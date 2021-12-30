Четыре часа на морозе, политические споры «леваков» и «праваков», а также быстрый отъезд блогера, которому нельзя общаться со СМИ.

{"id":502692} 552 просмотров

Фото TJ

29 декабря в Куйбышевском районном суде Петербурга прошло заседание об изменении меры пресечения Юрию Хованскому. Последние шесть месяцев он находился под арестом по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Сторонники блогера считают обвинения необоснованными: по их версии, песня прозвучала в 2012 году, за шесть лет до принятия соответствующей статьи.

По словам самого Хованского, следствие решило изменить меру пресечения потому, что «стало невозможным отрицать очевидное — что по делу прошёл срок давности». Однако следователь объяснил решение изменившимися обстоятельствами дела: блогер не может покинуть страну без загранпаспорта и в условиях коронавирусных ограничений, а материалы дела уже защищены.

За несколько часов до заседания в суд поступило сообщение «с нецензурными выражениями» о минировании здания, но угроза не подтвердилась. Несмотря на слухи, время и место менять не стали. К назначенному времени к Куйбышевскому суду пришли десятки человек, чтобы поддержать блогера — корреспондент TJ побывал на акции.

Примерно за час до заседания я подошёл к суду на Караванной улице. Возле входа уже собрались пять человек, все — представители СМИ. Немного поодаль скромно стояла парочка поддерживающих. Никто ничего не перекрывал, кроме тротуара напротив — там коммунальщики сбрасывали снег с крыши. Вдоль улицы прогуливались трое полицейских. Один из них сфотографировал компанию журналистов и молча отошёл.

Журналисты возле здания суда за 40 минут до начала заседания Фото TJ

В течение часа людей прибавилось: в 14:30 на тротуаре столпилось уже три десятка человек, но по количеству журналисты всё ещё «выигрывали» у тех, кто пришёл поддержать Хованского. Примерно в это время появилась, пожалуй, одна из самых ярких героинь дня — девушка, которая представилась Майей.

Все полчаса до начала заседания Майя развлекала СМИ, громко рассказывая о своей жизни, NFT-проектах, древнегреческих философах и онкологических заболеваниях. Едва ли девушка пришла поддержать Хованского: на прямые вопросы о суде она не ответила, а в какой-то момент назвала Юрия «псом у**анским». В течение дня её несколько раз называли провокатором, но точно установить её намерения оказалось невозможным.

Флаг России на здании суда в объективе репортёра Фото TJ

К трём часам у суда насчитывалось уже порядка 150 человек. В основном молодые парни и девушки от 15 до 30 лет: в ожидании они обсуждали зачёты в университете и военный призыв, а кто-то коротал время в мобильных играх. Никаких выкриков и лозунгов слышно не было. «Это не стоит того, чтобы самому садиться», — прокомментировал один из присутствующих.

Несколько человек приехали из других городов. Например, пара из Москвы обсуждала с местными различия в протестных акциях и жёсткости судов двух столиц. Ещё один присутствующий рассказал, что ради поддержки Хованского прилетел из Калининграда. Правда, чуть позже он признавался своему другу, что оказался в Петербурге по другой причине, но «такая поддержка сейчас необходима».

Автозак, который уезжал под одобрительные крики «Хова-хова». Позже выяснилось, что в нём перевозили другого подсудимого Видео TJ

В толпе появилась девушка Хованского Мария Нелюбова. Её сразу окружили журналисты с камерами и стали расспрашивать о предстоящем заседании. И если небольшие издания задавали вопросы о причинах решения следствия и ожиданиях самой Марии, то федеральные СМИ спрашивали о деле в целом — будто только начали вести тему и пропустили все предыдущие новости. «Мария, вы сегодня надеетесь или ожидаете?», — спросили в толпе. Девушка на секунду задумалась и выбрала первый вариант.

Девушка Хованского Мария Нелюбова. На заднем плане девушка по имени Майя Фото TJ

Сразу за Нелюбовой к СМИ вышел и адвокат Хованского. Незадолго до этого в толпе прошла информация о том, что, если суд и согласится изменить меру пресечения, решение вступит в силу только с 8 января — то есть из суда Юрий уедет в автозаке и встретит Новый год в СИЗО. Юрист обнадёжил пришедших и сообщил, что вероятность освобождения в тот же день остаётся.

Из медийных персон поддержать Хованского вновь приехал Илья Мэддисон, а ближе к середине заседания появился блогер Антон Власов. За день до суда девушка Хованского писала, что с Мэддисоном будет Николай Соболев, но, по её же словам, тот заболел и в итоге не смог присутствовать.

Блогер Антон Власов напротив здания суда Фото TJ

Несмотря на коронавирусные ограничения, часть журналистов по спискам пустили на само заседание. Хованского, судя по всему, доставили в здание через вход внутри двора: пока все ждали его из автозака для другого подсудимого, в соцсетях появилась фотография блогера из зала суда. Нелюбова не могла присутствовать на рассмотрении — она поддерживала связь с адвокатом и транслировала новости в телеграм из кафе напротив.

