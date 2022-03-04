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Яна Ломакина

«Дождь» прошёл: список российских CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала войны на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

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24 февраля, в день начала войны, Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о военных действиях только по «официальным российским источникам». За несоблюдение правила регулятор пригрозил ответственностью «за публикацию ложной информации» — штрафом до пяти миллионов рублей или блокировкой.

Ряд российских медиа, которые называли «спецоперацию» войной и освещали события, ссылаясь не только на российские, но и на украинские СМИ и телеграм-каналы, столкнулись с блокировками. За семь дней боевых действий Роскомнадзор ограничил доступ к более чем десяти изданиям. После этого несколько из них закрылись, а некоторые журналисты уехали из России.

TJ собрал все СМИ, которые прекратили работу из-за новых ограничений во время войны с Украиной.

  • 28 февраля Роскомнадзор заблокировал The New Times, сайты телеканала «Настоящее время» и издания «Крым. Реалии» — два последних признаны «иностранными агентами». Кроме того, по требованию Генпрокуратуры в реестр запрещённых ресурсов внесли несколько украинских СМИ: «Гордон», «Корреспондент», «Интерфакс-Украина» и «Украинская правда».
  • Причина во всех случаях одна — нарушение статьи 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нём описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
  • 28 февраля студенческое издание DOXA выпустило материал, в котором содержится «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». В гайде, посвящённом «мифам о войне», редакция рассказывает, как, по её мнению, нужно «разговаривать о войне с теми, кто её оправдывает». Роскомнадзор потребовал заблокировать материал, а позже ограничил доступ к сайту издания. Редакция DOXA отметила, что это незаконно, поскольку с момента получения уведомления от регулятора прошло меньше суток.
Иллюстрация DOXA
  • 1 марта в России стал недоступен сайт сибирского издания «Тайга.Инфо». Роскомнадзор выдвинул претензии к прямому эфиру, посвящённому войне с Украиной. Что именно регулятор посчитал нарушением закона, не уточняется. «Тайга.Инфо» работала в России с 2004 года.
  • 1 марта по требованию Генпрокуратуры начали блокировать сайт «Эха Москвы». Причиной назвали «фейки» о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. В тот же день радиостанцию отключили от эфира, а 3 марта совет директоров «Эха» решил ликвидировать радио и сайт издания. Редакция сообщила, что продолжит работу на ютуб-канале и в соцсетях радиостанции. При этом 4 марта, в связи с ликвидацией, «Эхо» удалило все корпоративные аккаунты соцсетей и отключило сайт.

«Эхо Москвы» — одно из старейших СМИ России. Радиостанция вышла в эфир в августе 1990 года. До 2022 года её отключили лишь один раз — во время Августовского путча 1991 года.

  • 3 марта работу приостановил телеканал «Дождь». Этому предшествовала блокировка сайта: Генпрокуратура потребовала ограничить к нему доступ из-за «фейков» о войне и призывов к экстремистским действиям. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и несколько сотрудников из-за угроз уехали из России.

«Дождь» начал работу в 2010 году. Среди освещаемых тем — протестные движения, коррупция, преследования политиков и общественных деятелей. В 2014 году канал прекратил вещание на телевидении и ушёл в интернет. В августе 2021 года Минюст включил «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.

Основатель и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева объявила о приостановке работы телеканала 
Сотрудники телеканала, которые не смогли быть в студии «Дождя» во время последнего новостного эфира
В конце последнего эфира канал показал фрагмент балета «Лебединое озеро»
  • 4 марта Роскомнадзор устроил «ночь блокировок». Регулятор ограничил доступ сразу к шести СМИ: «Би-би-си», Deutsche Welle, признанным иноагентами «Медузе», «Радио Свобода» и «Голосу Америки», а также сайту томского агентства новостей ТВ2. Причина везде одна — нарушение статьи 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
  • После попадания в реестр Роскомнадзора главред ТВ2 заявил о приостановке деятельности агентства.

Ну что ж. ТВ2 тоже заблокировали. Вечером пришло второе предупреждение, ночью рубанули. Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно.

главный редактор ТВ2
  • 4 марта московское издание The Village закрыло офис в России. Редакция начала работать из Варшавы. За два дня до этого, 2 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт издания. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.
  • 4 марта о закрытии объявило издание Znak.com. Редакция объяснила решение «большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России». Издание работало с 2012 года. Редакция специализировалась на местных новостях Урала и освещало федеральные события.

4 марта Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла законопроект «о фейках» про российские вооружённые силы, антивоенных призывах и поддержке санкций в отношении России. Он предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей и до 15 лет колонии. Закон ещё не в ступил в силу: для этого нужно одобрение Совета Федерации и подпись президента.

#сми #блокировки #роскомнадзор #войнасукраиной

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Философский историк
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Киевский Филипп

Что с нами то, Яна?

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Философский историк

С нами Яна

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Философский историк

С нами Артём, с нами Сергей,
Он отличный парень не смотря на то, что гей.

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Сергей Звезда

Меня взбесил твой комментарий, поскольку «несмотря» пишется вместе

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8
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Философский историк

Здравствуйте, Сергей. Пожалуйста, отправьте репорт об опечатке через Ctrl+Enter. Спасибо!

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Сергей Звезда

Ну все, вводим пункт правил сообщества о дерзости

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Саша Кораблёв

Вместе с чем?

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Мобильный крюк

не смотря на то?!!

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Философский историк

из песни слов не выкинешь

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Худой Даниль

КТО ТАКАЯ ЭЛИС?!

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Северный паркур

Душнила которая не курит и не пьет

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Достаточный микрофон

Мы - ТЖяне, с нами - Яна

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Яна Ломакина

Живём пока можем ✊

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Худой Даниль

Я думаю, тж на планёрке решили вести этот бой до конца. Вдруг до прекрасной России будущего дотерпят

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Киевский Филипп

Земля пухом

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Пароход из листа тетрадного

«Дождь» прошёл
 каламбуры от божественной Яны.

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Свойственный ящик

Образцовая драматическая поэтика в исполнении Яны

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Eva Dark

Дождь прошёл, началась засуха

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Невинный татарин

был застой, щас засуха.

Следующая эпоха будет зваться ливнем

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Мобильный крюк

Après nous le déluge (V. poutine)

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Невинный татарин

Guerre aux châteaux, paix aux chaumières!

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Имя Фамилия

Но, если заблокирует тж, то где выйдет статья об этом? Добавьте сейчас в эту.

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Raskol

На DTF ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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mzfk69

А через пару недель на vc

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Мобильный крюк

если заблокирует тж, то где выйдет статья об этом?
 New York Times
Washington Post
Chicago Tribune
Toronto Star

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Bkmz Иванов

Роскомнадзор заблокировал 10 заповедей

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Невинный татарин

Zнак и Vиллидж закрыты, как так?

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Andre Err

ну по факту трансляция дождя (повторы выпусков) все еще идут, хоть и закончилось это лебединым озером.

и эхо в ютубчике сейчас 70к зрителей в прямом эфире.

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Andre Err

эхо теперь точно всё:

В связи с ликвидацией «Эха Москвы», мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт.

Эхо Москвы @EchoMskRu
❗В связи с ликвидацией «Эха Москвы», мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт.
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Andre Err

Ушла эпоха

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Andre Err
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Денис Обрезков

Снаружи (Германия) не открываются сайты банков: Сбербанка, Банк Санкт-Петербурга, Газпромбанка, ВТБ.
Альфа и Тинькофф пока работают.

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Владимир Керенский

Не понимаю почему бы дождю не вести телеграм канал с новостями?

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Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

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