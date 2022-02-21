Чиновники после народных сходов пообещали помочь местным пчеловодам, но назвали акции протеста «попыткой построить политический пиар».

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Народный митинг местных жителей и активистов против передачи земель французским инвесторам в феврале / Фото «Каспаров.ру»



20 февраля в башкирском селе Макарово прошла акция протеста местных жителей против передачи земельных участков в аренду французским инвесторам. Иностранные бизнесмены планируют заняться в Ишимбайском районе республики промышленным пчеловодством и производством мёда.

Жители Башкирии опасаются, что местные пчёлы попадут под угрозу исчезновения из-за завоза других видов пчел, и жалуются, что их позицию не учитывают при создании проекта. После протестов правительство республики пообещало принять меры, чтобы сохранить местную пчелу, но раскритиковало «тех, кому нужно вывести людей на улицы».

Главное о протестах

По данным «Ideal.Реалии», на народный сход пришло около полутора сотни человек. Среди них — местные пчеловоды и гражданские активисты. Участники мирной акции протеста пели песни и танцевали. Они также высказывались о строительстве пасек и передаче земель французам, скандируя: «Үҙ ерендә үҙен хужа!» («На своей земле — мы сами хозяева!»).

Видео SOTA Vision



Видео «Ideal.Реалии»



Мы не хотим, чтобы чужие инвесторы топтали наши земли, оскверняли наши поля, загрязняли наши чистые реки своими отходами. Мы живы, когда во дворе пчёлы. Я как коренной житель этих земель категорически против нашествия французов на наши земли. участник акции протеста

По словам участников акции, на неё приехали не только люди из Ишимбайского и ближайшего Стерлитамакского райнов, но и из Учалов, Баймака, Мелеуза, Уфы, Куюргазинского, Бурзянского, Гафурийского районов. Местные чиновники и инвесторы не появлялись.

В конце народного схода её участники приняли резолюцию, которую направят Владимиру Путину, главе республики Радию Хабирову и прокурору республики Игорю Пантюшину. Пчеловоды также отметили, что власти и инвесторы не провели публичные слушания по передачи земель и не предоставили «дорожную карту» проекта, а решения о нём закрыты от общественности.

В резолюции отмечается, что привозные пчёлы могут привести к исчезновению бортевой бурзянской пчелы, обитающей в Башкирии, а далее — к экологической катастрофе. Пчеловоды потребовали создать комиссию с местными жителями, юристами и профильными экспертами по изучению проекта.

Французский интерес к башкирской земле

В 2020 году французские инвесторы Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи решили организовать промышленное пчеловодство в Башкирии и вложить в дело 3,8 миллиарда рублей. На встрече с главой республики Радием Хабировым они заявили, что создадут производственную базу из 50 тысяч пчелосемей, откроют лаборатории качества мёда с международной аккредитацией, а также будут производить различную медовую продукцию, ориентированную на экспорт в страны Европы и Азии.

В мае 2020 года инвесторы зарегистрировали в Башкортостане компанию «Би Хэппи». В марте 2021 года Хоффман и Менделовичи объявили, что проект одобрен республиканскими властями, которые пообещали инвесторам налоговые льготы и господдержку в виде возмещения части затрат на закупку оборудования.

Антуан Менделовичи (справа) во время представления проекта по строительству пасеки на заседании Инвестиционного комитета региона / Фото РБК



Первые пасеки планировалось установить в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах, а в Уфе — открыть завод по переработке мёда. Позднее французы захотели открыть пасеки в Белокатайском, Аскинском, Бирском, Бижбулякском, Белебеевском, Дюртюлинском, Гафурийском, Хайбуллинском районах республики.

Местные жители регионов, где планировали открыть первые пасеки, рассказывали о низких заработных платах в размещённых вакансиях. Они также отмечали, что инвесторы не встречались с ними для обсуждения планов.

Об их приезде никто нас не предупреждал, просто поставили перед фактом. Два месяца они у нас жили, ставили свои пасеки во время липового медосбора. На цветочный медосбор они уже переехали за деревню Макарово. С местными жителями они никак не общались. Альфинур Рахматуллина местная жительница и активистка



В конце января 2022 года министерство сельского хозяйства Башкирской республики издало приказ о проведении аукциона в марте. На нём планируют сдать под разведение пчёл 14 участков в Макаровском лесничестве, которое находится в Ишимбайском районе. Срок — 12 лет. Участки располагаются возле деревень Саргаево, Исякаево и Кулгунино, часть — в пределах государственного природного заказника с охранным статусом. Местные жители узнали об аукционе из СМИ.

Обращение местных жителей Ишимбайского района к администрации

Первый народный сход пчеловодов состоялся в начале февраля. Участники акции среди прочего заявили, что завезённые породы пчёл могут вытеснить местных башкирских. «Эта беда может коснуться многих пчеловодов нашего района. В нашей деревне Саргаево чуть ли не в каждом дворе ульи. Многие имеют их не только на подворье, но и в лесу. Так что мёда у нас много, а вот продавать его с каждым годом тяжелее», — отмечала Рахматуллина.

После народного схода пятерых жителей, которые отправились к главе администрации Ишимбайского района, доставили в отдел полиции. «Там их пытались заставить написать объяснительные о том, кто организовал сход, кто и зачем выложил видео с мероприятия на ютубе. Они ничего не знали и их отпустили», — рассказали активисты и участники акции протеста.

Реакция местных властей на акции протеста против строительства пасек

17 февраля администрация Ишимбайского района организовала встречу вице-премьера правительства Башкортостана Азата Бадранова с местными жителями. В новостном выпуске ГТРК «Башкортостан» рассказали, что чиновник заявил о «бюрократической ошибке при определении границ участков» и выразил готовность исправить «эту историю». По его словам, правительство скорректирует границы территорий, «чтобы они не были вокруг деревень».

Встреча вице-премьера Башкирской республики с жителями города

Вице-премьер также сообщил, что инвестор уже отказался от восьми из 14 выставленных на аукцион участков, а правительство республики готовит пакет мер по сохранению и развитию башкирской пчелы, которая «является одним из национальных символов республики и требует особого отношения».

Многие активисты отмечают, что организованная встреча нужна лишь для того, чтобы «успокоить народ и попытаться отговорить его от проведения протестных акций». Позже Бадранов назвал действия организаторов попыткой «построить политический пиар на спинах местных жителей».

Тем, кому нужно вывести людей на улицы, совершенно безразлично реальное решение проблем ишимбайских пчеловодов и уж тем более состояние и популяция «башкирской» пчелы (среднерусской пчелы башкирской популяции). Азат Бадранов вице-премьер правительства Башкирской республики

Бадранов рассказал, что 22 февраля состоится встреча инициативной группы по созданию «Общества пчеловодов Ишимбайского района». Также позднее состоится встреча рабочей группы, в состав которой вошли представители министерств, районной администрации, сельсовета и местные жители.