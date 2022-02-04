Авторами «антикадыровского» телеграм-канала считают сыновей бывшего Верховного судьи региона. Против них развернули войну в провластных СМИ.

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Фото «Грозный-информ»

В Чечне в последние дни много говорят о семье Янгулбаевых, один из сыновей которых работал юристом «Комитета против пыток», а второй — подвергался пыткам. Часть семьи арестовали, а часть — покинула Россию. На митинге в Грозном требуют вернуть покинувшую Россию семью, им грозит расправой Рамзан Кадыров и депутат Госдумы, а провластные СМИ публикуют разоблачающие расследования.

Сыновей Янгулбаевых подозревают в причастности к «антикадыровскому» анонимному телеграм-каналу «1ADAT», в котором критикуют чеченские власти, называя их «террористами». Семья отрицает это, а их «противники» публикуют личные переписки, обвиняя семью в финансировании из-за рубежа и обмане «Комитета против пыток».

Главное о резонансном конфликте Кадырова с семьёй Янгулбаевых

20 января в Нижнем Новгороде силовики похитили Зарему Мусаеву — мать юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД, пришли за отцом юриста, судьёй Сайди Янгулбаевым, но из-за статуса неприкосновенности забрать его не смогли. Коллегия судей Чечни лишила его статуса 3 февраля: одной из причин как раз стала предположительная «связь судьи с экстремистским телеграм-каналом».

Скриншот видео «Комитета против пыток»

23 января Сайди покинул Россию вместе с дочерью. В этот день Рамзан Кадыров написал, что «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала» (судя по всему, имея в виду «1ADAT»). «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй», — добавил президент Чечни.

31 января Мусаевой назначили 15 суток ареста за неповиновение полиции, и, по данным Baza, возбудили против неё дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Против её сына Ибрагима Янгулбаева завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма (об этом рассказываем ниже)

Абубакар Янгулбаев — юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток». 25 декабря он сообщил о похищении из Чечни более 20 родственников. 28 декабря его дом в Пятигорске обыскали, изъяли технику, а его самого допросили, но отпустили, после чего он покинул Россию.



Брата Янгулбаева — Ибрагима — в 2017 году арестовали за разжигании ненависти к «русским военным» из-за публикаций о войне в Чечне в его группе во «Вконтакте» «Wolves Creed» (сейчас она заблокирована). Ибрагим рассказывал, что во время допросов его пытали током и подвешивали за руки и ноги на металлическом ломе. После полутора лет в СИЗО он уехал из России.



Отец братьев Ялгулбаевых — бывший Верховный судья Чечни Сайди Янгулбаев — ушёл в отставку в 2015 году. Тогда его с сыновьями избили в резиденции Кадырова из-за поста одного из детей о чеченском президенте.

1 февраля в инстаграме ЧГТРК «Грозный» опубликовали аудиозапись, в которой якобы Ибрагим Янгулбаев «оскорбляет и порочит честь религиозных деятелей Кавказа». В переводе, который опубликовала «Медиазона», голос с аудиозаписи называет известного суфийского проповедника Кунта-хаджи Кишиева «шнырём, который был против джихада», а также сравнивает его с Кадыровым.

В тот же день в прямом эфире инстаграма депутат Госдумы Адам Делимханов назвал семью Янгулбаевых «кучкой шайтанов»: «Мы не оставим их в живых, где бы они ни были в мире». Депутат заявил, что семье «действительно объявлена кровная месть».

Чтобы вы знали, и днём и ночью [не жалея] наших тел, наших душ, наших домов… Нашим потомкам оставим наказ — оторвать вам головы, поработать над вами, вас убить. Адам Делимханов депутат Госдумы

После публикации аудиозаписи Кадыров призвал страны, в которых находятся Янгулбаевы, «вышвырнуть» их: «Помните, что Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит, содействовать террористам». В прямом эфире в инстаграме Кадыров на чеченском языке назвал семью «чертями», и заявил, что они «хуже и опаснее, чем Басаев и Хаттаб».

«Они полностью поддерживают терроризм и экстремизм. Что они говорят? На что они призывают людей? А на самом деле кто они сами? Это уже факт. И с кем они работают?», — добавил Кадыров. Под конец эфира Кадыров призвал жителей Чечни высказать свою гражданскую позицию.

Отныне семейке придётся жить, озираясь, вздрагивать от любого стука в дверь. Наш народ настолько задет гнусным и истеричным словоблудием Янгулбаевых, что первый же чеченец с ними разберётся, как только появится такая возможность. Рамзан Кадыров

На следующий день после публикации высказываний Кадырова в Грозном прошёл митинг. В нём, по данным властей, участвовали 400 тысяч человек, при том, что в чеченской столице живёт около 300 тысяч. При этом журналисты сомневаются в таких расчётах, поскольку площадь вмещает не более 277 тысяч, а заполнена она не была. В митинге участвовали председатель парламента республики Магомед Даудов, министр печати Ахмед Дудаев, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Участники выкрикивали критику в сторону семьи Янгулбаевых, требовали их экстрадиции в Россию, топтали и сжигали портреты бывшего судьи. Издание «Чечня сегодня» сообщало, что митингующие обратились к Владимиру Путину с требованием прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь» и «Комитета против пыток». В телеграм-канале «1ADAT» утверждали, что участников «согнали» на митинг.

Фото «Грозный-информ»

В ночь на 3 февраля пресс-служба Чеченской республики сообщила о встрече Кадырова с Путиным в Кремле — они обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе, говорится в публикации. При этом 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встречи с главой Чечни у Путина «в планах нет», а фото из поста пресс-службы Чечни сделана в 2017 году.

Днём 3 февраля Кремль подтвердил факт встречи. В разговоре с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что стороны обсуждали в том числе работу правоохранительных органов. На вопрос Bloomberg о том, боится ли Путин Кадырова, он ответил: «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос». Также Песков «совершенно не согласился» с формулировкой «Эха Москвы» о том, что ситуация в Чечне «вышла из-под контроля».

Вопрос о «выходе ситуации из-под контроля» не случаен. Несогласованный с властями митинг в Чечне прошёл во время пандемии, когда подобные акции запрещены, а Роспотребнадзор не смог установить организаторов. При этом на сходе присутствовали высокопоставленные чиновники. «Кадыров за день до митинга публично призывал людей выйти и „проявить свою гражданскую позицию“, то есть он вполне может считаться организатором», — пишут в телеграм-канале «1ADAT», который связывают с семьёй Янгулбаевых.

Что известно об «1ADAT», в причастности к которому чеченские власти подозревают семью Янгулбаевых

Телеграм-канал «1ADAT» создали 12 апреля 2020 года. Словом «адат» обозначают свод правил и обычаев в доисламские времена на Кавказе. Авторы канала называют себя движением против диктатуры в Чечне: «Мы обычные граждане, которые сплотились помочь друг другу».

«1ADAT» — анонимный канал. Создатели не сообщают имён и городов, из которых они работают, но отмечали, что большая часть из них находится в Чечне, а несколько — в европейской стране. Руководство сообщества состоит из тех, кто сам прежде подвергался пыткам и преследованиях со стороны чеченских властей, а модератором может стать кто угодно, пишет «Кавказ. Реалии».

Администраторы призывают отправлять через бота анонимные жалобы на преследования со стороны чеченских властей или любую другую информацию. И обещают передавать данные журналистам и правозащитникам.

Герб 1ADAT. Воющий под луной волк призывает других объединяться против врага. Башни олицетворяют историю чеченцев, а звёзды — тукхум (объединение). Чёрный цвет флага — борьба с террором, белый — цвет свободы, а красный — жертвы, убитые властью

Основная повестка канала — новости о Чечне, а также обсуждения действий Кадырова и «кадыровцев» — политиков и силовиков, поддерживающих чеченского президента. «1ADAT» называет руководство Чечни («кадыровскую власть») «сборищем преступников, беззаконников, аферистов, мошенников, лицемеров и лжецов».

В канале публикуют множество тезисов, противоположных взглядам Кадырова и чеченских чиновников. Авторы считают нынешние власти оккупантами Ичкерии (непризнанное государство, в РФ считается террористической организацией), и выступают за отделение от России. «1ADAT» симпатизируют чеченским сепаратистам, например, Шамилю Басаеву (военный, устраивавший теракты в Будённовске и Беслане).

