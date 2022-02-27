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Roman Persianinov

Все потери России из-за войны с Украиной — в одном материале. От виз и SWIFT до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

30 30 комментариев
2415 просмотров

С начала ввода российских войск на Украину по всему миру проходят антивоенные протесты, а западные страны вводят множество жёстких санкций против российской экономики или представителей власти. Но этим «наказание» за агрессию не ограничиваются — с начала конфликта жители страны лишилась множества развлекательных мероприятий, технологических функций частных компаний или возможностей путешествовать.

Развлечения и спорт

  • Все соперники сборной России по футболу отказались от участия в стыковых матч за право выхода на Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. Сначала это сделала Польша, а затем — Швеция и Чехия.
  • УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Также организация запретила проводить в России домашние матчи в европейских турнирах под своей эгидой — это касается и клубов, и сборных.
  • «Формула-1» отменила этап чемпионата мира по автогонкам в Сочи.
  • Баскетбольная Евролига решила, что российские клубы ЦСКА, «Зенит» и УНИКС не смогут проводить домашние матчи на российской территории.
  • Москва лишилась чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который был запланирован на август-сентябрь, и Всемирной шахматной олимпиады (26 июля — 8 августа).
  • Немецкий футбольный клуб «Шальке» отказался от использования на форме логотипа «Газпрома», спонсора команды.
  • Международный союз биатлонистов решил, что биатлонисты сборных России и Белоруссии смогут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU только как нейтральные спортсмены. После этого Союз Биатлонистов России заявил об отказе от участия в дальнейших этапах Кубка мира.
  • Организаторы «Евровидения» исключили Россию из числа участников конкурса в 2022 году. Затем ВГТРК, Первый канал и «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза, в связи с чем Россия не сможет участвовать в конкурсе и в будущем. Пока не найдётся новый вещатель.

Технологические санкции, включая приложения

  • Банковские карты ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка и Промсвязьбанка не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay, под риском также работа Samsung Pay. Клиенты этих банков также не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и использовать их для покупок в онлайн-магазинах, зарегистрированных в США и других поддерживающих санкции странах. Подробнее об ограничениях в материале vc.ru.
  • Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции. Подробнее о технологии можно прочитать здесь.
  • Проект UAV Forecast, который показывает безопасные зоны для полётов дронов, и издатель графических программ Insydium ограничили доступ к своим приложениям для пользователей из России.
Технологии
Софья Сажнева
Какие технологические санкции ввели против России из-за вторжения на Украину — и какие грозят ещё Статьи редакции

Чем оборачивается война: затронуты космос и авиация, часть банков без Apple Pay и Google Pay, сервисы перестают работать с россиянами. Может стать хуже — от ограничения поставок микросхем до отключения от SWIFT.

Reuters

Путешествия

  • Власти Чехии, Латвии и Литвы приостановили выдачу виз россиянам, 25 февраля к инициативе присоединилась Япония.
  • 24 февраля было фактически закрыто воздушное пространство Украины и Молдавии, частично — России и Белоруссии (у границ с Украиной).
  • Уже 22 европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний: Ирландия, Австрия, Дания, Бельгия, Исландия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Польша, Чехия, Болгария, Германия, Швеция, Италия, Нидерланды, Франция, Норвегия, Испания, Северная Македония. Великобритания запретила полёты «Аэрофлоту», а также российским частным самолетам. Это значит, что российским авиаперевозчикам придется менять привычные маршруты полётов, что отразится на ценах и доступности маршрутов. К бойкоту также присоединилась Канада.

Этот список будет обновляться.

#войнасукраиной #политика #путешествия #технологии #евровидение

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30 комментариев
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кнут есть, хорошо бы еще пряник: пообещать прощение и убежище тем кто столкнет деда с лестницы

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14
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feosha

Обещаю

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9
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feosha

Заодно и Кадырова отправить в вальгалу

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5
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Mineroot

Дадим гражданство, Героя Украины, и памятник при жизни.

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1
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Внезапный цвет

Заебумбыч. Вот это победа нахой

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6
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A Z

Видимо победа над собственным народом. Хедшот

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6
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Гражданин кантона Ури

Хедшот
 если бы.
скорее легшот и эссшот

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1
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A Z

Думаешь добивать не будут? Хп у людей мало осталось

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Гражданин кантона Ури

не в ту голову шот, я имею ввиду =(

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1
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A Z

я поняла) Но думаю для некоторых эти события стали именно хедшотом, а некоторые держатся из последних сил (хп)

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1
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ibor.vni

Делаю миньет за 10$

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5
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ibor.vni

А нет, ещё рано

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6
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Чужой мангал

делай как инвестицию

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5
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Unknown Unknown

Давай за 5.

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2
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Чужой мангал

не соглашайся

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2
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Уважаемый нос

Привет

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Алина Дузован

Всех переиграл

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Oldfag TV

Маленькая победоносная война, блядь

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4
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Dima M

Потерь нет

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3
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Hooligan

Чем дальше - тем сложнее и печальнее

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1
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Чужой мангал

ведь и правда до всей этой хуйни, насчет крыма можно было бы поупираться

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Зимний Никита

Я считаю это победа

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T и J

А ещё прорыв и рывок

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Ростислав Вакуленко

Европа и Америка предупреждала российскую власть на счет этого. Не верили - получили, завтра доллар будет под 150, а то и больше

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Roman

Визы отменили только для посещения стран? Рабочая виза не ограничивается?

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Лысина Арика

Чехия, Латвия, Польша, Литва точно ограничивает все виды виз, кроме беженцев.

Про других хз/

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Roman

Визы отменили только для посещения стран? Рабочая виза не ограничивается?

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0
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Генеральный Влад

9 мая охуенный парад будет видимо

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Гражданин кантона Ури

много ходов очка

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Dan

@Екатерина Кузнецова беги. Сейчас

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Dan

@Екатерина Кузнецова беги. Сейчас

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