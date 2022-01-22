У грозного предложения ЦБ могут быть последствия, которые не тронут одних, но подпортят положение других.

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Дата-центр по добыче криптовалюты в Братске. Фото РБК

20 января Центральный Банк России выпустил доклад, где предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также наказывать за использование криптовалюты в качестве средства платежа. По мнению ЦБ, криптовалюты могут нести угрозу для экономики, финансовой стабильности России и благосостояния её граждан. Регулятор видит в цифровых валютах признаки финансовой пирамиды

Сразу после этого некоторые СМИ выпустили материалы, в которых подали вероятный запрет криптовалют как уже принятое решение. TJ разобрался в деталях резонансного демарша Центробанка. Спойлер: несмотря на внешне грозное выступление, скорее всего, оно не будет иметь продолжения.

Действительно ли Центробанк запретил криптовалюты

Нет. Банк России только выпустил доклад «для общественного обсуждения». Любой желающий может поделиться с Центробанком своим мнением по этому вопросу через форму обратной связи. Неизвестно, появится ли по итогам такого обсуждения законопроект, и что в нём будет написано.

В любом случае ЦБ не может сам внести законопроект — для этого ему понадобится поддержка правительства или кого-то из депутатов Госдумы. Учитывая, что действующие законы о легализации цифровых активов принимались по прямому поручению президента, такой сценарий маловероятен.

Даже если законопроект кто-то внесёт, то принятие его — дело небыстрое. Чтобы пройти все стадии одобрения, документу нужно от нескольких месяцев до года.

Запретил ли Центробанк платежи криптовалютой

Тоже нет. Но вовсе не потому, что не может. Платежи криптовалютой и так запрещены в России законом. ЦБ предложил ввести наказание за нарушение этого запрета, но какое — не уточнил.

Что ещё предложил запретить Центробанк

В Центробанке отдельно отметили, что не планируют запрещать россиянам владеть криптовалютой. То есть, даже если закон примут, то виртуальную валюту всё ещё можно будет просто хранить.

Однако практически все операции с ней: выпуск (майнинг), обращение и обмен ЦБ предлагает запретить. Важное уточнение — ЦБ предлагает установить эти ограничения на территории России, что не коснётся зарубежных криптобирж. Таким образом, все сделки с криптовалютой, совершённые в иностранной юрисдикции, по-прежнему будут легальны.

Как новости из России повлияли на курс криптовалют

Если и повлияли, то довольно слабо. Курс главной виртуальной валюты, биткоина, действительно снизился в январе, однако он снижался и до доклада Центробанка. Это общая тенденция — снизились котировки многих криптовалют.

Россия — крупный игрок крипторынка. ЦБ в своём докладе отметил, что в августе 2021 года Россия вышла на третье место по объёму майнинга биткоина – на долю нашей страны пришлось 11,23% вычислительных мощностей. На США — 35,4% и на Казахстан — 18,1%. По приблизительным оценкам, объём операций россиян с криптовалютами достигает пяти миллиардов долларов в год, а на счетах 17 миллионов криптокошельков в России хранится около семи триллионов рублей.

Станет ли сложнее майнить

Ряд экспертов высказались в пользу того, что от вероятных ограничений больше всего могут пострадать майнеры. Они предположили, что вычислить добытчиков криптовалюты легко будет по объёму энергопотребления и интернет-трафику.

На самом деле для крупных майнеров далеко не всё так плохо. Они, по мнению экспертов РБК, обычно арендуют вычислительные мощности в дата-центрах, и то, как именно они их используют — дело каждой компании. Полиция, явившаяся в помещение, не сможет проверить, какие именно вычисления происходят на сервере. То есть запретить майнинг в России будет технически очень сложно (если вообще возможно) и, главное, нецелесообразно.

Можно ли сейчас ещё покупать или продавать криптовалюту легально

Да, сейчас это законно. В российском праве криптоактивы признаются объектами гражданских прав. Их можно покупать, дарить, завещать. Если гражданин столкнётся с нарушением своих прав в этой сфере, то может обратиться в суд за защитой, но при одном важном условии: если он задекларировал владение криптовалютой ранее.

Как легально обменять криптовалюту на деньги

Владельцы криптовалют и трейдеры в целом отнеслись к предложенным ЦБ мерам критически. Большинство из них не увидели причин для беспокойства, однако непрофессиональные инвесторы вполне могут озадачиться и захотят вывести свои сбережения из криптовалют. «Выйти в кэш» можно несколькими способами:

криптообменники;

Самих обменников довольно много, в них разные курсы, так что удобнее всего следить за самыми выгодными предложениями через какой-то из агрегаторов. Например, Bestchange или Localbitcoins.

криптобиржи;

Крупнейшая криптобиржа — Binance. На ней сделки совершают даже некоторые российские государственные учреждения. Центробанк в своём докладе указывает, что Россия находится в числе лидеров по количеству посещений сайтов таких криптобирж, как Binance (2-е место), Huobi (5-е место), Bithumb (2-е место), Bitfinex (1-е место).

