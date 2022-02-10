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Саша Кириллова

«Канское дело»: почему подростка осудили за терроризм и при чём тут «планы взорвать здание ФСБ» в Minecraft Статьи редакции

Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии.

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Плакат в поддержку «канских подростков» на митинге в Петербурге, фото «Закс.ру»

В феврале 2022 года суд в Канске завершил рассмотрение дела «канских подростков», в котором трёх школьников обвинили в прохождении обучения «с целью террористической деятельности» и изготовлении взрывчатых веществ. Никиту Уварова, которого следствие считает организатором, приговорили к пяти годам колонии, а двух других фигурантов освободили от ответственности. В последнем слове Уваров заявлял, что никого не хотел взрывать, а срок, если таковой назначат, он будет отбывать «с чистой совестью и достоинством».

О «канском деле» в России писали не слишком часто: даже страница в «Википедии» есть только на английском языке. Если о подростках и упоминали, то называли теми, кто «хотел взорвать здание ФСБ в Minecraft», хотя в обвинении об этом не сказано. Официально их судили за другое. TJ рассказывает историю резонансного дела и отвечает на главные вопросы о подсудимых.

Что за «дело канских подростков»? С чего всё началось?

С листовок, которые подростки из Канска наклеили на офис отдела УФСБ в июне 2020 года. «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист», — гласили надписи, с помощью которых юноши призывали освободить активиста Азата Мифтахова. 9 июня СК сообщил о задержании троих 14-летних подростков, подозреваемых «в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности».

Одна из листовок, фото Baza

По данным «Новой газеты», юноши «находились в разработке ФСБ» задолго до задержания: с октября 2019 года они читали запрещённую литературу и смотрели видеофильмы об изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а ещё тренировались метать «коктейли Молотова» на пустырях, промзонах и в заброшенных домах Канска.

После задержания сотрудники ведомства получили доступ к перепискам школьников, в которых нашли критику ФСБ, обсуждение идей анархизма и пиротехники. Подростки озвучивали и планы «взрыва» здания ФСБ, построенного в Minecraft, сообщала Baza. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ.

15 июня Канский горсуд, выбирая меру пресечения подросткам, сообщил, что их целью было «изменение государственного и политического устройства России». Денис и Богдан признали вину, их посадили под домашний арест. Никиту отправили в СИЗО, потому что он отказался признать вину и считался организатором группы. В ноябре к обвинениям прибавилась 4 часть 205 статьи: «Организация террористического сообщества и участие в нём».

Мама Богдана сказала вскользь, будто ей пообещали, что 205-й статьи не будет. В итоге и Богдан, и Денис всё признали, подписали такой же документ, как тот, что давали нам. Следователи увидели в них слабое звено [...]. Никиту сделали главным организатором, потому что он признательных показаний не подписывал.

Анна Уварова
мать Никиты (в разговоре с The Insider)

Что известно о фигурантах дела? Что о них говорят учителя и близкие?

Фигуранты «канского дела» — три подростка 2005 года рождения: на момент задержания им исполнилось 14 лет. По мнению следствия, лидер «группы» — Никита Уваров, его партнёры — Денис Михайленко и Богдан Андреев. Все они учились в школе №21, все придерживались анархистских взглядов и интересовались политикой.

Уваров до ареста изучал труды Петра Кропоткина, слушал песни Егора Летова и учился играть на гитаре. Михайленко увлекался журналистикой и путешествиями, а Андреев — химией: по этому предмету он участвовал в олимпиадах. По словам матери Никиты Анны, ребята действительно сильно увлекались анархизмом, что заметили в школе и, возможно, дали наводку силовикам.

Когда я октябре 2019 года Уварову вызвали в школу на «совет профилактики», то социальный педагог интересовалась досугом Никиты. «Я говорю, что анархизмом каким-то увлёкся, „Батьку Махно“ уже пятую серию смотрим. Мы с ним разговаривали, но я думала, что пройдёт всё», — делилась Анна. Но педагог ей на это ответила: «Да вы что! Они, может быть, теракт какой-то готовят. Надо взять под контроль».