Нелюбова во время заседания в кафе напротив суда Фото TJ

Началось долгое ожидание решения. В Петербурге в этот день было -7°: не так страшно в сравнении с -17° двумя днями ранее, но через несколько часов на улице всё равно стало невыносимо. Некоторые попытались согреться коньяком или энергетиком. Спустя час после начала заседания толпа немного уменьшилась. Часть людей свободнее распределилась вдоль тротуара, другая ушла греться в соседние заведения.

На улице самые стойкие разделились на несколько групп и стали обсуждать ситуацию с Хованским. Многие признались, что осуждают песню про Норд-Ост и не причисляют себя к поклонникам творчества блогера, но считают наказание несправедливым, а дело сфабрикованным.

Уважать его не за что, но и сажать его не за что. один из участников акции

Чуть позже беседа перетекла в политическую дискуссию, а участники спора стали распределять друг друга по сторонам политического компаса. В какой-то момент разговор прервала машина, притормозившая напротив входа: из окон громко заиграла песня Хованского «Батя в здании».

Полиция на проезжей части возле суда Фото TJ

Акцию посетили около десяти представителей запрещённой в России национал-большевистской партии — их можно было опознать по значкам и маскам с узнаваемой символикой. Однако никаких конфликтов ни с другими пришедшими, ни с силовиками не возникло. Пока в небольших группах со смехом и шутками обвиняли «праваков» и «леваков» в разных грехах, полицейские вежливо просили не выходить на тротуар и пропускать прохожих.

Возле здания суда двое присутствующих проводили онлайн-трансляции. Один из них в новостном формате фиксировал всё вокруг для инстаграма, а важные моменты дублировал в телеграм. Второй же стримил на ютуб. Время от времени его телефон «озвучивал» сообщения от донатеров вроде «Свинорылый будет сидеть». Сам блогер сдружился с девушкой Майей.

Толпа возле суда незадолго до оглашения решения Фото TJ

Настрой в толпе был в основном позитивный. Большинство присутствующих считали, что суд удовлетворит требование следствия, а Хованского не станут удерживать ещё полторы недели. Около пяти часов вечера Нелюбова написала, что суд ушёл на 30-минутный перерыв. В следующие полчаса число людей снова выросло, а политические споры сменились ещё более нервным ожиданием.

Около шести часов суд изменил меру пресечения: Хованского действительно отпустили домой, разрешив ему увидеться с девушкой и родителями. И провести Новый год дома.

Около двухсот человек по обе стороны улицы стали весело кричать «Хова-Хова», «Раз, два, три — Юра выходи» и «Сне-ю-ро-чка». Небольшая группа попыталась спеть гимн Украины, но их попросили «не подставлять» окружающих. Ещё примерно полчаса пришлось помёрзнуть в ожидании самого Хованского. Пока полиция оттесняла людей, те поднимали камеры в сторону каждого, кто выходил из здания.

Группа поддержки Хованского сразу после оглашения решения суда Видео TJ

В конце концов Хованский вышел. Узнать его в шапке и маске было непросто, а задачу усложняли окружившие выход журналисты. Понять, в какой момент появился блогер, получилось разве что по реакции толпы. Блогера сразу окружили, пройдя с ним несколько метров до машины. Под одобрительные крики Юрий с Марией быстро сели на заднее сидение и через минуту уехали. Общаться с журналистами Хованскому запрещено судом.

Огромное спасибо всем за поддержку Извините, что уехали так быстро и не смогли пообщаться. Юре запрещено. Мария Нелюбова телеграм-канале

Хованский покидает здание суда Видео TJ

Полиция без сопротивления вернула всех обратно на тротуар. Сочувствующие Хованскому стали быстро расходиться. Уже через несколько минут у суда осталась пара десятков человек. Многие отправились отмечать «хотя бы такую победу» в ближайшие бары.

Но до окончательной «победы» Хованскому ещё далеко. Пока блогера лишь выпустили из-под ареста до 8 января: ему запрещено пользоваться интернетом, выходить из дома с 18:00 до 8:00, приближаться к «месту преступления» (своей квартире), общаться со свидетелями и со СМИ, а также посещать общественные мероприятия.

Вскоре после окончания заседания назначили новое — на 13:00 30 декабря. «Надеюсь, не отправят обратно в тюрьму», — написала девушка Хованского в телеграм-канале. Но это заседание посвятят не содержанию под стражей (эта мера отменена), а продлению «запрета определённых действий», пояснил один из адвокатов Александр Передрук в разговоре с «Коммерсантом». В комментарии «Медиазоне» он предположил, что причиной стала ошибка следователя, который запросил «запрет определённых действий» до 8 января — выходного дня, выпадающего на новогодние праздники.