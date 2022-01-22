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Женя Кузьмин

Россия — одна из главных мировых «майнинг-империй». Теперь Центробанк хочет запретить майнинг Статьи редакции

Кратко о статусе криптодобычи в стране: серая зона, великая миграция из Китая и «столица» в Иркутской области.

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Майнинговая ферма на бывшем никелевом заводе в Норильске, фото Андрея Рудакова, Bloomberg

20 января Центральный банк выпустил доклад, где предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также наказывать за любые операции с ними. В регуляторе заявили, что видят в цифровой валюте риски для экономики страны и её граждан. По данным Bloomberg, выступить против криптовалют ЦБ убедила ФСБ.

Решение о судьбе криптовалюты в России ещё не принято. Но один из пунктов инициативы ЦБ касается запрета майнинга, при том, что в стране широко распространена криптодобыча. Пока одни собирают себе простую «ферму» для пассивного дохода, другие майнят в промышленных масштабах и делают из этого бизнес. Теперь в отрасли есть опасения, что если предложения ЦБ воплотятся, то начнётся «великая миграция», как уже было недавно в Китае.

TJ изучил место России в мировой криптодобыче, какие проблемы она подняла, и как участники рынка оценивают перспективу полного запрета.

Россия — третья по майнингу биткоина в мире

  • Центр альтернативных финансов Кембриджского университета включил Россию в тройку крупнейших стран по добыче биткоина: на страну летом 2021 года приходилось около 11% от общих мощностей по майнингу криптовалюты.
  • Лидируют в этом рейтинге США — 35%. На втором месте Казахстан — 18%.
  • Компания BitRiver, основываясь на собственных оценках, описывает рынок майнинга в России так: «Майнингом одного лишь биткоина занимаются около 300 тысяч физических и юридических лиц. При этом совокупная усреднённая выручка российских майнеров биткоина в год составляет порядка 1,5 миллиарда долларов. Ещё порядка 2,5 миллиарда долларов в год зарабатывают майнеры других криптовалют».
  • По приблизительным оценкам, объём операций россиян с криптовалютами достигает пяти миллиардов долларов в год, а на счетах 17 миллионов криптокошельков в России хранится около семи триллионов рублей.
  • Россия стала привлекательной страной для майнинга благодаря низкой цене электроэнергии и излишкам мощностей, которые оцениваются в 38–60 ГВт, рассказывал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.
  • В декабре «Коммерсантъ» писал со ссылкой на Avito и Ozon, что в России спрос на оборудование для майнинга вырос в 14 раз. Средняя стоимость фермы при этом составила около 120 тысяч рублей.

После запрета майнинга в Китае оборудование стали вывозить в том числе в Россию

  • Важнейшее событие в мировой криптодобыче – полный запрет на майнинг и транзакции в Китае в мае 2021 года. Если раньше страна была лидером по добыче биткоина, отвечая за 70% майнинга, то к лету доля Китая сократилась практически до нуля.
  • После ограничений началась «Великая миграция» — пока некоторые китайцы остались добывать криптовалюту в подпольном режиме, другие переехали с оборудованием в страны с более спокойным отношением к майнингу. Основными направлениями стали Северная Америка (США, Канада) и Казахстан.
Фото Андрея Рудакова, Bloomberg
  • Россия — не такое популярное, хотя всё ещё примечательное место для релокации китайских майнеров. Но главное — Россия стала ключевой точкой сбыта оборудования для криптодобычи из Китая. По данным The Financial Times, в страну ввезли более 200 тысяч майнинг-ферм, гораздо больше, чем в США и Казахстан (по 87 тысяч). Всего 14 крупнейших компаний по криптодобыче, пишет издание, эвакуировали из Китая более 2 миллионов устройств.
  • Предполагалось, что миграция оборудования из Китая только продолжится. В ноябре представители BitRiver рассказывали, что получили заявки на размещение 1,8 миллиона майнеров из Китая. Российский майнинговый хостинг BitCluster тоже отмечал, что интерес увеличивался: по словам основателя компании Виталия Борщенко, общий объём подписанных контрактов на 2022 год превышал 200 МВт, а совокупные мощности клиентов, находящихся на стадии переговоров, превышали 1 ГВт.

