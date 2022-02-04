Кадыров против «1ADAT»: что это за телеграм-канал, авторам которого грозят расправой в Чечне Статьи редакции
Авторами «антикадыровского» телеграм-канала считают сыновей бывшего Верховного судьи региона. Против них развернули войну в провластных СМИ.
В Чечне в последние дни много говорят о семье Янгулбаевых, один из сыновей которых работал юристом «Комитета против пыток», а второй — подвергался пыткам. Часть семьи арестовали, а часть — покинула Россию. На митинге в Грозном требуют вернуть покинувшую Россию семью, им грозит расправой Рамзан Кадыров и депутат Госдумы, а провластные СМИ публикуют разоблачающие расследования.
Сыновей Янгулбаевых подозревают в причастности к «антикадыровскому» анонимному телеграм-каналу «1ADAT», в котором критикуют чеченские власти, называя их «террористами». Семья отрицает это, а их «противники» публикуют личные переписки, обвиняя семью в финансировании из-за рубежа и обмане «Комитета против пыток».
Главное о резонансном конфликте Кадырова с семьёй Янгулбаевых
20 января в Нижнем Новгороде силовики похитили Зарему Мусаеву — мать юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД, пришли за отцом юриста, судьёй Сайди Янгулбаевым, но из-за статуса неприкосновенности забрать его не смогли. Коллегия судей Чечни лишила его статуса 3 февраля: одной из причин как раз стала предположительная «связь судьи с экстремистским телеграм-каналом».
23 января Сайди покинул Россию вместе с дочерью. В этот день Рамзан Кадыров написал, что «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала» (судя по всему, имея в виду «1ADAT»). «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй», — добавил президент Чечни.
31 января Мусаевой назначили 15 суток ареста за неповиновение полиции, и, по данным Baza, возбудили против неё дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Против её сына Ибрагима Янгулбаева завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма (об этом рассказываем ниже)
1 февраля в инстаграме ЧГТРК «Грозный» опубликовали аудиозапись, в которой якобы Ибрагим Янгулбаев «оскорбляет и порочит честь религиозных деятелей Кавказа». В переводе, который опубликовала «Медиазона», голос с аудиозаписи называет известного суфийского проповедника Кунта-хаджи Кишиева «шнырём, который был против джихада», а также сравнивает его с Кадыровым.
В тот же день в прямом эфире инстаграма депутат Госдумы Адам Делимханов назвал семью Янгулбаевых «кучкой шайтанов»: «Мы не оставим их в живых, где бы они ни были в мире». Депутат заявил, что семье «действительно объявлена кровная месть».
После публикации аудиозаписи Кадыров призвал страны, в которых находятся Янгулбаевы, «вышвырнуть» их: «Помните, что Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит, содействовать террористам». В прямом эфире в инстаграме Кадыров на чеченском языке назвал семью «чертями», и заявил, что они «хуже и опаснее, чем Басаев и Хаттаб».
«Они полностью поддерживают терроризм и экстремизм. Что они говорят? На что они призывают людей? А на самом деле кто они сами? Это уже факт. И с кем они работают?», — добавил Кадыров. Под конец эфира Кадыров призвал жителей Чечни высказать свою гражданскую позицию.
На следующий день после публикации высказываний Кадырова в Грозном прошёл митинг. В нём, по данным властей, участвовали 400 тысяч человек, при том, что в чеченской столице живёт около 300 тысяч. При этом журналисты сомневаются в таких расчётах, поскольку площадь вмещает не более 277 тысяч, а заполнена она не была. В митинге участвовали председатель парламента республики Магомед Даудов, министр печати Ахмед Дудаев, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.
Участники выкрикивали критику в сторону семьи Янгулбаевых, требовали их экстрадиции в Россию, топтали и сжигали портреты бывшего судьи. Издание «Чечня сегодня» сообщало, что митингующие обратились к Владимиру Путину с требованием прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь» и «Комитета против пыток». В телеграм-канале «1ADAT» утверждали, что участников «согнали» на митинг.
В ночь на 3 февраля пресс-служба Чеченской республики сообщила о встрече Кадырова с Путиным в Кремле — они обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе, говорится в публикации. При этом 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встречи с главой Чечни у Путина «в планах нет», а фото из поста пресс-службы Чечни сделана в 2017 году.
Днём 3 февраля Кремль подтвердил факт встречи. В разговоре с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что стороны обсуждали в том числе работу правоохранительных органов. На вопрос Bloomberg о том, боится ли Путин Кадырова, он ответил: «Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос». Также Песков «совершенно не согласился» с формулировкой «Эха Москвы» о том, что ситуация в Чечне «вышла из-под контроля».
Вопрос о «выходе ситуации из-под контроля» не случаен. Несогласованный с властями митинг в Чечне прошёл во время пандемии, когда подобные акции запрещены, а Роспотребнадзор не смог установить организаторов. При этом на сходе присутствовали высокопоставленные чиновники. «Кадыров за день до митинга публично призывал людей выйти и „проявить свою гражданскую позицию“, то есть он вполне может считаться организатором», — пишут в телеграм-канале «1ADAT», который связывают с семьёй Янгулбаевых.
Что известно об «1ADAT», в причастности к которому чеченские власти подозревают семью Янгулбаевых
Телеграм-канал «1ADAT» создали 12 апреля 2020 года. Словом «адат» обозначают свод правил и обычаев в доисламские времена на Кавказе. Авторы канала называют себя движением против диктатуры в Чечне: «Мы обычные граждане, которые сплотились помочь друг другу».
«1ADAT» — анонимный канал. Создатели не сообщают имён и городов, из которых они работают, но отмечали, что большая часть из них находится в Чечне, а несколько — в европейской стране. Руководство сообщества состоит из тех, кто сам прежде подвергался пыткам и преследованиях со стороны чеченских властей, а модератором может стать кто угодно, пишет «Кавказ. Реалии».
Администраторы призывают отправлять через бота анонимные жалобы на преследования со стороны чеченских властей или любую другую информацию. И обещают передавать данные журналистам и правозащитникам.
Основная повестка канала — новости о Чечне, а также обсуждения действий Кадырова и «кадыровцев» — политиков и силовиков, поддерживающих чеченского президента. «1ADAT» называет руководство Чечни («кадыровскую власть») «сборищем преступников, беззаконников, аферистов, мошенников, лицемеров и лжецов».
В канале публикуют множество тезисов, противоположных взглядам Кадырова и чеченских чиновников. Авторы считают нынешние власти оккупантами Ичкерии (непризнанное государство, в РФ считается террористической организацией), и выступают за отделение от России. «1ADAT» симпатизируют чеченским сепаратистам, например, Шамилю Басаеву (военный, устраивавший теракты в Будённовске и Беслане).
В «1ADAT» публикуют видео и ссылки на материалы о пытках, рассказывают о преследовании чеченских блогеров, и передают сообщения о похищении жителей Чечни, отслеживая судьбу похищенных, а также высказываются о нравственности «кадыровских мулл (исламских священнослужителей)».
Внимание Кадырова, который сам активно ведёт соцсети, не мог не привлечь такой крупный оппозиционный телеграм-канал. В нём состоит почти 33 тысячи человек. В «1ADAT» нередко называют последователей Кадырова «террористами», а самого чеченского президента — «жалким», рассказывая якобы детали его личной жизни. Также в сообществе публикуют большие материалы, например, о «кадыровском гомополку».
В последнее время администраторы собирают и публикуют статистику по похищениям. По подсчётам авторов, в декабре 2021 года в Чечне похитили 74 человека, в том числе родственников блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего Кадырова, и близких его жены, а также родственников правозащитника Абубакара Янгулбаева.
Модератора «1ADAT» похищали и пытали. После этого аудитория канала резко выросла
7 сентября 2020 года в соцсетях распространился ролик, в котором молодой человек, представившийся администратором «1ADAT», называет телеграм-канал «грязным», в котором «делают позорные вещи». Затем он говорит, что сам себя наказывает за «неподобающее чеченцу поведение», передаёт «эстуфету» другим администраторам «1ADAT» и садится на бутылку.