Никита Уваров, фото Baza

Комплексная психолога-психиатрическая судэкспертиза показала, что все трое подростков здоровы, но у мальчиков отмечается «гедонистический характер интересов». Учителя школы, куда ходил Никита, написали на него отрицательную характеристику: «воспринимает школу как враждебную среду, на меры воспитательного воздействия не реагирует, взаимопонимания не находит, не следует установленным в обществе нормам и правилам», говорилось в ней.

Уваровы с характеристикой не согласны, тем более, что за подписью директора школы есть не только этот документ, но и грамоты, выдававшиеся Никите ранее. «Характеристики от шести бабушек из нашего подъезда в суд не приняли», — отмечает мать подсудимого.

Мой сын на самом деле неплохой ребёнок, он всегда ругался со мной, когда я матом говорила, не разрешал мне курить, поэтому я сначала пряталась, а потом и вовсе бросила, просил пересылать деньги, если были на карте, детям в программе «День добрых дел» и в фонд «Алёша».

из дневника Анны Уваровой
цитата по «Новой газете»

В чём обвиняют подростков? Почему СК исключил из обвинения участие в террористической деятельности?

В марте 2021 года следствие скорректировало обвинение и прекратило самое серьёзное дело — «об участии в террористической деятельности». Причиной послужило отсутствие состава преступления, а за всеми фигурантами признали право на реабилитацию.

В постановлении, по данным «Новой газеты», получившей его копию, отмечалось, что степень организованности группы «не обладает необходимой структурированностью, не имеет подразделений и чёткого распределения функций между участниками». Это не позволяет расценивать её как «террористическое сообщество», считает следствие.

Подросткам вменяют статью о «прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности» (205.3 УК), а помимо этого три преступления по статьям о «хранении и ношении взрывчатых веществ по предварительному сговору» (ч.2 222.1 УК) и четыре — об «изготовлении взрывчатых веществ» (ч.2. ст 223.2 УК).

А где Minecraft? Разве их судят не за взрыв ФСБ в игре?

В самом деле, как отмечает «Новая газета», нет ничего о построенном в компьютерной игре Minecraft здании ФСБ и попытке его взорвать. По данным Baza, силовики обнаружили заявления об этом в переписке подростков. Издание отмечало, что это могло повлиять на реальный арест Уварова.

«Они подумали, что Никита больше всех агрится на ФСБ, из чатов прочитали, — писал Денис своему знакомому. — И там мы в Майн играли, Никита строил ФСБ. И я по приколу ляпнул: давай взорвём его».

По данным источника «Коммерсанта», подростки планировали взорвать конкретный отдел ФСБ и провести взрыв в Minecraft хотели в качестве наглядности. Эта переписка используется следователями в качестве улики.

Какова версия следствия? И что ней думает защита подростков?

По данным «Новой газеты», СК считает, что Уваров «совершил умышленные преступления против общественной безопасности»: примерно в октябре 2019 года у него «возник преступный умысел» научиться обращаться со взрывными устройствами, к чему он привлёк одноклассника и ученика параллельного класса. Один из них по просьбе Уварова создал группу во «ВКонтакте».

С октября по ноябрь Уваров опубликовал в группе видеоинструкцию об изготовлении «коктейля Молотова». Вместе с одноклассником они изготовили в гараже не менее шести коктейлей и испытали их в заброшенном здании. Не позднее февраля Уваров предложил другим обвиняемым «пройти обучение в целях осуществления террористической деятельности», после чего они неоднократно создавали взрывчатые вещества и устройства разного вида.

Место, где юноши взрывали коктейли Молотова, фото Bazaf

Уваров представляется лидером не по всем статьям: мальчик из параллели приобрёл часть компонентов для СВУ, в одноклассник — ацетон и электролит, а вместе они купили аммиачную селитру, считает следствие. Вещества школьники испытывали в разных местах — около бани, «на участке местности» рядом с домом.

Принципиальный момент в деле, как отмечает «Новая газета», заключается в наличии (или отсутствии) поражающих элементов: если они были, то существовал и умысел на поражение окружающего пространства. В экспертизе ФСБ говорится, что такие элементы были — это саморезы, найденные при входе в одну из квартир, где проводились взрывы. Но сам Никита Уваров их существование отрицает: «никогда никаких поражающих элементов не применяли».

«Коммерсантъ» отмечает, что, по мнению СК, школьники планировали взорвать здания городских отделов полиции и ФСБ, для чего и изготавливали «бомбы» и проводили испытательные взрывы. Осуществить задуманное они якобы планировали летом 2020 года, а личным примером подростков вдохновляли участники «Сети»* и устроители терактов у зданий ФСБ в Хабаровске и Архангельске.

С разными друзьями делали дымовушки и самодельные петарды. Любили ставить опыты, но о терроризме не думали. Мне всегда нравилось что-то создавать своими руками. Ничего того, что предъявили мне в обвинении относительно терроризма, я своим друзьям не предлагал, а они не предлагали мне. Максимум, в чём мы виноваты, это в том, что играли с огнём, любили химию и эксперименты, а я ещё любил читать историю.

Никита Уваров
из материалов допроса (по данным «Новой газеты»)

Защита Михайленко считает версию следствия «бредовой». По словам адвоката Владимира Илькова, состава преступления в деле нет: «пацаны, даже не знаю, как это объяснить, они муху не обидят. Просто добродушные парни, каждый со своими увлечениями. Говорить о том, что они проходили специальное обучение, недопустимо».

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По словам адвоката Уварова Владимира Васина, защита указывает на недоказанность вины по делу о подготовке к террористической деятельности. Основными доказательствами в ходе расследования стали показания самих подростков, которые позже заявили, что дали явки «под угрозами и давлением». Об этом «Проспекту мира» говорила и мать Никиты Анна Уварова, которая сама изучала материалы дела.

Какие есть доказательства в деле?

10 июня 2020 года паблик «ЧП Канск» опубликовали девять «фото с места задержания канских анархистов», которые, по предположениям СМИ, организовали сами силовики. На снимках можно увидеть инструменты (отвёртки, плоскогубцы, шило), листовки и трафареты, а также фотографии экрана ноутбука с переписками во «ВКонтакте», поиском в «Яндексе» и «Консультанте» статей о «терроризме» и «хранении взрывчатых веществ».

В деле действительно есть доказательства, что подростки делали «бомбочки» и «дымовухи», пишет «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Подростки не отрицают опыты, но не согласны с тем, что «обучались терроризму» и стремились кого-то взорвать.

По данным издания, получившего личные записи участников процесса (он проходит в закрытом виде), в деле нет доказательств, что эксперименты с «бомбочками» — следствие недовольства подростков политической жизнью в России и увлечением анархизмом. При этом некоторая двусмысленность в переписках встречается, но сам Уваров говорил, что это «не всерьёз».

Но переписку о каких-либо взрывах я точно не вспомню. Если она и была, то не всерьёз. Я никогда не хотел взрывать правоохранительный орган, а если где-то и выразился с подобным смыслом, то сказал так потому, что хотел казаться взрослее и увереннее.

Никита Уваров
из материалов допроса

Показания на Никиту Уварова как на организатора группы дал его друг — один из тех, кто признались в инкриминируемых преступлениях и получил домашний арест в качестве меры пресечения. Примечательно, что сам Уваров продолжал считать его другом и после случившегося. Позднее оба фигуранта отказались от своих признательных показаний.

В Канске есть ещё какие-то фигуранты? Вроде бы известно о внуке мэра и «провокаторе»?

Изначально в деле фигурировало пятеро подростков, но трёх из них отпустили, двое теперь находятся в статусе свидетелей. Это юноша, известный под ником «Марксист», «Иван Лапшин» и Гриша (он же Леонид Летов, он же Виктор Лесунов).

Первый, по предположениям СМИ, внук бывшего мэра Канска Надежды Качан: в октябре она (с затушёванным лицом) выступила на телевидении, где обличила подростков, пересказав их разговоры. «Это разговоры людей, которые абсолютно понимали, что делают. Абсолютно готовились к серьёзным действиям на территории, по крайней мере, как я поняла, нашего города. Разговоры были, что они все герои», — говорила она.

В разговоре с «Новой газетой» Качан рассказала, что её внук присоединился к анархистам, потому что хотел с ними подискутировать, но потом разочаровался: «Я думал, есть с кем разговаривать. А там пацаньё мелкое». По словам женщины, её 18-летний внук «убеждённый марксист», «умница», которые собирался ехать в образовательный лагерь «Сириус» в Сочи. Он говорил, что «бросил» общаться с теми ребятами, но потом его задержали.

Он проходит как свидетель. Хотя и это плохо на самом деле. Ещё я плохо сделала, что я пришла, сказала: сейчас ремень сниму и по хребтине, меня вообще не интересует, что и как, если узнают, что ты в этой группе… Он взял всё удалил. Не надо было этого делать. А я его заставила.

Надежда Качан
цитата по «Новой газете»

Второй подросток — «Иван Лапшин», во всяком случае под таким именем он фигурировал в чате. Его ФСБ нашла первым, настояла, чтобы он спросил в чате, кто клеил листовки, а потом договорился о встрече. Именно на ней и задержали всех участников группы.

На момент задержания Лапшину было 18 лет. «После этого разговора в ФСБ через несколько часов фактически я выдал этих парней сам, о чем очень сильно сожалею», — рассказывает он. Из отделения его отпустили через два часа после задержания, даже не опрашивая.

Третий подросток самый таинственный: Гриша или Леонид Летов, которого никто не видел вживую, а перед задержанием он удалился из чата. По данным «Новой газеты», его настоящего ФИО нет ни в каких документах, в отличие от имён других фигурантов. Именно он заводил в чате разговоры про оружие и сформировал цель: «Готовим переворот».

Уваров на допросе говорил, что Леонид Летов (он же Виктор Лесунов и Григорий Цветков) неоднократно предлагал «много нехорошего»: поджечь церковь, взорвать кортеж Владимира Путина или создать световую гранату.

Я не думаю, что он связан с органами, нет оснований так полагать. Высказывания у него, конечно, странные, но я бы, наверное, больше отнёс это к детскому возрасту. Ну он шутил, писал что-то, мы его потом из беседы этой исключили — тот человек, что его и добавил.

Никита Уваров
в интервью «Новой газете»

Уже есть осуждённые в деле?

Да, ещё один подросток, но не из Канска, а с Алтая — он появился в деле в апреле 2021 года. По данным следствия, он состоял в чате, знал, что они «имеют цель изменения существующего строя» и проходят «обучение в террористической деятельности». Он дал признательные показания и рассказал о намерениях Уварова «взорвать ФСБ».

В декабре 2021 года «Новая газета» узнала из стенограмм закрытого суда в Канске, что алтаец несёт наказание за «несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК). Суд прошёл до того, как военный суд в Канске начал свою работу.

Слышал новости, что кого-то из подростков отпускали на свободу. Это так?

Не совсем: «послабления» начались почти спустя год после ареста подростков, но только касаемо мер предварительного заключения. В мае 2021 года из следственного изолятора вышел Никита Уваров — под стражей он находился почти 11 месяцев.

Уварова отпустили по той причине, что Красноярский краевой суд признал незаконным решение продлить срок ареста, а никакой другой меры пресечения ему не избрали. С чем это связано, неизвестно: по словам матери Никиты, никаких новых характеристик от школы или инспектора ПДН в суд не поступало. Решение об освобождении суд принял на следующий день после очередного продления ареста.

После выхода из СИЗО Никита Уваров, по словам адвоката Павла Чикова, вернулся в школу и успешно закончил девятый класс, а затем поступил в политехнический колледж. По словам Уварова, в школе его встретили «нормально», «поддержали» и «порадовали», а учителя вели себя «привычно, будто не было ничего», а некоторые «сказали добрые слова».

Никита Уваров с мамой Анной Уваровой, фото Павла Чикова

Через три месяца, в августе 2021 года, суд изменил меру пресечения Денису Михайленко и Богдану Андрееву — подросткам назначили запрет определённых действий. С лета 2020 года оба юноши находились под домашним арестом, но с ноября Михайленко сидел в СИЗО.

Меры пресечения у подростков различались: Андрееву разрешили пользоваться интернетом и учиться в школе, а Михайленко полностью запретили выходить в интернет.

Какое наказание запросил прокурор и сколько в итоге получили подростки?

4 февраля прокурор запросил девять лет лишения свободы для Никиты Уварова, а также 6,5 лет и шесть лет и пять месяцев воспитательной колонии для Михайленко и Андреева. Гособвинитель потребовал взыскать с каждого штраф — по 50 тысяч рублей.

Адвокат одного из подростков Антон Колосов рассказал «Проспекту Мира», что надежда на небольшие сроки или оправдание есть. По его словам, он заявил ходатайство на 55 листах о нарушениях предварительного следствия.

10 февраля военный суд приговорил Никиту Уварова к пяти годам колонии по статье об «обучении террористической деятельности», его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.

*Никита Уваров, Денис Михайленко и Богдан Андреев внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

*Организация «Сеть» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#терроризм #фсб #minecraft #происшествия #канскоедело

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Екатерина Кузнецова

Спасибо за текст, Саша — не было времени разобраться во всем этом самой. А тут ты..

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Зелёный Мох
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7
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Bad Mother Fucker

так, вспоминаю себя

лил свинцовые кастеты, делал дымовухи и бомбы из селитры с магнием, делал коктейль молотова в бутылке из-под дюшеса

и всё это с ребятами со двора, самому старшему было лет десять, наверно

интернета канеш никакого тогда не было, но экстремист я, видать, был образцовый

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6
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Bad Mother Fucker

о, вспомнил

нашел лезвие от ножа и с помощью напильника и изоленты сделал себе метательный нож

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6
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Владимир Горячев

Тебе 50?

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0
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Bad Mother Fucker

44

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3
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Max Payne

так в то время и террактов можно сказать не было, никтоб и не подумал тебя привлечь, даже еслиб перед отделением милиции это делал)

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–1
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Bad Mother Fucker

в смысле не было

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2
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Max Payne

ну какой терракт был 40 лет назад?

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0
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Bad Mother Fucker

армяне какие-то в московском метро взрывали

после этого из метро урны убрали

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2
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Max Payne

так может ты уже вернешь урны? все карманы в мусоре!

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3
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Импортный ящик

Все было

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0
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Beerman

забыл главное - вконтактик об этом не писал, потому что его не было

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0
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DrinK Smoke

лягушек надувал ?

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Damir ReDevil

Слушай за прошлый год только три нападения на школы было. А тут целая переписка о том как взрывать как собрать взрывчатку что будет потом и как на все это реагировать. Не сравнивай времена когда мы карбитом баловались. У них тут ютубчик и энтернет в помощь. И учитывая что походу они обиженные по жизни, то ждать от них можно было чего угодно

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TJaba

изучал труды Петра Кропоткина, слушал песни Егора Летова

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7
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Гибкий Денис

приговорили

Baza
Канским подросткам огласили приговоры. Это школьники, которые планировали «взорвать» здание ФСБ в «Майнкрафте».

Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова, которого назначили лидером группы, к 5 годам заключения по статье о прохождении обучения в террористических...
Канским подросткам огласили приговоры. Это школьники, которые планировали «взорвать» здание ФСБ в «Майнкрафте».

Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова, которого назначили лидером группы, к 5 годам заключения по статье о прохождении обучения в террористических целях. Однако двоих его друзей освободили от уголовной ответственности за содействие следствию. Правоохранители утверждали, что втроём школьники хотели изменить существующее в России политическое устройство.

Парней задержали ещё в 2020 году после того, как они расклеили в Канске (Красноярский край) листовки в поддержку осужденного Азата Мифтахова. Из содержимого телефонов молодых людей силовики узнали, что те читают Кропоткина, собирались сжечь здание ФСБ в игре «Майнкрафт» и уже взорвали один коктейль Молотова. Изначально на школьников возбудили уголовное дело по более серьёзной статье об участии в террористическом сообществе, однако его в итоге закрыли за отсутствием состава преступления.

О том, как из 14-летних подростков правоохранители пытались сделать «террористов», можно почитать здесь.
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Веселый пёс_анон

Уёбки гэбнявые как всегда.

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Гибкий Денис

осуждаю

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Bad Mother Fucker

что именно?

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Гибкий Денис

Темнова

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Bad Mother Fucker

зашто

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Гибкий Денис

за то что в теории за его пиздёж может и мне по инерции прилететь, а мне за него страдать неохота

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Честной волк

успокойся, тебе за твой пиздёж прилетит

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Гибкий Денис

я свой тщательно выверяю

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Честной волк

не поможет

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Bad Mother Fucker

ты же русский, терпи

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Гибкий Денис

у меня нет национальности

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Честной волк

бандит?

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Гибкий Денис

просто никто

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Честной волк

Одиссей, значит

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Гибкий Денис

ассасинс крид одиссей

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Честной волк

егор крид одиссей

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Bad Mother Fucker

не пизди

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Веселый пёс_анон

Ебать ты тварь дрожащая, Митя.

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Гибкий Денис

ты никто для меня чтобы я за тебя стоял горой

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Веселый пёс_анон

Стоять где? Зачем?

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Гибкий Денис

нахуй мне проблемы из-за тебя

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Веселый пёс_анон

Какие проблемы?

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Гибкий Денис

отъебись

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Веселый пёс_анон

Слился? Бывает.

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Гибкий Денис

чс

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Astraeus

В крайнем случае в Украину переедешь, делов-то ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Славой Жижек

Вообще про судей все уже сказал Фёдор Крашенинников

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Святозавр

Не могу до сих пор понять, зачем это следствию? Посадить молодых типов, испортить жизнь, ради чего это?

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Bad Mother Fucker

ради карьерного роста

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Nick Rosenberg

Ради палки же

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Святозавр

Чё у них там есть план на террористов?

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Nick Rosenberg

Разумеется, и на госизменщиков и т.п.

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Зянон

Нормально, друзья все подписали, один в колонию поедет.

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Bad Mother Fucker

чего ты хочешь от щенков

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Max Payne

друзья до 1 милиционера

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Сеня

Не знал, что в майнкрафте можно купить ацетон и селитру

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Импортный ящик

Нуб

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Сеня

есть такое

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На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.

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Последний выдох миллениала
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Кузькин отец
Проф. Преображенский @prof_preobr
Вы будете смеяться, но Путин сегодня опять потребовал от НАТО "юридически закреплённых гарантий безопасности".

В НАТО скоро появится отдельный чиновник, обязанностью которого будет каждый день дежурно посылать Путина с его ультиматумом.
ivan davydov @ivan_f_davydov
В любой непонятной ситуации требуй гарантий нерасширения НАТО на восток.
6 6 комментариев
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Последний выдох миллениала
Вот это ПОВОРОТ
Двач @ru2ch
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Новости
Sasha Shambilova
Wired выпустил интервью с экс-сотрудниками Telegram. «Код Дурова» выяснил, что один из героев не работал в компании Статьи редакции

По данным российского издания, Элиес Кампо — не бывший топ-менеджер Telegram, а экс-волонтёр, лгущий о знакомстве с Павлом Дуровым.

Фото Wired
36 36 комментариев
23
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Kafelnikov Yevgeny @KYevgeni
Заебали уже кардиологи и эксперты 🤦‍♂! Вы реально не отдупляетесь,что препарат состоит у WADA в запрете с 2014 года,и похую на его эффективность в применении?? Или вы думаете,что регламент существует для всех,кроме русских?
28 28 комментариев
27
Twitter
Anton NS
Большой невод @informnevod
Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров зарабатывает по 1 млн руб. в день, включая выходные и праздники. Он – куратор никчемного проекта RuTube, который задумывался как российский аналог YouTube, но даже с переплатами за контент – неконкурентоспособен.
11 11 комментариев
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