Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России из-за конфликта на Украине Статьи редакции
Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.
На украинскую «спецоперацию» санкциями отреагировали не только другие страны, но и бизнес. Многие компании — от производителей одежды и косметики до финансовых организаций и технологических корпораций — ушли с российского рынка. Часть из них отмечает, что меры «временные» и продолжает платить сотрудникам во время простоя.
TJ собрал список компаний, которые покинули Россию или сократили сотрудничество с ней. Перечень актуален на 16:00 10 марта.
Нефть, газ, энергетика
British Petroleum — отказался от заключения новых сделок на покупку нефти и газа из России.
- General Electric — приостанавливает свою деятельность в России, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе.
- Shell — объявила об отказе от закупок российской нефти и газа. Британско-нидерландская нефтегазовая компания перестанет участвовать в российских проектах, закроет свои АЗС и остановит производство авиатоплива и смазочных материалов.
- Fortum (финская энергокомпания) — остановила все новые инвестиционные проекты в России «до дальнейшего уведомления» в связи с ситуацией на Украине.
- Австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть.
Деньги
- American Express — не будет работать в магазинах и банкоматах России, а выпущенные российскими банками — не будут приниматься за рубежом. Компания также приостанавливает бизнес в Белоруссии.
- JCB — приостановит операции в России.
- PayPal — приостановила работу в стране, с 3 марта российские пользователи не могут зарегистрироваться в сервисе.
- SWIFT — от системы отключили санкционные банки ВТБ, банк «Россия» и «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.рф.
- Visa и Mastercard — объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — за границей, в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
- Western Union — прекратила работу с попавшим под санкции США Промсвязьбанком в одностороннем порядке.
Техника, ПО, сервисы
Adobe — прекратит продажу новых продуктов и услуг в России.
AMD — приостановил все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
- Apple — приостановила продажи в России и поставки техники в страну. Работа Apple Pay и других сервисов будет «ограничена».
- Autodesk — прекратил деятельность в России.
- Canon — приостановила доставку всей продукции.
- Cogent — интернет-провайдер решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Вымпелком», VK, «МегаФон» и другие крупные компании.
- Dell — прекратил продажи в России.
- EPAM — IT-компания перестала обслуживать россиян.
- Epson — компания, которая занимается производством принтеров, сканеров и другой электроники, прекратит поставки продукции в Россию.
- HP — отказалась от поставок в Россию.
- Grammarly — основанный на Украине сервис отключил российских и белорусских пользователей.
- IBM — решила уйти с российского рынка, компания не будет продавать технологии в России и вести бизнес с российскими военными организациями.
- Intel — приостановил все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
- JetBrains — временно приостанавливает прием и обработку заказов от физических лиц. Такие письма получили пользователи из России и Беларуси.
- Lumen — магистральный интернет-провайдер объявил о прекращении работы в России. Отключение от сети не затронет внутренние сервисы, но может повлиять на доступность западных ресурсов.
- Luxoft — остановила работу с Россией.
- MacPaw (украинский разработчик CleanMyMac X) — отменил продление подписки для всех российских пользователей и запретил пользоваться своим продуктом.
- Microsoft — приостановил продажи товаров и предоставление услуг в России.
- Nokia — остановила поставки в Россию.
- OneWeb — проголосовал за приостановку всех планировавшихся запусков спутников с Байконура.
- Oracle — сообщил о прекращении всех операций в России.
- Readdle (почтовый клиент Spark и другие продукты) — удалил продукты из App Store и Google Play в России, отказался от сотрудничества с компаниями, которыми владеют граждане РФ.
- Serpstat (украинский разработчик ПО для SEO) — закрыл доступ к аккаунтам для пользователей из России, останавил любые контакты.
- Veeam (американский разработчик программного обеспечения) — приостановил все продажи в России.
- VyOS (испанский разработчик программного обеспечения) — отказался от сотрудничества с российскими организациями.
Кино, ТВ, стриминги
- Amazon Prime Video — закрыл доступ к фильмам и сериалам для подписчиков из России.
