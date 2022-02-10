«Канское дело»: почему подростка осудили за терроризм и при чём тут «планы взорвать здание ФСБ» в Minecraft Статьи редакции
Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии.
В феврале 2022 года суд в Канске завершил рассмотрение дела «канских подростков», в котором трёх школьников обвинили в прохождении обучения «с целью террористической деятельности» и изготовлении взрывчатых веществ. Никиту Уварова, которого следствие считает организатором, приговорили к пяти годам колонии, а двух других фигурантов освободили от ответственности. В последнем слове Уваров заявлял, что никого не хотел взрывать, а срок, если таковой назначат, он будет отбывать «с чистой совестью и достоинством».
О «канском деле» в России писали не слишком часто: даже страница в «Википедии» есть только на английском языке. Если о подростках и упоминали, то называли теми, кто «хотел взорвать здание ФСБ в Minecraft», хотя в обвинении об этом не сказано. Официально их судили за другое. TJ рассказывает историю резонансного дела и отвечает на главные вопросы о подсудимых.
Что за «дело канских подростков»? С чего всё началось?
С листовок, которые подростки из Канска наклеили на офис отдела УФСБ в июне 2020 года. «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист», — гласили надписи, с помощью которых юноши призывали освободить активиста Азата Мифтахова. 9 июня СК сообщил о задержании троих 14-летних подростков, подозреваемых «в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности».
По данным «Новой газеты», юноши «находились в разработке ФСБ» задолго до задержания: с октября 2019 года они читали запрещённую литературу и смотрели видеофильмы об изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а ещё тренировались метать «коктейли Молотова» на пустырях, промзонах и в заброшенных домах Канска.
После задержания сотрудники ведомства получили доступ к перепискам школьников, в которых нашли критику ФСБ, обсуждение идей анархизма и пиротехники. Подростки озвучивали и планы «взрыва» здания ФСБ, построенного в Minecraft, сообщала Baza. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ.
15 июня Канский горсуд, выбирая меру пресечения подросткам, сообщил, что их целью было «изменение государственного и политического устройства России». Денис и Богдан признали вину, их посадили под домашний арест. Никиту отправили в СИЗО, потому что он отказался признать вину и считался организатором группы. В ноябре к обвинениям прибавилась 4 часть 205 статьи: «Организация террористического сообщества и участие в нём».
Что известно о фигурантах дела? Что о них говорят учителя и близкие?
Фигуранты «канского дела» — три подростка 2005 года рождения: на момент задержания им исполнилось 14 лет. По мнению следствия, лидер «группы» — Никита Уваров, его партнёры — Денис Михайленко и Богдан Андреев. Все они учились в школе №21, все придерживались анархистских взглядов и интересовались политикой.
Уваров до ареста изучал труды Петра Кропоткина, слушал песни Егора Летова и учился играть на гитаре. Михайленко увлекался журналистикой и путешествиями, а Андреев — химией: по этому предмету он участвовал в олимпиадах. По словам матери Никиты Анны, ребята действительно сильно увлекались анархизмом, что заметили в школе и, возможно, дали наводку силовикам.
Когда я октябре 2019 года Уварову вызвали в школу на «совет профилактики», то социальный педагог интересовалась досугом Никиты. «Я говорю, что анархизмом каким-то увлёкся, „Батьку Махно“ уже пятую серию смотрим. Мы с ним разговаривали, но я думала, что пройдёт всё», — делилась Анна. Но педагог ей на это ответила: «Да вы что! Они, может быть, теракт какой-то готовят. Надо взять под контроль».
Комплексная психолога-психиатрическая судэкспертиза показала, что все трое подростков здоровы, но у мальчиков отмечается «гедонистический характер интересов». Учителя школы, куда ходил Никита, написали на него отрицательную характеристику: «воспринимает школу как враждебную среду, на меры воспитательного воздействия не реагирует, взаимопонимания не находит, не следует установленным в обществе нормам и правилам», говорилось в ней.
Уваровы с характеристикой не согласны, тем более, что за подписью директора школы есть не только этот документ, но и грамоты, выдававшиеся Никите ранее. «Характеристики от шести бабушек из нашего подъезда в суд не приняли», — отмечает мать подсудимого.
В чём обвиняют подростков? Почему СК исключил из обвинения участие в террористической деятельности?
В марте 2021 года следствие скорректировало обвинение и прекратило самое серьёзное дело — «об участии в террористической деятельности». Причиной послужило отсутствие состава преступления, а за всеми фигурантами признали право на реабилитацию.
