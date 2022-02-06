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Разборы
Сергей Звезда

Выборы талисмана в Новосибирске досрочно прекратили после выхода «народной» обезьяны в лидеры. Мэрию обвиняют во вбросах Статьи редакции

Хроника, казалось бы, безобидного голосования, которое завершилось политическим скандалом.

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Борнейский орангутан. Фото с сайта новосибирского зоопарка

На онлайн-выборах талисмана в Новосибирске пользователи соцсетей вывели в лидеры «народного» кандитата — орангутана Бату. Ближе к концу голосования обезьяну неожиданно начал обходить снежный барс Саян. Местное издание написало о внимании администрации президента к опросу, а независимые наблюдатели зафиксировали масштабные «вбросы» за Саяна.

Благодаря поддержке в рунете Бату всё равно вырвался в лидеры. Но мэрия по просьбе зоопарка, который инициировал онлайн-голосование, досрочно остановила выборы. При определении талисмана результаты опроса учитывать не собираются.

Из кого и зачем выбирали

Новосибирску присвоили статус «Новогодней столицы России», после чего местный зоопарк имени Ростислава Шило предложил провести выборы новогоднего талисмана. Городская мэрия устроила опрос на своём сайте.

Любой желающий мог проголосовать за одного из пяти вариантов:

  • Манул Айша
  • Орангутан Бату
  • Амурский тигр Макс
  • Снежный барс Саян

  • Белый медвежонок Шилка

Выборы планировали завершить поздним вечером 7 февраля.

Как пользователи соцсетей вывели орангутана в лидеры и почему официальным результатам верят не все

Изначально побеждал белый медвежонок Шилка, а затем его догнал и опередил манул Айша. Ход голосования начал меняться в конце января, после прямого эфира независимого депутата городского совета Сергея Бойко, которого на выборах поддерживала команда Алексея Навального*.

Бойко призвал сторонников голосовать за орангутана Бату и опубликовал QR-код со ссылкой на опрос. Депутат также вёл «кампанию» в твиттере.

На фоне того, что мэром Новосибирска может быть Анатолий Локоть, символом Новосибирска может быть обезьяна. Почему бы ей не быть символом Новосибирска?

Я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут здесь. На фоне всего [происходящего] в Новосибирске орангутан — это абсолютно лучший вариант из тех животных, которые представлены.

Сергей Бойко
депутат горсовета, во время прямого эфира

Вслед за Бойко орангутана стали активно поддерживать в соцсетях. Голосовать за него призвал другой независимый депутат из Новосибирска Игорь Украинцев, отметив, что «интерес к конкурсу выше, чем к каким-нибудь выборам мэра». Новосибирский фотограф Алиса Аив с 23 тысячами подписчиков тоже стала продвигать этого кандидата, добавив ссылку в «шапку» инстаграма.

Внимание Аив, как отмечает местная «Комсомольская правда», во многом помогло Бату выбраться в лидеры. Она рассказала: «Друзей у меня много, поэтому к голосованию подключились знакомые из всех городов и даже из других стран, но они бывшие новосибирцы». Некоторые публиковали в инстаграме и твиттере посты в поддержку орангутана с хэштегом #забату .

Это стереотип, что зверь, который станет талисманом, должен быть обитателем Новосибирской области. Почему он обязательно должен быть сибиряком? Медведица Шилка вообще живёт в Японии (в японском зоопарке), тигры, манулы и барсы у нас тоже не водятся. Пока мы проводили нашу кампанию, мы нашли в Бату кучу смыслов.

Во-первых, обезьяна — самая умная из кандидатов, а Новосибирск достоин умного талисмана. Во-вторых, он отличный семьянин. У него куча своих фишечек, он очень весёлый.

Алиса Аив
блогер и фотограф из Новосибирска, в комментарии «КП»

В твиттере распространился пост новосибирского художника и организатора «Монстрации» Артёма Лоскутова. На протяжении выборов он вёл трансляцию и призывал голосовать за орангутана.

артём лоскутов @kissmyba
мэрия Новосибирска предложила выбрать талисман города. нет времени объяснять, проголосуйте за орангутана 🦧 пожалуйста, он офигенный и против него топит локоть http://poll.novo-sibirsk.ru/quiz.aspx?quiz=144
начало треда про ход выборов
артём лоскутов @kissmyba

Затем орангутана начал поддерживать блогер Илья Варламов, опубликовавший посты с призывом голосовать в телеграм-канале на 219 тысяч подписчиков.

Благодаря поддержке в соцсетях Бату вышел на первое место. Но в ночь на 4 февраля он стал уступать первое место Шилке — та, по подсчётам «КП», за несколько часов получила более тысячи голосов.

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«Тайга.Инфо» рассказала, что по её сведениям выборами новосибирского талисмана заинтересовались в администрации президента России. По данным издания, из аппарата сибирского полномочного представителя главы государства поступила «настоятельная просьба» не допустить победы орангутана. Как раз после этого, делает вывод «Тайга.Инфо», Шилка опередила Бату.

