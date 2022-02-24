Ведущие и участники шоу придерживаются тех же тезисов, что и Путин: уверяют, что в атаках не пострадают мирные украинцы, и обещают безопасность.

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины, назвав военные действия «демилитаризацией» и «денацификацией». Президент объяснил это необходимостью «защитить» людей на Донбассе и в других регионах от власти «неонацистов».

Это стало темой для в политических шоу на федеральных каналах — и тезисы ведущих и участников сильно похожи на те, что были в обращении Путина. Ввод войск называют «миротворческой операцией» и «принуждением Украины к миру» — и не называют словом «война». Ведущие акцентируют внимание на том, что российские войска «бьют только по военным объектам», и указывают на «агрессию Украины».

Редактор TJ посмотрела выпуски политических программ на государственном ТВ — и рассказывает, как там обсуждают войну на Украине.

На ТВ ввод войск на Украину оправдывают «агрессией» местных властей и необходимостью «денацификации»

Ведущие шоу на федеральных каналах ввод российских войск на Украину считают необходимой мерой. Владимир Соловьёв в программе «Соловьёв Live» назвал такое решение «справедливым», а саму операцию считает «принуждением Украины к миру» (эта фраза звучала во всех шоу).

Ведущий также оправдал начало войны тем, что украинские войска в последние дни якобы активизировались на границе с ЛДНР и «пытались решить территориальный вопрос силой». «Это водораздел — и это надо осознавать всем. Наша жизнь уже никогда не будет прежней, а будет она лучше или хуже — зависит от нас», — добавил Соловьёв.

Ещё один тезис федеральных телеканалов — ситуация созрела давно и Россия до последнего откладывала силовой способ разрешения конфликта, но затягивать дальше возможности нет. Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев сказал в шоу «60 минут», что Россия давно получала просьбы вмешаться в конфликт, но не делала этого, «пока не исчерпала последние возможности» диалога.

В политических программах часто отмечали, что происходящее на Украине — не агрессивное вторжение. Советник главы ЛНР по вопросам внешних связей Родион Мирошник заявил в эфире «60 минут», что «ни о каком вторжении России на территорию Украину речи не идёт и идти не может». Он объяснил ввод российских войск обильными обстрелами ЛДНР за последние семь дней и помощью в выживании жителей Донбасса.

Это не война с Украиной, это спецоперация по принуждению к миру. Артём Шейнин ведущий «Время покажет»

Соловьёв в своей программе тоже утверждает, что «это не война с Украиной» или украинским народом. Ведущий назвал ввод войск «денацификацией» и освобождением украинцев от «коричневой сволочи» и «бандеровского недобитого отродья», «которое довело страну за восемь лет до обнищания, до удивительного уровня политических репрессий.

В утренних новостях телеканала «Россия 24» корреспонденты из Луганска и Донецка рассказали об обстрелах, начавшихся во время обращения Путина. Журналистка, находившаяся в Луганске, сообщила, что в местных чатах «радостно» писали «Началось» с «восклицательными знаками.

Военный журналист Василий Фатигаров заявил в эфире «Время покажет», что российские войска вошли в Украину на «законных основаниях», объяснив этом тем, что Россия признала ЛНР, а на её территории «находились иностранные [украинские] войска».

Жители ЛДНР давно просили о помощи в военных действиях в Донбассе, и обвиняли российские власти в том, что те «затянули процесс настолько, что люди перестали верить, что Россия придёт к ним на помощь», сказал на «Время покажет» бывший депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.

В шоу по-своему интерпретируют слова украинских властей. Например, ведущая шоу «60 минут» Ольга Скабеева заявила, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица «угрожал отправить всех Россиян в ад». При этом в ролике, который показали следом, дипломат сказал иначе: «Для военных преступников не существует чистилища, они отправляются прямо в ад».

