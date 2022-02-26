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Разборы
vc.ru

Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко Статьи редакции

Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.

63 63 комментария
21 771 просмотров

Материал написал пользователь vc.ru и бывший менеджер по продукту «Комитета» Денис Ширяев.

SWIFT — сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

Он был создан в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы создать способ обработки международных платежей. Сегодня SWIFT объединяет более 11 000 финансовых учреждений в 200+ странах.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками. В среднем 40 миллионов сообщений в день: включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

SWIFT фактически не осуществляет никаких переводов или хранения средств, но является важнейшей частью коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающие международные денежные потоки. Это, если хотите, ключевая часть водопровода мировой финансовой системы. Так почему же сейчас он находится в центре внимания?

Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций. Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из неё, что приводит к реальным экономическим потерям.

Это произошло в 2012 году с пакетом санкций против Ирана в отместку за его ядерную программу. Это рассматривалось в 2013-14 годах в ответ на действия России в Крыму.

Прекращение доступа к SWIFT рассматривается как ОЧЕНЬ значительный шаг, поэтому одно только обсуждение уже является существенным.

Учитывая последние действия России в Украине, перекрытие доступа к SWIFT — в значительной степени «вариант» как часть обширного пакета санкций. Проблема в том, что это отключение – обоюдоострый меч.

Россия — это огромная экономика с нитями сделок, которые тянутся по всему миру. Она является ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу и на весь мир. Она является экспортером материалов, необходимых для производства реактивных двигателей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений. Отключение России от SWIFT повлияет на поток платежей для этих отраслей.

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Известно также, что РФ строит собственную систему-альтернативу с 2014 года, когда в последний раз была угроза отключения SWIFT, что может означать, что страна в состоянии смягчить некоторые последствия отключения для своей экономики.

Хотя большинство экспертов по-прежнему ожидают, что последствия будут значительными. Отключение от SWIFT также может иметь долгосрочные последствия второго порядка для биткоина и нефиатных валют.

Базовая логика: Россия может попытаться обойти влияние ограничений с помощью комбинации собственной системы и отхода от гегемонии долларовой резервной валюты. Что бы ни произошло в ближайшие дни, будет много разговоров о SWIFT и его роли в ответе на действия России.

Denis Sexy IT 🤖
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел:

SWIFT - сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

Он был созд...
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел:

SWIFT - сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

Он был создан в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы создать способ обработки международных платежей. Сегодня SWIFT объединяет более 11 000 финансовых учреждений в 200+ странах.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками.

В среднем 40 миллионов сообщений в день - включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

SWIFT фактически не осуществляет никаких переводов или хранения средств, но является важнейшей частью коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающие международные денежные потоки.

Это, если хотите, ключевая часть водопровода мировой финансовой системы.

Так почему же сейчас он находится в центре внимания?

Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций.

Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из нее, что приводит к реальным экономическим потерям.

Это произошло в 2012 году с пакетом санкций против Ирана в отместку за его ядерную программу.

Это рассматривалось в 2013-14 годах в ответ на действия России в Крыму.

Прекращение доступа к SWIFT рассматривается как ОЧЕНЬ значительный шаг, поэтому одно только обсуждение уже является существенным.

Учитывая, последние действия России в Украине, перекрытие доступа к SWIFT в значительной степени "вариант" как часть обширного пакета санкций.

Проблема в том, что это отключение – обоюдоострый меч.

Россия - это огромная экономика с нитями сделок, которые тянутся по всему миру...

Она является ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу и на весь мир.

Она является экспортером материалов, необходимых для производства реактивных двигателей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений.

Отключение России от SWIFT повлияет на поток платежей для этих отраслей.

Известно также, что РФ строит собственную систему-альтернативу с 2014 года, когда в последний раз была угроза отключения SWIFT, что может означать, что страна в состоянии смягчить некоторые последствия отключения для своей экономики.

Хотя большинство экспертов по-прежнему ожидают, что последствия будут значительными.

Отключение от SWIFT также может иметь долгосрочные последствия второго порядка для биткоина и нефиатных валют.

