Обстрел крупных городов, закрытие аэропортов и санкции: главное о первом дне войны России с Украиной Статьи редакции
Российские войска атаковали практически по всем украинским границам. Десятки человек (в том числе мирных) погибли. Курс рубля обрушился, а на антивоенных акциях задержали более тысячи человек.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Её целью он назвал «защиту людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Владимир Зеленский объявил о вводе в стране военного положения и заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Главное о первом дне сражений — в материале TJ.
Краткая сводка боевых действий
После серии ракетных ударов на Киев, Краматорск, Одессу, Борисполь и другие города около семи утра российские войска перешли границу Украины в районе Харькова, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Как утверждает украинская погранслужба, атаке подверглись объекты на территории Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
По данным ведомства, российские военные пересекли границу «при поддержке Белоруссии». Телеканал CNN также опубликовал фотографии и видео колонны техники, проехавшей через погранпереход Веселовка-Сеньковка на границе Белоруссии и Украины. Александр Лукашенко участие белорусских войск в спецоперации отрицал.
По данным МЧС Украины, первыми захваченными населёнными пунктами стали село Меловое и Городище в Луганской области. Около 10 утра под контроль ЛНР перешли город Счастье (позже его отбили) и станица Луганская, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселёв. В харьковской области российские войска взяли под контроль погранпункт Гоптовка. Около 18:41 херсонская областная администрация заявила, что часть юга Херсонской области больше не находится под контролем военных.
Обстрелы происходили в 17 регионах страны. Военные склады взорвали в Калиновке Винницкой области и Краснополье Витебской области. Удары шли по Мариуполю, Броварам и другим городам. В Киеве, Черкасской, Харьковской области и Днепре ввели комендантский час.
Около 20:15 российские войска вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды в Крым, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Позже Украина потеряла контроль над Чернобыльской атомной электростанцией.
Сколько точно человек погибло за 16 часов боевых действий, неизвестно. Офис президента Украины заявлял о гибели 40 военнослужащих. В Херсонской области погибли 13 человек, в Одесской — 22 человека. По данным украинского Минздрава, всего по стране погибли 59 украинцев, ещё 169 получили ранения. Российская сторона о потерях не сообщала.
Украина объявила о взятии нескольких российских солдат в плен, уничтожении нескольких десятков единиц техники, в том числе 25 танков. Минобороны РФ заявило об уничтожении 74 украинских военных объектов, среди которых 11 аэродромов ВВС и 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1». Около 21:00 представитель ведомства Игорь Конашенков объявил, что российские войска выполнили все «задачи на день».
Украина закрыла воздушное пространство, Россия приостановила работу аэропортов на юге страны
Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов, об этом же объявила Молдавия. О частичном закрытии воздушного пространства сообщили власти Белорусии.
Россия объявила о приостановке работы 11 аэропортов на юге страны: ограничения действуют до 3:45 мск 2 марта 2022 года. Речь идёт об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. На Азово-Черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт — Сочи.
Курсы доллара и евро обновили исторический максимум, российские биржи закрылись, у банкоматов образовались очереди
Центробанк России повысил курс валют: доллара — до 86,93 рублей, евро — до 97,77 рублей. У банкоматов образовались большие очереди. Российский фондовый рынок обрушился на 30%. На фоне этого Московская биржа остановила торги на всех рынках, так же поступила Петербургская.
Путин провёл встречу с представителями бизнеса и заявил, что военная операция на Украине была «вынужденной мерой»
В Кремль пригласили главу Сбера Германа Грефа, директора «Уралхима» Дмитрия Мазепина и других руководителей крупнейших российских предприятий и организаций. Они должны были обменяться мнениями о ситуации в экономике после начала военных действий на Украине. Встреча длилась около 15 минут. За это время из всех присутствовавших выступили только Путин и президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Президент заявил, что операция на Украине — это «вынужденная мера» из-за угрозы безопасности.
Путин добавил, что Россия остаётся частью мировой экономики и не собирается «наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью». Он призвал бизнес с пониманием отнестись к происходящему.
В десятках городов России начались антивоенные акции протеста. Более 1,5 тысяч человек задержали
Акции под лозунгом «Нет войне» прошли в 52 городах, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург и Пермь. По всей стране к 22:15 задержали более 1,5 тысяч человек. На протесты также вышли жители Праги, Тбилиси, Берлина, Парижа, Барселоны, Токио и других городов.
В соцсетях призыв «Нет войне» поддержали российские музыканты, актёры, телеведущие, блогеры и спортсмены. Они публиковали либо обращение к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия.
Западные страны ввели новые санкции
Чехия и Латвия приостановили выдачу виз гражданам России за исключением «гуманитарных случаев». Чехия прекратила работу консульств в Петербурге и Екатеринбурге, а Латвия отозвала посла из России.
Госсекретарь Бельгии по миграции Сами Махди выступил за прекращение выдачи виз Евросоюза всем россиянам. «Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с русскими, желающими приехать в Бельгию», — сказал он, добавив, что «на данный момент русским здесь не рады».
Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха», запретила экспорт в Россию высоких технологий и оборудования для нефтепереработки. После этого об ограничениях объявила Канада. Под новые санкции попали 58 физических и юридических лиц, среди которых члены Совета безопасности РФ, Минфина, Минобороны и Минюста.
Вечером с экстренным обращением выступил президент США Джо Байден и объявил о введении новых санкций против России. Американские власти решили ограничить экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах. Санкции также затронут Сбер, ВТБ, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, «Альфа-банк» и Московский кредитный банк.
не ложись спать
Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще не понятно, как дальше страна существовала бы.
Украина вот вот чуть не развалила великую державу? Правильно понимаю?
Да, это называется паранойя.
Не, Амэрика. Но она далеко за океаном, а Украина рядом, сам понимаешь.
Спасибо редакции за вашу работу
пиздишь чужие фишки
Какой-то день ада, а ведь это возможно только начало 💩
Хуй войне!
стыдно говорить, но я русский
Хуево для бизнеса
Ты выблядок хохлятский
Где карта с расположением войск? Почему за день ниразу не показали
Ну во первых очень активные бои и она меняеться. На данный момент из критического, что известно о. Змеиный без связи с ВСУ, Чернобльская под контролем ру. Суммы (граница с рф) отвоевывают, но еще ведеться активный огонь.
В основном очень достойно держаться, понятно, что это не 100% войск и техники но все же почти все границы, важные объекты сберегли.
Спасибо, а то сплошная дезинфа весь день.
Почему другие много говорят о восьмилетней войне и просят не лицемерить?
- Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
- Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
- Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
- Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
- Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
- Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
- Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
- И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.
Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.
Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.
В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.