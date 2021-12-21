Учёные сообщают о способности «омикрона» ускользать от вакцин и его высокой заразности, но какие из этих данных верны — пока непонятно.

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Путешественники ждут автобус до самолёта в аэропорте Лос-Анджелеса Фото AP

21 декабря в министерстве здравоохранения США сообщили, что 73% из всех новых случаев Covid-19 приходятся на «омикрон». Количество заболевших этим вариантом увеличилось в шесть раз всего за неделю, что позволило ему стать доминирующими штаммом в Штатах.

С конца ноября в мире распространяется новый штамм Covid-19 — «омикрон». Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уже через месяц он может вытеснить «дельту» из Европы. В ВОЗ вариант считают «вызывающим опасения» и ожидают в связи с ним рост количества госпитализаций и смертей. Несмотря на это, 6 декабря в организации заявили, что летальных случаев от «омикрона» не фиксировали. С тех пор о смертях из-за нового штамма сообщили в Великобритании и США.

Главное о самом обсуждаемом штамме, который всего за три недели вытеснил «дельту» из США.

Где появился «омикрон»

О новом штамме B.1.1.529 сообщили британские учёные 24 ноября. Его нашли на юге Африки, в ЮАР и Ботсване. Вирусолог из Имперского колледжа Том Пикок рассказал, что он имеет 32 новые мутации, что в два раза больше, чем у «дельты». По его словам, они повышают заразность нового штамма и его устойчивость к вакцинам.

Вирус также обнаружили у прибывших из Африки путешественников в Гонконге, Израиле и Бельгии. В ЮАР на тот момент штамм уже вытеснил «дельту» — 90% из 1100 новых случаев заражения приходились на B.1.1.529.

26 ноября ВОЗ подтвердила, что новый вариант распространяется быстрее, чем другие штаммы Covid-19. Организация присвоила ему название «омикрон» и классифицировала как «вызывающий опасения».



В этот же день министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала на экстренном брифинге сообщил, что «омикрон» несёт в целом 50 мутаций в геноме, 35 из которых — в S-белке, с помощью которого вирус проникает в клетку. На основе этого возникли предположения, что новый штамм способен уходить от антител.

После расшифровки генома учёные выяснили, что первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в ЮАР ещё 9 ноября — в тот момент, когда в стране началась новая вспышка заболевания.

6 декабря первые случаи заражения «омикроном» подтвердили в России. Его обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР. 16 декабря количество инфицированных новым вариантом в стране выросло до 25, а 21 декабря достигло 21.



По данным ВОЗ на 18 декабря, «омикрон» обнаружили в 89 странах, среди которых США, Китай и Япония. Как отмечает организация, он распространяется быстрее штамма «дельта», число случаев удваивается за полтора-три дня. Он также быстро распространяется в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета.



Особенности нового штамма

Во всех исследованиях учёные предупреждают, что данные предварительные, а результаты могут разниться в зависимости от стран. Точных данных о степени тяжести заболевания, вызываемого «омикроном», и его способности ускользать от вакцин, пока нет.

В начале декабря эпидемиологи из Южной Африки представили исследование, которое показало, что в случае «омикрона» риск повторного заражения Covid-19 для уже переболевших вырос в два раза, чем при других штаммах. При этом учёные не учитывали процент вакцинированных среди них.

Согласно исследованию лаборатории Алекса Сигала из Африканского института здоровья в ЮАР, сыворотка антител в 41 раз хуже нейтрализует «омикрон», чем обычный вариант Covid-19 2020 года. При этом этот показатель для «беты» снизился только в три раза. Сигал также подчеркнул, что «омикрон» не способен полностью ускользать от антител, а перенесённое заболевание и вакцинация вместе могут его нейтрализовать.



Вирусолог из Германии Сандра Цизек опубликовала результаты исследования о падении эффективности вакцин в случае с «омикроном». Учёные проанализировали различные вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) с бустером Pfizer и без него. Во всех случаях новый штамм в десятки раз хуже поддавался влиянию препаратов.

Согласно исследованию южноафриканской страховой компании Discovery Health, эффективность двух доз вакцины Pfizer против госпитализации из-за «омикрона» составляет 70%. Для «дельты» этот показатель достигал 90%. Исследователи также выявили повышенный риск повторно заразиться Covid-19. Для тех, кто переболел «дельтой», он составляет 40%, «бетой» — 60%.

8 декабря Pfizer и BioNTech выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что при «омикроне» уровень нейтрализации в 25 раз выше, чем при исходном варианте Covid-19. При этом, по данным компании, третья бустерная доза вакцины возвращает показатели на прежний уровень.

