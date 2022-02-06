Выборы талисмана в Новосибирске досрочно прекратили после выхода «народной» обезьяны в лидеры. Мэрию обвиняют во вбросах Статьи редакции
Хроника, казалось бы, безобидного голосования, которое завершилось политическим скандалом.
На онлайн-выборах талисмана в Новосибирске пользователи соцсетей вывели в лидеры «народного» кандитата — орангутана Бату. Ближе к концу голосования обезьяну неожиданно начал обходить снежный барс Саян. Местное издание написало о внимании администрации президента к опросу, а независимые наблюдатели зафиксировали масштабные «вбросы» за Саяна.
Благодаря поддержке в рунете Бату всё равно вырвался в лидеры. Но мэрия по просьбе зоопарка, который инициировал онлайн-голосование, досрочно остановила выборы. При определении талисмана результаты опроса учитывать не собираются.
Из кого и зачем выбирали
Новосибирску присвоили статус «Новогодней столицы России», после чего местный зоопарк имени Ростислава Шило предложил провести выборы новогоднего талисмана. Городская мэрия устроила опрос на своём сайте.
Любой желающий мог проголосовать за одного из пяти вариантов:
- Манул Айша
- Орангутан Бату
- Амурский тигр Макс
- Снежный барс Саян
Белый медвежонок Шилка
Выборы планировали завершить поздним вечером 7 февраля.
Как пользователи соцсетей вывели орангутана в лидеры и почему официальным результатам верят не все
Изначально побеждал белый медвежонок Шилка, а затем его догнал и опередил манул Айша. Ход голосования начал меняться в конце января, после прямого эфира независимого депутата городского совета Сергея Бойко, которого на выборах поддерживала команда Алексея Навального*.
Бойко призвал сторонников голосовать за орангутана Бату и опубликовал QR-код со ссылкой на опрос. Депутат также вёл «кампанию» в твиттере.
Вслед за Бойко орангутана стали активно поддерживать в соцсетях. Голосовать за него призвал другой независимый депутат из Новосибирска Игорь Украинцев, отметив, что «интерес к конкурсу выше, чем к каким-нибудь выборам мэра». Новосибирский фотограф Алиса Аив с 23 тысячами подписчиков тоже стала продвигать этого кандидата, добавив ссылку в «шапку» инстаграма.
Внимание Аив, как отмечает местная «Комсомольская правда», во многом помогло Бату выбраться в лидеры. Она рассказала: «Друзей у меня много, поэтому к голосованию подключились знакомые из всех городов и даже из других стран, но они бывшие новосибирцы». Некоторые публиковали в инстаграме и твиттере посты в поддержку орангутана с хэштегом #забату .
В твиттере распространился пост новосибирского художника и организатора «Монстрации» Артёма Лоскутова. На протяжении выборов он вёл трансляцию и призывал голосовать за орангутана.
Затем орангутана начал поддерживать блогер Илья Варламов, опубликовавший посты с призывом голосовать в телеграм-канале на 219 тысяч подписчиков.
Благодаря поддержке в соцсетях Бату вышел на первое место. Но в ночь на 4 февраля он стал уступать первое место Шилке — та, по подсчётам «КП», за несколько часов получила более тысячи голосов.
«Тайга.Инфо» рассказала, что по её сведениям выборами новосибирского талисмана заинтересовались в администрации президента России. По данным издания, из аппарата сибирского полномочного представителя главы государства поступила «настоятельная просьба» не допустить победы орангутана. Как раз после этого, делает вывод «Тайга.Инфо», Шилка опередила Бату.
Несмотря на это, к вечеру 5 февраля орангутан лидировал с более чем 50% голосов. Шилка набирала 22,7%, манул Айша — 15,8%, снежный барс Саян — 5,6%, писала «Тайга.Инфо». К утру 6 февраля независимые наблюдатели зафиксировали до 20 тысяч «вброшенных» голосов за снежного барса.
Новость о «вбросах» распространили те, кто поддерживал орангутана. После очередной волны призывов Бату снова выбился в лидеры голосования.
Почему выборы досрочно прекратили, и как чиновники (и зоопарк) это объясняют
Хотя итоги выборов талисмана планировали подвести поздним вечером 7 февраля, сутками ранее новосибирский зоопарк попросил мэрию завершить выборы досрочно. В обращении на сайте зверинца говорится, что «животные стали участниками фарса», а «блогеры, депутаты и журналисты (в том числе не имеющие никакого отношения к городу)» придали опросу «политическую окраску».
