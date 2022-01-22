Кратко о статусе криптодобычи в стране: серая зона, великая миграция из Китая и «столица» в Иркутской области.

{"id":517051} 6011 просмотров Слушать

Майнинговая ферма на бывшем никелевом заводе в Норильске, фото Андрея Рудакова, Bloomberg

20 января Центральный банк выпустил доклад, где предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также наказывать за любые операции с ними. В регуляторе заявили, что видят в цифровой валюте риски для экономики страны и её граждан. По данным Bloomberg, выступить против криптовалют ЦБ убедила ФСБ.

Решение о судьбе криптовалюты в России ещё не принято. Но один из пунктов инициативы ЦБ касается запрета майнинга, при том, что в стране широко распространена криптодобыча. Пока одни собирают себе простую «ферму» для пассивного дохода, другие майнят в промышленных масштабах и делают из этого бизнес. Теперь в отрасли есть опасения, что если предложения ЦБ воплотятся, то начнётся «великая миграция», как уже было недавно в Китае.

TJ изучил место России в мировой криптодобыче, какие проблемы она подняла, и как участники рынка оценивают перспективу полного запрета.

Россия — третья по майнингу биткоина в мире

Центр альтернативных финансов Кембриджского университета включил Россию в тройку крупнейших стран по добыче биткоина: на страну летом 2021 года приходилось около 11% от общих мощностей по майнингу криптовалюты.

Лидируют в этом рейтинге США — 35%. На втором месте Казахстан — 18%.

Компания BitRiver, основываясь на собственных оценках, описывает рынок майнинга в России так: «Майнингом одного лишь биткоина занимаются около 300 тысяч физических и юридических лиц. При этом совокупная усреднённая выручка российских майнеров биткоина в год составляет порядка 1,5 миллиарда долларов. Ещё порядка 2,5 миллиарда долларов в год зарабатывают майнеры других криптовалют».

По приблизительным оценкам, объём операций россиян с криптовалютами достигает пяти миллиардов долларов в год, а на счетах 17 миллионов криптокошельков в России хранится около семи триллионов рублей.



Россия стала привлекательной страной для майнинга благодаря низкой цене электроэнергии и излишкам мощностей, которые оцениваются в 38–60 ГВт, рассказывал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.



В декабре «Коммерсантъ» писал со ссылкой на Avito и Ozon, что в России спрос на оборудование для майнинга вырос в 14 раз. Средняя стоимость фермы при этом составила около 120 тысяч рублей.



После запрета майнинга в Китае оборудование стали вывозить в том числе в Россию

Важнейшее событие в мировой криптодобыче – полный запрет на майнинг и транзакции в Китае в мае 2021 года. Если раньше страна была лидером по добыче биткоина, отвечая за 70% майнинга, то к лету доля Китая сократилась практически до нуля.

После ограничений началась «Великая миграция» — пока некоторые китайцы остались добывать криптовалюту в подпольном режиме, другие переехали с оборудованием в страны с более спокойным отношением к майнингу. Основными направлениями стали Северная Америка (США, Канада) и Казахстан.

Фото Андрея Рудакова, Bloomberg

Россия — не такое популярное, хотя всё ещё примечательное место для релокации китайских майнеров. Но главное — Россия стала ключевой точкой сбыта оборудования для криптодобычи из Китая. По данным The Financial Times, в страну ввезли более 200 тысяч майнинг-ферм, гораздо больше, чем в США и Казахстан (по 87 тысяч). Всего 14 крупнейших компаний по криптодобыче, пишет издание, эвакуировали из Китая более 2 миллионов устройств.

Предполагалось, что миграция оборудования из Китая только продолжится. В ноябре представители BitRiver рассказывали, что получили заявки на размещение 1,8 миллиона майнеров из Китая. Российский майнинговый хостинг BitCluster тоже отмечал, что интерес увеличивался: по словам основателя компании Виталия Борщенко, общий объём подписанных контрактов на 2022 год превышал 200 МВт, а совокупные мощности клиентов, находящихся на стадии переговоров, превышали 1 ГВт.