Юноша на видео — пропавший за несколько дней до произошедшего 19-летний Салман Тепсуркаев. В «1ADAT» отметили, что Тепсункаев был не администратором, а модератором чата. По словам владельцев канала, к моменту пропажи Тепсункаева сняли с должности «из-за разногласий с руководством». По словам администраторов, похитители узнали данные юноши от «крота» — человека, который представился как «Узник» и втёрся к нему в доверие.
После публикации видео родственники юноши отследили его телефон, и обнаружили его на базе СОБР «Терек» в Грозном. Чеченские следователи тогда опровергли содержание Тепсункаева «в правоохранительных органах Чечни», и отправили дело в СК Краснодарского края.
Вероятно, причастные к похищению и пыткам Тепсункаева полагали, что это снизит популярность «1ADAT», однако получилось наоборот. Количество подписчиков тогда увеличилось с 6 до 12 тысяч, а просмотры постов во время публикации видео с пытками Тепсункаева достигли 4,5 миллиона.
В те дни администраторы сообщали о небывалом росте сообщений от жителей Чечни, возмущённых похищением и роликом Тепсункаева. «1ADAT» публиковали анонимные посты и видео, авторы которых призывали «восстать» против несправедливости и «выйти из спячки».
Администраторы «1ADAT» продолжили вести канал и после похищения бывшего модератора чата, и после блокировки сайта. Статистика похищений публикуется ежемесячно.
Как «1ADAT» связан с нынешними преследованиями чеченскими силовиками и митингом в Чечне
В феврале 2021 года в телеграме создали анонимный канал «Альтернатива 95», который, предположительно, ведут чеченские силовики. Первый же пост в канале был о уязвимости личных данных подписчиков «1ADAT». Последующие записи тоже содержали критику, расследования или насмешки над «антикадыровским» телеграм-каналом.
28 декабря РИА ФАН, который связывают с «фабрикой медиа» и бизнесменом Евгением Пригожиным, совместно с телеграм-каналом «Рыбарь» выпустил материал под названием «История 1ADAT: как Запад создал новый проект по дискредитации Чечни и России». В нём телеграм-канал впервые связывают с братьями Янгулбаевыми: Абубакара назвали координатором «1ADAT», а его брата Ибрагима — владельцем.
В материале РИА ФАН утверждают, что удалённую группу «Wolves Creed» заменили телеграм-каналом «1ADAT», который теперь «раскачивает обстановку как в чеченских диаспорах, так и на территории самой Чечни».
По мнению авторов, «объединение» действовало «в связке с „Комитетом против пыток“ и целым пулом СМИ, начиная от „Новой газеты“ с „Эхом Москвы“ и заканчивая „Кавказским узлом“». В подтверждение РИА ФАН приложило скрины переписки Абубакара Янгулбаева с журналисткой «Кавказ.Реалии», где та запрашивает комментарий для материала.
РИА ФАН также утверждает, что «1ADAT» некоторое время финансировался организацией Freedom House и «Комитетом против пыток», также показав переписки с юристом комитета Ольгой Садовской. В разговоре с «Би-би-си» Садовская опровергла финансирование телеграм-канала.
Администратор «1ADAT» заявил «Кавказ.Реалии», что хотел бы иметь финансовую и информационную помощь от организаций, «да хоть от самого Госдепа», но сообщество «еле выживает за счёт пожертвований людей».
РИА ФАН опубликовало скриншоты, на которых, как утверждают авторы, Абубакар Янгулбаев заявляет, что с 2017 года «разводит» на миллионы рублей «Комитет против пыток». Организация ответила, пояснив, что действительно помогала с выплатами отцу Янгулбаевых и покупала лекарства для матери. Но деньги семье не передавали, поэтому использовать для телеграм-канала их не могли, заявил «Кавказ.Реалии» основатель комитета Игорь Каляпин. Абубакар Янгулбаев также не признал, что опубликованные переписки и голосовые сообщения принадлежат ему.