Представители зоопарка направили письмо в департамент культуры, спорта и молодёжной политики и в обращении подчеркнули, что «уже получил поддержку». По версии Бойко, зоопарк объяснил чиновникам желание остановить опрос «иностранным вмешательством».
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала изданию НГС, что зоопарк «штормило из-за спекуляций» на тему опроса. Его руководство сообщало чиновникам, что не хочет «использования учреждения в политических целях». «Имиджевые потери им не нужны. Мэрия Новосибирска полностью поддерживает зоопарк в этом вопросе», — отметила она.
Городская администрация действительно остановила голосование. Финальные результаты доступны на сайте мэрии: орангутан набрал 39,39%, снежный барс — 37,19%.
Терешкова уточнила, что победитель официально не выбран. «О возобновлении опроса не может идти речи», — написало НГС со ссылкой на вице-мэра.
*Внесён(а) Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Вспомнил сейчас, что на тж почти 4 года назад был такой аккаунт
Лучший выбор из предложенных
Я раньше не голосовал, но теперь обязательно пойду. Орангутан Бату - кандидат от народа.
ты ещё скажи, что орангутан - русский
СК проверит
Полностью цитату то чего не приводите
По версии Бойко, зоопарк объяснил чиновникам желание остановить опрос «иностранным вмешательством».
смысл в том, что Бойко вбросил, ничем не подтвердив. Даже это самое письмо не опубликовал.
Голосовать за него призвал другой независимый депутат из Новосибирска Игорь Украинцев
Ну епт, тут все на поверхности.
результаты при определении талисмана учитывать не собираются
Интернет не меняется.
Голосование за название напитка для Mountain Dew
Блин я кекаю с этих выборов просто как какой-то орангутанг))) как в руководстве зоопарка пересрались все — это просто ор)) бедная обезьяна! жутким консервам везде чудится иностранное вмешательство — это просто капец
Чел, ты – говно и занимаешься говном, наверняка и ешь его на завтрак. Советую отойти от клавиатуры, хорошенько помыться и почистить зубы
Когда уже там начнут платить за предложения, где хотя бы все слова составлены правильно. А то ты так торопишься, что в нескольких комментах по клавиатуре не попадаешь.
Бату в президенты!
Обезьяна хоть бы случайно может составить предложение без ошибок
«Тайга.Инфо» рассказала, что по её сведениям выборами новосибирского талисмана заинтересовались в администрации президента России. По данным издания, из аппарата сибирского полномочного представителя главы государства поступила «настоятельная просьба» не допустить победы орангутана.
Сюр какой-то
это ор и сатира))
С орангутангом была проведена беседа в Администрации президента, после которой тот снял свою кандидатуру с голосования.
Ничего нового. Как обычно.
Ну так то зоопарк правильно поступил. Призывы левых людей с кучи не связанных площадок голосовать за конкретный вариант - это правда вмешательство и превращение милого голосования в черти что.
нет)) это именно позиция зоопарка сделала из мемного голосования, которое могло превратить всех героев в самых посещаемых талисманов города, черти что)) консервы обосрались, что за орангутанга начали голосовать последователи навального
Ты забыл - ИНОСТРАННОЕ вмешательство
Но ведь именно ап дала всему окрас политоты
Мне кажется, у нас в стране любое публичное голосование будет ангажированым.
Им даже символ города, который ничего не решает, не дали самим выбрать 😂
Сюр
Теперь жалко тех, за кого не голосовали((
спойлер: к следующим выборам манул Айша и амурский тигр Макс объединятся, зарегистрируют партию и устроят оппозиционную кампанию
Россиянам даже орангутанга в зоопарке выбрать не дают.
Если АП серьёзно звонила и просила протащить медведя, то это дурка
Если люди голосовали, просто чтобы "пойти" против власти, то это дурка
Шизы с двух сторон
По-моему нет ничего зазорного в том, чтобы выбрать талисманом города орангутанга. Довольно мило и забавно.
Не спорю, но голосовать просто потому что так сказал варламов бред
Зачем вообще было регистрировать обезьяну как кандидата? Вон на прошлых президентских выборах отказали
Зоопарк хотел как лучше, а получилось как всегда. Очень жаль.
Как на это отреагировал Поздняков?
😂 всё по Чехову
У чиновника нет цели, есть только путь. Путь вбросов и борьбы с иностранным вмешательством.