Блогеров включают в списки террористов, моделей судят за оскорбление чувств верующих, а журналисты интернет-изданий становятся СМИ-«иноагентами».

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Фото «Коммерсанта»

Итоги 2021 года нерадостны: границы дозволенного в интернете продолжают сужаться, при этом ответственность за репост или комментарий в соцсети уже никого не удивляет. Главный тренд года — расширение «областей применения» уголовных и административных статей: после 2017 года казалось, что статья об оскорблении чувств верующих скоро «уснёт», но в итоге она приобрела необычную массовость и «народность».

Те же процессы происходят и по другим основаниям: всё больше объединений, блогеров или отдельных людей попадают в различные списки. Одни не мыслимы с продолжением деятельности или работы — например, к таковым относятся внесение в реестр террористов или нежелательных организаций. Другие налагают серьёзные ограничения в жизни — это выдворение из страны или статус «иноагента». Основания для этого могут быть разные: иностранное финансирование или просто шутка.

Последнее касается прежде всего тех, кто «на виду» — известных журналистов, блогеров, комиков, телеведущих, продвигающих «непопулярную» позицию или пишущих расследования о власти. Преследование таких людей приводит к тому, что они бегут из страны, уходят из профессии или платят штрафы.

Оглавление:

Обнажённые снимки и тиктоки с иконами VS. закон об оскорблении чувств верующих

Статья об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ) стала уголовной вместо административной в 2013 году — спустя девять месяцев после дела Pussy Riot. Тогда активисток, станцевавших в Храме Христа Спасителя в Москве, приговорили к двум годам колонии, но по статье о хулиганстве. Пик дел по 148-й статье пришёлся на 2016-2017 годы: в год заводили примерно по десять дел, подсчитал «Би-би-си».

Следующие три года таких дел становилось всё меньше: по данным аналитического центра «Сова», в 2019 году по статье об оскорблении чувств верующих вынесли три приговора, а в 2020-м — два. В течение 2021 года ситуация изменилась, рассказал TJ адвокат проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнёв: количество людей, привлечённых в том числе и по 148-й статье, растёт.

Стремительным ростом дел отметилась вторая половина года: 30 сентября стало известно, что таджикский блогер Руслан Бобиев устроил фотосессию с девушкой на фоне храма Василия Блаженного. На снимках молодые люди имитировали половой акт, а на партнёрше Бобиева находилась полицейская форма. Нарушителей оперативно задержали: блогер извинился на камеру и попросил депортировать в Таджикистан, чтобы «больше не приехал».

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Блогера и девушку Анастасию Чистову арестовали на десять суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Планировалось, что после освобождения Бобиева депортируют в Таджикистан из-за нарушения правил въезда в Россию, но спустя месяц паре назначили 10 месяцев колонии.

Приговор вынесли по делу об оскорблении чувств верующих — впервые за время существования этой статьи суд назначил реальный срок. Одновременно с разбирательством против Бобиева и Чистовой полиция проверяла за похожий контент и по той же статье ещё двух человек — OnlyFans-модель Лолиту Богданову из Москвы и блогершу Ирину Волкову из Петербурга.

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Видео Богдановой, на котором она обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного, появилось в сети через «два-три года» после съёмки, а кто его выложил, неизвестно. Волкова сфотографировалась у Исаакиевского собора с задранной юбкой: снимок также не новый — он сделан в тёплое время года.

Против обеих девушек возбудили уголовные дела, но петербурженка извинилась перед верующими на суде по мере пресечения и её отпустили домой.

Фото объединённой пресс-службы судов Петербурга

«Я извиняюсь, что сделала такие фотографии, оскорбив тем самым чувства верующих людей. […] Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Над всем уже подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — сказала Волкова.

В ноябре стало известно ещё о трёх проверках «обнажённых фотографий» — от жительницы Калуги на фоне Храма в честь Преображения Господня, петербургских подростков у Спаса на Крови и порноактрисы Рита Фокс недалеко от московского Кремля. Итоги разные: калужанка написала заявление о явке с повинной, в отношении неё ведётся проверка, Фокс назначили 14 суток ареста по статье о хулиганстве, а против петербуржцев возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Глава центра «Сова» Александр Верховский рассказал «Би-би-си», что новая волна уголовных дел по 148-й статье отличается. Если раньше картинки и посты были сознательными высказываниями о вере, нынешние подсудимые, снявшиеся полуголыми на фоне храмов, про религию высказать не пытались: «тот же блогер Соколовский ловил покемонов в храме не по незнанию: он шёл туда специально».

По мнению Верховского, осознанное высказывание в снимок вложили только Руслан Бобиев и Анастасия Чистова, но оно было не про церковь, а про полицию. Именно за этот посыл они оба и получили реальные сроки, предположил специалист.

Закон об оскорблении чувств верующих применялся не только по отношению к обнажённым снимкам, но и к видео в тиктоке. В марте подросток из Читы получил 120 часов обязательных работ за ролик, в котором он прикуривает от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери.

На ролике блогер с оператором заходят в храм со словами «это будет преступление года», а затем первый зажигает сигарету. По информации «Чита.ру», юноша трижды извинился за свой поступок, в том числе в видео в инстаграме, а местная метрополия подготовила для суда ходатайство о помиловании.

В июне в Москве возбудили уголовное дело после ещё одного видео тиктокеров. На нём двое молодых людей выпивали, а девушка стояла на четвереньках рядом с иконами. Ролик сняли у жилого дома на Нагорном бульваре: в СК акцию посчитали «надругательством над почитаемой верующими религиозной святыней».

Участница акции Аня Волдырь рассказала в инстаграме, что они с друзьями провели «любительскую фотосессию, освещающую проблематику домашнего насилия», а «ни о каком оскорблении чувств верующих речи не шло».

Иконы, которые можно наблюдать в нижнем краю фото, нужны для формирования образа «типичной» русской семьи, где можно услышать подобные фразы, как «Бьет — значит любит», «Даст бог зайку, даст и лужайку». Аня Волдырь участница акции

За месяц следователи допросили 15 свидетелей, собрали характеристики личностей участников — двух молодых людей и двух девушек в возрасте 17 и 18 лет, а затем передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В декабре СК начал проверку против Артемия Лебедева на предмет оскорбления чувств верующих из-за «нецензурных высказываний о святых мощах». Блогер в ответном посте призвал ведомство «засунуть себе в жопу все мощи всех святых на свете».

Письмо от СК Скриншот из телеграм-канала Артемия Лебедева

Заинтересовавший силовиков пост Лебедев опубликовал 17 декабря. «Что может быть тупее, чем дрочка на или даже просто созерцание мощей? — написал он — Кого должна ***** [волновать] нога, рука, зуб, волос какого-то святого?». Зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал пост «преступным и нравственно неприемлемым». «Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами», — добавил он.

При этом в РПЦ отмечают, что при вынесении приговоров суды должны учитывать раскаяние человека в совершённом преступлении, так как церковь «заинтересована не в том, чтобы кого-то наказали, а чтобы этих деяний не совершает вообще». Причины же таких фото в организации видят в желании «получить популярность, используя религию».

Я не вижу устоявшейся тенденции делать провокационные откровенные фотографии у храмов. У некоторых людей есть желание получить популярность, используя известные места, объекты и людей, то есть они хотят получить известность любыми доступными способами и некоторые не останавливаются ни перед чем. Вахтанг Кипшидзе зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Поводы для проверок, а затем и для возбуждения уголовных дел по статье об оскорблении чувств верующих давал не только контент из интернета. В марте суд оштрафовал на 200 и 100 тысяч рублей военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, помывших обувь святой водой из источника в часовне в центре Калининграда, а глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки из человеческих тел на ВДНХ.

Ужесточение статьи о пропаганде наркотиков — штрафы и появление самоцензуры

С начала 2021 года в России начала действовать обновлённая статья о пропаганде наркотиков — с увеличенными штрафами для нарушений, совершённых в интернете. По ней гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, а юрлицам — до полутора миллионов. В феврале Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в сети.

Ужесточение потребовалось по той причине, что, как отмечали законодатели, «пропаганда наркотиков» в интернете более опасна, так как «охватывает многомиллионную аудиторию» и продвигает «пронаркотическую субкультуру». С весны началась целая череда дел: первым стал Моргенштерн — против него завели дело из-за клипов «Розовое вино» и Family.

