В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.

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Фото Майкла Сантьяго

«Специальную операцию» России на Украине поддерживает не так много стран (почти никто). Против резолюции ООН с требованием вывести российские войска проголосовали пять стран, среди которых малоизвестная Эритрея. Спустя два дня государство вновь поддержало Россию в ООН, выступив против расследования российских действий на Украине — единственная (кроме РФ) из всех стран, входящих в совет по правам человека.

В соцсетях иронизируют, что лишь сейчас узнали о существовании Эритреи. Коротко рассказываем, что это за страна, кто в ней правит и почему одна из немногих поддерживает Россию.

Что это за Эритрея

Государство Эритрея — страна 3,7 миллионами жителей, находится в Восточной Африке на побережье Красного моря. Граничит с Эфиопией, Суданом и Джибути. Эритрея была под управлением Османской империи, затем Египта, Италии и военной администрации Великобритании.

В 1952 году страна вошла в состав федерации Эфиопии и Эритреей. У Эритреи был собственный парламент, но в 1962 году эфиопские власти аннексировали территорию и распустили орган. Это вызвало рост сепаратистких настроений среди эритрейцев, и они вступили 30-летнюю войну за независимость.

Военные на границе Эфиопии и Эритреи в 1999 году. Фото Норберта Шиллера

К 1980 году эритрейцы получили почти полный контроль над Эритреей. Они поддерживали повстанцев Эфиопии, чей лидер Мелес Зенауи стал президентом в 1991 году. Спустя два года в Эритрее прошёл референдум, в котором большинство эритрейцев проголосовали за независимость — и в 1993 году страна её получила.

В том же году президентом Эритреи стал Исайяс Афеворки. И хотя по конституции страны главу государства парламент выбирает на пять лет, Афеворки руководит государством до сих пор. В Эритрее не проводят национальные и президентские выборы, ссылаясь на «угрозу национальной безопасности и суверенитету».

Афервоки с презрением относился к «демократии западного образца», говорилось в отчёте Human Rights Council. В 2008 году он сказал в интервью Al Jazeera: «Эритрея будет ждать три-четыре десятилетия, а может и больше, прежде чем она проведёт выборы. Кто знает?».

Исайяс Афеворки. Фото Reuters

Приход Афеворки не принёс Эритрее мир, а погрузил в череду войн с соседними государствами. Сперва воевали с Йеменом за остров Ханиш, затем началась кровопролитная война с Эфиопией за спорные территории. В ней погибли десятки тысяч человек, сильно пострадала экономика Эритреи, а часть территорий осталась заминирована. В 2000 году война кончилась, а ООН разместил на спорных территориях миротворческие силы, которые должны были следить за соблюдением режима прекращения огня.

В 2008 году короткий военный конфликт завязался между Эритреей и соседней страной Джибути. Кроме того, эритрейские власти в то время поддерживали сомалийскую исламскую террористическую группировку «Шабат» , снабжая её оружием, заявляли в правительстве Сомали. Президент Эритреи это отрицал..

С 2001 года в стране регулярно нарушают права человека: массово арестовывают за инакомыслие, уклонение от обязательной военной службы (которую многие считают подневольным трудом), попытки бегства из страны. Тех, кто пытается избежать службы и покинуть Эритрею (обычно через Эфиопию или Судан), считают врагами народа, и при поимке их могут отправить в тюрьму. Примерно каждый пятый эритреец сбежал из страны, пишет швейцарское издание Swiss Info.

В Эритрее действует жёсткая цензура, полностью отсутствуют свободные СМИ и независимая судебная система, а журналистов и правозащитников преследуют. В рейтинге индекса свободы прессы Эритрея находится на последнем — 180 месте. Свободы вероисповедания тоже нет, официальная религия в стране — ислам.



«Когда я нахожусь в Эритрее, я чувствую, что не могу даже думать, потому что боюсь, что люди могут читать мои мысли, и мне страшно», — говорил один из местных жителей.

За почти 30 лет с прихода Афеворки ничего не изменилось, Эритрея по-прежнему страна с диктаторским режимом, которую называют «Северной Кореей Африки». Она регулярно попадает в списки самых бедных стран мира и сейчас находится в десятке беднейших с валовым национальным доходом 510 долларов.

Фото Мартина Шибби

Почему Эритрея поддерживает Россию

Дипломатические отношения Эритреи и России установились в 1992 году. В 2000 и 2003 года МЧС отправляло в африканскую страну гуманитарную помощь. В 2010 году Россия присоединилась к международным санкциям в отношении Эритреи из-за военных действий в Эфиопии.

По ним российским предприятиям запрещалось поставлять в африканскую страну оружие и боеприпасы, оказывать любую помощь, связанную с военной деятельностью, закупать в Эритрее любые продукты и услуги и так далее. Но Россия продолжала продавать стране товары: в 2011 году в африканское государство отправили 72 тысячи тонн пшеницы на 15,4 миллиона долларов.

К 2018 году отношения России и Эритреи начали налаживаться. Но она стала лишь одной из множества африканских стран, с которыми российские дипломаты старались восстановить связь и, судя по всему, заручиться поддержкой.

На недавнем голосовании в ООН о выводе российских войск из Украины из 24 африканских стран 16 воздержались, семь не голосовали вообще, а Эритрея высказалась против.

В 2018 году государство посетил глава МИД Сергей Лавров и заявил о расширении дипломатических отношений. Российская сторона сообщила о планах построить в порту Эритреи на побережье Красного моря логический центр, но пока планы не реализовали. Спустя несколько месяцев после поездки ООН отменил санкции в отношении Эритреи из-за стабилизации отношений с Эфиопией и Джибути — следом это сделала и Россия.

В 2021 году США вновь ввели санкции против правительства Эритреи, объяснив это тем, что «дестабилизирующее присутствие Эритреи в Эфиопии затягивает конфликт, создавая серьёзное препятствие для прекращения боевых действий и угрожая целостности эфиопского государства». Действия США осудил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время встречи с Афеворки 7 февраля 2022 года, сообщали в Эритрейского научно-исследовательского института политики и стратегии. Доказательств этому нет.

Связь с Россией позволяет Эритрее получать доступ к обширным поставкам военной техники и оборудования, тем самым укрепляя режим Афеворки, считают специалисты Эритрейского научно-исследовательского института.

Yemane G. Meskel @hawelti Eritrea's Delegation met with Russian Foreign Minister in Sochi today. Foreign Minister Lavarov stated that Russia-Eritrea bilateral ties are on track and set to flourish. He further stated that Russia is ready and working to expand trade and investment ties with Eritrea [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e03d3522-a40b-586d-9868-63586e0a6a24\/","width":768,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/eceff0db-1fde-59f7-ba82-deefeff3abaa\/","width":1024,"height":768}}}] Делегация Эритреи встретилась в Сочи с министром иностранных дел России. Сергей Лаваров заявил, что двусторонние отношения России и Эритреи развиваются и будут развиваться. Он также заявил, что Россия готова и работает над расширением торговых и инвестиционных связей с Эритреей