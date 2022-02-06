Хроника, казалось бы, безобидного голосования, которое завершилось политическим скандалом.

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Борнейский орангутан. Фото с сайта новосибирского зоопарка

На онлайн-выборах талисмана в Новосибирске пользователи соцсетей вывели в лидеры «народного» кандитата — орангутана Бату. Ближе к концу голосования обезьяну неожиданно начал обходить снежный барс Саян. Местное издание написало о внимании администрации президента к опросу, а независимые наблюдатели зафиксировали масштабные «вбросы» за Саяна. Благодаря поддержке в рунете Бату всё равно вырвался в лидеры. Но мэрия по просьбе зоопарка, который инициировал онлайн-голосование, досрочно остановила выборы. При определении талисмана результаты опроса учитывать не собираются.

Из кого и зачем выбирали

Новосибирску присвоили статус «Новогодней столицы России», после чего местный зоопарк имени Ростислава Шило предложил провести выборы новогоднего талисмана. Городская мэрия устроила опрос на своём сайте.

Любой желающий мог проголосовать за одного из пяти вариантов:

Манул Айша

Орангутан Бату



Амурский тигр Макс



Снежный барс Саян



Белый медвежонок Шилка

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Выборы планировали завершить поздним вечером 7 февраля.

Как пользователи соцсетей вывели орангутана в лидеры и почему официальным результатам верят не все

Изначально побеждал белый медвежонок Шилка, а затем его догнал и опередил манул Айша. Ход голосования начал меняться в конце января, после прямого эфира независимого депутата городского совета Сергея Бойко, которого на выборах поддерживала команда Алексея Навального*.

Бойко призвал сторонников голосовать за орангутана Бату и опубликовал QR-код со ссылкой на опрос. Депутат также вёл «кампанию» в твиттере.

На фоне того, что мэром Новосибирска может быть Анатолий Локоть, символом Новосибирска может быть обезьяна. Почему бы ей не быть символом Новосибирска?

Я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут здесь. На фоне всего [происходящего] в Новосибирске орангутан — это абсолютно лучший вариант из тех животных, которые представлены. Сергей Бойко депутат горсовета, во время прямого эфира

Вслед за Бойко орангутана стали активно поддерживать в соцсетях. Голосовать за него призвал другой независимый депутат из Новосибирска Игорь Украинцев, отметив, что «интерес к конкурсу выше, чем к каким-нибудь выборам мэра». Новосибирский фотограф Алиса Аив с 23 тысячами подписчиков тоже стала продвигать этого кандидата, добавив ссылку в «шапку» инстаграма.

Внимание Аив, как отмечает местная «Комсомольская правда», во многом помогло Бату выбраться в лидеры. Она рассказала: «Друзей у меня много, поэтому к голосованию подключились знакомые из всех городов и даже из других стран, но они бывшие новосибирцы». Некоторые публиковали в инстаграме и твиттере посты в поддержку орангутана с хэштегом #забату .

Это стереотип, что зверь, который станет талисманом, должен быть обитателем Новосибирской области. Почему он обязательно должен быть сибиряком? Медведица Шилка вообще живёт в Японии (в японском зоопарке), тигры, манулы и барсы у нас тоже не водятся. Пока мы проводили нашу кампанию, мы нашли в Бату кучу смыслов. Во-первых, обезьяна — самая умная из кандидатов, а Новосибирск достоин умного талисмана. Во-вторых, он отличный семьянин. У него куча своих фишечек, он очень весёлый. Алиса Аив блогер и фотограф из Новосибирска, в комментарии «КП»

В твиттере распространился пост новосибирского художника и организатора «Монстрации» Артёма Лоскутова. На протяжении выборов он вёл трансляцию и призывал голосовать за орангутана.

артём лоскутов @kissmyba мэрия Новосибирска предложила выбрать талисман города. нет времени объяснять, проголосуйте за орангутана 🦧 пожалуйста, он офигенный и против него топит локоть http://poll.novo-sibirsk.ru/quiz.aspx?quiz=144 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c33c335-4e41-5331-be5a-b2eb180be939\/","width":960,"height":712}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ac13c491-0e49-57cc-a626-b29f937cfbfd\/","width":750,"height":468}}}] начало треда про ход выборов

Затем орангутана начал поддерживать блогер Илья Варламов, опубликовавший посты с призывом голосовать в телеграм-канале на 219 тысяч подписчиков.

