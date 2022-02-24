Российские войска атаковали практически по всем украинским границам. Десятки человек (в том числе мирных) погибли. Курс рубля обрушился, а на антивоенных акциях задержали более тысячи человек.

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Подбитая украинская военная техника в Мариуполе. Фото Сергей Гритс, AP

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Её целью он назвал «защиту людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Владимир Зеленский объявил о вводе в стране военного положения и заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Главное о первом дне сражений — в материале TJ.

Краткая сводка боевых действий

После серии ракетных ударов на Киев, Краматорск, Одессу, Борисполь и другие города около семи утра российские войска перешли границу Украины в районе Харькова, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Как утверждает украинская погранслужба, атаке подверглись объекты на территории Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По данным ведомства, российские военные пересекли границу «при поддержке Белоруссии». Телеканал CNN также опубликовал фотографии и видео колонны техники, проехавшей через погранпереход Веселовка-Сеньковка на границе Белоруссии и Украины. Александр Лукашенко участие белорусских войск в спецоперации отрицал.

Дым от военного аэропорта в Чугуеве под Харьковом. Фото Aris Messinis, Agence France-Presse

Мариуполь около 6:30 утра, видео УНИАН

Харьков, фото УНИАН

По данным МЧС Украины, первыми захваченными населёнными пунктами стали село Меловое и Городище в Луганской области. Около 10 утра под контроль ЛНР перешли город Счастье (позже его отбили) и станица Луганская, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселёв. В харьковской области российские войска взяли под контроль погранпункт Гоптовка. Около 18:41 херсонская областная администрация заявила, что часть юга Херсонской области больше не находится под контролем военных.

Обстрелы происходили в 17 регионах страны. Военные склады взорвали в Калиновке Винницкой области и Краснополье Витебской области. Удары шли по Мариуполю, Броварам и другим городам. В Киеве, Черкасской, Харьковской области и Днепре ввели комендантский час. Около 20:15 российские войска вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, восстановив подачу воды в Крым, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Позже Украина потеряла контроль над Чернобыльской атомной электростанцией.

Жилой дом в городе Чугуев после обстрела. Фото Aris Messinis, Agence France-Presse

Киев. Фото Emilio Morenatti, AP

Киевляне прячутся в метро. Фото Вячеслав Рятинский, Reuters

Сколько точно человек погибло за 16 часов боевых действий, неизвестно. Офис президента Украины заявлял о гибели 40 военнослужащих. В Херсонской области погибли 13 человек, в Одесской — 22 человека. По данным украинского Минздрава, всего по стране погибли 59 украинцев, ещё 169 получили ранения. Российская сторона о потерях не сообщала.

Украина объявила о взятии нескольких российских солдат в плен, уничтожении нескольких десятков единиц техники, в том числе 25 танков. Минобороны РФ заявило об уничтожении 74 украинских военных объектов, среди которых 11 аэродромов ВВС и 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1». Около 21:00 представитель ведомства Игорь Конашенков объявил, что российские войска выполнили все «задачи на день».

Последствия авиаудара в Мариуполе. Фото Евгений Малолетка, Associated Press

Украинский солдат в Зайцеве на востоке Украины. Фото Tyler Hicks

Украина закрыла воздушное пространство, Россия приостановила работу аэропортов на юге страны

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов, об этом же объявила Молдавия. О частичном закрытии воздушного пространства сообщили власти Белорусии.

Россия объявила о приостановке работы 11 аэропортов на юге страны: ограничения действуют до 3:45 мск 2 марта 2022 года. Речь идёт об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. На Азово-Черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт — Сочи.

Разборы Ольга Щербинина 3 часа Украины Статьи редакции Закрытый воздух: главное об 11 неработающих аэропортах в России и «пустом» небе Сотни рейсов отменили, людям советуют сменить даты поездок или воспользоваться наземным транспортом. Аэропорт Краснодара, фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Курсы доллара и евро обновили исторический максимум, российские биржи закрылись, у банкоматов образовались очереди

Центробанк России повысил курс валют: доллара — до 86,93 рублей, евро — до 97,77 рублей. У банкоматов образовались большие очереди. Российский фондовый рынок обрушился на 30%. На фоне этого Московская биржа остановила торги на всех рынках, так же поступила Петербургская.

Интернет Даша Лейзаренко 7 часов рунета Статьи редакции «Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.

Путин провёл встречу с представителями бизнеса и заявил, что военная операция на Украине была «вынужденной мерой»

В Кремль пригласили главу Сбера Германа Грефа, директора «Уралхима» Дмитрия Мазепина и других руководителей крупнейших российских предприятий и организаций. Они должны были обменяться мнениями о ситуации в экономике после начала военных действий на Украине. Встреча длилась около 15 минут. За это время из всех присутствовавших выступили только Путин и президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Президент заявил, что операция на Украине — это «вынужденная мера» из-за угрозы безопасности.

Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки – по нулям. По нулям! [...] Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Я хочу это подчеркнуть — вынужденная мера. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще не понятно, как дальше страна существовала бы. Владимир Путин

Путин добавил, что Россия остаётся частью мировой экономики и не собирается «наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью». Он призвал бизнес с пониманием отнестись к происходящему.

Разборы Екатерина Кузнецова 1 час Украины Статьи редакции Обвинения в нацизме, оправдание обстрелов и избегание «войны»: как федеральное ТВ освещает «операцию» против Ведущие и участники шоу придерживаются тех же тезисов, что и Путин: уверяют, что в атаках не пострадают мирные украинцы, и обещают безопасность.

В десятках городов России начались антивоенные акции протеста. Более 1,5 тысяч человек задержали

Акции под лозунгом «Нет войне» прошли в 52 городах, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург и Пермь. По всей стране к 22:15 задержали более 1,5 тысяч человек. На протесты также вышли жители Праги, Тбилиси, Берлина, Парижа, Барселоны, Токио и других городов.

В соцсетях призыв «Нет войне» поддержали российские музыканты, актёры, телеведущие, блогеры и спортсмены. Они публиковали либо обращение к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия.

Интернет Анна Павлова 10 часов Украине Статьи редакции Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется. Видео певца Валерия Меладзе . На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»

Западные страны ввели новые санкции

Чехия и Латвия приостановили выдачу виз гражданам России за исключением «гуманитарных случаев». Чехия прекратила работу консульств в Петербурге и Екатеринбурге, а Латвия отозвала посла из России.

Госсекретарь Бельгии по миграции Сами Махди выступил за прекращение выдачи виз Евросоюза всем россиянам. «Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с русскими, желающими приехать в Бельгию», — сказал он, добавив, что «на данный момент русским здесь не рады».

Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха», запретила экспорт в Россию высоких технологий и оборудования для нефтепереработки. После этого об ограничениях объявила Канада. Под новые санкции попали 58 физических и юридических лиц, среди которых члены Совета безопасности РФ, Минфина, Минобороны и Минюста.

Вечером с экстренным обращением выступил президент США Джо Байден и объявил о введении новых санкций против России. Американские власти решили ограничить экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах. Санкции также затронут Сбер, ВТБ, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, «Альфа-банк» и Московский кредитный банк.