Нынешний концлагерь в оккупированной Чечне создал Владимир Путин, а Кадыров вскормлен, поставлен у власти, поддерживается финансово и военно также им. Кремль не то, что прекрасно в курсе каждого похищения, каждых пыток, унижений и внесудебных казней, а сам обучает этому своих наместников и покрывает их, как младших братьев. запись в сообществе 1ADAT

В «1ADAT» публикуют видео и ссылки на материалы о пытках, рассказывают о преследовании чеченских блогеров, и передают сообщения о похищении жителей Чечни, отслеживая судьбу похищенных, а также высказываются о нравственности «кадыровских мулл (исламских священнослужителей)».

Внимание Кадырова, который сам активно ведёт соцсети, не мог не привлечь такой крупный оппозиционный телеграм-канал. В нём состоит почти 33 тысячи человек. В «1ADAT» нередко называют последователей Кадырова «террористами», а самого чеченского президента — «жалким», рассказывая якобы детали его личной жизни. Также в сообществе публикуют большие материалы, например, о «кадыровском гомополку».

В последнее время администраторы собирают и публикуют статистику по похищениям. По подсчётам авторов, в декабре 2021 года в Чечне похитили 74 человека, в том числе родственников блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего Кадырова, и близких его жены, а также родственников правозащитника Абубакара Янгулбаева.

Модератора «1ADAT» похищали и пытали. После этого аудитория канала резко выросла

7 сентября 2020 года в соцсетях распространился ролик, в котором молодой человек, представившийся администратором «1ADAT», называет телеграм-канал «грязным», в котором «делают позорные вещи». Затем он говорит, что сам себя наказывает за «неподобающее чеченцу поведение», передаёт «эстуфету» другим администраторам «1ADAT» и садится на бутылку.

Юноша на видео — пропавший за несколько дней до произошедшего 19-летний Салман Тепсуркаев. В «1ADAT» отметили, что Тепсункаев был не администратором, а модератором чата. По словам владельцев канала, к моменту пропажи Тепсункаева сняли с должности «из-за разногласий с руководством». По словам администраторов, похитители узнали данные юноши от «крота» — человека, который представился как «Узник» и втёрся к нему в доверие.

После публикации видео родственники юноши отследили его телефон, и обнаружили его на базе СОБР «Терек» в Грозном. Чеченские следователи тогда опровергли содержание Тепсункаева «в правоохранительных органах Чечни», и отправили дело в СК Краснодарского края.

Тепсункаева до сих пор не нашли. В октябре 2021 года ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статьи о «Запрет пыток» и «Право на свободу и личную неприкосновенность» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тепсункаеву присудили компенсацию в 26 тысяч евро.

Вероятно, причастные к похищению и пыткам Тепсункаева полагали, что это снизит популярность «1ADAT», однако получилось наоборот. Количество подписчиков тогда увеличилось с 6 до 12 тысяч, а просмотры постов во время публикации видео с пытками Тепсункаева достигли 4,5 миллиона.

В те дни администраторы сообщали о небывалом росте сообщений от жителей Чечни, возмущённых похищением и роликом Тепсункаева. «1ADAT» публиковали анонимные посты и видео, авторы которых призывали «восстать» против несправедливости и «выйти из спячки».

В июле 2021 года Заводской суд Грозного заблокировал сайт «1ADAT» по ходатайству местной прокуратуры.

Администраторы «1ADAT» продолжили вести канал и после похищения бывшего модератора чата, и после блокировки сайта. Статистика похищений публикуется ежемесячно.

Как «1ADAT» связан с нынешними преследованиями чеченскими силовиками и митингом в Чечне

В феврале 2021 года в телеграме создали анонимный канал «Альтернатива 95», который, предположительно, ведут чеченские силовики. Первый же пост в канале был о уязвимости личных данных подписчиков «1ADAT». Последующие записи тоже содержали критику, расследования или насмешки над «антикадыровским» телеграм-каналом.