В студии программы «Время покажет» считают, что цель российских войск — уничтожить украинский военный потенциал. По словам одного из гостей, «операцию» проводят также с целью отодвинуть украинские войска от нынешних границ самопровозглашённых ЛНР и ДНР и прекратить огонь в республиках. Кроме того, одна из задач — найти тех, кто причастен к гибели людей в Одессе в 2014 году, отметил ведущий Максим Шейнин.

Во время политического кризиса и протестов в Одессе в 2014 году пророссийские активисты столкнулись со сторонниками Евромайдана. В результате в здании погибло 48 человек, а еще 250 пострадали.

Некоторые гости программ на федеральном ТВ выступали за то, чтобы не останавливаться в пределах ЛНД и ДНР, а идти дальше — к столице Украины. По их мнению, это необходимо, чтобы «освободить» страну от «нацистов» и «захватчиков». Ведущие «Время покажет» утверждали, что свержение действующего украинского режима даст украинцам возможность свободно выбирать власти.

Демонстративно убивают и сжигают русских людей в Одессе, показывая, что на Украине русских убивать можно и за это ничего не будет. Если мы хотим, чтобы всё это закончилось, чтобы не поругивали память наших ветеранов, чтобы не запрещали русский язык — необходимо не останавливаться на ЛНР и ДНР. Александр Шерин бывший депутат Госдумы от ЛДПР

О возможном взятии контроля российских властей над юго-востоком и западом Украины говорили Соловьёв и депутат Госдумы Семён Багдасаров. Чиновник заявил, что «многое зависит от того, найдём ли мы там людей, которые способны взять на себя управление городами, районами и в целом, может, Украины». «Это должно быть восстание, мятеж против существующей киевской власти», — добавил Багдасаров.

Депутат также считает, что восток страны не должен попасть во власть антироссийских политиков, так как на той территории существуют предприятия, якобы способные создать «опасное оружие».

Россия должна ставить перед собой самые решительные цели: новое переустройство украинского государства, которое должно иметь внеблоковый нейтральный статус. Новой Украине не понадобятся собственные ВС, посколько гарантом безопасности будет являться дружественная РФ. Игорь Коротченко журналист

Единственным, кто на федеральных каналах назвал наступление на Украину ошибкой и поставил под сомнение «денацификацию», был журналист «Коммерсанта» Максим Юсин. Однако ведущий шоу «Место встречи» перебивал его и не позволил договорить.

Ещё один тезис — необходимость избавление от «нацистов» у власти в Украине

ведущая Ольга Скабеева назвала вторжение «отражением украинской агрессией» для «защиты Донбасса от нацистского режима на Украине». В следующем предложении ведущая назвала нынешние украинские власти «неонацистскими», а операцию — «спасением жителей Донбасса». В этой и других программах фразы «неонацистский режим» или «нацисты» часто звучали в отношении киевских властей.

Тезисы в программе на федеральных каналах отражают позицию Путина. В обращении с объявлением войны президент назвал нынешнюю власть «неонацистами», заявив, что они «захватили» Украину, и подвергают жителей «геноциду».

Тезис о «неонацистских» властях Украины высказывал и Соловьёв: он назвал власти «нацистами» и напомнил, что Украина вместе с США голосовала против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, внесённой Россией. Об этом же говорили и в эфире «60 минут». Украинские власти отказались поддержать документ до тех пор, «пока сталинизм и неосталинизм не будут осуждаться в равной степени, как и нацизм».

При нынешнем режиме в Украине годами «расцветали националисты и нацисты всех мастей», и именно он довёл до войны в стране, считает зампред Госдумы Борис Чернышёв. «Сегодня пришла точка, с которой начнётся новая Украина — Украина, которая будет нормальным государством, которая будет хотеть жить в мире», — добавил депутат.

Участники шоу «Место встречи» рассуждали, что «денацификация» в Украине станет длительным процессом «выздоровления». По мнению зампреда академии ракетных и артиллерийских наук, для этого необходимо установить контроль над страной, распустить «националистические группировки», арестовать и осудить причастных к таким преступлениям.