В России добывают криптовалюту в промышленных масштабах. Есть даже своя «столица майнинга»

  • В России майнинг не регулируется, но, как отмечает «Новая газета», существует условное разделение на легальную и серую криптодобычу. Легальными считают тех, кто оформляет договоры на потребление электричества криптофабриками по промышленным тарифам. Но многие просто подключаются к электросетям, предназначенным для населения, что формально не запрещено.
  • Кто-то занимается майнингом вообще в обход счётчиков или пользуясь служебным положением — как, например, сотрудники метро в Казани, которые майнили криптовалюту на служебной электроподстанции. Такие фермы регулярно накрывают и заводят дела на криптодобытчиков.
  • Центром майнинга в России стала Иркутская область — даже по российским меркам там очень низкие тарифы на электроэнергию (1,17 рубля за киловатт, в области — 0,8. В Москве, например — 5-6 рублей).
«Майнинг-отель» в Иркутской области, фото РИА «Новости»
  • В 2021 году в области произошёл «лавинообразный» всплеск криптодобычи. Осенью «Ведомости» публиковали письмо губернатора Иркутской области Игоря Кобзева вице-премьеру Александру Новаку: по его словам, в 2021 году потребление электроэнергии населением в регионе превысило уровень прошлого года на 159%. Виноваты, по мнению Кобзева, подпольные майнеры, которые «занимаются злоупотреблениями».
  • «Иркутскэнергосбыт» в ручном режиме отслеживает майнеров и склоняет их к переходу на коммерческий тариф (который гораздо дороже потребительского), в противном случае подавая в суд. Из 85 поданных исков в 2021 году компания выиграла девять.
  • «Иркутскэнергосбыте» считают, что майнинг необходимо признать коммерческой деятельностью и применять к ней несубсидируемые тарифы на электроэнергию. А Кобзев говорил, что готов выделить в регионе площадки для промышленного майнинга криптовалют.
  • Существуют большие российские компании, связанные с криптодобычей. Например, BitRiver называет себя крупнейшим оператором дата-центров по добыче криптовалюты в СНГ. Этой же компании принадлежит крупнейшая майнинг-ферма в России: она располагается в Братске неподалёку от местной ГЭС. По данным Bloomberg, дата-центр открыли представители команды бизнесмена Олега Дерипаски.
Братская ГЭС, фото Андрея Рудакова, Bloomberg

Что по поводу возможного запрета майнинга говорят юристы и участники рынка

  • Президент РАКИБ Юрий Припачкин посчитал предложения ЦБ «непрофессиональными и нереализуемыми», а также отметил техническую сторону регулирования майнинга: «Компании, которые занимаются этим в промышленных масштабах, обычно арендуют вычислительные мощности в дата-центрах, и то, как именно они их используют — дело каждой компании. Участковый не сможет ходить и проверять операции на сервере».
  • В свою очередь операторы дата-центров тоже считают, что не попадают под возможный запрет. Это отмечает PR-директор BitRiver Роман Забуга, комментируя доклад ЦБ: «Полагаю, что другие российские операторы ЦОДов (Центров обработки данных), имеющие на балансе майнинговое оборудование, найдут выход даже из ситуации полного запрета криптовалют и продолжат оказывать сервисно-технические услуги своим клиентам».
  • В борьбе с частными майнерами тоже могут возникнуть сложности, считает гендиректор АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов: «Теоретически такие площадки можно выявить, но вопрос, сколько это будет стоить, насколько это будет целесообразно. Отличить майнинг-ферму от, например, теплицы нельзя дистанционно — они обе потребляют электроэнергию равномерно и круглосуточно, то есть нужно будет получить доступ на объект».
  • Партнёр международной юридической компании NOA Circle Эдуард Давыдов смотрит на развитие ситуации более пессимистично: «Сложнее дела обстоят у майнеров, похоже мы на пороге новой миграции, следом за той, что произошла в Китае».