Поводом стало заявление бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова. Но ещё в марте проверить творчество рэпера просила «Лига безопасного интернета» — организация, возглавляемая Екатериной Мизулиной. В «ЛБИ» посчитали, что Моргенштерн «последовательно занимается пропагандой наркотиков» среди детей.

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В июне московский суд оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей. В постановлении по делу говорится, что в песнях и клипах музыканта есть «психологическое воздействие» на слушателей, «положительная оценка наркотиков и их употребления», создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека».

В июле полиция прекратила дело о возможной пропаганде в клипах Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву», так как не смогла установить, что ролики опубликовал именно музыкант. Параллельно «ЛБИ» обнаружила пропаганду наркотиков на ютуб-канале Юрия Дудя — в интервью с Ивангаем и Моргенштерном: после жалобы организации МВД возбудило административное дело, а в июне оно поступило в суд.

Тогда же МВД заинтересовалось интервью музыканта Андрея Макаревича на канале Ксении Собчак, в котором он говорил, что «ЛСД это вообще галлюценоген, а не наркотик, […] потому что к нему нет привыкания — нельзя подсесть до ломок на ЛСД, нет, привыкание может быть чисто психологическое». YouTube ограничил на территории России доступ к видео по требованию Роскомнадзора.

В октябре Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Эксперты из Калуги обнаружили в интервью блогера «признаки психологического воздействия на массового адресата с целью создания положительного образа опытного наркопотребителя».

Следующим обвиняемым по делу о пропаганде наркотиков стал рэпер Элджей — в октябре на него составили протокол, но судья вернула дело в полицию. В ноябре дело завели уже на лейбл Rhymes Music, выпустивший треки Hello Kitty Элджея и «Виски на завтрак» Моргенштерна. Суд сначала не принял дело из-за ошибок, но 3 декабря оштрафовал Элджея на 100 тысяч рублей.

30 октября протокол о пропаганде наркотиков составили на рэпера OG Buda. В Жалобу на него в конце мая подала сенатор Елена Мизулина, которую заинтересовали треки «Бандит», «Печеньки» и «Это не любовь». Сенатор уверяла, что песни «пестрят» наркотическим слэнгом.

Сложившаяся ситуация начала порождать самоцензуру: 14 декабря стало известно, что рэпер Soda Luv «замьютил» в новом альбоме ROOMINATION «все моменты, которые могут расцениваться как пропаганда». Из-за этого «пластинка» вышла на четыре дня позже, чем планировалось. В пресс-службе лейбла CPLUS TJ рассказали, что изначально хотели выпустить альбом без «мьютов».

Всё это очень удручает — на коллег Влада и его знакомых заводят дела, некоторые вынуждены уезжать из России. Стоит ли говорить, что никакой пропагандой их творчество не является? Мы уверены, как и творчество Влада: истории в его треках являются вымыслом и отражением вселенной лирического героя Soda Luv. Пресс-служба CPLUS

В конце ноября музыкальный критик Даня Порнорэп заметил, что в песне МУККИ «Девочка с каре» пропало слово «мефедрон». На всех площадках слово замьютили, хотя с 2019 года на стримингах находилась версия без цензуры — сам исполнитель эту ситуацию не комментировал.

Тяжелее всего эти дела отразились на центральной фигуре «конфликта» — Моргенштерне. На конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» глава СК Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию, а через несколько дней выпустил клип «Домой».

Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Моргенштерн из песни «Домой»

Обвинения в терроризме для блогеров и штрафы и выдворение для комиков

Целая череда резонансных дел коснулась русского YouTube. Опять же всё началось с середины года: 9 июня задержали блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за видео с песней про «Норд-Ост». Следствие считает, что видео записали в 2018 году, но близкие Хованского настаивают, что это произошло шестью годами ранее.

Хованский спел о теракте в «Норд-Осте» во время прямого эфира у блогера Андрея Нарцева (Андрея Нифёдова). В песне звучит фраза «„Норд-Ост” — это было ******* [хорошо], сколько русских детей убили». Отдельная запись появилась в сети около года назад.

