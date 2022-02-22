Чем признание самопровозглашённых республик обернулось для России уже в первый день.

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Люди в Донецке радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР, фото РИА «Новости»

Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник 21 февраля подписали документы о признании Россией независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Это произошло после того, как Путин обратился к нации и объявил о своём решении.

После этого совбез ООН провёл экстренное заседание, мировые лидеры сделали первые заявления, а российский рынок упал, достигнув рекорда 2014 года. TJ рассказывает главное о произошедшем.

Как выглядело принятие ДНР и ЛНР

Совбез — это совещательный орган, где готовят решения в области национальной безопасности, в том числе по вопросам «защищённости жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз». Глава Совбеза — сам президент.

По официальной версии, Путин созвал внеочередное заседание Совбеза, чтобы определиться, признавать ли суверенитет ДНР и ЛНР по просьбе их глав.

Фото с сайта президента РФ

Российские СМИ опубликовали эти обращения за несколько минут до того, как федеральные каналы начали транслировать заседание (около 17:00 по московскому времени). Но зрители заметили несколько доказательств того, что это мог быть не прямой эфир: например, часы на руках Сергея Шойгу показывали 12:47, а выступление генпрокурора Игоря Краснова неаккуратно вырезали.

Необычной была трансляция сама по себе — такие заседания, на которых виден реальный политический процесс, показывают крайне редко. Порой власти разрешают федеральным СМИ съёмку, но лишь на время вступительной части.

За немедленное признание ДНР и ЛНР проголосовали директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валетина Матвиенко, глава МВД Владимир Колокольцев, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Но четыре члена Совбеза предложили чуть менее резкие меры:

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посчитал нужным признать независимость республик, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному для РФ пути («а никаких признаков улучшения нет»).

Секретарь Совбеза Николай Патрушев и премьер-министр Михаил Мишустин предложили провести переговоры с США и в случае неудачи признать республики.

Глава СВР Сергей Нарышкин согласился с идеей «дать западным партнёрам последний шанс, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения». Но после короткого диалога с Путиным Нарышкин заявил, что поддерживает «предложение о принятии независимости».

Путин пообещал членам Совбеза озвучить своё решение по признанию ДНР и ЛНР 21 февраля.

Как Путин обращался к нации

Через несколько часов после обещания, поздним вечером по московскому времени, в эфире федеральных каналов показали обращение Путина к нации. Оно длилось почти час.

За это время президент дал большую «лекцию по истории», назвал Украину «целиком и полностью созданной большевистской Россией», а также повторил, что возможное вступление Украины в НАТО — это прямая угроза для РФ. Только в самом конце речи он затронул вопрос признания ДНР и ЛНР.

Сразу после обращения Путина к нации в эфире показали кадры, как президент подписывает указы о признании республик, а также договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.

СМИ обратили внимание, что во время церемонии подписания документов о признании ДНР и ЛНР наручные часы Путина показывали 12:15. Из этого следует, что вопрос с признанием республик решили задолго до обращения самих глав, заседания Совбеза и обращения Путина к нации.

Зеленский обратился к своим гражданам

В ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение, заявив, что международно признанные границы Украины останутся прежними, несмотря на действия России.

Признание ДНР и ЛНР означает односторонний выход России из минских соглашений, заметил Зеленский. Он заверил украинцев, что «причин для вашей бессонной ночи нет», а власти остаются «спокойными и уверенными в себе».

Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия, одна цель — это мир. Мир Украине. Слава Украине. Владимир Зеленский

Путин поручил российской армии «поддерживать мир» в ДНР и ЛНР

После обращения Путина Кремль опубликовал указы, из которых выяснилось, что Минобороны поручили «обеспечить поддержание мира» в ДНР и ЛНР. Пока это заявляется как временная мера — до завершения переговоров МИД РФ с главами республик «о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

«Интерфакс» заявил, что ночью очевидцы сообщили о колоннах бронетехники в ДНР, которые движутся на север и запад республики. В соцсетях начало расходиться видео с колонной военной техники. Где именно снят ролик — неизвестно, но по словам автора, военные идут в сторону Донецка. Корреспондент Reuters заявил о пяти танках в Донецке без опознавательных знаков. Он уточнил, что раньше такой техники на улицах не было.

Alain Barluet @abarluet Cette nuit, en direction de Donetsk, des dizaines de chars russes, pièces d'artillerie tractées par des camions et véhicules militaires. Exclu #Le Figaro. #DNR «Этой ночью в сторону Донецка ехали десятки российских танков, а грузовики буксировали артиллерийские орудия»

Границы, в которых признаются ДНР и ЛНР, пока не ясны

В указах Путина не сказано, в каких границах признаны ЛНР и ДНР. Зампред комитета Совфеда палаты парламента по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены. Об этом же сообщила и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Жукова. «В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше», — сказала она.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил же об основаниях для восстановления границ Луганской области Украины. Депутат народного совета ЛНР сообщил, что границы ЛНР, согласно её конституции, определены по границам Луганской области Украины. Об этом же говорит и ещё один представитель ЛНР в подгруппе по Донбассу.

Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР, и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы, поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные. Родион Мирошник представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы

Официальный представитель МИИД РФ Мария Захарова заявляла, что границы будут определять после ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Договоры позволяют России использовать военные базы на территории ЛНР и ДНР, а также охранять границы Донбасса

Россия подписала договоры с ДНР и ЛНР на 10 лет. Госдума рассказала, что уже в 12:00 эти документы «передадут на ратификацию» нижней палаты. Что в них сказано:

Стороны будут оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную».

Стороны будут разрешать друг другу строить на своей территории военные базы.