На федеральных каналах Зеленского называли «пока президентом» и призывали его уйти с поста

Участники программ всячески демонстрировали неуважение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Депутат Госдумы Исаев назвал главу Украины «пока президентом». Нынешнее правительство страны, по мнению депутата, «безумное», и стремится «разрушить украинскую государственность» и «нанести максимальный урок украинцам».

Мирошник, заговорив о президенте, сперва сказал «уважаемый господин Зеленский», но затем поправил себя: «точнее неуважаемый». Советник главы ЛНР настаивал, что Зеленскому нужно покинуть пост президента Украины, чтобы народ и страна «восстановились». Соловьёв иронизировал над Зеленским: называл его «удивительно бездарным человеком», говорил о слухах о побеге украинского президента из страны, а его обращение к россиянам счёл «безумным».

Гости программ и ведущие сравнивали Зеленского с Путиным, представляя российского президента более гуманным и призывающим к минимальным потерям среди мирных украинцев. Политолог Владимир Корнилов настаивал, что россиянам нужно донести украинцам мысль, что «мы против кровопролития». Этого политолог предложил достичь сложением оружия украинских военных.

Президент РФ говорит о том, что нужно избежать жертв среди мирного населения и украинских военных — вот наш подход. [А Зеленский приказал] достичь максимальных потерь, нанести максимальный урон противнику. Чувствуете разницу? Мы за то, чтобы меньше гибло, они за то, чтобы больше гибло. Владимир Корнилов политолог

В шоу много говорили о «точечных» ударах российских ракет и «заботе» и мирных людях

Ведущие и участники шоу неоднократно подчёркивали, что Россия целится только в военные объекты Украины, а не в гражданские. По словам бывшего депутата Госдумы Шерина в шоу «Время покажет», «операцию» специально начали ночью, чтобы на улицах было как можно меньше людей. Однако чиновник не упомянул, что удары по украинским населённым пунктам продолжились и днём.

В шоу «60 минут» тоже отметили, что «российские ракетные системы наносят удары исключительно по украинским военным объектам», а не по мирным жителям. Соловьёв в своём шоу говорил о «хирургической точности» летящих на территорию Украины российских снарядов.

Какие потери несут украинская и российская стороны — неизвестно. Министерства обороны стран сообщают разную и противоречащую информацию. В эфирах шоу регулярно передавали отчёты Минобороны РФ — о якобы сбитых украинских самолётах, подавленных средствах ПВО, выведенной из строя военной инфраструктуры авиационных баз, складов боеприпасов и нескольких уничтоженных кораблях ВМФ Украины.

Новость же о сбитом Украиной российском самолёте ведущая «60 минут» Скабеева назвала «вбросом». Также ведущая заявила, что украинские военнослужащие якобы не оказывают сопротивления на многих постах и «массово бросают оружие и бегут со своих позиций», хотя доказательств этому не привела. В выпуске показали ролик, на котором, по словам ведущих, украинские военные выбросили белый флаг. Однако подтверждений правдивости этого видео нет.

Также в шоу сообщали, что из Украины распространяют « постановочные фейковые» ролики с погибшим местным населением от ударов российских войск «для запугивания мирного населения и трансляции на западных каналах». Ведущие акцентировали внимание на том, что украинские силы «целенаправленно бьют по жилым районам Донбасса».

О Западе и санкциях

Панику на фондовом рынке и санкции, которые уже ввели и планируют ввести западные страны, в шоу почти не обсуждали. Соловьёв в своём шоу отметил, что они ожидаемы, а ведущий «Места встречи» сказал: «Насрать я хотел на эту панику на рынке».

После ввода войск на Украину российский рынок отреагировал рекордным падением — доллар достиг 90 рублей, а акции обрушились на 40%.

Ведущие «60 минут» иронизировали над тем, что западные страны не планируют отправлять свои войска на помощь Украине. При этом во всех шоу отмечали, что Запад якобы настраивал украинские власти и народ против России.