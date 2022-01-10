Сжатая сводка событий для тех, кто не читал новости на праздниках.

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Фото AP

Первой крупной новостью 2022 года стали масштабные протесты в Казахстане: они начались из-за повышения цен на топливо, но быстро приобрели политический характер и превратились в столкновения с полицией. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сначала шёл на уступки и даже отправил в отставку Нурсултана Назарбаева, но затем объявил «антитеррористическую операцию» и привлёк войска союзных стран, в том числе и России.

Спустя восемь дней после начала митингов в стране задержано почти восемь тысяч человек, ещё «десятки» — убиты. TJ кратко (насколько возможно) рассказывает, что происходило в Казахстане в первую неделю 2022 года.

Причиной протестов в Казахстане стало повышение цен на топливо, но постепенно лозунги стали политическими

Протесты начались 2 января в Жанаозене — моногороде, существующем благодаря добыче нефти. Жители выступили против повышения цен на сжиженный газ с 50-60 до 120 тенге — примерно на 10 российских рублей. 4 января акции распространились на Алма-Ату, Тараз и Актау, где перетекли в столкновения с полицией.

Toтzе @zagibaigvozdi Протестующие прорвали оцепление на улицах и идут дальше в сторону центра Алматы

В тот же день в Казахстане начались перебои с интернетом: около 19:00 сервис GlobalCheсk зафиксировал полное его отключение в Алма-Ате. В стране перестал работать мобильный интернет, а мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal оказались недоступны. Мобильный оператор Kcell объяснил проблемы со связью действиями властей по обеспечению безопасности.

Артём Дерягин @DerArto Вы можете отключить интернет в Казахстане, но отключить Казахстан в интернете, у вас не удастся!

Bob Farber @Bobchensk Бесполезность отключения интернета во время митингов была доказана еще во время восстания Спартака

Одновременно с отключением интернета власти Казахстана пошли на уступки: 4 января члены правительственной комиссии заявили, что договорились о снижении стоимости топлива до 50 тенге в Мангистауской области. Позже это анонсировал президент Касым-Жомарт Токаев. О такой же цене объявили и власти Актобе.

Уступки не остановили протесты: митингующие выдвинули новые требования — об отставке правительства и уходе из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.

Выступления казахстанцев становились всё ожесточённее: в Алма-Ате люди громили полицеские машины, жители Уральска ночевали на площади перед акиматом, а силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Новая Газета @novaya_gazeta Появляются данные, что в Алматы полиция применила слезоточивый газ против митингующих

В ночь с 4 на 5 января президент Токаев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. Исполняющим обязанности премьера назначили Алихана Смаилова. Вину на протесты президент возложил на министерство энергетики и компании «КазМунайГаз» и «Казахгаз» и ввёл на 180 дней регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Радикализация протестов: поджог мэрии, мародёрство и полное отключение интернета

5 января протесты в Казахстане продолжились с новой силой: наряду с Алма-Атой, Алматинской и Мангистауской областями власти ввели в столице страны Нур-Султане режим чрезвычайного положения. К вечеру его действие распространили на всю страну.

Самая напряжённая обстановка сложилась в Алма-Ате. Там протестующие ворвались в здание мэрии, после чего в ней начался пожар, сожгли бывшую резиденцию президента, разгромили офис правящей партии «Нур Отан» и захватили главный аэропорт страны.

Митингующие отбирали у полиции оружие и щиты, а также возводили баррикады в центре города. Повсеместно действовали мародёры: они напали на ЦУМ и магазины техники Mechta и TECHNODOM. Очевидцы сняли, как из ЦУМа грабители выносили одежду.

Qumash Кто-то (предположительно, мародер) на спецтехнике въехал в отделение Forte Bank в Алматы.

В середине дня из-за рубежа перестали открываться сайты казахстанских СМИ, а затем в стране полностью отключили интернет. Помимо этого вещание приостановили многие телеканалы. Местные жители жаловались на «информационный вакуум», который порождал фейки, а казахстанцы подвергали себя опасности.

Реакцией властей стало смещение с должности председателя Совета Безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева: его место занял президент Касым-Жомарт Токаев. В обращении перед гражданами он назвал протестующих «заговорщиками» и заявил, что намерен «действовать максимально жёстко».

В нашем любимом городе происходит массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алма-Аты. Терпеть нельзя. Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана (из обращения по телевидению)

Жёсткое подавление протестов и ввод в Казахстан миротворцев ОДКБ

Президент Токаев выполнил своё обещание в тот же день: вечером 5 января в Алма-Ате началась «антитеррористическая операция» — всех протестующих вытеснили из аэропорта, в городе происходили перестрелки между военными и митингующими. По данным полиции города, в ночь на 6 января погибли «десятки протестующих», которые штурмовали административные здания и департамент полиции.