Базовая логика: Россия может попытаться обойти влияние ограничений с помощью комбинации собственной системы и отхода от гегемонии долларовой резервной валюты.

Что бы ни произошло в ближайшие дни, будет много разговоров о SWIFT и его роли в ответе на действия России.

~~~

Если хочется больше деталей, вот статья на английском – Всё про SWIFT

Если хочется больше деталей, вот статья на английском – Всё про SWIFT.

  • О возможном отключении России от SWIFT вновь заговорили после ввода российских войск на Украину. Разговоры о возможном отключении от системы идут с 2014 года. Ещё тогда действующий министр финансов России Алексей Кудрин говорил, что потеря доступа к SWIFT нанесёт стране ущерб, сопоставимый с 5% годового объема экономики страны. Однако теперь эксперты сходятся во мнении, что Россия сумеет найти альтернативу SWIFT.
  • Операции с рублем будут проходить как раньше, так как нет необходимости отправлять поручения о них в банки-корреспонденты за границей. Похожая ситуация и с платежными картами: лидеры Visa и MasterCard ещё в 2015 году договорились перевести процессинг и клиринг внутрироссийских платежей на территорию России. Кроме того, в стране есть собственная платёжная система «Мир».
  • Трудности коснутся валютных операций, которые, впрочем, всё равно можно будет совершать. Технически отключение от SWIFT лишь затрудняет и замедляет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие счета, но не вынуждает отказываться от них.
  • Но коллапса в работе банковской системы в стране не избежать, поскольку отключение от SWIFT фактически означает сбой быстрой связи между кредитными учреждениями в том числе внутри страны. Всё это приведет к удорожанию и резкому замедлению финансовых потоков.
  • До сих пор от SWIFT отключали только две страны, Иран и Северную Корею. Если Россия окажется в их компании, многие западные банки и фирмы могут сами отказаться от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и госсектором.
Технологии
Софья Сажнева
Какие технологические санкции ввели против России из-за вторжения на Украину — и какие грозят ещё Статьи редакции

Чем оборачивается война: затронуты космос и авиация, часть банков без Apple Pay и Google Pay, сервисы перестают работать с россиянами. Может стать хуже — от ограничения поставок микросхем до отключения от SWIFT.

Reuters

#swift #войнасукраиной

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63 комментария
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Папуша

Че-то ничего конкретного не написано, разбор, блин

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60
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Человеческий цвет

Короче:

SWIFT отвечает в том числе и за транзакции MasterCard / VISA и прочих. Если отключат, ты не сможешь нигде расплатиться этой картой, потому что обе системы завязаны на эту среду передачи сообщений.

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6
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Человеческий цвет

Ребят, чего минусите-то? Поправьте, если не так что-то написал.

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2
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David Beckham

Отключение свифта не повлияет при расчётах внутри страны. Свифт международная тема

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0
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Человеческий цвет

Про угрозу расчетов внутри страны никто и не говорит.

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0
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David Beckham
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Человеческий цвет

Речь про расчет картами MasterCard и VISA.

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David Beckham

Крч пх ты меня не понял я тебя не понял

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0
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Юрий Коновалов

Зачем тогда в статье написано что MC и Visa перенесли свои процессинговые центры в Россию?

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0
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Человеческий цвет

Закон о приземлении, скорее всего. Это не отменяет их зависимости от SWIFT.

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3
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Юрий Коновалов

Так тогда нет никакого смысла во втором пункте. Ниже пишут, что тот же Мир работает на мощностях Визы и МС.
Короче не статья а вода налита какая-то. Больше вопросов чем ответов

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7
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Человеческий цвет

У РФ есть своя система межбанковских сообщений, которая работает уже не один десяток лет - Telex.

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1
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Rudolf Cunningham

Это точно не проблема - теперь ведь никуда и не попадем.

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0
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Коровка спасла Россию

Согласен, где архитектура потоков данных, где база данных транзакций? Где исходный код?

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0
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Комиссар

Проблема в том, что отключение от системы ударит в первую очередь по обычным гражданам и их доходам (хотя казалось бы, куда уже).

Чиновники и номенклатура просто перейдут на крипту, или какие-то костыли, как это уже происходит в Иране например

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10
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Джонни Мнемоников

Не вижу здесь проблемы.
Граждане выбрали себе Госдуму, проголосовали за Путина, поддерживают войну.

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42