- Discovery — вещание прекратят 15 каналов компании, включая Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet, TLC.
- Netflix — приостановил работу в России, действующая подписка будет работать до следующего списания.
- Paramount Pictures — приостановила выпуск своих картин в кинотеатрах РФ.
- Sony Pictures — приостановила выпуск своих картин в кинотеатрах РФ. В компании отметили, что это коснётся и предстоящего выпуска «Морбиуса».
- Universal Music — закроет офисы в России и приостановит весь бизнес. Лейбл сотрудничал с Noize MC, Элджеем, Shortparis и другими российскими музыкантами.
- Universal Pictures — приостановила выпуск своих картин в кинотеатрах РФ.
- Walt Disney Company — приостановила выпуск своих картин в кинотеатрах РФ. Зрители не увидят мультфильм «Я краснею» и, вероятно, сиквел «Доктора Стрэнджа» (5 мая).
- Warner Bros. — приостановила выпуск своих картин в кинотеатрах РФ. Релиз «Бэтмена» Мэтта Ривза отменили всего за день до запланированного старта проката.
- WarnerMedia (Warner Bros., CNN, HBO, HBO Max) — приостановил лицензирование нового контента в России. Это предполагает в том числе прекращение премьер и выпуска игр.
Игры
- Activision Blizzard — остановила новые продажи игр и микротранзакций на территории России.
- CD Projekt Group — решила остановить продажи своих игр в России и Беларуси. Это коснётся цифровых и физических копий.
- Electronic Arts — убрала российские футбольные клубы и сборную из видеоигр FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online.
- Epic Games — «останавливает коммерческие отношения» с Россией в своих играх.
- Nintendo — заявил о приостановке поставок консолей Nintendo Switch и игр в Россию.
- Rockstar Games — прекратила продажу игр на территории России.
- Rovio (издатель Angry Birds) — объявила о исключении своих игр из аппсторов РФ/БР. Уже скачанные игры будут ещё доступны но без микротранзакций.
- Sony Interactive Entertainment — компания прекращает поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию, а также продажу приставок PlayStation. Будет недоступен PlayStation Store и не состоится запуск игры Gran Turismo 7.
- Supercell — удалила свои игры (в том числе Brawl Stars) из магазинов приложений в России и Беларуси. Новые скачивания приостановлены, а доступ для существующих игроков прервут со следующим обновлением клиента.
- Take-Two — приостановил работу в России и Белоруссии.
- Ubisoft — издатель Assassin’s Creed приостановит продажи на российском рынке.
Общепит
McDonald’s — временно закроет свои 850 ресторанов в России.
- Michelin (французский гастрономический гид) — решил заморозить свои проекты в России. В 2022 году Москва не будет участвовать в отборе ресторанов, претендующих на звезду путеводителя.
- Starbucks — приостановит бизнес в России, включая поставки сырья и работу кофеен.
- Yum! Brands (владеет KFC и Pizza Hut) — приостанавливает работу в России 70 ресторанов KFC. Также компания работает со своим франчайзи приостановкой деятельности всех ресторанов Pizza Hut в России.
Продукты и напитки
Brown-Forman (виски Jack Daniel’s, водка Finlandia) — приостанавливает коммерческую деятельность в России.
- Carlsberg — решил прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России. Заводы «Балтика» выделят в отдельный бизнес.
- Coca-Cola — заявила о приостановке работы, но позже выяснилось, что компания приостановит инвестиции в маркетинг и новые проекты в России, а не производство. 10 марта предупредила клиентов в России о повышении цен на 15-30% с 14 марта.
- Fazer (финский производитель кондитерских изделий) — приостановил поставки продукции. Компания поставляет в РФ шоколад и конфеты под брендами Karl Fazer, Dumle и Geishа.
- Heineken — откажется от прибыли и дивидендов от российского подразделения и приостановит производство и продажу пива под брендом Heineken в стране. Все заводы и другие российские подразделения компании продолжат работать.
