей от «пагубной» информации в интернете Лига призывает вносить всё больше ограничений и запретов. В ноябре Мизулина предлагала ввести уголовную ответственность за распространение фейков. Следующее предложение Лиги — досудебная блокировка ЛГБТ-пропаганды: «Тикток, инстаграм, ютуб и даже „ВКонтакте“ наполнены материалами с гей-пропагандой среди детей: мультики, комиксы, аниме, видео, которые снимают известные блогеры».
В этом году Мизулина предложила «взяться» за зону, которую пока не контролируют — блогерство. Глава ЛБИ считает, что инфлюенсерам с более чем 100 тысячами подписчиков нужно присваивать статус вроде СМИ. При этом блогерам, публикующим контент, «основанный на традиционных, культурных, исторических, духовно-нравственных ценностях, стоит оказывать какие-то преференции».
Если власти прислушаются к Мизулиной, то новые ограничения могут коснуться и онлайн-кинотеатров. Обезопасить детей от опасного контента можно, введя для стримингов те же правила работы, что и для СМИ, считают в Лиге. Также глава ЛБИ предлагает открывать доступ только тем, кто подтвердит свой возраст, например, через «Госуслуги». Рекомендательные алгоритмы в соцсетях для детей также стоит отключить, чтобы они случайно не наткнулись на опасный контент, считает Мизулина.
Далеко не все инициативы Мизулиной в итоге принимали, но Лига обращает внимание на факты, на которые прежде власти игнорировали или рассматривали точечно, а не как явление. Например, спустя неделю после того, как Лига опубликовала петицию к властям с предложением запретить Tor, сеть начали блокировать у российских пользователей.
Как работают «кибердружинники» и «киберказаки» — и работают ли
Сотрудники в офисе ЛБИ — лишь малая част тех, кто ищет «запрещённый» контент в сети. Основная «рабочая сила» Лиги, выискивающая нарушения в сети, судя по данным на сайте — волонтёры-«кибердружинники». В Лиге утверждают, что в «кибердружине» состоит около 20 тысяч добровольцев, однако подтверждений этому нет.
Во «ВКонтакте» существуют десятки групп «кибердружинников»: основная с почти тремя тысячами подписчиков, а также региональные и студенческие, самые крупные из которых — в Волгоградской области, Пермском крае и Казани. В одних группах отмечают, что дружинники скооперировались по инициативе местных министерств по делам молодёжи, другие объединились в университетах.
Помимо обычных «кибердружинников», есть и казачьи «кибердружины» — обычно их создавали при университетах. На открытии одной из таких дружин в московском университете, где присутствовал священнослужитель, заявили, что волонтёры будут буквально бороться в сети с самим «дьяволом».
Точно сказать, помогали ли они в поиске «запрещёнки» в интернете в 2021 году, нельзя, но в сети о деятельности «казаков» написано немного. Сообщество киберказаков «Медиащит», на которое во «ВКонтакте» подписано чуть больше 700 человек, намеревалось в этом году находить в сети и жаловаться на мат. В других казачьих группах состоит всего по 30 человек, а новые посты не появляются несколько лет.
Страницы «казачьей кибердружины» есть на православном сайте «Елицы». В её описании говорится, что объединение казаков «контролирует информационные потоки в интернете, и принимает меры противодействия захвату информационного пространства антироссийскими, антиказачьими, антиправославными силами». При этом подписчикам предлагают жаловаться на тех, кто «поставит в тупик трудным вопросом» или «грубо оскорбит религиозные чувства».
Не ясно, имеет ли сообщество «казачьей кибердружины» на сайте «Елицы» отношение к Лиге — ссылка с него ведёт на ультраправославную группу во «Вконтакте», админ которой называет себя христианским философом.
Все представительства «кибердружины» заявляют, что главная их цель — создать безопасное информационное пространство в России. А для этого они просвещают детей и подростков в учебных заведениях и мониторят запрещённую информацию в сети, заявляют представители в регионах.
В группах в основном публикуют правила пользования интернетом для детей, анонсы мероприятий и памятки для родителей. Но появляются и публикации, никак не связанные с информационной безопасностью. Например, в казанскую «кибердружину» репостят поздравления полицейских из группы Росгвардии, схемы разного оружия и ролики о «трансгендерной пропаганде» среди детей.
Большинство таких групп либо обновляются очень редко, либо не публиковали новые записи год или больше. TJ написал нескольким членам «кибердружины», которые прежде активно проводили лекции в российских городах, однако все они заявили, что никакого отношения к организации теперь не имеют.
