Сотни рейсов отменили, людям советуют сменить даты поездок или воспользоваться наземным транспортом.

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Аэропорт Краснодара, фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

В ночь на 24 февраля Владимир Путин в эфире федеральных каналов объявил о начале военной операции на территории Украины. Почти сразу с этим для гражданских самолётов закрыли воздушное пространство вблизи границы с Украиной. Росавиация заявила о приостановке работы аэропортов в 11 городах:

Ростов-на-Дону;

Краснодар;

Анапа;

Геленджик;

Элиста;

Ставрополь;

Белгород;

Брянск;

Курск;

Воронеж;

Симферополь.

Ограничение действует до 03:45 мск 2 марта. «Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», — заявили в Росавиации. При этом аэропорт Сочи «работает в штатном режиме». Однако там тоже отменяют и задерживают рейсы.

Приостановка рейсов планируется только вдоль границы с Украиной, сказал РБК источник в российских авиавластях. Представитель Росавиации отметил, что небо над остальной территорией России открыто для гражданских самолётов.

Сколько человек пострадали от отмены полётов, неизвестно. По данным «Яндекс.Расписания», только в Москве отменили более 200 рейсов. Проблема затронула практически всю Россию, так как из всех крупных городов есть рейсы как минимум в нескольких южных направлениях.

Обстановка в закрытых аэропортах

Редактор TJ побывал у ростовского аэропорта Платов, но не смог попасть внутрь здания. Сотрудники рассказали, что пускают только технических специалистов. Журналистку федерального телеканала с пресс-картой они пропустили.

Аэропорт Ростова-на-Дону днём 24 февраля, видео TJ

Наш редактор поговорил с двумя людьми, которых встретил на месте. Один из них с множеством вещей рассказал, что берёт машину в аренду и едет в Москву. Женщина из Донецка рассказала, что узнала о закрытии аэропорта уже по пути к нему.

В аэропорту Краснодара пассажирам предлагают поехать в Минеральные Воды или Сочи и лететь оттуда. «Людям предлагают добраться до Москвы на маршрутке за 6 тысяч рублей с человека. Внутри аэропорта эту информацию выкрикивает мужчина. За время подготовки текста сумма выросла до 10 тысяч рублей с человека», — сообщает издание «Юга.ру».

шати #нетвойнесУкраиной @coldoxytocin утро началось не с кофе, а с «просыпайтесь, мы никуда не летим, там война». наш рейс из москвы в краснодар отменили, мы в панике начали искать билеты на поезд и пока оформляли, их уже раскупали.

Чернокнижник 🕊 @clare_splendere Впервые начинаю своё доброе утро с просмотра новостных лент и сообщения матери, что рейс отменили и фиг она доберётся ко мне из Краснодара, если только не на поезде (и то не факт). В родном городе каждые полчаса ездят военные машины. Ну что сказать - я действительно напуган

Жительница Иркутска Анна не может улететь домой из отпуска. «Подошли к компании S7, там сказали, что не предоставляют гостиниц, просто отменили рейсы. Мы хотели из Минвод улететь, но нам сказали, что и там всё закрыто. В авиакомпании вообще ничего не предложили. Сказали, что если рейсы отменены, то там не предоставляют ни питания, ни гостиницы», — рассказала она «Югам».

Читатель TJ Иван рассказал, что 25 февраля вечером собирался лететь из Краснодара в Москву. «Увидел новости и отменил покупку билета на сайте Utair. Деньги обещали вернуть. Теперь решил воспользоваться BlaBlaCar, надеюсь, сможем доехать. Стоит отметить, что водитель сразу запросил вместо 2,5 тысяч рублей 5 тысяч, мотивируя это тем, что много желающих», —отметил он.

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Что делают российские власти и авиакомпании

Ростуризм посоветовал туристам по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Кроме того, ведомство советует перед поездками уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса. В Ростуризме открыли горячую линию для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием аэропортов. Номер горячей линии: 8-800-200-34-11.

Минтранс России пообещал вывезти всех желающих с юга. Для этого будут использовать железнодорожные и автомобильные маршруты. В ведомстве подчеркнули, что «имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий». Как именно это организуют, в пресс-релизе не уточнили. Контакты ведомства можно посмотреть здесь.

Лоукостер «Победа» автоматически оформляет возврат денег пассажирам отменяемых рейсов. «Аэрофлот» предложил полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты. Utair, S7 и другие российские авиакомпании также предлагают оформить полный возврат.

Оперштаб Минтранса заявил, что будет проводить мониторинг цен на билеты. «Нельзя допустить того, чтобы люди, получив обратно деньги за заранее купленные билеты, платили дополнительные никак не запланированные ими средства для того, чтобы добраться домой», — отметил министр транспорта Виталий Савельев.

«Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы. Никаких сбоев нет. По докладу, озвученному железнодорожниками, вокзалы в Сочи работают штатно», — написал в своём телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В РЖД сообщили о назначении дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и ряда других городов юга России. В существующие составы добавят дополнительные вагоны. «Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров», — отметили в компании.

Что происходит с воздушным пространством Украины и соседних стран

Украина с 02:45 по московскому времени закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов, сообщило профильное госпредприятие «Украэрорух». Власти страны приняли такое решение из-за высокого риска авиационной безопасности. Аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра временно закрылись на приём и отправление.

Работа киевского аэропорта Борисполь приостановлена. Аэропорт не работает, все пассажиры эвакуированы, взлётно-посадочная полоса заблокирована.

ныастя @evrlstng_winter И если кто-то подумает, что я просто попрошайничаю, то ситуация следущая.



Я уехала в отпуск неделю назад, должна была улетать завтра в Киев, но застряла в Хорватии из-за отсутствия авиасообщения. Ну и из-за самой войны.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) признало территорию Украины активной зоной конфликта. «Существует опасность как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолётов», — сообщила организация. EASA также распространило предупреждение о «рисках для гражданской авиации» на 100 морских миль в пределах границ Белоруссии и России, а также на часть воздушного пространства Ростовской области.

Также закрыто воздушное пространство над южной частью Белоруссии и Молдавией. Авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене нескольких рейсов и изменении расписания. На форуме Air Moldova пассажиры также пишут об отмене рейсов.