Предполагаемые ограничения вряд ли скажутся на работе криптобирж. Например, Binance не имеет российского представительства, непонятно, как регулятор мог бы повлиять на неё. Представители биржи, однако, заявляли, что готовы к диалогу с российскими властями.

криптоматы;

Неудобство этого метода в том, что криптоматов в России очень мало. Их можно найти, например, на карте Cryptocoinmap. На ней видно, что в Москве было только семь таких устройств, в Санкт-Петербурге — ни одного, и два — в Екатеринбурге.

Telegram-боты;



наличные.

Последний пункт, вероятно, наиболее рискованный, но тоже встречается. Выглядит это так: вы договариваетесь о встрече, на которой переводите криптовалюту на кошелёк покупателя, а он взамен передаёт вам согласованную сумму.

Ни один из описанных выше способов не даёт гарантии, что по незнанию вы не наткнётесь на мошенника, который просто заберёт ваши цифровые активы себе. Кроме того, при использовании любого из этих способов взимается комиссия, которая может достигать 5-7% или 10%.

Новости Roman Persianinov 8.09.2017 биткоины Статьи редакции Инструкция: Где купить и как обменять И как оградить криптовалюту от злоумышленников. Стационарный биткоин-обменник в казино Лас-Вегаса. Фото Getty

Как обналичивать криптовалюту в случае запрета на её продажу

В том случае, если ЦБ всё же даст указание российским банкам блокировать операции по покупке и продаже криптовалюты за рубли, то сделать это можно будет через доступные иностранные сервисы. От этого возрастут комиссионные издержки, но это вряд ли остановит пользователей. Например, можно будет вывести криптовалюту сначала через PayPal, а уже с него — на рублёвые карты.

Повлияет ли вероятный запрет на рынок NFT

Вряд ли. Большинство невзаимозаменяемых токенов (NFT) действительно созданы на стандартах блокчейна Ethereum, однако все сделки с ними происходят вне российской юрисдикции. Крайне маловероятно, что российский регулятор будет отдельно блокировать эти операции.

На рынке NFT активно выступают не только частные пользователи, но и такие авторитетные учреждения, как, например, государственный Эрмитаж. В августе 2021 года музей выставил на Binance копии картин Леонардо да Винчи, Джорджоне, Винсента Ван Гога, Василия Кандинского и Клода Моне.

Эрмитажем при продаже NFT использовалась схема, которая будет работать и в случае возможного запрета на оборот криптовалют. Музей заключил агентский договор со специально созданным посредником Nftmasters, который нанял исполнителей по договору субподряда. То есть на счета российского учреждения пришла уже обычная валюта, без признаков участия в криптоторговле.

Проблема перевода

Неочевидная, но того не менее существенная проблема, которая неизбежно возникнет — это терминология. В российском законодательстве нет терминов «криптовалюты» и «криптобиржи». Вместо них используются «цифровые валюты» и «операторы обмена цифровых финансовых активов». Они между собой близки по значению, но не совпадают.

Пока это не связано с набором каких-либо репрессивных мер, на этой разнице можно не заострять внимания. Однако если ЦБ сумеет пролоббировать запрет криптовалют, то придётся на законодательном уровне объяснять, чем одно отличается (или не отличается) от другого.

Новое предложение о запрете — часть долгой «войны» ЦБ с криптовалютой

По данным Bloomberg, выступить против криптовалют ЦБ якобы убедила ФСБ. На самом деле, ЦБ и не надо было убеждать. Регулятор последовательно высказывается за запрет виртуальных валют в течение многих лет, его позиция не является новостью. В 2014 году Центробанк уже называл криптовалюту «денежными суррогатами». В 2017 году ЦБ вновь предупредил о рисках использования криптовалют и заявил, что их рано допускать к организованным торгам. В каком-то смысле в январе 2022 года в докладе ЦБ нет ничего нового — он повторяет прежние опасения и предлагает ввести ограничительные меры.

Банк России не одинок в этой борьбе. Российские ведомства и корпорации по вопросу о легализации криптовалют давно разделились на два больших клана влияния. В одном лагере с ЦБ находятся «силовики»: Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ. Им оппонирует «экономический блок»: за легализацию криптовалют и связанной с ними инфраструктуры в разное время высказывались Минфин, Налоговая служба, Сбер и Минэкономразвития.

Пока что «экономический блок» убедительнее отстаивает свою точку зрения: в 2019-2020 годах парламент принял, а президент подписал несколько законов в этой сфере. В Гражданском кодексе появилось определение смарт-контракта, криптовалюту стало возможно легально покупать, продавать и обменивать, а на инвестиционном рынке закрепился новый инструмент крауд-инвестинга с помощью ICO.