«Кибердружинники» — обычные пользователи интернета, ищущие «опасную информацию» бесплатно и добровольно, рассказал TJ администратор сообщества «Кибердружина» Николай Сиротинин. Есть те, кто делает это специально и регулярно и те, кто просто находит подозрительные публикации во время работы в интернете. Дружинники не разбиты на группы, собирающие какие-то определённые нарушения (экстремизм, пропаганду наркотиков и прочее), а фиксируют вообще всё подозрительное, что видят: «Мы первые, кто объединили все опасности сети в одну работу».
Работа дружинников устроена, по словам Сиротинина, так: волонтёр находит в сети информацию, которая на его взгляд не должно находится в открытом доступе, затем либо отправляет запрос на проверку координаторам «кибердружины», либо напрямую силовикам или РКН. И если прежде «кибердружине» приходилось связываться с ведомствами через жалобы и заявления, то теперь ссылки на материалы напрямую отправляют тем, кто начнёт проверку, рассказал Сиротинин.
По мнению «кибердружинника», волонтёры занимаются патрулированием в соцсетях, потому что им это интересно, а интернет «не должен быть помойкой с расчленёнкой и порно, в которую его превращают корпорации ради прибыли».
При этом Сиротинин считает, что удалять из сети все опасные материалы нельзя, но нужно учить правильно вести себя в сети: «С появлением интернета уже нет таких громких имён как Чикатило, так как жестокости хватает в сети, и человек может снизить свой уровень агрессии при просмотре видео, в играх — что может затормозить его выход на улицу».
Кто такие «регулярные доносчики» и для чего они жалуются силовикам
В «интернет-инквизиции» участвуют и активисты, не входящие в какие-то общественные организации. О доносах «доброхотов» на правозащитников рассказывал адвокат Павел Чиков. По жалобе активиста на старые посты в соцсетях силовики «охотились» на главу Комитета против пыток Игоря Каляпина — в итоге его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Некоторые активисты становятся регулярными доносчиками. Один из таких — житель Солнечногорска Данил Михеев, жалобы которого не раз были причиной возбуждения административных дел. Во время протестов 2019 года тогда ещё студент РГСУ выявлял оппозиционно настроенных студентов и сообщал об этом руководству университета.
В том же году по жалобе Михеева вологодского активиста оштрафовали за статус во «ВКонтакте» «Путин ******* [дурачок] не сказочный, а реальный». Годом позже его же вновь оштрафовали — по доносу того же человека, но теперь за распространение ложных сведений о роли СССР в войне, пишет «Медиазона». Затем были и другие жалобы на активистов — особенно много внимания Михеев уделял сторонникам Навального (и даже обращался в Центр «Э»).
В 2021 году по делу об оскорблении власти судят активиста Алексея Чеснокова, а ранее на семь суток арестовали Алексей Сокирко — на обоих жаловался Михеев. «Регулярный доносчик» в разговоре с «Медиазоной» утверждал, что работает на благо родины, и не считает себя «профессиональным» свидетелем.
Этот год отличителен вниманием правоохранителей к сексуализированным фотографиям на фоне храмов — и делам за них. К части дел приложили руку активисты, жаловавшиеся на такие фото, например, Тимур Булатов, называющий себя «счастливым мужем, отцом двоих детей, патриотом России и ювелиром». Он сообщил в полицию о фотографии Ирины Волковой, снявшейся у Исаакиевского собора с задранной юбкой, пишет «Медиазона».
Мусульманин Булатов так объяснил своё недовольство снимком на фоне православного храма: «Люди идут в храм — неважно, в какой — идут с какими-то мыслями. И тут возникает вот это грязное существо, оголяя своё грязное тело — которое ей дал бог вообще-то для того, чтобы оно хранило его в чистоте!».
«Оскорбительное» фото активист нашёл не сам — его прислали «волонтёры» из сообщества «Родители России» с 30 подписчиками во «ВКонтакте». «Медиазоне» Булатов объяснил, что в реальности единомышленников у него гораздо больше — около полутора тысяч. Свидетелем по делу на Волкову стал «верующий христианин», которого активист нашёл в интернете: «Я там крикнул на весь интернет: „Ребята православные, где вы, я сейчас в СК еду и мне нужен человек, которого эти фотографии задевают“. Откликнулся человек, мы поехали. Он негодует как православный человек».
В разговоре с «Медиазоной» Булатов хвалился тем, что по его доносам «регулярно заводят уголовные дела», (на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову тоже заявил он) и у него есть связи с правоохранителями «по всей России».
На блогера Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову, которые сфотографировались у храма в Москве, активист-патриот тоже собирался пожаловаться в органы, однако его уже опередили — это сделал кто-то другой. В конце октября блогера и девушку приговорили к 10 месяцам колонии.
Не всегда доносы, на которые ссылаются силовики, оказываются реальными, считает экс-координатор проекта «ОВД-Инфо» в Ростове-на-Дону Ростислав Павлищев. В начале декабря Павлищева вызвали в полицию — оказалось, на него завели административное дело о демонстрации экстремистской символики.