Россия будет поддерживать банковские системы ДНР и ЛНР. Платёжным средством будет рубль.



Стороны не будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, «направленных против любой из них».

Стороны будут совместно охранять границы республик.

ДНР и ЛНР заключат отдельные соглашения с РФ по вопросу двойного гражданства.

Совбез ООН провёл экстренное заседание по Украине

По инициативе Украины, Франции и Евросоюза Совбез ООН срочно собрался в Нью-Йорке. По его итогам организация призвала стороны воздержаться от любых действий, которые рискуют привести к эскалации конфликта в Донбассе. Организация поддержала территориальную целостность Украину в международно признанных границах.

Украина, ЕС и США считают, что признание независимости ДНР и ЛНР противоречит минским соглашениям.

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица призвал Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР, после чего возобновить переговоры.

Постпред США Линда Томас-Гринфилд назвала признание Россией ДНР и ЛНР попыткой создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину. По её мнению, Путин «разорвал минские соглашения в клочья».

Постпред Китая Чжан Цзюнь в целом занял нейтральную позицию. По его словам, Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы дипломатическими средствами.

Постпред России Василий Небензя заявил, что Донбасс «находится на пороге новой украинской военной авантюры», которой Москва не могла допустить. Он обратил внимание, что Россия не является стороной минских соглашений, и обвинил Украину в их «саботаже». «Ряд наши коллег готов похоронить минские соглашения. Однако я хотел бы напомнить, что на момент заключения минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость», — отметил Небензя.

Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, когда ещё не было Организации объединенных наций и миром управляли империи. Но остальной мир ушёл вперёд. Сейчас не 1919-й, а 2022-й. Линда Томас-Гринфилд постпред США при ООН

Западные лидеры и политики назвали решение Путина нарушением всех договорённостей

Одним из первых на признание Россией ЛНР и ДНР отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что решение Путина «подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности».

НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию. Йенс Столтенберг генсек НАТО

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «вопиющим нарушением» международного права «признание двух сепаратистских регионов на Украине». С ней согласился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Джо Байден в письме лидерам Конгресса заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР «представляет угрозу» для нацбезопасности и внешней политики Штатов.

Швейцария призвала Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР и назвала это «грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и минских соглашений». С этим согласилась Чехия и Австрия. Турция назвала неприемлемым решение России признать независимость ДНР и ЛНР.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил признание Москвой независимости ДНР и ЛНР и призвал ЕС ввести санкции. Франция посчитала решение Путина «нарушением со стороны России международных обязательств и суверенитета Украины». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже назвал признание республик «вопиющим нарушением суверенитета и целостности Украины».

Это отказ от минского процесса и минских договоренностей. Я думаю, что это очень дурное предзнаменование и очень мрачный знак. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала признание ДНР и ЛНР «тяжелым ударом по дипломатическим усилиям мирного урегулирования». Президент Сербии Александар Вучич считает, что решение Путина «полностью меняет мировой порядок и разрушает архитектуру безопасности».

Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. [...] Меняется мировой порядок. Александар Вучич президент Сербии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР, назвав это повторением сценария 2008 года, когда Москва признала Абхазию и Южную Осетию. Вице-премьер Грузии Давид Залкалиани назвал это решение нарушением принципов международного права.

Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий [признание Россией Абхазии и Южной Осетии]. Грузия стоит рядом с президентом Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир на Украине. Саломе Зурабишвили президент Грузии

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди исключил возможность признания Луганской и Донецкой народных республик. «Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», — заявил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР не стала неожиданностью.

А мы что, не знали, что они говорили, говорят и будут говорить? Что, для нас это было каким-то откровением? [...] Мы что, не знали, как они будут реагировать? Конечно знали. Последние два месяца были крайне показательными — врали, врут и будут врать. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Есть и те, кто поддержал решение России признать ДНР и ЛНР

Признанные Россией независимые республики Абхазия и Южная Осетия

Cирия

Венесуэла

Куба

Никарагуа



Йеменские хуситы — военнизированная группировка, противостоящая правительству Йемена

Против России ожидаются новые санкции

Белый дом заявил, что США ожидали решения о признании и готовы реагировать немедленно. Байден подписал указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР. Документ также разрешил вводить санкции против физлиц, которые ведут дела на этих территориях. Белый дом заявил, что позже добавит и другие санкции.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что указ Байдена помешает России получить выгоду от признания ДНР и ЛНР. Белый дом заявил, что позже введет и другие санкции.

Евросоюз пригрозил ввести санкции против «тех, кто был в этом [признании ДНР и ЛНР] задействован». Неназванный чиновник ЕС рассказал Reuters, что санкции введут не сразу — чиновники хотят посмотреть на дальнейшие шаги России после признания ЛНР и ДНР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания 22 февраля объявит о санкциях против России в ответ на признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Канада также «отреагирует на это пренебрежение международным правом» и тоже введёт санкции — отдельно от тех, что подготовлены в ответ на дальнейшее вторжение России на Украину.

Власти Японии обсуждают санкции против РФ, которые могут затронуть экспорт полупроводников и высокотехнологической продукции с использованием искусственного интеллекта.

Рекордное с присоединения Крыма падение рубля

Российский фондовый рынок 21 февраля упал более чем на 10%. Во время заседания Совбеза падение индекса Мосбиржи превышало 13%, индекса РТС — 16%.

Скриншот vc.ru

Мосбиржа на основных торгах показала самое сильное падение с 3 марта 2014 года. Тогда рынок реагировал на события вокруг присоединения Крыма к России, непризнанного международным сообществом.

Скриншот РИА «Новости»