Янгулбаев в разговоре с «Би-би-си» также отрицает причастность к созданию «1ADAT»: «Но я разделяю позицию, что нельзя пытать людей и нарушать права человека в Чечне. С любым телеграм-каналом, где разделяется это мнение, я контактирую: получаю информацию о нарушениях прав человека и передаю её. В таком виде контакт с „1ADAT“ у меня был, но через неизвестное лицо или, например, бот».
После выхода материала телеграм-канал «Альтернатива 95» опубликовал ролик, в котором Ибрагим Янгулбаев на фоне Новгородского кремля говорит, что он создал и администрирует «1ADAT». По словам администратора «прокадыровского» канала, Янгулбаев планировал обнародовать видео, когда будет за границей — как подтверждение того, что не боится оставаться в России. «С превеликим удовольствием публикуем твои заготовки раньше тебя на пару недель», — обратился администратор «Альтернативы 95» к Ибрагиму.
Отец Ибрагима Янгулбаева опроверг предположения автора «Альтернативы 95». По его словам, Ибрагим снял ролик в шутку, чтобы посмеяться над чеченскими властями.
Преследование со стороны чеченских властей не остановит работу «1ADAT», заявили администраторы, обращаясь к Кадырову. Они отметили: пытаясь прекратить деятельность телеграм-канала, глава Чечни лишь подстегнул интерес — и аудитория вновь выросла.
В тексте мы вынуждены не ссылаться на «Медиазону», «Кавказ.Реалии», «Медузу» и «Комитет против пыток», потому что они признаны иностранными агентами.
в тексте говорится, что авторы сторонники Ичкерии. или, считаешь, недостаточно?
дополнила, спасибо!
Не стоило идти на поводу у имперцев-шовинистов.
чтобы тут не появились идеологи отделения чечни
Чтобы что?
Чтобы отделить Чечню. Ваш кэп.
А в чем будет минус, если отделится? Просто хочу разобраться.
Будет минус Чечня.
хорошо, поняла, сейчас дополню
Кстати если кому интересно, можете зайти на страницу про Басаева и переключить на украинский язык. Увидите, так сказать, взгляд с другой стороны
Какого было писать этот материал?
тяжело
Все что убивает нас, делает нас мертвее
Из их телеги
Федералы убивали мирняк. Тебя это не смущает? Почему ты тогда не называаешь федералов террористами? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
вот этому Басаеву?
Написано же
Понял, потом добавили
Спасибо за материал
если у кадырова так пригорает от какого-то телеграм канала, почему тогда он просто не позвонит паше дурову дован? не понимаю дован
если у кадырова так пригорает от какого-то телеграм канала, почему тогда он просто не позвонит паше дурову дован? не понимаю дован, конечно… Не по-гяуровски это. Да и грузины по-другому говорят, я сам слышал… А? Не? А фейсбук у них какой? Кстати, они там в массе своей сплошь шахиды, зря я на том форуме наврал про армян… А, теперь ясно… А у нас?
@Порфирьевич А у нас что?
А у нас что? Основа – да, понятно. А на будущее что? Портал туда и вернуться можно, пусть временный. Но мы всегда можем воспользоваться уже готовым. Даже самым первым, что тут есть. А потом, когда от старых времен ничего не останется, поставим себе новый. Например, подобный тому, что сейчас видим. И потянем этот тоннель туда. И так до бесконечности. Понятно?
понятно
если у кадырова так пригорает от какого-то телеграм канала ДОН, почему тогда он просто не позвонит паше дурову дован ДОН? не понимаю дован
или под землей*
Он спасает Чечню и Россию от террористов
Да, да зайди в телегу этих долбаебов, которые пишут, что Чечня это оккупированная территория
Сча местные порвуться.
Я ахуел как увидел что по этим упырям слезы льют
Я ахуел как увидел что по этим упырям слезы льют
Часть людей просто за законность. Т.е даже упырям угрожать смертью нельзя и пытать. Что правильно так-то
Другая часть готова хоть черту копыта лизать, главное чтобы против РФ
Я про вторых. Законность важна, но жопу рвать за шариат
После такого у "Кадырого и Ко" будет карт-бланшна всё
убивает в центре Москвы
кого?