В России добывают криптовалюту в промышленных масштабах. Есть даже своя «столица майнинга»

В России майнинг не регулируется, но, как отмечает «Новая газета», существует условное разделение на легальную и серую криптодобычу. Легальными считают тех, кто оформляет договоры на потребление электричества криптофабриками по промышленным тарифам. Но многие просто подключаются к электросетям, предназначенным для населения, что формально не запрещено.

Кто-то занимается майнингом вообще в обход счётчиков или пользуясь служебным положением — как, например, сотрудники метро в Казани, которые майнили криптовалюту на служебной электроподстанции. Такие фермы регулярно накрывают и заводят дела на криптодобытчиков.

Центром майнинга в России стала Иркутская область — даже по российским меркам там очень низкие тарифы на электроэнергию (1,17 рубля за киловатт, в области — 0,8. В Москве, например — 5-6 рублей).

«Майнинг-отель» в Иркутской области, фото РИА «Новости»

В 2021 году в области произошёл «лавинообразный» всплеск криптодобычи. Осенью «Ведомости» публиковали письмо губернатора Иркутской области Игоря Кобзева вице-премьеру Александру Новаку: по его словам, в 2021 году потребление электроэнергии населением в регионе превысило уровень прошлого года на 159%. Виноваты, по мнению Кобзева, подпольные майнеры, которые «занимаются злоупотреблениями».

«Иркутскэнергосбыт» в ручном режиме отслеживает майнеров и склоняет их к переходу на коммерческий тариф (который гораздо дороже потребительского), в противном случае подавая в суд. Из 85 поданных исков в 2021 году компания выиграла девять.



«Иркутскэнергосбыте» считают, что майнинг необходимо признать коммерческой деятельностью и применять к ней несубсидируемые тарифы на электроэнергию. А Кобзев говорил, что готов выделить в регионе площадки для промышленного майнинга криптовалют.



Существуют большие российские компании, связанные с криптодобычей. Например, BitRiver называет себя крупнейшим оператором дата-центров по добыче криптовалюты в СНГ. Этой же компании принадлежит крупнейшая майнинг-ферма в России: она располагается в Братске неподалёку от местной ГЭС. По данным Bloomberg, дата-центр открыли представители команды бизнесмена Олега Дерипаски.



Братская ГЭС, фото Андрея Рудакова, Bloomberg

Что по поводу возможного запрета майнинга говорят юристы и участники рынка

Президент РАКИБ Юрий Припачкин посчитал предложения ЦБ «непрофессиональными и нереализуемыми», а также отметил техническую сторону регулирования майнинга: «Компании, которые занимаются этим в промышленных масштабах, обычно арендуют вычислительные мощности в дата-центрах, и то, как именно они их используют — дело каждой компании. Участковый не сможет ходить и проверять операции на сервере».



В свою очередь операторы дата-центров тоже считают, что не попадают под возможный запрет. Это отмечает PR-директор BitRiver Роман Забуга, комментируя доклад ЦБ: «Полагаю, что другие российские операторы ЦОДов (Центров обработки данных), имеющие на балансе майнинговое оборудование, найдут выход даже из ситуации полного запрета криптовалют и продолжат оказывать сервисно-технические услуги своим клиентам».



В борьбе с частными майнерами тоже могут возникнуть сложности, считает гендиректор АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов: «Теоретически такие площадки можно выявить, но вопрос, сколько это будет стоить, насколько это будет целесообразно. Отличить майнинг-ферму от, например, теплицы нельзя дистанционно — они обе потребляют электроэнергию равномерно и круглосуточно, то есть нужно будет получить доступ на объект».

Партнёр международной юридической компании NOA Circle Эдуард Давыдов смотрит на развитие ситуации более пессимистично: «Сложнее дела обстоят у майнеров, похоже мы на пороге новой миграции, следом за той, что произошла в Китае».