28 декабря РИА ФАН, который связывают с «фабрикой медиа» и бизнесменом Евгением Пригожиным, совместно с телеграм-каналом «Рыбарь» выпустил материал под названием «История 1ADAT: как Запад создал новый проект по дискредитации Чечни и России». В нём телеграм-канал впервые связывают с братьями Янгулбаевыми: Абубакара назвали координатором «1ADAT», а его брата Ибрагима — владельцем.

В материале РИА ФАН утверждают, что удалённую группу «Wolves Creed» заменили телеграм-каналом «1ADAT», который теперь «раскачивает обстановку как в чеченских диаспорах, так и на территории самой Чечни».

По мнению авторов, «объединение» действовало «в связке с „Комитетом против пыток“ и целым пулом СМИ, начиная от „Новой газеты“ с „Эхом Москвы“ и заканчивая „Кавказским узлом“». В подтверждение РИА ФАН приложило скрины переписки Абубакара Янгулбаева с журналисткой «Кавказ.Реалии», где та запрашивает комментарий для материала.

Обложка материала РИА ФАН

РИА ФАН также утверждает, что «1ADAT» некоторое время финансировался организацией Freedom House и «Комитетом против пыток», также показав переписки с юристом комитета Ольгой Садовской. В разговоре с «Би-би-си» Садовская опровергла финансирование телеграм-канала.

Администратор «1ADAT» заявил «Кавказ.Реалии», что хотел бы иметь финансовую и информационную помощь от организаций, «да хоть от самого Госдепа», но сообщество «еле выживает за счёт пожертвований людей».

РИА ФАН опубликовало скриншоты, на которых, как утверждают авторы, Абубакар Янгулбаев заявляет, что с 2017 года «разводит» на миллионы рублей «Комитет против пыток». Организация ответила, пояснив, что действительно помогала с выплатами отцу Янгулбаевых и покупала лекарства для матери. Но деньги семье не передавали, поэтому использовать для телеграм-канала их не могли, заявил «Кавказ.Реалии» основатель комитета Игорь Каляпин. Абубакар Янгулбаев также не признал, что опубликованные переписки и голосовые сообщения принадлежат ему.

Янгулбаев в разговоре с «Би-би-си» также отрицает причастность к созданию «1ADAT»: «Но я разделяю позицию, что нельзя пытать людей и нарушать права человека в Чечне. С любым телеграм-каналом, где разделяется это мнение, я контактирую: получаю информацию о нарушениях прав человека и передаю её. В таком виде контакт с „1ADAT“ у меня был, но через неизвестное лицо или, например, бот».

После выхода материала телеграм-канал «Альтернатива 95» опубликовал ролик, в котором Ибрагим Янгулбаев на фоне Новгородского кремля говорит, что он создал и администрирует «1ADAT». По словам администратора «прокадыровского» канала, Янгулбаев планировал обнародовать видео, когда будет за границей — как подтверждение того, что не боится оставаться в России. «С превеликим удовольствием публикуем твои заготовки раньше тебя на пару недель», — обратился администратор «Альтернативы 95» к Ибрагиму.

Отец Ибрагима Янгулбаева опроверг предположения автора «Альтернативы 95». По его словам, Ибрагим снял ролик в шутку, чтобы посмеяться над чеченскими властями.

Когда стали подозревать, что мы ведём этот канал, он (Ибрагим Янгулбаев. — Прим. ред.) записал сообщение, что это якобы он — глава 1ADAT. Ну, в шутку... [Потому что] они (власти Чечни — Прим. ред.) говорили, что ведут канал из-за рубежа. «Вот вы говорите, "Адат" за границей? Вот я здесь, вот — кремль». Сайди Янгулбаев бывший Верховный судья Чечни и отец братьев Янгулбаевых

Преследование со стороны чеченских властей не остановит работу «1ADAT», заявили администраторы, обращаясь к Кадырову. Они отметили: пытаясь прекратить деятельность телеграм-канала, глава Чечни лишь подстегнул интерес — и аудитория вновь выросла.

Даже если ты половину Чечни в подвал закинешь, то это не остановит нас. Движение прекратит своё существование лишь тогда, когда, по воле всевышнего, не останется больше чеченцев, жаждущих свободы и справедливости. запись в телеграм-канале «1ADAT»