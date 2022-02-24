Разборы
Яна Ломакина

Обстрел крупных городов, закрытие аэропортов и санкции: главное о первом дне войны России с Украиной Статьи редакции

Российские войска атаковали практически по всем украинским границам. Десятки человек (в том числе мирных) погибли. Курс рубля обрушился, а на антивоенных акциях задержали более тысячи человек.

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Подбитая украинская военная техника в Мариуполе. Фото Сергей Гритс, AP

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Её целью он назвал «защиту людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Владимир Зеленский объявил о вводе в стране военного положения и заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Главное о первом дне сражений — в материале TJ.

Краткая сводка боевых действий

После серии ракетных ударов на Киев, Краматорск, Одессу, Борисполь и другие города около семи утра российские войска перешли границу Украины в районе Харькова, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Как утверждает украинская погранслужба, атаке подверглись объекты на территории Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По данным ведомства, российские военные пересекли границу «при поддержке Белоруссии». Телеканал CNN также опубликовал фотографии и видео колонны техники, проехавшей через погранпереход Веселовка-Сеньковка на границе Белоруссии и Украины. Александр Лукашенко участие белорусских войск в спецоперации отрицал.

Дым от военного аэропорта в Чугуеве под Харьковом. Фото Aris Messinis, Agence France-Presse
Мариуполь около 6:30 утра, видео УНИАН
Харьков, фото УНИАН

По данным МЧС Украины, первыми захваченными населёнными пунктами стали село Меловое и Городище в Луганской области. Около 10 утра под контроль ЛНР перешли город Счастье (позже его отбили) и станица Луганская, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселёв. В харьковской области российские войска взяли под контроль погранпункт Гоптовка. Около 18:41 херсонская областная администрация заявила, что часть юга Херсонской области больше не находится под контролем военных.

Обстрелы происходили в 17 регионах страны. Военные склады взорвали в Калиновке Винницкой области и Краснополье Витебской области. Удары шли по Мариуполю, Броварам и другим городам. В Киеве, Черкасской, Харьковской области и Днепре ввели комендантский час.

Около 20:15 российские войска вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды в Крым, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Позже Украина потеряла контроль над Чернобыльской атомной электростанцией.

Жилой дом в городе Чугуев после обстрела. Фото Aris Messinis, Agence France-Presse
Киев. Фото Emilio Morenatti, AP
Киевляне прячутся в метро. Фото Вячеслав Рятинский, Reuters

Сколько точно человек погибло за 16 часов боевых действий, неизвестно. Офис президента Украины заявлял о гибели 40 военнослужащих. В Херсонской области погибли 13 человек, в Одесской — 22 человека. По данным украинского Минздрава, всего по стране погибли 59 украинцев, ещё 169 получили ранения. Российская сторона о потерях не сообщала.

Украина объявила о взятии нескольких российских солдат в плен, уничтожении нескольких десятков единиц техники, в том числе 25 танков. Минобороны РФ заявило об уничтожении 74 украинских военных объектов, среди которых 11 аэродромов ВВС и 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1». Около 21:00 представитель ведомства Игорь Конашенков объявил, что российские войска выполнили все «задачи на день».

Последствия авиаудара в Мариуполе. Фото Евгений Малолетка, Associated Press
Украинский солдат в Зайцеве на востоке Украины. Фото Tyler Hicks

Украина закрыла воздушное пространство, Россия приостановила работу аэропортов на юге страны

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов, об этом же объявила Молдавия. О частичном закрытии воздушного пространства сообщили власти Белорусии.

Россия объявила о приостановке работы 11 аэропортов на юге страны: ограничения действуют до 3:45 мск 2 марта 2022 года. Речь идёт об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. На Азово-Черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт — Сочи.

Разборы
Ольга Щербинина
Закрытый воздух: главное об 11 неработающих аэропортах в России и «пустом» небе Украины Статьи редакции

Сотни рейсов отменили, людям советуют сменить даты поездок или воспользоваться наземным транспортом.

Аэропорт Краснодара, фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Курсы доллара и евро обновили исторический максимум, российские биржи закрылись, у банкоматов образовались очереди

Центробанк России повысил курс валют: доллара — до 86,93 рублей, евро — до 97,77 рублей. У банкоматов образовались большие очереди. Российский фондовый рынок обрушился на 30%. На фоне этого Московская биржа остановила торги на всех рынках, так же поступила Петербургская.

Интернет
Даша Лейзаренко
«Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами рунета Статьи редакции

К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.

Путин провёл встречу с представителями бизнеса и заявил, что военная операция на Украине была «вынужденной мерой»

В Кремль пригласили главу Сбера Германа Грефа, директора «Уралхима» Дмитрия Мазепина и других руководителей крупнейших российских предприятий и организаций. Они должны были обменяться мнениями о ситуации в экономике после начала военных действий на Украине. Встреча длилась около 15 минут. За это время из всех присутствовавших выступили только Путин и президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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Президент заявил, что операция на Украине — это «вынужденная мера» из-за угрозы безопасности.

Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки – по нулям. По нулям! [...] Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу это подчеркнуть — вынужденная мера. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще не понятно, как дальше страна существовала бы.

Владимир Путин

Путин добавил, что Россия остаётся частью мировой экономики и не собирается «наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью». Он призвал бизнес с пониманием отнестись к происходящему.

Разборы
Екатерина Кузнецова
Обвинения в нацизме, оправдание обстрелов и избегание «войны»: как федеральное ТВ освещает «операцию» против Украины Статьи редакции

Ведущие и участники шоу придерживаются тех же тезисов, что и Путин: уверяют, что в атаках не пострадают мирные украинцы, и обещают безопасность.