Что ещё почитать на TJ про предложения ЦБ запретить операции с криптовалютами

#запреткрипты #криптовалюты #майнинг

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32 комментария
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Alex Blake

Удивляет наивность тех, кто полагает что добытчиков и трейдеров крипты почти невозможно вычислить. У энергетических компаний есть история платежей всех домохозяйств и коммерческих объектов. Методом банальной сортировки можно легко вычислить точки, где сильно повысилось потребление и придти туда с проверками. Вообще добыча крипты это реально говнище потому как это неоправданные расходы энергии (с соответствующим вредом экологии) ради виртуальных фантиков.

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20
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IO

А 100" ТВ это оправданные расходы? А RTX 3090? А пылесос на 2,5КВт? А обогреватель? А кондиционер?

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7
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Никита Мязин

Да

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2
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Петр Карманов

Конкретно для нашей страны это производство и экспорт товара, за который мы получаем реальные деньги, оседающие в экономике. Для экологии бессмысленно запрещать майнинг в России, это можно делать только на уровне ООН.

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7
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Молодой химик

производство и экспорт товара
 мы получаем реальные деньги
 криптовалюты

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–1
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Святозавр

Ну вот в Иркутской области избыток мощностей, в чем неоправданность? Если ГЭС будет больше производить энергии, чем это ещё сильнее повредит экологии?

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1
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Блог GTBV

Все проще. Обычный запрос к провайдеру на обращение к адресам бирж и дело в шляпе. Много кто из майнеров ВПН пользуется? Насколько знаю один из сотни.

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0
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Андрей Рядькин

Ееее империя

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16
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Молодой химик

Р

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0
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Молодой химик

еклама Банка Империал

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6
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Женя Кузьмин

https://youtu.be/JJ72pPFrE9Y

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3
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Молодой химик
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1
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Молодой химик
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4
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Молодой химик
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8
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Молодой химик

Не удивлён такой ситуации майнинга в России. Русским лишь бы нихера не делать и чтобы деньги капали

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–12
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Интернет

Что плохого в том, чтобы нихера не делать и денюшки капали? Никто не становился миллиардером, надрывая спину на заводе.

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24
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Славой Жижек

"больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала"

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2
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Иван Иваныч

Русским лишь бы нихера не делать и чтобы деньги капали
 Всем

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9
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Вольдемаръ Дурбовскiй

Рыночек же

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1
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doffys

Статью не читали, печаль

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1
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Alexander Ilinykh

Даже если Крипту и запретят (в чем я сомневаюсь), те, кто добывают много, продолжат и дальше добывать, просто теперь у них будет необходимость иногда заглядывать в ремонтный сервис, ну, знаете, крышу там поменять или оплатить ее.

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5
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Петр Карманов

В Иркутской области сами виноваты. Рубль за киловатт - безумный, неадекватно низкий тариф. Очевидно, что в здоровой экономике тарифы должны окупать стоимость производства

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–3
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Молодой химик

Почему неадекватно низкий?

Каскад ГЭС генерирует низкую себестоимость электроэнергии, что позволяет делать низкий тариф.

Кто тебе сказал, что эти тарифы не окупаются?

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8
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Михаил Желтухин

Ну тут можно не майнинг запрещать, а соц нормы вводить, 500квт на человека по обычному тарифу, а дальше дороже

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0
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Sergey Viktorovich

У России два союзника: nvidia и блокчейн

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3
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Владимир Старик

Ещё Артемий Лебедев

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0
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Georgi Yudin

Нахуй майнеров, задолбали скупать видюхи чтобы майнить шиткоины.

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2
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Wonabeez Doratie

Хуле майнкры идите работать, кассиров в пятёрочке не хватает

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1
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Подозрительный Кот

вообще пора запретить Proof-of-work, слишком дурацкий метод майнига.

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1
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Ze Katze

BitRiver? BitRiver? Что должен BitRiver подписать ? Что это? BitRiver?

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0
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George Tyurin

Патамуштанех#$

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0
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remote_wserver

Ну хоть не сильно подгорелые видюхи на авито появятся.

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