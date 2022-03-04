«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции
Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.
24 февраля, в день начала военных действий, Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о военных действиях только по «официальным российским источникам». За несоблюдение правила регулятор пригрозил ответственностью «за публикацию ложной информации» — штрафом до пяти миллионов рублей или блокировкой.
Ряд российских медиа, которые называли «спецоперацию» «войной с Украиной» и освещали события, ссылаясь не только на российские, но и на украинские СМИ и телеграм-каналы, столкнулись с блокировками. За семь дней боевых действий Роскомнадзор ограничил доступ к более чем десяти изданиям. После этого несколько из них закрылись, а некоторые журналисты уехали из России.
TJ собрал все СМИ, которые прекратили работу из-за новых ограничений во время боевых действий на Украине.
- 28 февраля Роскомнадзор заблокировал The New Times, сайты телеканала «Настоящее время» и издания «Крым. Реалии» — два последних признаны «иностранными агентами». Кроме того, по требованию Генпрокуратуры в реестр запрещённых ресурсов внесли несколько украинских СМИ: «Гордон», «Корреспондент», «Интерфакс-Украина» и «Украинская правда».
- Причина во всех случаях одна — нарушение статьи 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нём описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
- 28 февраля студенческое издание DOXA выпустило материал, в котором содержится «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». В гайде, посвящённом «мифам о войне», редакция рассказывает, как, по её мнению, нужно «разговаривать о войне с теми, кто её оправдывает». Роскомнадзор потребовал заблокировать материал, а позже ограничил доступ к сайту издания. Редакция DOXA отметила, что это незаконно, поскольку с момента получения уведомления от регулятора прошло меньше суток.
- 1 марта в России стал недоступен сайт сибирского издания «Тайга.Инфо». Роскомнадзор выдвинул претензии к прямому эфиру, посвящённому действиям на Украине. Что именно регулятор посчитал нарушением закона, не уточняется. «Тайга.Инфо» работала в России с 2004 года.
- 1 марта по требованию Генпрокуратуры начали блокировать сайт «Эха Москвы». Причиной назвали «фейки» о «спецоперации» России на Украине и призывы к экстремистским действиям. В тот же день радиостанцию отключили от эфира, а 3 марта совет директоров «Эха» решил ликвидировать радио и сайт издания. Редакция сообщила, что продолжит работу на ютуб-канале и в соцсетях радиостанции. При этом 4 марта, в связи с ликвидацией, «Эхо» удалило все корпоративные аккаунты соцсетей и отключило сайт.
- 3 марта работу приостановил телеканал «Дождь». Этому предшествовала блокировка сайта: Генпрокуратура потребовала ограничить к нему доступ из-за «фейков» о российской армии и призывов к экстремистским действиям. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и несколько сотрудников из-за угроз уехали из России.
- 4 марта Роскомнадзор устроил «ночь блокировок». Регулятор ограничил доступ сразу к шести СМИ: «Би-би-си», Deutsche Welle, признанным иноагентами «Медузе», «Радио Свобода» и «Голосу Америки», а также сайту томского агентства новостей ТВ2. Причина везде одна — нарушение статьи 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- После попадания в реестр Роскомнадзора главред ТВ2 заявил о приостановке деятельности агентства.
- 4 марта московское издание The Village закрыло офис в России. Редакция начала работать из Варшавы. За два дня до этого, 2 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт издания. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.
- 4 марта о закрытии объявило издание Znak.com. Редакция объяснила решение «большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России». Издание работало с 2012 года. Редакция специализировалась на местных новостях Урала и освещало федеральные события.
4 марта Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла законопроект «о фейках» про российские вооружённые силы, антивоенных призывах и поддержке санкций в отношении России. Он предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей и до 15 лет колонии. Закон ещё не в ступил в силу: для этого нужно одобрение Совета Федерации и подпись президента.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Меня взбесил твой комментарий, поскольку «несмотря» пишется вместе
Ну все, вводим пункт правил сообщества о дерзости
Вместе с чем?
Живём пока можем ✊
«Дождь» прошёл
каламбуры от божественной Яны.
Дождь прошёл, началась засуха
Бля, а где теперь кремлеботам то срать? Работы людей лишают, ужас
Но, если заблокирует тж, то где выйдет статья об этом? Добавьте сейчас в эту.
На DTF ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А через пару недель на vc
ну по факту трансляция дождя (повторы выпусков) все еще идут, хоть и закончилось это лебединым озером.
и эхо в ютубчике сейчас 70к зрителей в прямом эфире.
Ушла эпоха
эхо теперь точно всё:
В связи с ликвидацией «Эха Москвы», мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт.
Твит здесь ещё отображается, но сам Твиттер «эха» уже удалён, как и ютуб-канал.
Роскомнадзор заблокировал 10 заповедей
Снаружи (Германия) не открываются сайты банков: Сбербанка, Банк Санкт-Петербурга, Газпромбанка, ВТБ.
Альфа и Тинькофф пока работают.
Не понимаю почему бы дождю не вести телеграм канал с новостями?
😢
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.