В десятках городов России начались антивоенные акции протеста. Более 1,5 тысяч человек задержали

Акции под лозунгом «Нет войне» прошли в 52 городах, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург и Пермь. По всей стране к 22:15 задержали более 1,5 тысяч человек. На протесты также вышли жители Праги, Тбилиси, Берлина, Парижа, Барселоны, Токио и других городов.

Новости
Женя Кузьмин
Прямая трансляция: Антивоенные акции в городах России Статьи редакции

Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

В соцсетях призыв «Нет войне» поддержали российские музыканты, актёры, телеведущие, блогеры и спортсмены. Они публиковали либо обращение к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия.

Интернет
Анна Павлова
Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»

Западные страны ввели новые санкции

Чехия и Латвия приостановили выдачу виз гражданам России за исключением «гуманитарных случаев». Чехия прекратила работу консульств в Петербурге и Екатеринбурге, а Латвия отозвала посла из России.

Госсекретарь Бельгии по миграции Сами Махди выступил за прекращение выдачи виз Евросоюза всем россиянам. «Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с русскими, желающими приехать в Бельгию», — сказал он, добавив, что «на данный момент русским здесь не рады».

Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха», запретила экспорт в Россию высоких технологий и оборудования для нефтепереработки. После этого об ограничениях объявила Канада. Под новые санкции попали 58 физических и юридических лиц, среди которых члены Совета безопасности РФ, Минфина, Минобороны и Минюста.

Вечером с экстренным обращением выступил президент США Джо Байден и объявил о введении новых санкций против России. Американские власти решили ограничить экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах. Санкции также затронут Сбер, ВТБ, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, «Альфа-банк» и Московский кредитный банк.

Путин — агрессор. Путин выбрал войну. [...] Его цель — восстановить Советский Союз.

Джо Байден
президент США

#днрилнр #войнасукраиной #политика #путин #войны21века #санкции

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19 комментариев
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Холодный инструмент

Боюсь открывать новостную ленту с утра

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26
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Папуша

не ложись спать

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Мистер Блондин

Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще не понятно, как дальше страна существовала бы.
Украина вот вот чуть не развалила великую державу? Правильно понимаю?

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19
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Никита Бабич

Да, это называется паранойя.

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4
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CiZerin

Не, Амэрика. Но она далеко за океаном, а Украина рядом, сам понимаешь.

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0
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Зелёный Мох

Спасибо редакции за вашу работу

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7
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Окружающий коктейль

Русский мир идет

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2
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Плоский щит

"русская весна" (с)

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10
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Bad Mother Fucker

пиздишь чужие фишки

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Плоский щит

я поставил копирайт, не пизди мне тут

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Застряла

Какой-то день ада, а ведь это возможно только начало 💩

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2
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LazySpirit

Хуй войне!

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1
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Сергеич

стыдно говорить, но я русский

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–1
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испанский смех

Хуево для бизнеса

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Твинк)

Ты выблядок хохлятский

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испанский смех

Где карта с расположением войск? Почему за день ниразу не показали

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XePoMoN XePoMoND

Ну во первых очень активные бои и она меняеться. На данный момент из критического, что известно о. Змеиный без связи с ВСУ, Чернобльская под контролем ру. Суммы (граница с рф) отвоевывают, но еще ведеться активный огонь.
В основном очень достойно держаться, понятно, что это не 100% войск и техники но все же почти все границы, важные объекты сберегли.

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Nike RossXP

Спасибо, а то сплошная дезинфа весь день.

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Igor Elfimov

Почему другие много говорят о восьмилетней войне и просят не лицемерить?

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Мнения
Актуальный дебаркадер
  • Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
  • Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
  • Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
  • Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
  • Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
  • Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
  • Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
  • И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.
39 39 комментариев
156
Образованный Женя
А можно я скажу?

По итогу, блядь, получилась ситуация, которую я проживал в РБ ещё в 2020 году.
Миру похуй на Украину, все слова "а вот мы, если Россия нападёт, если Путин, то вот пизда, мы тут всех, мы не допустим".

41 41 комментарий
40
Новости
Женя Кузьмин
Прямая трансляция: Антивоенные акции в городах России Статьи редакции

Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»
72 72 комментария
173
Новости
Яна Ломакина
«Путин — агрессор»: США ограничат экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах Статьи редакции

Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.

227 227 комментариев
106
Артём Мазанов
Спасибо, что в такой ситуации выбрали нас и читали прямую трансляцию TJ

Закрыл её через 14 часов. Но не переживайте, если что-то произойдет, мы обязательно её запустим и будем рассказывать обо всём. А пока остановимся на формате главного и новостей.

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
16 16 комментариев
76
Мнения
bILFAT
Пора прогуляться

Давно я не был в центре.
Чувствую острую необходимость прогуляться на Пушкинской площади. Может удастся пройти мимо гостиницы Украины и посетить площадь перед Киевским вокзалом.
Есть мнение, что настала пора пройтись. Дома от горящего пердака уже душно.
P.S. Буду держать в курсе.

28 28 комментариев
263
Технологии
Никита Логинов
Как подготовиться к возможному отключению интернета: приложения и советы на случай блокировок связи Статьи редакции

В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.

Офлайн-мессенджер, работающий без доступа к интернету, фото Reuters
41 41 комментарий
228
Актуальный дебаркадер
Мерзко. Здесь уже нет хорошего исхода

Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».

А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.

35 35 комментариев
114
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

70 70 комментариев
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