- Mars — приостановил инвестиции в рекламу в России. Владеет марками Bounty, Milky Way, Twix, M&M’s, Skittles, Orbit и Wrigley’s, марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.
- Mondelez International — приостановил инвестиции в рекламу в России. Компания владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Halls, «Барни» и «Юбилейное».
- Nestle — прекратит инвестиции на территории России. При этом компания продолжит поставлять в страну основные продукты питания.
- Papa John’s — останавливает операционную, маркетинговую и бизнес-поддержку российскому рынку, где все рестораны принадлежат независимым франчайзи.
- PepsiCo — приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России. Компания продолжит выпускать товары первой необходимости, например молочные продукты и детское питание.
- Valio — уходит из России. У компании есть завод по производству плавленых сыров в Подмосковье, в российском представительстве работают около 400 человек.
Одежда, обувь, украшения
- Adidas — приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределённый срок.
- Asos — прекратил доставку в Россию.
- Cartier — закрыл магазины.
- Chanel — закрыл магазины.
- Crocs — приостанавливает прямые продажи в РФ, включая розничную и онлайн-торговлю.
- Farfetch — прекратил доставку в Россию.
- H&M — остановил все продажи в России.
- Hermes — закрыл магазины.
- Hugo Boss — закроет свои магазины одежды в России и приостановит онлайн-торговлю в стране.
Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius) — прекратил торговлю в России.
- Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen) — закрывает магазины.
- Levi’s — приостановил работу в России.
- Louis Vuitton Moet Hennessy — закрыл 124 магазинов в России.
- Mango — закрывает продажи.
- Nike — закрыла онлайн-продажи.
- Swarovski — временно приостановила онлайн и офлайн-продажи на территории России.
- Pandora — приостанавливает работу в РФ и Белоруссии.
- Puma — прекратила поставки продукции в Россию и приостановила работу магазинов в стране.
- Reserved — приостановил работу интернет-магазина.
- Victoria’s Secret — приостанавливает работу в России.
- Uniqlo — приостановит работу в России.
Бытовая химия, косметика и предметы гигиены
- Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) — приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.
- L’Oreal — временно закроет магазины в России и приостановит торговлю в стране через онлайн-магазины. Также компания приостановит вложения в производство и рекламу в стране.
- Mothercare — закроет все 120 магазинов и онлайн-продажи в России.
- Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) — отказалась от инвестиций и оставила только товары личной гигиены. Также P&G прекратила все капиталовложения и приостановила всю медийную и рекламную активность.
- Sephora — закрыла магазины в России и приостановила онлайн-продажи.
- Shiseido — решила приостановить поставки своей продукции в Россию.
- Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Domestos и другие) — приостановит экспорт продукции в Россию и импорт из страны, поставки произведенных в стране товаров будут продолжаться внутри страны. Компания также прекратит медийную активность и инвестиции.
Табак
- British American Tobacco — приостановит инвестиции в Россию, но продолжит продажи произведенной в стране продукции.
- Imperial Brands (Davidoff, West) — приостановит работу в России. Она продолжит платить сотрудникам зарплату во время простоя.
- Philip Morris — приостановит инвестиции в проекты в России, а также сократит производство в стране из-за «продолжающихся нарушений в цепочке поставок».
Путешествия и самолёты
- Airbnb — приостановил работу в России и Белоруссии.
- Airbus — приостановил поддержку российских самолётов и поставки запчастей в Россию.
- Boeing — приостановил поддержку российских самолётов и поставки запчастей в Россию.
Booking.com — приостановил работу в России и Белоруссии.
Автомобили
- Audi — приостановила отгрузку новых автомобилей российским дилерам
- BMW — решила приостановить поставки в Россию новых автомобилей и заморозить производство на заводе «Автотор» в Калининградской области.
- Ford — приостановила свою деятельность в России.
- Honda — прекратила поставки автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию.
- Infiniti — решила временно приостановить поставки новых автомобилей в Россию.
- Jaguar Land Rover — приостановила поставки.
- Lamborghini — объявило о приостановке деятельности в России.
