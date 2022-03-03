Что такое военное положение и могут ли вас мобилизовать?

Есть ли разница в возможных режимах с точки зрения закона и как это влияет на права граждан.

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Призывной пункт в Донецке. Фото РИА «Новости»

2 марта советник президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что обе палаты российского парламента должны собраться на внеочередное заседание. По словам Подоляка, оно должно состояться 4 марта и, вероятно, парламент будет обсуждать введение военного положения.

Михайло Подоляк @Podolyak_M Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ. Четвёртого марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ

Михайло Подоляк @Podolyak_M З тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, об’ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями. По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити… С тотальным запретом на митинги, отключением любой связи с внешним миром, объёмными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить

Вслед за советником тему военного положения подхватили сначала украинские, а потом и российские СМИ. Информация об этом появилась на сайтах «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды», региональных изданий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг существование подобных планов и назвал их «газетной уткой». Заседание Совета Федерации действительно назначено на 4 марта, на сайте Государственной Думы пока объявления о внеочередном заседании нет.

Пользователи соцсетей начали гадать, какие последствия может за собой повлечь введение военного положения, причём их предположения иногда противоречили друг другу. TJ разобрался, что подразумевает собой режим военного положения, и какие законы регулируют его введение и отмену.

Когда могут вводить военное положение

Конституция России предусматривает два основания для введения военного положения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. Агрессией специальный закон признаёт «применение вооружённой силы иностранным государством против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности России».

Кроме того, актами агрессии закон называет:

вторжение или нападение вооружённых сил иностранного государства;

бомбардировку вооружёнными силами иностранного государства;



блокаду портов или берегов;



нападение вооружённых сил иностранного государства на ВС РФ независимо от места их дислокации;

засылка иностранным государством вооружённых банд или наёмников.



Для введения военного положения пока формально нет ни одного из этих поводов. Однако с учётом того, как российские власти трактуют и применяют закон, вполне может оказаться, что участие добровольцев из ЕС в боевых столкновениях на Украине расценят как засылку наёмников, а само сопротивление украинской армии – как нападение на ВС РФ.

Кто может ввести военное положение

Военное положение в России может ввести своим указом только президент.

Конституция и специальный закон о военном положении говорят, что такой указ «незамедлительно» должен быть опубликован, обнародован по радио и телеканалам, передан в Совет Федерации для утверждения. Президент также обязан уведомить ООН и Совет Европы о вводимых ограничениях прав и свобод граждан.

Совет Федерации должен утвердить указ в течение 48 часов, в противном случае он прекращает своё действие со следующего дня. Участия Госдумы в этом процессе не предусмотрено.

Указ президента должен содержать обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения, дату и время, с которых оно начинает действовать, а также границы территории, на которой вводится военное положение. Его могут объявить как по всей стране, так и в отдельных регионах.

Введение военного положения не означает состояния войны

С точки зрения российских законов война и военное положение – разные понятия. Состояние войны объявляется федеральным законом и только в случае вооружённого нападения на страну. «Военное время» начинается с принятия такого закона (для этого его должны последовательно принять обе палаты парламента и подписать президент) и заканчивается фактическим окончанием боевых действий.

Что подразумевает режим военного положения

В зависимости от конкретной ситуации, закон о военном положении разрешает властям предпринять разнообразные меры. Их перечень довольно большой, по указу президента чиновники могут:

усиливать охрану общественного порядка и охраны военных, важных государственных и специальных объектов;

запрещать или ограничивать выезда граждан за пределы России;

изолировать граждан иностранного государства, воюющего с Россией;

вводить военную цензуру за отправлениями и сообщениями, контроль телефонных переговоров;

использовать средства массовой информации, типографии, вычислительные центры для нужд обороны;

запрещать работу частных радиостанций;

ограничивать оборот лекарственных средств и спиртных напитков;

запрещать продажи оружия и боеприпасов и изымать их у граждан;

задерживать граждан и транспортные средства не более чем на 30 суток;

устраивать личный досмотр граждан, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств;

вводить комендантский час (запрещать нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах в определённое время суток);

ограничивать движение транспортных средств и досматривать их;

запрещать проведение собраний, митингов, забастовок;

запрещать или ограничивать выбор места жительства;

изымать необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с выплатой его стоимости;

привлекать граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных систем жизнеобеспечения, к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями;

приостановить деятельность политических партий и общественных объединений;

ввести особый режим въезда на территорию, на которой введено военное положение, и ограничение передвижения по ней;

временно отселить жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

эвакуировать объекты хозяйственного, социального и культурного назначения;

прекращать деятельность в России иностранных и международных организаций.

