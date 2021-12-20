Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":912,"title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=912&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu&placeBit=1&hash=cd4c11b0c5494bf89049a9ca742e24d7dc78c6cc04a793c3204946531d5630c3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Разборы
Сергей Исенеков

От пабликов во «ВКонтакте» весь декабрь рассылают спам о розыгрыше призов. Среди пострадавших — TJ, Смольный и «Яндекс» Статьи редакции

Фишинговые ссылки рассылают со взломанных страниц администраторов сообществ, рассказали в соцсети.

23
803 просмотров
Скриншот Forbes

20 декабря участники паблика «Яндекс Go» во «ВКонтакте» пожаловались на рассылку в личных сообщения на сайт с фейковым розыгрышем призов. Некоторые пользователи пишут в комментариях под последней записью, что у них с банковских карт списались денежные средства, и они просят их вернуть. На это обратил внимание Forbes.

В комментариях пользователи отмечали, что кто-то от имени сообщества разослал сообщения с предложением принять участие в розыгрыше, где в качестве призов были электронная техника, аксессуары и деньги. На скриншотах видно, что у отправителя была синяя галочка, что свидетельствует о верифицированном аккаунте «Яндекс Go». В конце сообщения неизвестные указали, что «дают гарантию на получение выигрыша и позитивного настроения».

Для участия необходимо было перейти по ссылке, которая вела на сайт под названием Happy My Boxes. Пользователям предлагалось ввести данные банковских карт, чтобы получить три тысячи долларов. Пользователи отметили, что вместо выигрыша деньги списывались со счетов. Кто-то отмечал, что такое происходило неоднократно.

Некоторые пользователи в комментариях шутят над ситуацией и называют людей, которые перешли по ссылке, «мамонтами» (отсылка к мему «Заскамил мамонта»), а от компании ждут новую версию сервиса — «Яндекс.Скам».

В «Яндексе» рассказали TJ, что все сообщения с конкурсом удалили спустя две минуты после отправки.

Сегодня наша группа во ВКонтакте была взломана. Злоумышленники разослали некоторым подписчикам нашей страницы предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе и ссылкой на фишинговый сайт. Мы не имеем отношения к этому конкурсу и к этому сообщению.

Мы приносим извинения подписчикам группы. Сообщения были удалены через две минуты после рассылки. Сейчас мы совместно с «ВКонтакте» предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них и ни в коем случае не отвечать на такие письма.

пресс-служба «Яндекса»

Среди других пострадавших — Смольный, Tez Tour и TJ

Помимо «Яндекс Go», взломы официальных сообществ продолжались на протяжении всего декабря. Одними из первых стали сообщества TJ и правительства Петербурга.

TJ

3 декабря от имени сообщества TJ также произошла рассылка спама со ссылками на фейковый розыгрыш. Во «ВКонтакте» рассказали, что её отключили быстро, а все сообщения удалили до того, как пользователи «успеют их прочитать».

Скриншот TJ

Как выяснилось позднее, одного из редакторов TJ взломали после того, как он перешёл по ссылке, отправленной ему якобы от имени поддержки соцсети. В сообщении было сказано, что кто-то пытался войте в его аккаунт через приложение Kate Mobile из Украины. Ниже злоумышленники привели ссылку на смену пароля, по которой он и перешёл.

Скриншот TJ

Редактор TJ рассказал, что по ссылке была страница восстановления пароля, в которую нужно было вбить старый и новый пароль. Сайт полностью повторял дизайн «ВКонтакте».

Купить рекламу Отключить

Cмольный

Спустя сутки случился другой взлом: участники сообщества правительства Петербурга сообщили о том, что сообщество взломали, и от его имени неизвестные рассылали сообщения с предложением получить «множество подарков». В качестве повода стал «День Рождение» (орфография сохранена — Прим. TJ) сообщества во «ВКонтакте».

Позднее в пресс-службе соцсети рассказали, что в течение 10 минут контроль над группой был восстановлен, а успевшие уйти к пользователям спам-сообщения удалены.

