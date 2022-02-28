Как улететь из России или вернуться в страну — одной картинкой Статьи редакции
27 февраля все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолётов в своём воздушном пространстве, так же сделали и некоторые другие государства. Россия ввела ответные ограничения.
«Авиасейлс» собрал в своём телеграм-канале варианты, как сейчас можно попасть в Россию или выехать из страны.
не на чем скоро будет летать
https://rossaprimavera.ru/news/ab3294f7
Авиакомпании РФ из-за введенных санкций ЕС лишатся самолетов, находящихся в лизинге, 28 февраля сообщает «Коммерсантъ».
Если весь авиапарк самолетов, находящихся в лизинге, отзовут владельцы, то российским авиакомпания не на чем будет перевозить пассажиров даже только по территории России.
После экстренного совещания с авиаперевозчиками, на котором присутствовали министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько, стало понятно, что государство в данной ситуации может помочь только компании «Аэрофлот». Остальным авиакомпаниям было рекомендовано не возвращать самолеты, пытаясь их выкупить или просто разорвать отношения с лизингодателями.
Но при этом авиакомпании столкнутся с отсутствием запчастей. По мнению специалистов, если половину оставленных самолетов можно будет разобрать, то этих запчастей хватит только на полгода.
Полная же замена импортных самолетов на российские МС-21 и SSJ займет пять-семь лет.
так зачем российскими компаниями летать
Только так
А Казахстан и Киргизия?
Где казахстан?
Короче через жопу мира
В Казахстан ещё можно выехать на личном автомобиле?
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