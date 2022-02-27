Все потери России из-за войны с Украиной — в одном материале. От виз и SWIFT до закрытия неба Европы Статьи редакции
Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.
С начала ввода российских войск на Украину по всему миру проходят антивоенные протесты, а западные страны вводят множество жёстких санкций против российской экономики или представителей власти. Но этим «наказание» за агрессию не ограничиваются — с начала конфликта жители страны лишилась множества развлекательных мероприятий, технологических функций частных компаний или возможностей путешествовать.
Развлечения и спорт
- Все соперники сборной России по футболу отказались от участия в стыковых матч за право выхода на Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. Сначала это сделала Польша, а затем — Швеция и Чехия.
- УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Также организация запретила проводить в России домашние матчи в европейских турнирах под своей эгидой — это касается и клубов, и сборных.
- «Формула-1» отменила этап чемпионата мира по автогонкам в Сочи.
- Баскетбольная Евролига решила, что российские клубы ЦСКА, «Зенит» и УНИКС не смогут проводить домашние матчи на российской территории.
- Москва лишилась чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который был запланирован на август-сентябрь, и Всемирной шахматной олимпиады (26 июля — 8 августа).
- Немецкий футбольный клуб «Шальке» отказался от использования на форме логотипа «Газпрома», спонсора команды.
- Международный союз биатлонистов решил, что биатлонисты сборных России и Белоруссии смогут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU только как нейтральные спортсмены. После этого Союз Биатлонистов России заявил об отказе от участия в дальнейших этапах Кубка мира.
- Организаторы «Евровидения» исключили Россию из числа участников конкурса в 2022 году. Затем ВГТРК, Первый канал и «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза, в связи с чем Россия не сможет участвовать в конкурсе и в будущем. Пока не найдётся новый вещатель.
Технологические санкции, включая приложения
- Банковские карты ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка и Промсвязьбанка не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay, под риском также работа Samsung Pay. Клиенты этих банков также не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и использовать их для покупок в онлайн-магазинах, зарегистрированных в США и других поддерживающих санкции странах. Подробнее об ограничениях в материале vc.ru.
- Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции. Подробнее о технологии можно прочитать здесь.
- Проект UAV Forecast, который показывает безопасные зоны для полётов дронов, и издатель графических программ Insydium ограничили доступ к своим приложениям для пользователей из России.
Путешествия
- Власти Чехии, Латвии и Литвы приостановили выдачу виз россиянам, 25 февраля к инициативе присоединилась Япония.
- 24 февраля было фактически закрыто воздушное пространство Украины и Молдавии, частично — России и Белоруссии (у границ с Украиной).
- Уже 22 европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний: Ирландия, Австрия, Дания, Бельгия, Исландия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Польша, Чехия, Болгария, Германия, Швеция, Италия, Нидерланды, Франция, Норвегия, Испания, Северная Македония. Великобритания запретила полёты «Аэрофлоту», а также российским частным самолетам. Это значит, что российским авиаперевозчикам придется менять привычные маршруты полётов, что отразится на ценах и доступности маршрутов. К бойкоту также присоединилась Канада.
Этот список будет обновляться.
кнут есть, хорошо бы еще пряник: пообещать прощение и убежище тем кто столкнет деда с лестницы
Обещаю
Заодно и Кадырова отправить в вальгалу
Дадим гражданство, Героя Украины, и памятник при жизни.
Видимо победа над собственным народом. Хедшот
Хедшот
если бы.
скорее легшот и эссшот
Думаешь добивать не будут? Хп у людей мало осталось
не в ту голову шот, я имею ввиду =(
я поняла) Но думаю для некоторых эти события стали именно хедшотом, а некоторые держатся из последних сил (хп)
Делаю миньет за 10$
А нет, ещё рано
Давай за 5.
Всех переиграл
Маленькая победоносная война, блядь
Потерь нет
Чем дальше - тем сложнее и печальнее
Я считаю это победа
А ещё прорыв и рывок
Европа и Америка предупреждала российскую власть на счет этого. Не верили - получили, завтра доллар будет под 150, а то и больше
Визы отменили только для посещения стран? Рабочая виза не ограничивается?
Чехия, Латвия, Польша, Литва точно ограничивает все виды виз, кроме беженцев.
Про других хз/
Визы отменили только для посещения стран? Рабочая виза не ограничивается?
много ходов очка
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.
Страну требуют привлечь за «искажение понятия геноцида».
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
В 2022 году исполнилось семь лет со дня убийства политика.
Частично или полностью.
По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.