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Daniil Minashkin

Русские никого уже лет 20 не выбирали

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8
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Джонни Мнемоников

Ага, с Марса прилетели инопланетяне и захватили всё.

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19
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Daniil Minashkin

Да, русских никто не спрашивал в этой стране

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1
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Gedevan

Спрашивал в 18 году, с голосованием все нормально было полстраны за Путина проголосовало сами, такое не подделаешь.

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1
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Daniil Minashkin

Выдуманное голосование на пеньках, ещё раз, мнение русских какое бы оно ни было, не влияет на действия властей рф

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3
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Gedevan

Выдуманное голосование на пеньках
 Пеньки в 10 градусный мороз? Пеньки в 20 году были. Говорю же не знаешь нифига, а трындишь.
ещё раз, мнение русских какое бы оно ни было, не влияет на действия властей рф
 Вот из-за таких апатичных как ты и не влияет, по секрету тебе скажу.

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–2
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Daniil Minashkin

Апатичных? Ещё раз, дед, все 20 лет плевать хотел на мнение русских, когда они пытались что-то сделать всем было плевать, сейчас мир наблюдает за последствиями своего безразличия

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1
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Химический шар

Русские с тобой не согласятся, ещё и в ебыч пропишут

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2
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Dizzy Dizz

Вместо того, что бы прописать в ебыч деду. Ну да ну да

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0
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Александр Иванов

Когда это вылилось в проблемы за пределы вашей страны - никого уже ебсти это не будет.

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0
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Daniil Minashkin

Каждая страна Европы, вводящая сейчас санкции сама виновата в сложившейся ситуации, ведь именно они сначала пытались умиротворить Путина, пока русские люди садились в тюрьмы и умирали, борясь против его режима

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0
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Dizzy Dizz

Блять! А какие нахуй у них есть варианты? Сука предположи блять???

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0
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Dmitry Novikov

А вы из России?

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Anton NS

Проблема в том, что отключение от системы ударит в первую очередь по обычным гражданам
 На любые санкции слышу одну и ту же эту фразу из методички. Да блядь, россиянам тоже будет прилетать, и хорошенько. Заслужили.
А то пиздец умные, мы не при чем, вон путин чиновники их санкционте, а мы заложники бедные несчастные. Удобная позиция пиздец.

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7
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Лига порвах 2.1

Должно же быть какое-то целеполагание

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0
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Rudolf Cunningham

мы не при чем, вон путин чиновники их санкционте, а мы заложники бедные несчастные
Ну так давай, предлагай варианты. А то все такие дохуя умные, а на вопрос отвечают в лучшем случае "ну хоть что-нибудь!11!!". Ну так "что-нибудь" и делали - не прокатило.

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0
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Daniil Minashkin

Что должен сделать русский? На любой выход на улицу его втопчут в асфальт

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–1
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Гордый супер_стар

Ща бы на крипту переходить со скачками курса плюс-минус космос.

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3
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Владимир Ивлиев

Стеблкоины)

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2
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Укрошофист

USDT.

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0
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Гордый супер_стар

Это тот, у которого стоимость лишь на 20% обеспечена фиатом? Ну-ну.

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0
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Укрошофист

Это тот, который готовы покупать и продавать по курсу доллара.

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0
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Гордый супер_стар

Хорошая валюта.

Tether has repeatedly claimed that they would present audits showing that the amount of tethers outstanding are backed one-to-one by U.S. dollars on deposit. They have failed to do so. A June 2018 attempt at an audit was posted on their website in June 2018 which showed a report by the law firm Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) which appeared to confirm that the issued tethers were fully backed by dollars. However, FSS stated "FSS is not an accounting firm and did not perform the above review and confirmations using Generally Accepted Accounting Principles," and "The above confirmation of bank and tether balances should not be construed as the results of an audit and were not conducted in accordance with Generally Accepted Auditing Standards."