В постановлении, по данным «Новой газеты», получившей его копию, отмечалось, что степень организованности группы «не обладает необходимой структурированностью, не имеет подразделений и чёткого распределения функций между участниками». Это не позволяет расценивать её как «террористическое сообщество», считает следствие.
Подросткам вменяют статью о «прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности» (205.3 УК), а помимо этого три преступления по статьям о «хранении и ношении взрывчатых веществ по предварительному сговору» (ч.2 222.1 УК) и четыре — об «изготовлении взрывчатых веществ» (ч.2. ст 223.2 УК).
А где Minecraft? Разве их судят не за взрыв ФСБ в игре?
В самом деле, как отмечает «Новая газета», нет ничего о построенном в компьютерной игре Minecraft здании ФСБ и попытке его взорвать. По данным Baza, силовики обнаружили заявления об этом в переписке подростков. Издание отмечало, что это могло повлиять на реальный арест Уварова.
«Они подумали, что Никита больше всех агрится на ФСБ, из чатов прочитали, — писал Денис своему знакомому. — И там мы в Майн играли, Никита строил ФСБ. И я по приколу ляпнул: давай взорвём его».
По данным источника «Коммерсанта», подростки планировали взорвать конкретный отдел ФСБ и провести взрыв в Minecraft хотели в качестве наглядности. Эта переписка используется следователями в качестве улики.
Какова версия следствия? И что ней думает защита подростков?
По данным «Новой газеты», СК считает, что Уваров «совершил умышленные преступления против общественной безопасности»: примерно в октябре 2019 года у него «возник преступный умысел» научиться обращаться со взрывными устройствами, к чему он привлёк одноклассника и ученика параллельного класса. Один из них по просьбе Уварова создал группу во «ВКонтакте».
С октября по ноябрь Уваров опубликовал в группе видеоинструкцию об изготовлении «коктейля Молотова». Вместе с одноклассником они изготовили в гараже не менее шести коктейлей и испытали их в заброшенном здании. Не позднее февраля Уваров предложил другим обвиняемым «пройти обучение в целях осуществления террористической деятельности», после чего они неоднократно создавали взрывчатые вещества и устройства разного вида.
Уваров представляется лидером не по всем статьям: мальчик из параллели приобрёл часть компонентов для СВУ, в одноклассник — ацетон и электролит, а вместе они купили аммиачную селитру, считает следствие. Вещества школьники испытывали в разных местах — около бани, «на участке местности» рядом с домом.
Принципиальный момент в деле, как отмечает «Новая газета», заключается в наличии (или отсутствии) поражающих элементов: если они были, то существовал и умысел на поражение окружающего пространства. В экспертизе ФСБ говорится, что такие элементы были — это саморезы, найденные при входе в одну из квартир, где проводились взрывы. Но сам Никита Уваров их существование отрицает: «никогда никаких поражающих элементов не применяли».
«Коммерсантъ» отмечает, что, по мнению СК, школьники планировали взорвать здания городских отделов полиции и ФСБ, для чего и изготавливали «бомбы» и проводили испытательные взрывы. Осуществить задуманное они якобы планировали летом 2020 года, а личным примером подростков вдохновляли участники «Сети»* и устроители терактов у зданий ФСБ в Хабаровске и Архангельске.
Защита Михайленко считает версию следствия «бредовой». По словам адвоката Владимира Илькова, состава преступления в деле нет: «пацаны, даже не знаю, как это объяснить, они муху не обидят. Просто добродушные парни, каждый со своими увлечениями. Говорить о том, что они проходили специальное обучение, недопустимо».
По словам адвоката Уварова Владимира Васина, защита указывает на недоказанность вины по делу о подготовке к террористической деятельности. Основными доказательствами в ходе расследования стали показания самих подростков, которые позже заявили, что дали явки «под угрозами и давлением». Об этом «Проспекту мира» говорила и мать Никиты Анна Уварова, которая сама изучала материалы дела.
Какие есть доказательства в деле?
10 июня 2020 года паблик «ЧП Канск» опубликовали девять «фото с места задержания канских анархистов», которые, по предположениям СМИ, организовали сами силовики. На снимках можно увидеть инструменты (отвёртки, плоскогубцы, шило), листовки и трафареты, а также фотографии экрана ноутбука с переписками во «ВКонтакте», поиском в «Яндексе» и «Консультанте» статей о «терроризме» и «хранении взрывчатых веществ».
В деле действительно есть доказательства, что подростки делали «бомбочки» и «дымовухи», пишет «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Подростки не отрицают опыты, но не согласны с тем, что «обучались терроризму» и стремились кого-то взорвать.
По данным издания, получившего личные записи участников процесса (он проходит в закрытом виде), в деле нет доказательств, что эксперименты с «бомбочками» — следствие недовольства подростков политической жизнью в России и увлечением анархизмом. При этом некоторая двусмысленность в переписках встречается, но сам Уваров говорил, что это «не всерьёз».
Показания на Никиту Уварова как на организатора группы дал его друг — один из тех, кто признались в инкриминируемых преступлениях и получил домашний арест в качестве меры пресечения. Примечательно, что сам Уваров продолжал считать его другом и после случившегося. Позднее оба фигуранта отказались от своих признательных показаний.
В Канске есть ещё какие-то фигуранты? Вроде бы известно о внуке мэра и «провокаторе»?
Изначально в деле фигурировало пятеро подростков, но трёх из них отпустили, двое теперь находятся в статусе свидетелей. Это юноша, известный под ником «Марксист», «Иван Лапшин» и Гриша (он же Леонид Летов, он же Виктор Лесунов).
Первый, по предположениям СМИ, внук бывшего мэра Канска Надежды Качан: в октябре она (с затушёванным лицом) выступила на телевидении, где обличила подростков, пересказав их разговоры. «Это разговоры людей, которые абсолютно понимали, что делают. Абсолютно готовились к серьёзным действиям на территории, по крайней мере, как я поняла, нашего города. Разговоры были, что они все герои», — говорила она.
В разговоре с «Новой газетой» Качан рассказала, что её внук присоединился к анархистам, потому что хотел с ними подискутировать, но потом разочаровался: «Я думал, есть с кем разговаривать. А там пацаньё мелкое». По словам женщины, её 18-летний внук «убеждённый марксист», «умница», которые собирался ехать в образовательный лагерь «Сириус» в Сочи. Он говорил, что «бросил» общаться с теми ребятами, но потом его задержали.
Второй подросток — «Иван Лапшин», во всяком случае под таким именем он фигурировал в чате. Его ФСБ нашла первым, настояла, чтобы он спросил в чате, кто клеил листовки, а потом договорился о встрече. Именно на ней и задержали всех участников группы.
На момент задержания Лапшину было 18 лет. «После этого разговора в ФСБ через несколько часов фактически я выдал этих парней сам, о чем очень сильно сожалею», — рассказывает он. Из отделения его отпустили через два часа после задержания, даже не опрашивая.
Третий подросток самый таинственный: Гриша или Леонид Летов, которого никто не видел вживую, а перед задержанием он удалился из чата. По данным «Новой газеты», его настоящего ФИО нет ни в каких документах, в отличие от имён других фигурантов. Именно он заводил в чате разговоры про оружие и сформировал цель: «Готовим переворот».
Уваров на допросе говорил, что Леонид Летов (он же Виктор Лесунов и Григорий Цветков) неоднократно предлагал «много нехорошего»: поджечь церковь, взорвать кортеж Владимира Путина или создать световую гранату.
Уже есть осуждённые в деле?
Да, ещё один подросток, но не из Канска, а с Алтая — он появился в деле в апреле 2021 года. По данным следствия, он состоял в чате, знал, что они «имеют цель изменения существующего строя» и проходят «обучение в террористической деятельности». Он дал признательные показания и рассказал о намерениях Уварова «взорвать ФСБ».
В декабре 2021 года «Новая газета» узнала из стенограмм закрытого суда в Канске, что алтаец несёт наказание за «несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК). Суд прошёл до того, как военный суд в Канске начал свою работу.
Слышал новости, что кого-то из подростков отпускали на свободу. Это так?
Не совсем: «послабления» начались почти спустя год после ареста подростков, но только касаемо мер предварительного заключения. В мае 2021 года из следственного изолятора вышел Никита Уваров — под стражей он находился почти 11 месяцев.
Уварова отпустили по той причине, что Красноярский краевой суд признал незаконным решение продлить срок ареста, а никакой другой меры пресечения ему не избрали. С чем это связано, неизвестно: по словам матери Никиты, никаких новых характеристик от школы или инспектора ПДН в суд не поступало. Решение об освобождении суд принял на следующий день после очередного продления ареста.
После выхода из СИЗО Никита Уваров, по словам адвоката Павла Чикова, вернулся в школу и успешно закончил девятый класс, а затем поступил в политехнический колледж. По словам Уварова, в школе его встретили «нормально», «поддержали» и «порадовали», а учителя вели себя «привычно, будто не было ничего», а некоторые «сказали добрые слова».
Через три месяца, в августе 2021 года, суд изменил меру пресечения Денису Михайленко и Богдану Андрееву — подросткам назначили запрет определённых действий. С лета 2020 года оба юноши находились под домашним арестом, но с ноября Михайленко сидел в СИЗО.
Меры пресечения у подростков различались: Андрееву разрешили пользоваться интернетом и учиться в школе, а Михайленко полностью запретили выходить в интернет.
Какое наказание запросил прокурор и сколько в итоге получили подростки?
4 февраля прокурор запросил девять лет лишения свободы для Никиты Уварова, а также 6,5 лет и шесть лет и пять месяцев воспитательной колонии для Михайленко и Андреева. Гособвинитель потребовал взыскать с каждого штраф — по 50 тысяч рублей.
Адвокат одного из подростков Антон Колосов рассказал «Проспекту Мира», что надежда на небольшие сроки или оправдание есть. По его словам, он заявил ходатайство на 55 листах о нарушениях предварительного следствия.
10 февраля военный суд приговорил Никиту Уварова к пяти годам колонии по статье об «обучении террористической деятельности», его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.
*Никита Уваров, Денис Михайленко и Богдан Андреев внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
*Организация «Сеть» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Спасибо за текст, Саша — не было времени разобраться во всем этом самой. А тут ты..
так, вспоминаю себя
лил свинцовые кастеты, делал дымовухи и бомбы из селитры с магнием, делал коктейль молотова в бутылке из-под дюшеса
и всё это с ребятами со двора, самому старшему было лет десять, наверно
интернета канеш никакого тогда не было, но экстремист я, видать, был образцовый
о, вспомнил
нашел лезвие от ножа и с помощью напильника и изоленты сделал себе метательный нож
Тебе 50?
44
так в то время и террактов можно сказать не было, никтоб и не подумал тебя привлечь, даже еслиб перед отделением милиции это делал)
в смысле не было
ну какой терракт был 40 лет назад?
армяне какие-то в московском метро взрывали
после этого из метро урны убрали
так может ты уже вернешь урны? все карманы в мусоре!
забыл главное - вконтактик об этом не писал, потому что его не было
лягушек надувал ?
Слушай за прошлый год только три нападения на школы было. А тут целая переписка о том как взрывать как собрать взрывчатку что будет потом и как на все это реагировать. Не сравнивай времена когда мы карбитом баловались. У них тут ютубчик и энтернет в помощь. И учитывая что походу они обиженные по жизни, то ждать от них можно было чего угодно
изучал труды Петра Кропоткина, слушал песни Егора Летова
приговорили
Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова, которого назначили лидером группы, к 5 годам заключения по статье о прохождении обучения в террористических...
Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова, которого назначили лидером группы, к 5 годам заключения по статье о прохождении обучения в террористических целях. Однако двоих его друзей освободили от уголовной ответственности за содействие следствию. Правоохранители утверждали, что втроём школьники хотели изменить существующее в России политическое устройство.
Парней задержали ещё в 2020 году после того, как они расклеили в Канске (Красноярский край) листовки в поддержку осужденного Азата Мифтахова. Из содержимого телефонов молодых людей силовики узнали, что те читают Кропоткина, собирались сжечь здание ФСБ в игре «Майнкрафт» и уже взорвали один коктейль Молотова. Изначально на школьников возбудили уголовное дело по более серьёзной статье об участии в террористическом сообществе, однако его в итоге закрыли за отсутствием состава преступления.
О том, как из 14-летних подростков правоохранители пытались сделать «террористов», можно почитать здесь.
что именно?
зашто
ты же русский, терпи
не пизди
В крайнем случае в Украину переедешь, делов-то ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Вообще про судей все уже сказал Фёдор Крашенинников
Не могу до сих пор понять, зачем это следствию? Посадить молодых типов, испортить жизнь, ради чего это?
ради карьерного роста
Ради палки же
Чё у них там есть план на террористов?
Разумеется, и на госизменщиков и т.п.
Нормально, друзья все подписали, один в колонию поедет.
чего ты хочешь от щенков
друзья до 1 милиционера
Не знал, что в майнкрафте можно купить ацетон и селитру
есть такое
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