Несмотря на это, к вечеру 5 февраля орангутан лидировал с более чем 50% голосов. Шилка набирала 22,7%, манул Айша — 15,8%, снежный барс Саян — 5,6%, писала «Тайга.Инфо». К утру 6 февраля независимые наблюдатели зафиксировали до 20 тысяч «вброшенных» голосов за снежного барса.

Dmitriy Mishin @Loving_Juice
Удивительные вещи происходят с этим голосованием. За 20 минут воскресного утра проголосовали 8000 человек! И, вы не поверите, все за снежного барса.
Baka Neko 🐾 @libneko
@kissmyba На графиках оно выглядит примерно вот так. С 6:11 до 12:07 и с 14:00 по текущий момент граждане новосибирска резко захотели голосовать за бррррса
Борус
Подписчик Боруса на графике показал как в воскресенье утром вбросили около 20 тысяч голосов за снежного барса на выборах новогоднего талисмана Новосибирска

«Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выб...
Подписчик Боруса на графике показал как в воскресенье утром вбросили около 20 тысяч голосов за снежного барса на выборах новогоднего талисмана Новосибирска

«Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выбирать барса, либо кто-то большой призвал подписчиков голосовать за барса, но не в 6 утра же», — заключил наблюдатель.

Свой голос за кандидата от оппозиции — орангутана Бату можно отдать здесь

@borusio

Новость о «вбросах» распространили те, кто поддерживал орангутана. После очередной волны призывов Бату снова выбился в лидеры голосования.

Почему выборы досрочно прекратили, и как чиновники (и зоопарк) это объясняют

Хотя итоги выборов талисмана планировали подвести поздним вечером 7 февраля, сутками ранее новосибирский зоопарк попросил мэрию завершить выборы досрочно. В обращении на сайте зверинца говорится, что «животные стали участниками фарса», а «блогеры, депутаты и журналисты (в том числе не имеющие никакого отношения к городу)» придали опросу «политическую окраску».

Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений. Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты.

новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило

Представители зоопарка направили письмо в департамент культуры, спорта и молодёжной политики и в обращении подчеркнули, что «уже получил поддержку». По версии Бойко, зоопарк объяснил чиновникам желание остановить опрос «иностранным вмешательством».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала изданию НГС, что зоопарк «штормило из-за спекуляций» на тему опроса. Его руководство сообщало чиновникам, что не хочет «использования учреждения в политических целях». «Имиджевые потери им не нужны. Мэрия Новосибирска полностью поддерживает зоопарк в этом вопросе», — отметила она.

Городская администрация действительно остановила голосование. Финальные результаты доступны на сайте мэрии: орангутан набрал 39,39%, снежный барс — 37,19%.

Терешкова уточнила, что победитель официально не выбран. «О возобновлении опроса не может идти речи», — написало НГС со ссылкой на вице-мэра.

Русские летописи и кот Онфим @letopisi_rus
По информации из Новосибирска , орангутан Бату, лидер предвыборной гонки, сейчас находится в обезьяннике
Andrey Zakharov @skazal_on
Орангутан Бату признан иноагентом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Connan Mackasim @Sebthetiefling
Орангутан Бату покинул Россию

*Внесён(а) Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

#новости #выборы #политика

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Рыжий динозавр

Голосование в России закончилось вбросами

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47
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Совместный пёс_анон

Меньше читай матов вроде титжорнал и медуза — тогда поумнеешь и клюкву перестаешнкшь постить

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–17
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Рыжий динозавр

спасибо БРАТИШКА

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4
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Рыжий динозавр

Вспомнил сейчас, что на тж почти 4 года назад был такой аккаунт

ОБНЯЛ БРАТИК — Блог на TJ
ОБНЯЛ БРАТИК — Блог на TJ
tjournal.ru
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3
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Artem Tamoian
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30
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Сладкий Бубалех

Лучший выбор из предложенных

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1
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Frank Ferd

Я раньше не голосовал, но теперь обязательно пойду. Орангутан Бату - кандидат от народа.

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30
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Обыкновенный чувак

зоопарк объяснил чиновникам желание остановить опрос «иностранным вмешательством»
 проклятые иностранные агенты и тут вмешались

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13
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Bad Mother Fucker

ты ещё скажи, что орангутан - русский

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1
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Обыкновенный чувак

нужно проверить, с ним ли бог

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4
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Владимир Керенский

СК проверит

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0
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Михаил Зеленин

Полностью цитату то чего не приводите
По версии Бойко, зоопарк объяснил чиновникам желание остановить опрос «иностранным вмешательством».

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0
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Обыкновенный чувак

потому что ты упускаешь смысл

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0
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Михаил Зеленин

смысл в том, что Бойко вбросил, ничем не подтвердив. Даже это самое письмо не опубликовал.

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0
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Vladic Samovar

Голосовать за него призвал другой независимый депутат из Новосибирска Игорь Украинцев
Ну епт, тут все на поверхности.