Силовики сослались на его посты в соцсетях об Алексее Навальном, ФБК и «Умном голосовании» — а ещё на анонимный донос некой гражданки Ивановой, которая переживает о влияние на сына, пишет «ОВД-Инфо».
Никакой гражданки Ивановой не существует, считает Павлищев. «Мне кажется, [силовики] отрабатывают какие-то новые схемы или они решили воспользоваться наследием предков, анонимными доносами, как в 1937 году. Я уверен, они сами написали это письмо, сами придумали гражданку Иванову, устроили расследование, „поехали её искать“ и не нашли», — рассказал правозащитник «Кавказ. Реалии».
Жалоб на «опасный» контент и дел за них стало больше — и властям выгодно, чтобы «доносы» шли от обычных людей
В 2021 году число дел за пропаганду наркотиков, возбуждение вражды, распространение экстремистских материалов, демонстрацию запрещённой символики выросло, заметили в проекте «Сетевые свободы».
Часть обвиняемых представители власти находят самостоятельно — обычно уже выявленных активистов, отметил в разговоре с TJ партнёр проекта «Сетевые Свободы» Станислав Селезнёв. «А за простыми гражданами, решившими внезапно проявить общественную активность, чаще бдят именно общественные активисты — разнообразные „киберказаки“, волонтёры ЛБИ и прочие „добровольные кибердружинники“. Такой вывод напрашивается после изучения материалов сотен дел, находящихся в практике адвокатов проекта ежегодно», — добавил правозащитник.
ЛБИ тоже выискивают то, на что власти прежде не обращали внимание. Селезнёв предположил, что и в будущем законодатели могут прислушиваться к идеям ЛБИ.
Власти планируют облегчить процедуру подачи жалобы в прокуратуру, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура провела тендер на разработку информационной системы и мобильного приложения, которые должны дать возможность быстро подавать заявление в ведомство. При этом сервис будет запрашивать геолокацию для выбора ближайшего отделения на карте, а идентификация предполагается через ввод код-пароля или биометрию, отмечает издание.
В твиттере на фоне новости вспомнили публикацию ироничного издания «Панорама», в котором похожую идею называли сервисом «Мой донос».
Возможно, с развитием технологий в будущем для поиска опасного контента жалобы от россиян не потребуются. В 2022 году подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр планирует запустить систему для поиска запрещённых материалов среди изображений и видео «Окулус». Предполагается, что искусственный интеллект позволит находить, в том числе в соцсетях, экстремистский и порнографический контент, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.
Ощущается, что за 2021 год существенно выросло число жалоб на публикации в СМИ, блогах и медиаресурсах. Эти жалобы можно условно разделить на два больших класса. Первый — по политическим мотивам: материалы, в которых находят «экстремизм», «несогласованные акции», «оскорбление чувств» и подобное. Второй — на информацию о неких призывах к суициду и наркомании: интервью, просветительские материалы, расследования, музыкальные произведения и так далее.
Многие сайты изданий и общественных групп после этого начинают блокироваться в России или подвергаться иному виду преследования — навешиванию ярлыка «иноагента». Или, что ещё намного хуже — им присваиваются статусы, которые однозначно ведут к закрытию их деятельности в России, например, организация экстремистского сообщества или нежелательной организации.
И конъюнктурщики, ищущие нового статуса, и политики разных уровней, и псевдообщественники, которые следуют трендам власти на ужесточение информационного пространства — все они всё активнее используют инструмент жалоб на контент. Более того, властям выгодно, чтобы подобные дела инициировались якобы «снизу», чтобы показать общественный запрос и негодование, которое потом успешно разрешают правоохранительные, надзорные и судебные органы путём запретов, блокировок и ярлыков.
отказ
Кузнецова пишет слишком охуительные статьи и я в них залипаю на час, хотя в это время мог бы срать в комментах,принося пользу обществу.
Как написать об этом жалобу мирзулиной в ее лгбти?
Спасибо… жалуйтесь буду писать вам письма с зоны
51 надеюсь, потому что ты неземной красоты)
в тексте есть ссылка на большой разбор об ЛБИ. Как они говорят, платит их основатель Малофеев
спасибо!
Все почему-то вспоминают кринжовые/спорные дела, но не хотят задуматься а сколько на самом деле плохого (в прямом смысле) контента они забанили
ну потому что хорошие дела не обнуляют плохие
В разговоре с «Медиазоной» Булатов хвалился тем, что по его доносам «регулярно заводят уголовные дела», (на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову тоже заявил он) и у него есть связи с правоохранителями «по всей России».
Ебать достижения у чувака.
Они все на бюджетные деньги живут?
говорят всё добровольно делают))
- сарказм?
- нет, плохо скрытое презрение.
😊