Фото «Фонтанки»

На видео, которое опубликовал Следственный комитет, блогер признал вину в исполнении песни, но отрицал её распространение. 10 июня его взяли под стражу, а потом несколько раз продлевали арест.

Время, когда опубликовали песню, критически важно: статья 205.2 вступила в силу 2016 года и в предыдущей редакции имела срок давности шесть лет. Если суд признает, что Хованский участвовал в стриме в 2012 году, его не смогут осудить из-за истечения срока давности. Блогер Андрей Стригуль написал во «ВКонтакте», что близкие блогера нашли доказательства того, что песня исполнялась в 2012 году, однако обвинение это игнорирует.

В августе блогера внесли в перечень террористов и экстремистов — теперь все его банковские счета заблокированы, он не сможет вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса, и по закону ему разрешено снимать по 10 тысяч рублей в месяц на себя и неработающих членов семьи.

Хованский крайне тяжело переносит заключение в СИЗО: в письмах он описывал себя как «живой труп» из-за состояния здоровья, сообщал, что «больше не улыбается» и не разговаривает, скучает по своей собаке. «Я не сильный, я просто обычный человек, попавший в жернова беспредела, которые меня перемололи», — писал блогер.

Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда ещё мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал. На дворе ведь не 37-й год, думал я. Теперь я уже не знаю, что думать. Я прошу, нет, я умоляю — помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье. Не дайте им подкинуть что-то на компьютер или посадить меня по показаниям лжесвидетелей! Юрий Хованский из письма

После ареста Хованского сразу два ютуб-блогера уехали из России: в июне — Руслан Усачев, в ноябре — Дмитрий Ларин. Первый заявил, что покинул страну «по гражданским причинам», второй назвал несколько причин отъезда, но отметил, что на его решение повлияла ситуация с Хованским.

26 декабря следствие неожиданно попросило заменить меру пресечения Хованского с СИЗО на запрет определённые действий: заседание состоится 29 декабря. На следующий день на канале блогера вышел ролик с поддержкой от Николая Соболева, Эльдара Джарахова, Славы КПСС, Руслана Соколовского, Дмитрия Ларина, Кузьмы и других. Более 20 авторов ютуб-каналов с миллионной аудиторией заявили, что нельзя судить человека за песню 2012 года по закону 2018 года.

Интернет Екатерина Кузнецова 10 сен деньги Статьи редакции #Нетеррорист: как поддерживают арестованного за песню Юрия Хованского — ищут свидетелей, пишут письма и собирают В соцсетях пытаются помочь блогеру, даже если плохо к нему относятся, потому что «песня — не повод его сажать». Юрий Хованский у суда Фото Давида Френкеля, «Медиазона»



Второе резонансное дело лета — арест и выдворении из России стендап-комика Идрака Мирзализаде. В марте он пошутил о сложностях, с которыми сталкиваются иностранцы при поиске жилья в Москве, поскольку владельцы квартир хотят видеть арендаторами только славян. Идрак произнёс следующую фразу: «Мы с братом выбрасывали обосранный матрас, а в этой квартире был обосранный матрас. Предыдущие съёмщики, если что, русские. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать» . Комик объяснял, что так он иронизировал над ксенофобией: «Хотел бы немного разобрать шутку. Естественно, это высмеивание суждения по одному негативному инциденту о целом народе. То, с чем сталкивается любой неславянин в СНГ регулярно». Но ситуация приняла опасный оборот: сначала о Мирзализаде написали «Царьград» и Владислав Поздняков, потом в Москве на него напали два человека, требовавшие извинений, а через месяц прокуратура завела дело о возбуждении ненависти.

9 августа Таганский суд Москвы арестовал Идрака Мирзализаде на 10 суток, а 30 августа — МВД пожизненно запретило ему въезд в Россию, признав его угрозой национальной безопасности. В октябре суд в Москве частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД и заменил срок нежелательного пребывания с «пожизненного» на «разумный».

Петербургский адвокат Ольга Цейтлина рассказывала «Медиазоне», что обычно Минюст запрещает иностранцам жить в России из-за совершения тяжких и особо тяжких преступлений — решение выносят после освобождения человека из колонии. «„Угроза безопасности“ — максимально размытая формулировка. Никогда нельзя сказать доподлинно, за что признают. Что может принимать во внимание, например, ФСБ, никто не знает, а оспорить в суде такое решение практически невозможно», — отмечает юрист.

За шутки заводили дела и штрафовали не только комиков. В ноябре полиция составила протокол на ТНТ по статье о гей-пропаганде: поводом послужил поцелуй двух мужчин в шоу «Игра». По той же статье дело завели и на «Муз-ТВ» — правда здесь причиной стала премия, на которой певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодожёнов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. Суд оштрафовал телеканал на миллион рублей.

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С октября проблемы начались съёмочной группы шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина: сначала актрису из Уссурийска Ларису Кривоносову, пародировавшую представителя МВД, приговорили к трём месяцам колонии за «уклонение от административного надзора» и оштрафовали на 10 тысяч рублей за ношение формы.

В ноябре на студии и в домах трёх актёров шоу прошли обыски: позднее в МВД рассказали, что возбудили из-за использования «самодельного взрывного устройства» на остановке уголовное дело о хулиганстве. Члены съёмочной команды отметили, что снимали ролик в безлюдном месте, и никакого ущерба не нанесли.

Подобное давление на комиков и тех, кто шутит, привело к негативным последствиям. Практически все выпуски передачи «Порараз бирацца» с Идраком Мирзализаде временно скрыли с канала, ТНТ приостановил выпуск «Игры», ролики «депутата» Наливкина не выходят с 20 сентября.

В декабре перечень террористов и экстремистов пополнился ещё одним блогером — Инсой Ландер, арестованной 9 декабря по обвинению в содействии террористической деятельности. По данным Baza, следствие считает, что с 2014 года девушка вербовала через «ВКонтакте» жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство».

Близкие девушки говорят, что не знают, с чем связано обвинение. Основная деятельность Инсы — «разоблачать» пользователей твиттера, которые просят донаты. Свои расследования она публиковала в твиттере и телеграм-канале, которые вела с апреля 2021 года. По словам друзей блогерши, в последние месяцы Инса готовила расследование об утечке денег из благотворительного фонда высокопоставленного чиновника.

Мы все в шоке. Предположений что, почему, из-за чего — у нас нет. Я не понимаю, как девочка, которая месяц назад приезжала ко мне и жила у меня дома суммарно половину лета, могла стать террористкой. Соня Грезе подруга Инсы Лэндер (в интервью The Insider)

«Иноагентов» становится всё больше — и всё больше страдают не организации, а люди

Закон о СМИ-«иноагентах» существует уже пять лет — его приняли после того, как власти США зарегистрировали телеканал Russia Today и агентство Sputnik в качестве «иностранного агента». Получить статус могут любые структуры и физлица, получающие финансирование из-за рубежа и распространяют информацию.

После появления закона в него сразу включили девять изданий, среди которых — «Настоящее время», «Голос Америки» и «Радио Свобода». Следующие три года в иноагенты записывали редко: в 2018 году в список не включили никого, в 2019-м — только «Север.Реалии», а в 2020-м — два СМИ, а также правозащитника Льва Пономарёва и художницу Дарью Апахончич.

С весны 2021 года всё изменилось: закон стали использовать особенно активно, что затронуло многие независимые издания. 23 апреля иноагентом признали «Медузу», 14 мая — VTimes, за лето статус получили The Insider, «Дождь», «Важные истории», за осень — «Медиазона», Bellingcat, «Кавказский узел» и Republic.

Работа СМИ-«иноагентов» в России разрешена, но включение в реестр чревато серьёзными проблемами: от изданий уходят рекламодатели, сотрудники и источники. Первые не хотят видеть на своей рекламе обязательную маркировку, вторые — опасаются личного признания иноагентами, а третьи просто не хотят связываться с подобными СМИ.

Все эти последствия стали очевидны очень быстро: уже 29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов в Риге и в Москве, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований. В новогоднем обращении основатели «Медузы» рассказали, что по итогам года с ними продолжили работать не более 10% рекламодателей, а из читателей хотя бы раз их поддержало финансово 110 тысяч человек.