15 декабря международная группа учёных выпустила исследование, в котором эффективность «Спутника V» в нейтрализации нового штамма оценили практически как нулевую, однако в нём не указано ни количество доз, полученных участниками, ни сколько времени прошло с момент вакцинации доноров. Согласно исследованиям центра им. Гамалеи, вируснейтрализующая активность российской вакцины снизилась в три-семь раз меньше, чем у мРНК-вакцин (например, Pfizer).

Более быстрое распространения «омикрона» связывают с его способностью ускользать от антител. Однако некоторые учёные считают, что «омикрон» заразнее «дельты» сам по себе. Согласно модельному исследованию эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона, этот показатель варьируется от 25 до 50%.

По сравнению с «дельтой» частицы «омикрона» в 70 раз быстрее размножаются в бронхах и в 10 раз медленнее в лёгких. К таким выводы пришли учёные из Гонконгского университета. Высокая скорость распространения в лёгких говорит о повышенной заразности «омикрона», считают исследователи. При этом медленная репликация в лёгких может свидетельствовать о более лёгком заболевании, однако «дельта» также распространялась медленнее, но протекала тяжело.



Британское агентство здравоохранения опубликовало первые данные о передачи «омикрона» между людьми. По данным исследования, контактировавшие с заболевшим этим штаммом заражаются вдвое легче, чем при встрече с инфицированными «дельтой». Если люди проживают вместе, то втрое чаще.



12 декабря в ВОЗ предположили, что «омикрон» менее опасен, чем «дельта» — чаще он протекает бессимптомно или в лёгкой форме. При этом организация подтвердила, что он распространяется быстрее остальных штаммов и способен снижать эффективность вакцин.

Исследование Discovery Health показало, что во время так называемой четвёртой волны Covid-19, вызванной «омикроном», количество госпитализаций снизилось — при распространении штамма «дельта» в больницу попадал 101 человек из 1000 заболевших, когда сейчас 38 из 1000.

По данным учёных из ЮАР, только 16% из всех госпитализированных вакцинированы. У тех, кто попадал в больницу, наблюдали лёгкие симптомы, они выписывались раньше, чем заболевшие другими штаммами. Председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелик Кутзее также сообщила, что заболевшие «омикроном», которым не требовался кислород, выписывались вдвое быстрее, чем инфицированные «дельтой».

Какие прогнозы дают учёные

В ВОЗ считают, что из-за более высокой заразности «омикрона» страны, где уже обнаружили новый штамм, могут столкнуться с высокой нагрузкой на системы здравоохранения. В организации также ожидают, что «омикрон» приведёт к росту количества смертей.

Эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон на основе компьютерной модели предсказывает, что даже если госпитализация заражённым «омикроном» потребуется в два раза реже, чем инфицированным «дельтой», на пике в больницы Великобритании ежедневно будут поступать около пяти тысяч человек — эта цифра выше, чем за всю пандемию.



Другое исследование на основе моделирования от Лондонской школы гигиены и тропической медицины показало, что у непривитых «омикрон» вызовет такое же тяжёлое заболевание, как и «дельта». Но вакцинация может смягчить волну, как это произошло в Южной Африке. Учёные предсказали, что до апреля от нового штамма в стране погибнет 47 тысяч человек, 300 тысячам понадобится госпитализация. Они также подчеркнули, что избежать такого сценария помогут ограничения.



Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что «омикрон» может привести к концу пандемии: «Сейчас умирают порядка 3%, а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена». Этот сценарий не исключила и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, но заявила, что пока рано об этом говорить.

Как власти отреагировали на появление «омикрона»

После появления информации об «омикроне» ряд стран ввели ограничения на пассажирские пеервозки. Авиасообщение с Южной Африкой закрыли Великобритания, Германия, Австрия, Франция, Сингапур, Италия, Израиль и Нидерланды.

В России изначально сообщили, что не собираются прекращать полёты граждан в ЮАР, но спустя четыре дня страна ввела двухнедельный карантин для прибывающих из стран, где есть высокие риски заражения «омикроном». Из-за «особенностей» нового штамма срок действия ПЦР-теста в РФ сократили с 72 до 48 часов.

При этом в ВОЗ назвали запрет на поездки неэффективной мерой против «омикрона». Такие ограничения могут «стать тяжёлым бременем» для населения и лишить его дохода, считают в организации. Кроме этого, запрет также повлияют на обмен эпидемиологическими данными между странами.

Из-за распространения «омикрона» по всей Европе вводят новые ограничения. Нидерланды первыми объявили жёсткий локдаун в стране с 14 января, а Австрия с 20 декабря запретила въезд в страну не привитых или не переболевших. В Ирландии до 30 января ограничили работу ресторанов, кафе и баров по ночам — им разрешено работать только до 20:00. Германия также ввела карантин для прилетающих из Великобритании. Такие же меры предприняли во Франции. В Лондоне из-за роста случаев с 1% до 60% за 17 дней мэр города объявил чрезвычайное положение.