Tez Tour

20 декабря ещё один взлом случился и у Tez Tour, сообщил пользователь TJ. Участникам сообщества пришло такое же сообщение, как и от «Яндекс Go».

Редактор TJ проверил сообщество на наличие комментариев с жалобами, но ни под одним из постов не нашёл ни одного. Пресс-служба Tez Tour рассказала TJ, что они «ничего не знают о ситуации».

Комментарий пресс-службы «ВКонтакте»

TJ также обратился за комментариями о случившемся. В соцсети рассказали, что аккаунт одного из администраторов взломали подбором пароля или через фишинг — он не привязал к своему профилю номер телефона для двухфакторной аутентификации. Взломанный аккаунт добавил в группу злоумышленника, который запустил рассылку фишингового сообщения.

Через две минуты мы остановили рассылку и удалили все сообщения. Также сразу же были заблокированы страницы злоумышленников. Всего по ссылке перешло 332 человека, всем им мы оперативно отправили сообщение, что они перешли по фишинговой ссылке, а также отправили им рекомендации о смене пароля.

Мы настоятельно советуем всем администраторам сообществ включить двухфакторную аутентификацию и изучить статью о безопасности. Также мы рекомендуем не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить логин и пароль от аккаунта на непроверенных сайтах, не использовать непроверенные бесплатные VPN-сервисы и прокси-серверы.

пресс-служба «ВКонтакте»

#яндекс #вконтакте #teztour #взломы #соцсети

23
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ничтожный микроскоп

Редактор TJ рассказал, что по ссылке была страница восстановления пароля, в которую нужно было вбить старый и новый пароль. Страница полностью повторяла дизайн «ВКонтакте».
 ребята, если у вас есть редакторы, которые при смене пароля даже не чекают домен, то зачем вы им платите?

Ответить
14
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

зачем вы им платите?
 сомнительно
платят миской риса

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

да ну и что такого, вот проблема то.
главное что Владимир Кириенко уже показал свою эффективность с Ростелекомом, значит и ВК он способен привести в лучший свет.

Ответить
8
Развернуть ветку
Marat Khamadeev

одного из редакторов TJ
 Кто самое слабое звено?

Ответить
7
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Уверен, что это редктор_ка

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

Среди пострадавших — TJ
 Не пострадавших, а соучастников)))))00

Ответить
5
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Адекват.

Ответить
4
Развернуть ветку
aliftin

Эта херня рассчитана на любителей халявы. Дети, подростки и прочие мамочки. Тут вообще не имеет значения как оно выглядит для них.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Согласен. Смысл развода найти дурака. Чем абсурднее выглядит развод с самого начала, тем выше вероятность довести до конца лоха, который сразу начал активно взаимодействовать, мол не сольётся, и время не будет потрачено зря.

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Именно. А все эти "да как же вы ведетесь на такое???" это все фигня и самолюбование.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Со стороны всё равно тяжело не удивляться тому, что кому-то это не показалось абсурдом. Тут не только в самолюбовании дело.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Борродач

отсылка к мему «Скамил мамонта»
 КАВО?

Ответить
2
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Хуйня, никто кто хотяб поверхностно знает тж знает, что легче увидеть дирижабль и выиграть от него конкурс, чем от тж

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Я кстати нихуя не шучу

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmytro Ggryn

На картинке польский если что

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Ага, украинцы значит навредили.

Ответить
1
Развернуть ветку
испанский смех

но среди пострадавших дорогие россияне

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Ignatenko

Лох не мамонт, лох не вымрет

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Среди пострадавших — TJ
 Норм вы отмазку придумали чтобы подарки не отдавать. Виддавай подарункы!

Ответить
0
Развернуть ветку
Айзеблакетбрасорк

Все проще: будь внимателен и не пользуйся соц сетями

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

Спустя сутки случился другой взлом
 на этот раз - жопы

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

а от копании ждут новую версию сервиса — «Яндекс.Скам».
 Скам от яндекса уже был, назывался Яндекс.Бар

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson

Юзеры вконтакта должны страдать. Ливайте с этой помойки, кто еще не сделал этого

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null