Мы прожили очень странный и дико тяжелый год. Весной едва не закрыли «Медузу». Летом учились вести краудфандинговую кампанию (и старались не облажаться). Осенью и зимой латали дыры, перестраивали редакцию, думали о будущем, пытались не унывать — и работали, работали, работали. из обращения Ивана Колпакова и Галины Тимченко

Сложнее пришлось VTimes, которое осенью 2020 года запустили бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей». После признания «иностранным агентом» редакция заявила, что издание закроется, так как «ярлык „иноагента” разрушил бизнес-модель». VTimes прекратило работу 12 июня, но в октябре журналисты запустили новое деловое медиа VPost: пока оно работает только в соцсетях и публикует по 2-3 поста в день.

По словам директора по развитию бизнеса рекламной группы PHD Юлии Грейс, мало кто из российских рекламодателей предпочитает работать с теми СМИ, которые находятся под вниманием органов государственной власти. «Есть исключительно желание рекламодателей оптимизировать будущие риски даже на этапе их потенциального объявления», — считает специалистка.

Фото «Коммерсанта»

В реестр СМИ-иноагентов могут вносить не только организации, но и физические лица, если они публикуют и распространяют сообщения, получают деньги от иностранных государств, организаций или граждан, а также россиян, которые сами финансируются иностранцами.

Применять статью против конкретных людей начали в декабре 2020 года, но пик пришёлся на 2021-й. Чаще всего «иноагентами» признавали журналистов СМИ-«иноагентов» — например, «Важных историй», «Настоящего времени» и «Медиазоны» — или сотрудников «нежелательных организаций», такие как «Проект» или «Открытые медиа».

Все «иноагенты» подвергаются дискриминации: статус им присваивают без суда и «во всеуслышанье», они вынуждены заполнять множество отчётов и сообщать властям о каждой своей покупке, маркировать все свои сообщения в соцсетях, а некоторые — теряют работу.

Недавно моя знакомая родила ребенка и выложила фото в инстаграм. Я хотела написать очень трогательный комментарий и за секунду до публикации вспомнила, что мне придется вставить туда «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ…». Моя знакомая не интересуется политикой и давно живет не в России. Она точно не поняла бы и обиделась. Журналистка, признанная «иноагентом» анонимно в разговоре с «Медузой»

Поэтесса из Петербурга Татьяна Вольтская, признанная «иноагентом», рассказала, что после получения статуса в Кемерово отменили её концерт. В письме от организаторов говорилось, что они «увидели имя поэтессы в реестре иноагентов», в связи с чем вынуждены отменить выступление.

Зачитывать дисклеймер об иноагентстве журналистам приходится даже вживую. Роман Перл рассказывал «Бумаге», что «зачитывал эту ***** (информацию о статусе) перед тем, как что-то сказать или задать вопрос, когда был судьёй на дебатах. «Ребятам было смешно. Все понимают, как этому относится», — добавлял он.

У меня больше нет частной и личной жизни, потому что товарищ майор и Минюст знают обо мне буквально все, включая марку тампонов, которой я пользуюсь. О каждой своей покупке, даже самой маленькой, я должна подробно отчитываться. Я должна подавать отчёт каждый квартал. Форма занимает 86 листов, в которых подробно описываешь, на что потратил деньги: кефирчик, корм коту. Людмила Савицкая в разговоре с «Медузой»

Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России в Великобританию в декабре, так как за ним следили. «Пока непонятно, с чем была связана слежка — с тем, что меня признали «иноагентом» или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал вместе с британскими коллегами», — заявил он.

Я называю это грустным, но точным словом «изгнание». Андрей Захаров журнались «Би-би-си»

Летом 2021 года Минюст утвердил новый список-«иноагентов», куда включают незарегистрированные организации. За полгода туда внесли шесть объединений — «Голос», «ОВД-инфо», «Российскую ЛГБТ-сеть», «Выход», «Маяк» и «Реверс». Если первые два занимаются защитой прав избирателей и борьбой с политическими преследованиями, то последние четыре помогали ЛГБТ.

25 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» за «пропаганду терроризма» и потребовал от соцсетей удалить аккаунты проекта. Запрещённой объявили информацию, «направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений».