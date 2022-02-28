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Как улететь из России или вернуться в страну — одной картинкой Статьи редакции

27 февраля все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолётов в своём воздушном пространстве, так же сделали и некоторые другие государства. Россия ввела ответные ограничения.

«Авиасейлс» собрал в своём телеграм-канале варианты, как сейчас можно попасть в Россию или выехать из страны.

#войнасукраиной #санкции

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Кузькин отец

не на чем скоро будет летать
https://rossaprimavera.ru/news/ab3294f7

Авиакомпании РФ из-за введенных санкций ЕС лишатся самолетов, находящихся в лизинге, 28 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Если весь авиапарк самолетов, находящихся в лизинге, отзовут владельцы, то российским авиакомпания не на чем будет перевозить пассажиров даже только по территории России.

После экстренного совещания с авиаперевозчиками, на котором присутствовали министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько, стало понятно, что государство в данной ситуации может помочь только компании «Аэрофлот». Остальным авиакомпаниям было рекомендовано не возвращать самолеты, пытаясь их выкупить или просто разорвать отношения с лизингодателями.

Но при этом авиакомпании столкнутся с отсутствием запчастей. По мнению специалистов, если половину оставленных самолетов можно будет разобрать, то этих запчастей хватит только на полгода.

Полная же замена импортных самолетов на российские МС-21 и SSJ займет пять-семь лет.

Самолеты российских авиакомпаний из-за санкций…
Авиакомпании РФ из-за введенных санкций ЕС лишатся самолетов, находящихся в лизинге, 28 февраля…
rossaprimavera.ru
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6
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Ядерный мангал

или просто разорвать отношения с лизингодателями
 Минтранс призывает буквально красть чужие самолёты, я правильно понял?

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2
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Iwan Gesse

так зачем российскими компаниями летать

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0
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Eduard Novikov

Только так

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4
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MedievalRain

А Казахстан и Киргизия?

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1
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Temir

Где казахстан?

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Иван Шушленов

Короче через жопу мира

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Роман Олегович

В Казахстан ещё можно выехать на личном автомобиле?

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