Кроме того, даже на территории, на которой военное положение не введено, власти могут временно ограничить финансовую деятельность, оборот имущества, перемещение товаров, распространение информации. Также закон разрешает временно изменить форму собственности организаций и режим трудовой деятельности.

Что режим военного положения не подразумевает

Даже в условиях военного времени не вводится смертная казнь, сохраняется право на охрану достоинства личности, неприкосновенность частной жизни.

Сохраняется право на судебную защиту. Дела рассматривают те же суды, что и в мирное время, создание различного рода чрезвычайных судов запрещено. Несмотря на тяготы военного положения, у обвиняемых сохраняется право на адвоката и суд присяжных.

Вопреки распространённому мнению, введение военного положения ещё не означает всеобщей обязательной мобилизации, хотя это одна из возможных мер.

Также закон не предусматривает повышенной ответственности за правонарушения, совершённые в период военного положения, так называемой ответственности «по законам военного времени».

Что обязаны делать граждане при введении режима военного положения

В период действия режима ВП граждане обязаны выполнять требования органов власти и оказывать им содействие. В число этих обязанностей входит:

являться по вызову в органы власти, военного управления и военные комиссариаты;

участвовать в выполнении работ для нужд обороны;



предоставлять необходимое для нужд обороны имущество.



Отмена военного положения

Военное положение отменяется также указом президента, или прекращается по истечении 48 часов, если Совет Федерации не утвердил введение такого режима.

Кого могут призвать на военные сборы

18 февраля Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов, однако такой указ издаётся ежегодно, сам по себе он ещё ничего не говорит о введении чрезвычайных мер. Военные сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Это их единственная цель — законом не предусмотрено, что вместо подготовки к службе граждан могут задействовать в боевых действиях.

Для прохождения сборов могут призвать только тех, кто находится в запасе. Это автоматически означает, что на них не могут вызвать граждан младше 27 лет, не зачисленных в запас. Есть и верхний потолок возраста, он зависит от разрядности находящегося в запасе:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы могут быть призваны до достижения ими возраста 50 лет;

младшие офицеры — 60 лет;

старшие офицеры — 65 лет;

высшие офицеры — 70 лет.

Для женщин, находящихся в запасе, установлен предельный возраст призыва на сборы 45 лет, имеющих воинское звание офицеров — 50 лет.

Гражданам, отобранным для прохождения учебных сборов, должны вручить повестки не позднее чем за 10 дней до их начала. Неявка по повестке на сборы влечёт за собой только административную ответственность, уголовного наказания за это не предусмотрено. Штраф по этой статье составляет от 500 до 3 тысяч рублей.

Кого и как могут мобилизовать

Мобилизация может быть объявлена в России в соответствии со специальным законом. Под этим термином понимается комплекс мероприятий по переводу организаций — на работу в условиях военного времени, а Вооружённых Сил — на организацию и состав военного времени. Мобилизация это не только военная служба, но и любая гражданская работа, которая выполняется в интересах обороны. Она может быть общей или частичной.

Мобилизацию по закону может объявить только президент, у него для этого есть три основания: в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии, или возникновения вооружённых конфликтов, направленных против РФ. Если президент принял такое решение, он должен незамедлительно сообщить об этом Совету Федерации и Госдуме.

При объявлении мобилизации организации обязаны перевести производства на работу в условиях военного времени, организовать оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части. Отказаться от заключения мобилизационных контрактов организации не могут.

У граждан во время мобилизации появляется ряд дополнительных обязанностей. Они должны:

являться по вызову военных комиссариатов для определения своего предназначения;

выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях;



предоставлять для нужд обороны принадлежащие им здания, транспорт и другое имущество.

Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования.

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе. Не мобилизуют граждан младше 27, не зачисленных в запас.

При объявлении мобилизации те граждане, которые подлежат призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях. С момента вручения повестки им запрещён выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

В законе перечислены категории, которые не призывают на военную службу по мобилизации: граждане, имеющие отсрочку, забронированные органами власти для работы на предприятиях, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Также на военную службу не мобилизуют тех, кто уже не числится в запасе по достижению предельного возраста.