Хронология: как Россия признавала независимость самопровозглашённых ЛНР и ДНР Статьи редакции
К этому привело недавнее обострение ситуации: РФ обвиняли в концентрации войск на границе с Украиной, Кремль в ответ заявлял, что наступление планирует Киев.
В 2014 году на Юго-Востоке Украины начался вооружённый конфликт, а спустя восемь лет Россия признала суверенитет самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик. Страны Запада отреагировали резко — осудили решение Владимира Путина, обвинив в нарушении договорённостей, и пообещали ввести санкции.
Россия шла к этому постепенно — с 2019 года жители ЛНР и ДНР могли получить российское гражданство в упрощённом порядке и голосовать на выборах в Госудуму. С осени 2021 года РФ начала концентрировать войска на границе с Украиной, обвиняя Киев в планировании нападения на ДНР и ЛНР, что привело к признанию независимости.
TJ собрал краткую хронологию признания республик Донбасса.
Объявление независимости ДНР и ЛНР
- 22 февраля 2013 года, после массовых протестов из-за отказа властей Украины подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Верховная Рада приняла постановление об «самоустранении» бывшего президента страны Виктора Януковича и назначила новые выборы главы государства на 25 мая 2014 года. Временно исполняющим обязанности президента стал Александр Турчинов.
- После отмены «языкового» закона, дававшего русскому языку статус регионального, и возвращения к конституции 2004 года, на Юго-Востоке страны начались акции протеста, сторонники которых требовали сближения Украины с Россией.
- 7 апреля 2014 года, после захвата административных зданий в Донецке, Луганске и Харькове, Турчинов объявил о начале «антитеррористических мероприятий». Он также обвинил в координировании «сепаратистских группировок» Россию.
- В этот же день протестующие, занявшие здание Донецкой областной государственной администрации, проголосовали за декларацию о суверенитете Донецкой народной республики. 27 апреля в ходе митинга в Луганске провозгласили Луганскую народную республику.
- 11 мая регионы провели референдумы, по результатам которых объявили о своей независимости. Организаторы голосования заявляли, что в ЛНР за суверенитет проголосовали 96,2%, в ДНР — 89,07%.
Минские соглашения
- В 2014-2015 годах Украина, Россия и ОБСЕ заключили минские соглашения с целью урегулировать вооружённый конфликт в Донбассе. Согласно им, ДНР и ЛНР должны были получить особый статус. Также власти Украины обязались провести там местные выборы, после чего к ним перешёл бы контроль над границей с Россией.
- В марте 2015 года Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса. Однако в документ внесли поправки, согласно которым он вступит в силу только после проведения выборов в ДНР и ЛНР по законам Украины.
- Стороны не смогли согласовать порядок проведения выборов на Донбассе. В 2019 году Украина, Россия и ОБСЕ приняли «формулу Штайнмайера», согласно которой особый статус ДНР и ЛНР получили бы после выборов по стандартам ОБСЕ. После этого в Киеве, Харькове, Львове и других городах начались акции протеста против поправки.
Выдача российских паспортов
- 24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Согласно документу, решение приняли «для защиты прав человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».
- 1 мая другим указом президент упростил получение гражданства для украинцев, которые постоянно проживали в Крыму до 2014 года и в ДНР и ЛНР с 2014 года. Они также должны были иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или документ участника госпрограммы по переселению в РФ соотечественников.
- 17 июля Путин внёс поправки в указ. Тогда право получить гражданство в упрощённом порядке получили все жители ДНР и ЛНР, проживавшие в регионах по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 года.
- Выдачу российских паспортов гражданам Донбасса начали в июне 2019 года. К июлю 2021 года паспорта по упрощённой схеме получили более 600 тысяч человек, к февралю 2022 года — более 775 тысяч. По словам депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого, заявку на гражданство подали около 950 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Обострение между Россией и Украиной с осени 2021 года
- С октября 2021 года западные СМИ сообщали о том, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В декабре издание The New York Times со ссылкой на источники заявило, что США готовы предоставить Украине разведданные о передвижении российских войск в случае вторжения.
- Ситуация обострилась в начале 2022 года: 24 января страны-члены НАТО направили решение направить дополнительные силы в Восточную Европу. США, Германия, Великобритания и Австралия объявили об эвакуации дипломатов из Украины.
- По словам представителей Кремля и ДНР, военное наступление готовила не Россия, а Украина. Замначальник управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что Киев собрал около линии соприкосновения около 129 тысяч украинских военных.
- По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашённом Донбассе, это говорит о подготовке к наступательным действиям.
- В середине января группа Conflict Intelligence Team (CIT) cообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — они разместились в Белоруссии. Расследовали также опубликовали снимки, на которых видны грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».
- Исследователи Digital Forensic Research Lab опубликовали информацию о выгрузке реактивных систем залпового огня в Речице Гомельской области. Поезда с военной техникой заметили также в Минске и Гомеле.
Инициативы КПРФ и «Единой России»
- 19 января 11 депутатов от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Они предложили направить его сразу главе государства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на этот проект отреагировал просьбой не пытаться заработать «политические очки» на «тонкой и хрупкой» теме.
- В конце января «Единая Россия» попросила Путина начать поставки военной помощи в самопровозглашённые республики Донбасса. По словам главы фракции в Госдуме, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».
- 14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании суверенитета ДНР и ЛНР. В тот же день «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Госдума рассмотрит инициативы КПРФ и единороссов 15 февраля.
- Госдума решила «незамедлительно» направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР, проголосовав за проект КПРФ. За высказались 351 депутат, против — 16, ещё один парламентарий воздержался.
Признание независимости ДНР и ЛНР
- 21 февраля Путин провёл внеочередное заседании Совета безопасности РФ по вопросу признания ДНР и ЛНР. Он заявил, что Россия изначально делала всё, «чтобы мирным путём решить противоречия в Донбассе», но «имеем то, что имеем».
- Во время заседания Совбеза произошло несколько заминок. Например, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался за «вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ», а заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак напрямую спросил Путина о присоединении Донбасса. Президент отмечал, что речь о другом и просил «пока ограничиться выступлением».
- В этот же день президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Об этом он объявил в обращении к нации, которое длилось час. За это время Путин рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО. Только в самом конце выступления он затронул вопрос признания ДНР и ЛНР.
- 22 февраля Совфед разрешил Путину использовать армию в ДНР и ЛНР. Это нужно для «установления мира в Донбассе».
22 февраля 2022. Россияне молчат и ничего не делают
Абсолютно с вами солидарен, товарищ
Самое смешное что Милов нас призывал голосовать только за КПРФ, даже забанил меня когда я предложил голосовать только за тех кого нет в думе.
Эх щас бы Трампа бы... да?
*нецелованного*
Еще пропустил:
23 февраля 2022 Навальный сказал, что Донбасс не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать.
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Куда именно — не уточняется. Но официальный представитель Минобороны Николай Панков сослался на договор между Россией и ДНР с ЛНР.
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