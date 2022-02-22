Друзья, моя 14-дневная голодовка закончилась сегодня на 2-м дне. Дело в том, что было необходимо присутствовать на корпоративе на работе, посвященному дню защитнику отечества. Отказываться было совсем неприлично. В связи с этим начало своей голодовки я перенёс. Сообщу вам, когда начну. Спасибо за вашу поддержку!