Stuart Hoegner, Tether's general counsel said "the bottom line is an audit cannot be obtained. The big four firms are anathema to that level of risk. We’ve gone for what we think is the next best thing."

On October 15, 2021, it was announced that Tether will pay a $41 million fine to the Commodity Futures Trading Commission for misleading claims that it was fully backed by the US dollar. On October 19, 2021, financial research firm Hindenburg promised a one million dollar reward for information on Tether's backing, deposits, or further information on whether Tether is actually pegged to the U.S. dollar.

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0
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WarFollowsMe

В крипте давно есть стейблкоины курс которых привязан к мировым валюта, обычно доллар.

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0
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aliftin

Чиновники и номенклатура просто перейдут на крипту
 Какая крипта, у них или хрустящий нал или счета в иностранных банках.

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1
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Андрей Андреев

Ну а как ты хотел? По другому и быть не может, учитывая, что половина российской экономики в госсобственности

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0
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Lolllp

банки и крупные компании пострадают в первую очередь, которые делают международные транзакции, а не "обычные граждане"
Есть же "Мир"
это и будет использоватьс\я

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0
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Joni Keij

коротко
 Однажды хмурым утром 1973 года, тогда ещё юнец, создатель Свифт решил выпить кофе...

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15
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aliftin

Эта заметка хороший пример рекурсии.

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5
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Фамилия и имя

Ф С Ё

Допобачення телебачення👍

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3
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Юрий Коновалов

Из статьи я понял, что отключение ни на что не повлияет, кроме замедления транзакций со всем, что не рубль. Вопрос, насколько будет медленно?

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1
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Земной франт

Воооооооооооооооооооооооот так будет медленно

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1
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Юрий Коновалов

Ну сейчас перевод из США на Альфу идёт где-то сутки. Будет неделя? Месяц?

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1
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Земной франт

Да не знает никто заранее. Иранцев надо спрашивать.

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3
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Автономный клуб

как твиттер

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MrZlydnya

Я не понял. Если у меня есть родственники в Украине. Сейчас я могу с карты на карту перевести деньги, а если отключат нас от Свифт то я не смогу перекидывать деньги со своей российской карты на украинскую? Может кто прояснить?

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1
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Ваша Закладко

не исключено. попробуй ближайшие три дня покидать суммы. может и в какой-то из дней не пройдет даже без отключения свифт

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1
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David Beckham

Насколько я понял вчера читал про Свифт, то да ты не сможешь. Без свифта только внутри страны получиться пользоваться

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1
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Dmitriy Aleksandrov

Ещё фейсы к тебе приедут, за финансирование "нацистов"

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0
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Химический шар

Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко
 затянутые пояса рассеян

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Bad Mother Fucker

Однако теперь эксперты сходятся во мнении, что Россия сумеет найти альтернативу SWIFT
не "сумеет", а "придётся"

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1
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Pedro Julio

Видео по теме:

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1
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Данила Иванов

Спс за инфу, а то я всё думал надо ли карту Мир идти делать или нет

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Bad Mother Fucker

Кроме того, в стране есть собственная платёжная система «Мир».
которая работает на мощностях VISA и Mastercard

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Bad Mother Fucker

вывод в целом верный

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Имя Фамилия

На крипту чтоль все перейдут

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Василий Дробовский

Проще говоря.
Без SWIFT теряется официальная связь с родительским финансовым институтом.
К примеру, если Альфа-Банк останется без связи с Sonora, то он не сможет предлагать "банковские продукты", заимствуя у "родителя".

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Василий Дробовский

В России давно настроен RTGS (система размещения ценности реального времени), и не только в России, также, у обладателей почти или в целом - экзотических валют - Таиланд, Индия, Иран, Индонезия, Малайзия.
RTGS - общий термин, а страны только привлекают банковские решения, ввиду того, что их в принципе в SWIFT и не допустили.

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