Тогда же Токаев обратился к ОДКБ — организации о коллективной безопасности — с просьбой оказать содействие «в преодолении террористической угрозы». Ночью организация согласилась направить помощь Казахстану. В состав миротворческого контингента вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России в Казахстан отправили подразделения ВДВ, их перебросили военно-транспортной авиацией.

Вылет российских десантников в Казахстан Видео Минобороны России

Весь день в Алма-Ате проходила операция по «зачистке» территории: «Sputnik Казахстан» сообщал, что происходящее на площади Республики не было видно из-за тумана, но слышались одиночные выстрелы и автоматные очереди. Протестующим удалось захватить телевышку «Коктобе» и несколько помещений госорганов и финансовых организаций.

К вечеру в МВД сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате освободили от протестующих, а все здания государственных органов взяли под контроль властей. Президент Токаев объявил, что во всех регионах страны на шестой день протестов «в основном» восстановили порядок, но «террористы всё ещё применяют оружие».

Протестующие поют гимн перед силовиками Фото AP

К утру 7 января в стране восстановили пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки и выставили 70 круглосуточных блокпостов. В МВД сообщили об убийстве 26 «преступников», участвовавших в протестах в Казахстане, и задержании ещё трёх тысяч митинговавших. По данным министерства, погибли 18 силовиков, ещё 784 полицейских и военных получили ранения.

Полиция, Нацгвардия принципиально не применили в отношении протестующих огнестрельное оружие. Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию и беспорядков. Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, с арматурами, дубинками, и коктейлями Молотова. Даурен Абаев замглавы администрации президента Казахстана

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также начала досудебное расследование по статье об актах терроризма. Виновным может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Последствия протестов: задержание их участников и перестановки в спецслужбах

7 января Токаев выступил с телеобращением: в нём он заявил, что на Алма-Ату напало «20 тысяч бандитов», а власти «проспали подготовку террористов». Президент объявил, что приказал армии и полиции стрелять на поражение без предупреждения по тем, кто участвует в массовых беспорядках.

Токаев заявил, что «с преступниками и убийцами» не может быть мирных переговоров. «Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами», — подчеркнул он.

Задержание в Алма-Ате 8 января Фото AP

В ходе задержаний «участников массовых беспорядков полиция арестовала криминального авторитета Армана Джумагельдиева (известного как «Дикий Арман), которого называли одним из главных организаторов протестов и вооруженных нападений. Он утверждал, что участники протеста находятся под действием наркотиков и алкоголя.

Позже об этом же заявил первый замакима Шымкента Шынгыс Мукан: по его словам, «провокаторам» выдавали оружие, деньги и энергетические напитки, от которых они «теряли контроль над собой». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в твиттере, что «бандиты и террористы» шесть раз атаковали Алма-Ату. Позже этот пост исчез из профиля Токаева.

Фото «Медиазона. Средняя Азия»

Особый резонанс получила ситуация с музыкантом Викрамом Рузахуновым. 9 января государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и «Хабар 24» опубликовали видео с задержанным, который утверждал, что прилетел из Киргизии и получил за участие в протестах 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей).

Киргизские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на видео — пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов, который часто гастролировал в Алма-Ате. Его узнали родственники, в том числе сестра и мать, а также коллеги.

Знакомая музыканта, певица Юлия Руцкая записала видеообращение, в котором подтвердила, что на видео снят Рузахунов, а у посольства Казахстана в Бишкеке прошёл митинг.

10 января «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности страны сообщил, что Рузахунова выпустили из-под стражи. Через несколько часов он вернулся в Бишкек. Видео с его «признанием» публиковавшие его каналы удалили.

Касым-Жомарт Токаев провёл несколько перестановок в руководстве: 6 января снял с поста председателя КНБ Карима Масимова, через два дня его задержали по подозрению в государственной измене. 9 января президент уволил двух заместителей Максимова — Марата Осипова и Даулета Ергожина. Начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова и полковника Комитета национальной безопасности Азамата Ибраева обнаружили мёртвыми. Первый покончил жизнь самоубийством, второй — упал с высоты.

Во время протестов в Казахстане погибло двое детей, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин. Это 11-летний мальчик, получивший огнестрельное ранение во время прогулки с родителями, и четырёхлетняя девочка, попавшая под обстрел в машине. 10 января объявили днём траура «в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны».

МВД сообщило, что во время «антитеррористической операции» задержало 7939 человек по всему Казахстану. Часть из них оказалась иностранцами из «соседнего государства».

10 января прошёл онлайн-саммит ОДКБ, посвящённый ситуации в Казахстане: на нём президент Токаев назвал происходящее в стране «попыткой госпереворота», а протесты — «террористической войной». По его словам, участвовавшие в боях «террористы» забирали тела своих бойцов с мест боёв и вывозили их из моргов.