Благодаря поддержке в соцсетях Бату вышел на первое место. Но в ночь на 4 февраля он стал уступать первое место Шилке — та, по подсчётам «КП», за несколько часов получила более тысячи голосов.

«Тайга.Инфо» рассказала, что по её сведениям выборами новосибирского талисмана заинтересовались в администрации президента России. По данным издания, из аппарата сибирского полномочного представителя главы государства поступила «настоятельная просьба» не допустить победы орангутана. Как раз после этого, делает вывод «Тайга.Инфо», Шилка опередила Бату.

Несмотря на это, к вечеру 5 февраля орангутан лидировал с более чем 50% голосов. Шилка набирала 22,7%, манул Айша — 15,8%, снежный барс Саян — 5,6%, писала «Тайга.Инфо». К утру 6 февраля независимые наблюдатели зафиксировали до 20 тысяч «вброшенных» голосов за снежного барса.

Dmitriy Mishin @Loving_Juice Удивительные вещи происходят с этим голосованием. За 20 минут воскресного утра проголосовали 8000 человек! И, вы не поверите, все за снежного барса. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0ab3980-7ecf-5086-b4de-8df70383e879\/","width":1140,"height":1322}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e91da2a-6d0a-5a03-b141-5bff36e8fdba\/","width":1169,"height":1325}}}]

Baka Neko 🐾 @libneko @kissmyba На графиках оно выглядит примерно вот так. С 6:11 до 12:07 и с 14:00 по текущий момент граждане новосибирска резко захотели голосовать за бррррса [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/17d412e0-b77c-5c56-a1c2-6d4a00bbca67\/","width":1648,"height":1488}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c2c465be-60f5-5114-a649-7361bccc7841\/","width":1206,"height":1930}}}]

Борус



«Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выб...



«Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выбирать барса, либо кто-то большой призвал подписчиков голосовать за барса, но не в 6 утра же», — заключил наблюдатель.



Свой голос за кандидата от оппозиции — орангутана Бату можно @borusio Подписчик Боруса на графике показал как в воскресенье утром вбросили около 20 тысяч голосов за снежного барса на выборах новогоднего талисмана Новосибирска«Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выбирать барса, либо кто-то большой призвал подписчиков голосовать за барса, но не в 6 утра же», — заключил наблюдатель.Свой голос за кандидата от оппозиции — орангутана Бату можно отдать здесь



Подписчик Боруса на графике показал как в воскресенье утром вбросили около 20 тысяч голосов за снежного барса на выборах новогоднего талисмана Новосибирска«Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выб... [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/72fb2e3d-aae7-5b2d-8151-31f8b348f65b\/","width":800,"height":728}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bfb5644f-15e7-5e79-a3b8-0de30ce83ac2\/","width":729,"height":800}}}]

Новость о «вбросах» распространили те, кто поддерживал орангутана. После очередной волны призывов Бату снова выбился в лидеры голосования.

Почему выборы досрочно прекратили, и как чиновники (и зоопарк) это объясняют

Хотя итоги выборов талисмана планировали подвести поздним вечером 7 февраля, сутками ранее новосибирский зоопарк попросил мэрию завершить выборы досрочно. В обращении на сайте зверинца говорится, что «животные стали участниками фарса», а «блогеры, депутаты и журналисты (в том числе не имеющие никакого отношения к городу)» придали опросу «политическую окраску».

Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений. Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты. новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило

Представители зоопарка направили письмо в департамент культуры, спорта и молодёжной политики и в обращении подчеркнули, что «уже получил поддержку». По версии Бойко, зоопарк объяснил чиновникам желание остановить опрос «иностранным вмешательством».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала изданию НГС, что зоопарк «штормило из-за спекуляций» на тему опроса. Его руководство сообщало чиновникам, что не хочет «использования учреждения в политических целях». «Имиджевые потери им не нужны. Мэрия Новосибирска полностью поддерживает зоопарк в этом вопросе», — отметила она.

Городская администрация действительно остановила голосование. Финальные результаты доступны на сайте мэрии: орангутан набрал 39,39%, снежный барс — 37,19%.

Терешкова уточнила, что победитель официально не выбран. «О возобновлении опроса не может идти речи», — написало НГС со ссылкой на вице-мэра.

Русские летописи и кот Онфим @letopisi_rus По информации из Новосибирска , орангутан Бату, лидер предвыборной гонки, сейчас находится в обезьяннике

Andrey Zakharov @skazal_on Орангутан Бату признан иноагентом



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА