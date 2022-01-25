Всадники падения рубля: что «роняло» российскую валюту со времён присоединения Крыма Статьи редакции
Российская экономика по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, но к этому добавились санкции и геополитические угрозы.
Рубль опять падает — 24 января доллар опустился до 78 рублей. На этот раз дело в угрозе войны на Украине, которую, как опасаются западные страны, может развязать Россия. TJ вспомнил, почему курс российской валюты падал наиболее резко, и взял за точку отсчёта ситуацию вокруг Крыма.
2014 год: присоединение Крыма и обвал нефти
В 21 веке и до 2014 года рубль заметно обвалился лишь однажды — в конце 2008 года. Тогда рубль в течение полугода обесценивался из-за снизившихся цен на нефть и мирового кризиса, и за полгода курс к доллару снизился на 47,5% (с 23 рублей за доллар летом 2008 года до почти 36 рублей зимой 2009 года). За год российская валюта укрепилась, но к прежнему (и очень ностальгическому) значению уже никогда не возвращалась.
Самый большой удар российская валюта получила в 2014 году — и на этот раз причины были политическими. Несколько месяцев с конца 2013 года на Украине проходил «Евромайдан» — масштабные протесты, участники которого требовали отставки правительства и президента, а также установления курса на евроинтеграцию.
После отставки и побега в Россию тогдашнего главы Украины Виктора Януковича, к власти пришли проевропейские политики, и тогда Владимир Путин решил «начать работу по возврату Крыма в состав России». Объяснил президент это так: «Мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают на произвол судьбы под каток националистов». «Закрытый опрос, не связанный с возможным присоединением Крыма к России», показал, что 75% жителей хотели бы «возвращения», заявлял тогда Путин.
События развивались быстро. 1 марта Совет Федерации разрешил ввод войск на Украину, а 6 марта власти автономной республики Крым выступили за организацию референдума о вхождении в состав России. Голосование дважды переносили: сначала собирались провести его в день президентских выборов на Украине 25 мая, затем — 30 марта, а потом решили сделать это 16 марта. Уже через 10 дней голосование провели, и по опубликованным данным 97,32 жителей полуострова проголосовали за присоединение.
Российские власти критиковали за отсутствие общественных обсуждений и одностороннюю агитацию за присоединение: на местном телевидении после объявления референдума пропали украинские каналы, а на улицах развесили плакаты с призывам голосовать против «неонацистов». Кроме того, на крымских улицах находились российские военные без опознавательных знаков.
Большинство государств, в том числе страны Евросоюза и США, не признали Крым российским. Процедуру называют аннексией и критикуют Россию за агрессивную политику. С этого начался самый крупный обвал рубля за последние 20 лет.
Западные страны не собирались вступать в войну с Россией из-за агрессивной политики Путина на Украине, но пошли путём ввода санкций. Первые последствия наступили уже в начале марта — и постепенно санкции стран Евросоюза, США и других государств расширялись, касаясь всё большего количества россиян (компаний с госучастием, чиновников, бизнесменов и людей, причастных к присутствию России на Украине).
Страны Запада отменяли международные саммиты и запрещали экспортировать в Россию товары, которые могли использоваться в вооружении или добыче полезных ископаемых. Западным инвесторам запретили вкладываться в «Роснефть» и «Уралвагонзавод», а также ограничили возможность давать займы крупным росбанкам. Евросоюз полностью запретил инвестиции в Крым. В последующие годы санкции продлевали и дополняли.
Вместе с санкциями пришла и другая проблема — падение цен на нефть, от которых сильно зависит (и тогда зависела тоже) российская экономика. В июне 2014 нефть марки Brent стоила 110 долларов за баррель, а в январе 2015 — всего 53 доллара.
2015 год: нефть и обвал китайского рынка
В следующий раз рубль заметно упал в августе 2015 года. Тогда причиной стал обвал китайского фондового рынка и дешевеющая нефть. В середине августа нефть марки Brent стоила рекордно низкие 45 долларов.
2016 год: опять нефть
Очередной антирекорд российская валюта побила в январе 2016 года — тогда она обвалилась почти до 83,5 рублей за доллар. И это опять было связано с подешевевшей нефтью — её стоимость падала из-за избыточного предложения на рынке, спекуляций на биржах и дорожающего доллара. На российской экономике, сильно зависящей от продажи полезного ископаемого, рекордно низкая цена нефти в 28 долларов не могла не сказаться.
2018 год: санкции и повышение ставки в США
После пика стоимости в 2016 году рубль постепенно рос, достигнув 58 рублей в феврале 2018 года. Однако затем вновь начал постепенно падать, и к концу года находился на уровне 65-69 рублей за доллар.