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0
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norm

результаты при определении талисмана учитывать не собираются

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8
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Akiba

Интернет не меняется.
Голосование за название напитка для Mountain Dew

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8
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Дизайнер Павленко

Блин я кекаю с этих выборов просто как какой-то орангутанг))) как в руководстве зоопарка пересрались все — это просто ор)) бедная обезьяна! жутким консервам везде чудится иностранное вмешательство — это просто капец

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8
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Совместный пёс_анон

Либералы даже в таком ьезопидном гослование ищут вбросы аххаха)) не удивлюсь если это Навальный со своим отрядом со сбербанковских снимок заносит голоса)))) даже в тюряшиигранты умудряется отрабатывать)))))

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–21
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Праздничный динозавр

Вата даже в очевидных вбросах защищает нашу корявую систему голосования, ха тьфу

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14
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Совместный пёс_анон

Осоркбления

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–13
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Праздничный динозавр

Иди щавель жарь с батей

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6
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Совместный пёс_анон

Тебе гачиститм хлебальникчек когда не побоишся звони в телеграм обсудим твое поведения

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–11
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Арсений Шубин

Чел, ты – говно и занимаешься говном, наверняка и ешь его на завтрак. Советую отойти от клавиатуры, хорошенько помыться и почистить зубы

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–2
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Oleg Rusakov

Когда уже там начнут платить за предложения, где хотя бы все слова составлены правильно. А то ты так торопишься, что в нескольких комментах по клавиатуре не попадаешь.

Бату в президенты!

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–3
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Роман Горячкин

Обезьяна хоть бы случайно может составить предложение без ошибок

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0
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Совместный пёс_анон

Я за сутки могу себе такую обезьяну купить а ты???

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–1
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Совместный пёс_анон

Стукни в личку) если щаинтересован) дам нужные контакты все дела))0

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–1
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Некая Л.

«Тайга.Инфо» рассказала, что по её сведениям выборами новосибирского талисмана заинтересовались в администрации президента России. По данным издания, из аппарата сибирского полномочного представителя главы государства поступила «настоятельная просьба» не допустить победы орангутана.

Сюр какой-то

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6
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Дизайнер Павленко

это ор и сатира))

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1
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Владимир Керенский

С орангутангом была проведена беседа в Администрации президента, после которой тот снял свою кандидатуру с голосования.

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1
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just do it

Ничего нового. Как обычно.

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4
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Единый якорь

Слова излишни…

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4
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Aska Rlueh

Ну так то зоопарк правильно поступил. Призывы левых людей с кучи не связанных площадок голосовать за конкретный вариант - это правда вмешательство и превращение милого голосования в черти что.

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–5
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Дизайнер Павленко

нет)) это именно позиция зоопарка сделала из мемного голосования, которое могло превратить всех героев в самых посещаемых талисманов города, черти что)) консервы обосрались, что за орангутанга начали голосовать последователи навального

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5
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Зелёный Мох

Ты забыл - ИНОСТРАННОЕ вмешательство

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2
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Единый якорь

Ну вот я лично голосовал за Monke, я обычный citizen оф Москва

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1
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Сладкий Бубалех

Но ведь именно ап дала всему окрас политоты

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0
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Федеральный хот-дог

Ой бля...

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2
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Данис Картофельников

Мне кажется, у нас в стране любое публичное голосование будет ангажированым.
Им даже символ города, который ничего не решает, не дали самим выбрать 😂

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2
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Екатерина Кузнецова

Сюр

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2
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Екатерина Кузнецова

Теперь жалко тех, за кого не голосовали((

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0
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Сергей Звезда

спойлер: к следующим выборам манул Айша и амурский тигр Макс объединятся, зарегистрируют партию и устроят оппозиционную кампанию

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3
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Склонный меч

орангутан ебет без всяких политических бекстейджев, просто фотка сильно лучше других как минимум

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1
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Склонный меч

у медведя фотография вообще пиздец леденящий душу, как будто на сименс снимали, просто пиздос

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0
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Ночной вентилятор

даже сраный талисман не выбрать

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1
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Владимир Керенский

Россиянам даже орангутанга в зоопарке выбрать не дают.

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Если АП серьёзно звонила и просила протащить медведя, то это дурка
Если люди голосовали, просто чтобы "пойти" против власти, то это дурка
Шизы с двух сторон

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–1
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Ильнур Султанов

По-моему нет ничего зазорного в том, чтобы выбрать талисманом города орангутанга. Довольно мило и забавно.

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Не спорю, но голосовать просто потому что так сказал варламов бред

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–1
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Русский Кексик

Зачем вообще было регистрировать обезьяну как кандидата? Вон на прошлых президентских выборах отказали

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–10
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Молодой крюк

Обезьянка тогда оказалась слишком горластой и много внимания привлекала. Хотели усыпить, но что-то пошло не так и пришлось отправить ее на лечение в Германию

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–8
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Папуша

Зоопарк хотел как лучше, а получилось как всегда. Очень жаль.

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0
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Tactical Notes

Как на это отреагировал Поздняков?

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0
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egorсorovin

😂 всё по Чехову

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Вечный чайник

Мэрию обвиняют во вбросах

Правильно! Всю власть МАРТЫШКАМ!!!

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Металлический хот-дог

Наша борьба

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Tannim

У чиновника нет цели, есть только путь. Путь вбросов и борьбы с иностранным вмешательством.

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Привычный Слава

*Внесён(а) Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 Орангутанг, уже?

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