На что всё?
Так эта семейка и правда джихадисты, непонятно
Аудитория тж считает, что они честные ребята
да рвутся не из-за их честности и взглядов, а потому что они по сути единственные, кто так топит против «кадыровской Чечни», которая.. кхм... вы поняли
Так Тумсо тоже против кадыровскоц Чечни же и тоже поддерживает Ичкерию и террористов, которые похищали детей и отстреливали им пальцы
Я за мир в Чечне в любом случае. Пока не ясно, возможен ли он вообще в ближайшие десятилетия. Последний раз относительный мир там был, когда я там только родилась
относительный мир там был, когда я там только родилась
Это не совпадение)
2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встречи с главой Чечни у Путина «в планах нет»
3 февраля Кремль подтвердил факт встречи
У кремля нет планов даже на следующий день?)
видать срочная встреча была
Я думаю встречи все таки не было.
этого мы не узнаем
Нет ни одного видимого подтверждения встречи, кроме слов Пескова. Кадыров непременно бы слил хоть одну фотку, подтверждающую, что он был в Москве. Не было никакой встречи.
Кадыров видосы из кремля слал, лол
Где видосы, пидр?))
Прекрати рваться
Вижу только скрин, на нем нет Кадырова.
Где видосы, наташка?)
Так найди шиз
Нет, сучка, ты искать мне будешь. Ты же про видосы вбросило.
Где видосы, пупсик?))
Время пошло, через минуту ты считаешься официально отшвабрен)
Что за сборище шизов...
щас приростет ))0
Они пиздуют в Турцию, ибо там власть их поддерживает, тот же фонд Imkander, или строительства парка имени Дудаева. Вообще судья этот пидорас мерзкий, когда был судьёй, против путина ничего не имел и делал, все что ему говорили, когда его сынишку начали притягивать задело путинская Россия никогда не станет великой
Надеюсь каждого, кто поддерживает судью и его сыновей по 282 загребут, это пидорасы хотят вновь развязать войну в Чечне и отделиться от России
надеюсь ты попадешь в рашистскую тюрягу и тебя выебут чечены шваброй.
уагагага
Надеюсь твоих родственников похитят эти шизы и будут вырезать каждого
та не) твои чечены вот и живи с ними
Не нервничай, лалка, ты мне живым нужен)
Парвалась наташка папалам))
Наоборот, к войне привела попытка удержать регион в составе РФ.
Регион принадлежит РФ и будет принадлежать
а также жопы россиян будут принадлежать чеченам. в том числе и твоя жопа. прости за плохие новости(
Обязательно будет. Вопрос - как долго.
Пока не придет к власти условно Навальный и не назначит своим советником условно Сокурова
А пока терпи.
или строительства парка имени Дудаева.
Ужос кокой, тут во Львове тоже есть парк имени Дудаева, и что?
Чёрный цвет флага — борьба с террором
Вспомнился анекдот про двух нацистов в окопе:
— А ты не задумывался почему у нас на форме изображён череп? Мы что, воюем за плохих парней?
«В тексте мы вынуждены не ссылаться на «Медиазону», «Кавказ.Реалии», «Медузу» и «Комитет против пыток», потому что они признаны иностранными агентами.»
Можете пояснить этот тезис? Разве нельзя на них ссылаться и ставить звёздочку? Или рядом в скобках писать, что они инагенты
а как раз там ссылка на текст с пояснением. коротко: мы можем писать, мол «говорится в расследовании Медузы», но гиперссылку ставить не можем, поэтому читателям самим нужно находить этот текст и «медузы»
Реклама — мое почтение.
Басаев
военный
Давай лучше пару селфи выложи как обычно, чем такие статьи писать
Был Генералом ЧРИ. В чем неправа?
давай лучше будешь вставлять фразы, не вырванные из контекста, чем такие комменты писать
хоть понял теперь что там твориться спасибо