Рубль начал дешеветь весной, когда США в очередной раз ввели санкции против России. Это привело к тому, что российская валюта подешевела больше, чем в остальных странах на постсоветском пространстве. Высокий уровень рисков в России тоже не пошёл на пользу стоимости рубля — инвесторы предпочитали не вкладываться в экономику страны. Падение также связывали с повышением ключевой ставки Федеральной резервной системы США, из-за чего доллар подорожал.
2020 год: нефть, выборы в США и пандемия
В январе 2020 года за доллар давали 60 рублей, но затем национальная валюта начала падать, и уже в марте курс равнялся 80. Причина снова объяснялась нефтью. Члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) в марте не смогли договориться. Россия не согласилась сокращать объёмы добычи нефти, тогда как Саудовская Аравия даже пообещала добывать больше и к тому же снизить цену. Стоимость и правда упала до 21 доллара за барель в апреле.
Несколько месяцев российская валюта укреплялась, но в ноябре 2020 года вновь упала до 80 рублей за доллар. Пандемия коронавируса снижала спрос на нефть и тормозила экономическое развитие, так что стоимость ископаемого падала. Это легло на экономическую нестабильной в России и пополняющийся список санкций.
Ещё одна причина девальвации рубля ближе к концу 2020 года — президентские выборы в США. Джо Байден, представлявший Демократическую партию, ещё при Бараке Обаме считался сторонником санкций против России — и от его победы многие ожидали дальнейшего ухудшения отношений между странами.
2022 год: угроза войны на Украине
2022 год начался с обострения ситуации вокруг Украины: российские власти наращивают присутствие на границе со страной, НАТО перебрасывает на восток дополнительные силы, а западные государства высылают своих дипломатов. В Кремле, наоборот, заявляют о высокой угрозе наступления украинских военных на Донбасс, и говорят о готовящейся «провокации» со стороны Украины. Кроме того, представители НАТО и России «зашли в тупик» в переговорах.
Такое обострение геополитической ситуации спровоцировало продажу российских активов частными инвесторами. «Нервозности» на рынке добавило и то, что американские власти заявили о подготовке нового пакета санкций против России. Зато стоимость нефти не падала, что поддержало рубль — за неделю курс снизился с 74 до 78 за доллар.
18 января российский фондовый рынок пережил самый серьёзный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года. Спустя неделю вновь началось падение. На фоне этого Банк России приостановил покупку иностранной валюты на неопределённый срок.
оккупация Крыма*
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как только так называемые либерахи поднимают тему украины, они внезапно оказываются ничем не лучше пидарах из отрядов путина
Какие либералы, какие пидорахи? Тебя кто из палаты выпустил?
Почему россияне должны топить за интересы украинцев?
Потому что Святая Америка так сказала
почему россияне не хотят называть вещи своими именами?
Россия когда-то дала Крым Украине по недоразумению, а теперь вернула обратно.
Вот я назвал вещь своим именем, тебе лучше стало?
@кто это
«Навальный спас Белоруссию» еще известен как «Иван Сидоров»
Отряды Путина хотя бы говорят то что думают. А либерахи...
*возвращение Крыма в родную гавань
Восстановление исторической справедливости
@Вахтёр 1.3.1 Нарушение законов РФ.
не хочу с больничного в сизо сразу
ладно
цыц
почему мне не дали возможность менять ник?? хочу назваться Владиславом Цыпленюком
Этого деда боялись все российские рубли...
asdtghdfjh
объясни СРОЧНО
adfsgasd
Как перестать удивляться высокомерности глупых людей, которые считают себя умнее всех???
что-то я не увидел в статье всадника
Нет пункта про переход к плавающему курсу рубля. Это сильнее сказалось чем санкции.
https://tass.ru/ekonomika/1562762
Тсс, тут хомячки пищат от величия американского орлана и его санкций
То есть россиян беднее сделало российское правительство?
Удивительно что в коментах до сих пор нет того твита Варламова.
Список куцый. Я помню когда рубль 60 центов стоил
Я далеко не фанат Путина и его политики, но достаточно наложить цену нефти на цену рубля, что бы понять, что причины падения рубля 2014 года в первую очередь экономические, чем политические. Нефть это ресурс, который используют все страны мира и цена на него формируется исходя из соотношения спрос / предложение. Предложение выросло, а спрос нет. От падения цены на нефть пострадали и союзники США.
Санкции, конечно тоже повлияли, но и процент нерезидентов в рублевых активах был не очень большим.