Российская экономика по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, но к этому добавились санкции и геополитические угрозы.

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Рубль опять падает — 24 января доллар опустился до 78 рублей. На этот раз дело в угрозе войны на Украине, которую, как опасаются западные страны, может развязать Россия. TJ вспомнил, почему курс российской валюты падал наиболее резко, и взял за точку отсчёта ситуацию вокруг Крыма.

2014 год: присоединение Крыма и обвал нефти

В 21 веке и до 2014 года рубль заметно обвалился лишь однажды — в конце 2008 года. Тогда рубль в течение полугода обесценивался из-за снизившихся цен на нефть и мирового кризиса, и за полгода курс к доллару снизился на 47,5% (с 23 рублей за доллар летом 2008 года до почти 36 рублей зимой 2009 года). За год российская валюта укрепилась, но к прежнему (и очень ностальгическому) значению уже никогда не возвращалась.

График отношения рубля к доллару с 2000 по 2022 год. Визуализация Tradingeconomics.com

Самый большой удар российская валюта получила в 2014 году — и на этот раз причины были политическими. Несколько месяцев с конца 2013 года на Украине проходил «Евромайдан» — масштабные протесты, участники которого требовали отставки правительства и президента, а также установления курса на евроинтеграцию.

После отставки и побега в Россию тогдашнего главы Украины Виктора Януковича, к власти пришли проевропейские политики, и тогда Владимир Путин решил «начать работу по возврату Крыма в состав России». Объяснил президент это так: «Мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают на произвол судьбы под каток националистов». «Закрытый опрос, не связанный с возможным присоединением Крыма к России», показал, что 75% жителей хотели бы «возвращения», заявлял тогда Путин.

События развивались быстро. 1 марта Совет Федерации разрешил ввод войск на Украину, а 6 марта власти автономной республики Крым выступили за организацию референдума о вхождении в состав России. Голосование дважды переносили: сначала собирались провести его в день президентских выборов на Украине 25 мая, затем — 30 марта, а потом решили сделать это 16 марта. Уже через 10 дней голосование провели, и по опубликованным данным 97,32 жителей полуострова проголосовали за присоединение.

Российские власти критиковали за отсутствие общественных обсуждений и одностороннюю агитацию за присоединение: на местном телевидении после объявления референдума пропали украинские каналы, а на улицах развесили плакаты с призывам голосовать против «неонацистов». Кроме того, на крымских улицах находились российские военные без опознавательных знаков.

Фото AP

Большинство государств, в том числе страны Евросоюза и США, не признали Крым российским. Процедуру называют аннексией и критикуют Россию за агрессивную политику. С этого начался самый крупный обвал рубля за последние 20 лет.

Западные страны не собирались вступать в войну с Россией из-за агрессивной политики Путина на Украине, но пошли путём ввода санкций. Первые последствия наступили уже в начале марта — и постепенно санкции стран Евросоюза, США и других государств расширялись, касаясь всё большего количества россиян (компаний с госучастием, чиновников, бизнесменов и людей, причастных к присутствию России на Украине).

Страны Запада отменяли международные саммиты и запрещали экспортировать в Россию товары, которые могли использоваться в вооружении или добыче полезных ископаемых. Западным инвесторам запретили вкладываться в «Роснефть» и «Уралвагонзавод», а также ограничили возможность давать займы крупным росбанкам. Евросоюз полностью запретил инвестиции в Крым. В последующие годы санкции продлевали и дополняли.

Вместе с санкциями пришла и другая проблема — падение цен на нефть, от которых сильно зависит (и тогда зависела тоже) российская экономика. В июне 2014 нефть марки Brent стоила 110 долларов за баррель, а в январе 2015 — всего 53 доллара.

В итоге за год с февраля 2014 года по февраль 2015 года рубль упал почти вдвое по отношению к доллару — с 34 до 67 рублей, достигнув исторического максимума.



Фото The Insider

2015 год: нефть и обвал китайского рынка

В следующий раз рубль заметно упал в августе 2015 года. Тогда причиной стал обвал китайского фондового рынка и дешевеющая нефть. В середине августа нефть марки Brent стоила рекордно низкие 45 долларов.

В конце августа доллар вновь достиг пика и стоил больше 70 рублей.

2016 год: опять нефть

Очередной антирекорд российская валюта побила в январе 2016 года — тогда она обвалилась почти до 83,5 рублей за доллар. И это опять было связано с подешевевшей нефтью — её стоимость падала из-за избыточного предложения на рынке, спекуляций на биржах и дорожающего доллара. На российской экономике, сильно зависящей от продажи полезного ископаемого, рекордно низкая цена нефти в 28 долларов не могла не сказаться.

2018 год: санкции и повышение ставки в США

После пика стоимости в 2016 году рубль постепенно рос, достигнув 58 рублей в феврале 2018 года. Однако затем вновь начал постепенно падать, и к концу года находился на уровне 65-69 рублей за доллар. Рубль начал дешеветь весной, когда США в очередной раз ввели санкции против России. Это привело к тому, что российская валюта подешевела больше, чем в остальных странах на постсоветском пространстве. Высокий уровень рисков в России тоже не пошёл на пользу стоимости рубля — инвесторы предпочитали не вкладываться в экономику страны. Падение также связывали с повышением ключевой ставки Федеральной резервной системы США, из-за чего доллар подорожал.

График отношения рубля к доллару с 2014 по 2022 год. Визуализация Tradingeconomics.com

2020 год: нефть, выборы в США и пандемия

В январе 2020 года за доллар давали 60 рублей, но затем национальная валюта начала падать, и уже в марте курс равнялся 80. Причина снова объяснялась нефтью. Члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) в марте не смогли договориться. Россия не согласилась сокращать объёмы добычи нефти, тогда как Саудовская Аравия даже пообещала добывать больше и к тому же снизить цену. Стоимость и правда упала до 21 доллара за барель в апреле.

В апреле цена на нефть американской марки WTI обрушилась на 300% — и стоила -40 долларов за баррель. Всё из-за опасений о дальнейшем сокращении спроса и новостей о скором заполнении нефтехранилищ США.

Несколько месяцев российская валюта укреплялась, но в ноябре 2020 года вновь упала до 80 рублей за доллар. Пандемия коронавируса снижала спрос на нефть и тормозила экономическое развитие, так что стоимость ископаемого падала. Это легло на экономическую нестабильной в России и пополняющийся список санкций.

Ещё одна причина девальвации рубля ближе к концу 2020 года — президентские выборы в США. Джо Байден, представлявший Демократическую партию, ещё при Бараке Обаме считался сторонником санкций против России — и от его победы многие ожидали дальнейшего ухудшения отношений между странами.

2022 год: угроза войны на Украине

2022 год начался с обострения ситуации вокруг Украины: российские власти наращивают присутствие на границе со страной, НАТО перебрасывает на восток дополнительные силы, а западные государства высылают своих дипломатов. В Кремле, наоборот, заявляют о высокой угрозе наступления украинских военных на Донбасс, и говорят о готовящейся «провокации» со стороны Украины. Кроме того, представители НАТО и России «зашли в тупик» в переговорах.

Такое обострение геополитической ситуации спровоцировало продажу российских активов частными инвесторами. «Нервозности» на рынке добавило и то, что американские власти заявили о подготовке нового пакета санкций против России. Зато стоимость нефти не падала, что поддержало рубль — за неделю курс снизился с 74 до 78 за доллар.