- Mercedes-Benz — решила остановить экспорт машин в Россию. Запрет коснёся легковых автомобилей бренда и малотоннажных коммерческих моделей. Также Mercedes-Benz на время остановил выпуск машин компании в Солнечногорском районе Подмосковья.
- Nissan — на время остановила экспорт автомобилей в Россию. Также японцы приняли решение заморозить работу своего предприятия в Петербурге.
- Rolls-Royce — приостанавливает поставки автомобилей в Россию.
- Toyota Motor (Toyota и Lexus) — приостановила поставки своих автомобилей.
- Volkswagen — решил приостановить производство автомобилей Volkswagen и Skoda в России. На данный момент остановлены конвейеры на двух предприятиях — в Калуге и Нижнем Новгороде. Также заморожены поставки автомобилей этих брендов к российским дилерам.
Доставка
- DHL — поставки в Россию и Белоруссию приостановлены, внутренние операции в этих странах — тоже.
- Hapag Lloyd — транспортная компания не оформляет заказы из России, Украины и Белоруссии.
- FedEx — пристановил поставки в Россию.
- Maersk и MSC — приостановили все контейнерные перевозки в Россию и из страны.
- Ocean Network Express — приостановил поставки в Россию Украину.
Остальное
Bumble inc. — приложения для знакомств Bumble и Badoo прекратят работу в России, компания удалит их из российских App Store и Google Play.
- Caterpillar — производитель строительной и горнодобывающей техники приостанавливает работу своих заводов в России.
- Condé Nast приостанавливает работу из-за закона об освещении «военной операции» на Украине. В России издатель выпускает журналы Vogue, GQ, Glamour, Tatler.
- Continental — приостановила производство шин в Калуге и работу российского подразделения не неопределённый срок.
- Coursera — приостановила работу с российскими вузами и ограничила доступ к платным курсам для граждан РФ. На прохождение уже приобретённых курсов сервис выделил 90 дней.
- Fiverr — приостановил продажи и операции в России.
IKEA — приостановила работу магазинов в России минимум на три месяца.
- Lego — прекратил поставки во все свои магазины в России.
- OBI — прекратит работу в России. У сети строительных магазинов 27 гипермаркетов в стране.
- Upwork — приостанавливает свою работу для жителей России и Белоруссии: в ближайшее время нельзя будет зарегистрировать новые аккаунты, в полной мере решение вступит в силу с 1 мая 2022 года.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
ну в принципе понимаю почему. ввп же запретил выводить деньги за границу , поэтому как бы и логично что они не понимают а) как капитал выводить б) по какой цене вообще товары продавать, вот кола она еще 70 рублей или уже 250 стоит ?
Где Luxoft?:
Список пополняется...
Жопа хуями у меня наполняется
Это только начало, дальше больше
Я готов, Маск, неси свой "Falcon Heavy"
Найс 👍
Около 130 компаний/организаций прекратили свою работу в России..
Только что прилетел в Пулково, там работает Макдональдс.
Налетай.
"Из-за конфликта на Украине" - языком до желудка уже достали?
Вот так закрытие неба и ограничения работы лизинговых самолетов ломают глобальную логистику
Ранее В. В. Путин заявлял, что «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного и мы не планируем это делать». Вчера Минобороны РФ опровергло эту информацию.
Украинские власти сообщают о трёх погибших, среди которых — ребёнок. В России это отрицают.
Национализируют всё.
Информация о «зверствах» российских вооружённых сил на Украине — это лишь «патетические вскрики», считает министр.
На дтф до фига рассказывают, что компании не любят русских, причём тут русские, это расизм и тд. Им отвечают обычно про репутационные риски, но все забывают о банально инвест привлекательности.
Никто не будет вкладывать деньги, развивать бизнес в стране, в которой завтра могут все национализировать, легализовать пиратство, устроить ещё одну спецоперацию. Компании может быть похуй на репутацию, но ей не может быть похуй на деньги. Плюс вводимые ЦБ меры не дают работать с зарубежом хоть как-то адекватно. Если спотифай перестал работать…