«Дождь» прошёл: список российских CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала войны на Украине Статьи редакции
Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.
24 февраля, в день начала войны, Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о военных действиях только по «официальным российским источникам». За несоблюдение правила регулятор пригрозил ответственностью «за публикацию ложной информации» — штрафом до пяти миллионов рублей или блокировкой.
Ряд российских медиа, которые называли «спецоперацию» войной и освещали события, ссылаясь не только на российские, но и на украинские СМИ и телеграм-каналы, столкнулись с блокировками. За семь дней боевых действий Роскомнадзор ограничил доступ к более чем десяти изданиям. После этого несколько из них закрылись, а некоторые журналисты уехали из России.
TJ собрал все СМИ, которые прекратили работу из-за новых ограничений во время войны с Украиной.
- 28 февраля Роскомнадзор заблокировал The New Times, сайты телеканала «Настоящее время» и издания «Крым. Реалии» — два последних признаны «иностранными агентами». Кроме того, по требованию Генпрокуратуры в реестр запрещённых ресурсов внесли несколько украинских СМИ: «Гордон», «Корреспондент», «Интерфакс-Украина» и «Украинская правда».
- Причина во всех случаях одна — нарушение статьи 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нём описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
- 28 февраля студенческое издание DOXA выпустило материал, в котором содержится «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». В гайде, посвящённом «мифам о войне», редакция рассказывает, как, по её мнению, нужно «разговаривать о войне с теми, кто её оправдывает». Роскомнадзор потребовал заблокировать материал, а позже ограничил доступ к сайту издания. Редакция DOXA отметила, что это незаконно, поскольку с момента получения уведомления от регулятора прошло меньше суток.
- 1 марта в России стал недоступен сайт сибирского издания «Тайга.Инфо». Роскомнадзор выдвинул претензии к прямому эфиру, посвящённому войне с Украиной. Что именно регулятор посчитал нарушением закона, не уточняется. «Тайга.Инфо» работала в России с 2004 года.
- 1 марта по требованию Генпрокуратуры начали блокировать сайт «Эха Москвы». Причиной назвали «фейки» о войне России с Украиной и призывы к экстремистским действиям. В тот же день радиостанцию отключили от эфира, а 3 марта совет директоров «Эха» решил ликвидировать радио и сайт издания. Редакция сообщила, что продолжит работу на ютуб-канале и в соцсетях радиостанции. При этом 4 марта, в связи с ликвидацией, «Эхо» удалило все корпоративные аккаунты соцсетей и отключило сайт.
- 3 марта работу приостановил телеканал «Дождь». Этому предшествовала блокировка сайта: Генпрокуратура потребовала ограничить к нему доступ из-за «фейков» о войне и призывов к экстремистским действиям. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и несколько сотрудников из-за угроз уехали из России.
- 4 марта Роскомнадзор устроил «ночь блокировок». Регулятор ограничил доступ сразу к шести СМИ: «Би-би-си», Deutsche Welle, признанным иноагентами «Медузе», «Радио Свобода» и «Голосу Америки», а также сайту томского агентства новостей ТВ2. Причина везде одна — нарушение статьи 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- После попадания в реестр Роскомнадзора главред ТВ2 заявил о приостановке деятельности агентства.
- 4 марта московское издание The Village закрыло офис в России. Редакция начала работать из Варшавы. За два дня до этого, 2 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт издания. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.
- 4 марта о закрытии объявило издание Znak.com. Редакция объяснила решение «большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России». Издание работало с 2012 года. Редакция специализировалась на местных новостях Урала и освещало федеральные события.
4 марта Госдума сразу во втором и третьем чтении единогласно приняла законопроект «о фейках» про российские вооружённые силы, антивоенных призывах и поддержке санкций в отношении России. Он предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей и до 15 лет колонии. Закон ещё не в ступил в силу: для этого нужно одобрение Совета Федерации и подпись президента.
Меня взбесил твой комментарий, поскольку «несмотря» пишется вместе
Ну все, вводим пункт правил сообщества о дерзости
Вместе с чем?
Живём пока можем ✊
«Дождь» прошёл
каламбуры от божественной Яны.
Дождь прошёл, началась засуха
Но, если заблокирует тж, то где выйдет статья об этом? Добавьте сейчас в эту.
На DTF ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А через пару недель на vc
Роскомнадзор заблокировал 10 заповедей
ну по факту трансляция дождя (повторы выпусков) все еще идут, хоть и закончилось это лебединым озером.
и эхо в ютубчике сейчас 70к зрителей в прямом эфире.
эхо теперь точно всё:
В связи с ликвидацией «Эха Москвы», мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт.
Ушла эпоха
Снаружи (Германия) не открываются сайты банков: Сбербанка, Банк Санкт-Петербурга, Газпромбанка, ВТБ.
Альфа и Тинькофф пока работают.
Не понимаю почему бы дождю не вести телеграм канал с новостями?
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Причиной стали военные действия на Украине.