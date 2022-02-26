Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко Статьи редакции
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.
Материал написал пользователь vc.ru и бывший менеджер по продукту «Комитета» Денис Ширяев.
SWIFT — сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.
Он был создан в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран объединились, чтобы создать способ обработки международных платежей. Сегодня SWIFT объединяет более 11 000 финансовых учреждений в 200+ странах.
SWIFT фактически не осуществляет никаких переводов или хранения средств, но является важнейшей частью коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающие международные денежные потоки. Это, если хотите, ключевая часть водопровода мировой финансовой системы. Так почему же сейчас он находится в центре внимания?
Хотя SWIFT не является политической организацией, ее важность для глобальных денежных потоков означает, что она часто рассматривается как геополитический инструмент в рамках пакетов санкций. Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает потоки в эту страну и из неё, что приводит к реальным экономическим потерям.
Это произошло в 2012 году с пакетом санкций против Ирана в отместку за его ядерную программу. Это рассматривалось в 2013-14 годах в ответ на действия России в Крыму.
Учитывая последние действия России в Украине, перекрытие доступа к SWIFT — в значительной степени «вариант» как часть обширного пакета санкций. Проблема в том, что это отключение – обоюдоострый меч.
Россия — это огромная экономика с нитями сделок, которые тянутся по всему миру. Она является ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу и на весь мир. Она является экспортером материалов, необходимых для производства реактивных двигателей, полупроводников, автомобилей, электроники и удобрений. Отключение России от SWIFT повлияет на поток платежей для этих отраслей.
Известно также, что РФ строит собственную систему-альтернативу с 2014 года, когда в последний раз была угроза отключения SWIFT, что может означать, что страна в состоянии смягчить некоторые последствия отключения для своей экономики.
Базовая логика: Россия может попытаться обойти влияние ограничений с помощью комбинации собственной системы и отхода от гегемонии долларовой резервной валюты. Что бы ни произошло в ближайшие дни, будет много разговоров о SWIFT и его роли в ответе на действия России.
Если хочется больше деталей, вот статья на английском – Всё про SWIFT.
- О возможном отключении России от SWIFT вновь заговорили после ввода российских войск на Украину. Разговоры о возможном отключении от системы идут с 2014 года. Ещё тогда действующий министр финансов России Алексей Кудрин говорил, что потеря доступа к SWIFT нанесёт стране ущерб, сопоставимый с 5% годового объема экономики страны. Однако теперь эксперты сходятся во мнении, что Россия сумеет найти альтернативу SWIFT.
- Операции с рублем будут проходить как раньше, так как нет необходимости отправлять поручения о них в банки-корреспонденты за границей. Похожая ситуация и с платежными картами: лидеры Visa и MasterCard ещё в 2015 году договорились перевести процессинг и клиринг внутрироссийских платежей на территорию России. Кроме того, в стране есть собственная платёжная система «Мир».
- Трудности коснутся валютных операций, которые, впрочем, всё равно можно будет совершать. Технически отключение от SWIFT лишь затрудняет и замедляет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие счета, но не вынуждает отказываться от них.
- Но коллапса в работе банковской системы в стране не избежать, поскольку отключение от SWIFT фактически означает сбой быстрой связи между кредитными учреждениями в том числе внутри страны. Всё это приведет к удорожанию и резкому замедлению финансовых потоков.
- До сих пор от SWIFT отключали только две страны, Иран и Северную Корею. Если Россия окажется в их компании, многие западные банки и фирмы могут сами отказаться от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и госсектором.
Че-то ничего конкретного не написано, разбор, блин
Отключение свифта не повлияет при расчётах внутри страны. Свифт международная тема
Крч пх ты меня не понял я тебя не понял
Зачем тогда в статье написано что MC и Visa перенесли свои процессинговые центры в Россию?
Так тогда нет никакого смысла во втором пункте. Ниже пишут, что тот же Мир работает на мощностях Визы и МС.
Короче не статья а вода налита какая-то. Больше вопросов чем ответов
Это точно не проблема - теперь ведь никуда и не попадем.
Согласен, где архитектура потоков данных, где база данных транзакций? Где исходный код?
Проблема в том, что отключение от системы ударит в первую очередь по обычным гражданам и их доходам (хотя казалось бы, куда уже).
Чиновники и номенклатура просто перейдут на крипту, или какие-то костыли, как это уже происходит в Иране например
Не вижу здесь проблемы.
Граждане выбрали себе Госдуму, проголосовали за Путина, поддерживают войну.
Русские никого уже лет 20 не выбирали
Ага, с Марса прилетели инопланетяне и захватили всё.
Да, русских никто не спрашивал в этой стране
Спрашивал в 18 году, с голосованием все нормально было полстраны за Путина проголосовало сами, такое не подделаешь.
Выдуманное голосование на пеньках, ещё раз, мнение русских какое бы оно ни было, не влияет на действия властей рф
Выдуманное голосование на пеньках
Пеньки в 10 градусный мороз? Пеньки в 20 году были. Говорю же не знаешь нифига, а трындишь.
ещё раз, мнение русских какое бы оно ни было, не влияет на действия властей рф
Вот из-за таких апатичных как ты и не влияет, по секрету тебе скажу.
