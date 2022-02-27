Что будет, если банк отключат от SWIFT: разбор угроз для клиентов из России Статьи редакции
Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся.
Европейская комиссия, Канада и Великобритания договорились отключить от SWIFT несколько российских банков, рассказали 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, правительство Германии и Белый дом.
Речь идёт о банках, против которых уже ввели санкции. Еврокомиссия не назвала конкретные организации. Среди банков, попавших под ограничения разной тяжести — «Открытие», «Промсвязьбанк» (ПСБ), ВТБ, «Новикомбанк» и «Совкомбанк» и другие. При необходимости от системы отключат и другие банки. Так ЕС хочет заблокировать российский экспорт и импорт.
Что именно изменится после отключения от SWIFT и повлияет ли это на внутренние переводы — в разборе.
Мессенджер для банков
SWIFT — это частная структура, которую создали в 1973 году. Она базируется в Бельгии. Сейчас это независимый частный кооператив, принадлежащий 3,5 тысячам его участников. В него входят 11 тысяч организаций.
BBC сравнивает SWIFT с мессенджером: через него финансовые учреждения обмениваются платежными поручениями, подтверждениями сделок и другими финансовыми документами. То есть это не платежная система: она не переводит и не хранит деньги.
В некоторых странах, в том числе в России, есть свои аналоги — собственная система внутренних коммуникаций между банками. Но SWIFT — универсальный: к нему подключены банки по всему миру, а собственные системы связывают в основном финансовые учреждения внутри одной страны.
Что изменится для переводов по России
Почти ничего. На большинство услуг, банковских сервисов, а также на операции по картам внутри России отключение от SWIFT никак не повлияет. В России клиенты банков рассчитываются между собой в рублях, поэтому для проведения операции банку не нужно будет отправлять поручение об операции в банки-корреспонденты за границей.
Кроме того, российский ЦБ создал собственный аналог в 2014 году, когда из-за присоединения Крыма западные страны впервые начали обсуждать отключение России от SWIFT. Разработка ЦБ называется Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — она позволит банкам под санкциями проводить платежи внутри страны.
Сейчас в СПФС 331 участник. В основном это российские финансовые учреждения, но есть и иностранные организации: все белорусские банки, четыре из Киргизии, по два банка из Армении и Казахстана, по одному — из Таджикистана и Кубы.
Отключение от SWIFT затрагивает только межбанковские переводы — онлайн-оплата, платежные терминалы и эквайринг будут доступны, объяснял РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.
Однако из-за других санкций, введенных США, карты попавших под полную блокировку банков уже не получится использовать за рубежом, а также в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, терминалы ВТБ в магазинах и метро перестали принимать оплату по Apple Pay.
Что изменится для переводов за рубеж
Фактически международные операции через SWIFT и для физических лиц, и для юридических будут невозможны, но у банков есть альтернативные способы.
Вместо SWIFT банки могут использовать электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи (единая международная система телеграфной связи), бумажные платежные поручения, а также факс и телефонные звонки.
Однако это значительно повысит стоимость и замедлит международные расчёты: платеж может проходить неделю или больше, говорит Волошин. Другой источник издания в банке назвал сроки от двух до 10 дней.
Сильнее всего замедление расчетов с поставщиками и покупателями повлияет на компании малого и среднего бизнеса, которые работают на экспорт, объяснял старший вице-президент ICDC Pacific Co Константин Воробьёв. По его словам, в отличие от крупных компаний, у них часто нет финансовой подушки безопасности, поэтому они очень уязвимы к нарушению сроков оплаты.
В результате отключение от SWIFT может нарушить цепочки поставок, повысить цены на импорт и привести к временному дефициту некоторых товаров, считает Воробьёв.
Банки могут договориться друг с другом напрямую
Ещё одна альтернатива для банков — обмен сообщениями по корреспондентским счетам на основе двустороннего соглашения банков. То есть банки могут договориться напрямую независимо от участия в SWIFT.
Но самые строгие санкции, введённые США, полностью запретили американским финансовым учреждениям и любым другим контрагентам работать с «Открытием», ПСБ, ВТБ, «Новикомбанком» и «Совкомбанком».
Прежде чем начнется новая волна паники, стоит отметить, что Visa и Mastercard для небольших личных платежей никак не зависят от Swift. Картами можно будет пользоваться как обычно.
Страдать будет бизнес в основном.
Фух, ну слава богу, ведь «страдания бизнеса» никак не отражаются на ценах и в общем на экономике!
Страдать будут в итоге конечные пользователи
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…
Страну требуют привлечь за «искажение понятия геноцида».
По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.
Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.
Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…