Апатичных? Ещё раз, дед, все 20 лет плевать хотел на мнение русских, когда они пытались что-то сделать всем было плевать, сейчас мир наблюдает за последствиями своего безразличия
Вместо того, что бы прописать в ебыч деду. Ну да ну да
Когда это вылилось в проблемы за пределы вашей страны - никого уже ебсти это не будет.
Каждая страна Европы, вводящая сейчас санкции сама виновата в сложившейся ситуации, ведь именно они сначала пытались умиротворить Путина, пока русские люди садились в тюрьмы и умирали, борясь против его режима
Блять! А какие нахуй у них есть варианты? Сука предположи блять???
А вы из России?
Проблема в том, что отключение от системы ударит в первую очередь по обычным гражданам
На любые санкции слышу одну и ту же эту фразу из методички. Да блядь, россиянам тоже будет прилетать, и хорошенько. Заслужили.
А то пиздец умные, мы не при чем, вон путин чиновники их санкционте, а мы заложники бедные несчастные. Удобная позиция пиздец.
Должно же быть какое-то целеполагание
мы не при чем, вон путин чиновники их санкционте, а мы заложники бедные несчастные
Ну так давай, предлагай варианты. А то все такие дохуя умные, а на вопрос отвечают в лучшем случае "ну хоть что-нибудь!11!!". Ну так "что-нибудь" и делали - не прокатило.
Что должен сделать русский? На любой выход на улицу его втопчут в асфальт
Стеблкоины)
USDT.
Это тот, который готовы покупать и продавать по курсу доллара.
Хорошая валюта.
Tether has repeatedly claimed that they would present audits showing that the amount of tethers outstanding are backed one-to-one by U.S. dollars on deposit. They have failed to do so. A June 2018 attempt at an audit was posted on their website in June 2018 which showed a report by the law firm Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) which appeared to confirm that the issued tethers were fully backed by dollars. However, FSS stated "FSS is not an accounting firm and did not perform the above review and confirmations using Generally Accepted Accounting Principles," and "The above confirmation of bank and tether balances should not be construed as the results of an audit and were not conducted in accordance with Generally Accepted Auditing Standards."
Stuart Hoegner, Tether's general counsel said "the bottom line is an audit cannot be obtained. The big four firms are anathema to that level of risk. We’ve gone for what we think is the next best thing."
On October 15, 2021, it was announced that Tether will pay a $41 million fine to the Commodity Futures Trading Commission for misleading claims that it was fully backed by the US dollar. On October 19, 2021, financial research firm Hindenburg promised a one million dollar reward for information on Tether's backing, deposits, or further information on whether Tether is actually pegged to the U.S. dollar.
В крипте давно есть стейблкоины курс которых привязан к мировым валюта, обычно доллар.
Чиновники и номенклатура просто перейдут на крипту
Какая крипта, у них или хрустящий нал или счета в иностранных банках.
Ну а как ты хотел? По другому и быть не может, учитывая, что половина российской экономики в госсобственности
банки и крупные компании пострадают в первую очередь, которые делают международные транзакции, а не "обычные граждане"
Есть же "Мир"
это и будет использоватьс\я
коротко
Однажды хмурым утром 1973 года, тогда ещё юнец, создатель Свифт решил выпить кофе...
Эта заметка хороший пример рекурсии.
Ф С Ё
Допобачення телебачення👍
Из статьи я понял, что отключение ни на что не повлияет, кроме замедления транзакций со всем, что не рубль. Вопрос, насколько будет медленно?
Ну сейчас перевод из США на Альфу идёт где-то сутки. Будет неделя? Месяц?
Я не понял. Если у меня есть родственники в Украине. Сейчас я могу с карты на карту перевести деньги, а если отключат нас от Свифт то я не смогу перекидывать деньги со своей российской карты на украинскую? Может кто прояснить?
не исключено. попробуй ближайшие три дня покидать суммы. может и в какой-то из дней не пройдет даже без отключения свифт
Насколько я понял вчера читал про Свифт, то да ты не сможешь. Без свифта только внутри страны получиться пользоваться
Ещё фейсы к тебе приедут, за финансирование "нацистов"
Однако теперь эксперты сходятся во мнении, что Россия сумеет найти альтернативу SWIFT
не "сумеет", а "придётся"
Видео по теме:
Спс за инфу, а то я всё думал надо ли карту Мир идти делать или нет
Кроме того, в стране есть собственная платёжная система «Мир».
которая работает на мощностях VISA и Mastercard
вывод в целом верный
На крипту чтоль все перейдут
Проще говоря.
Без SWIFT теряется официальная связь с родительским финансовым институтом.
К примеру, если Альфа-Банк останется без связи с Sonora, то он не сможет предлагать "банковские продукты", заимствуя у "родителя".
В России давно настроен RTGS (система размещения ценности реального времени), и не только в России, также, у обладателей почти или в целом - экзотических валют - Таиланд, Индия, Иран, Индонезия, Малайзия.
RTGS - общий термин, а страны только привлекают банковские решения, ввиду того, что их в принципе в SWIFT и не допустили.
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