Однозначных ответов пока нет, но всё равно пытаемся разобраться.

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Фото Getty Images

11 марта Генпрокуратура попросила признать компанию Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организаций. Формальной причиной стало опубликованное в СМИ корпоративное письмо компании, в которой Meta временно разрешила использовать «язык ненависти» в отношении российских солдат, а также президентов России и Белоруссии.

TJ спросил у юристов, могут ли обычных пользователей привлечь к ответственности за посты в инстаграме и хранение приложения на телефоне, будут ли считать оплату таргетированной рекламы спонсированием экстремистской организации и грозит ли опасность сотрудникам Meta.

Что случилось

Утром 11 марта стало известно, что Meta временно разрешит призывы к насилию в отношении русских солдат, если об этом будет говориться в контексте военных действий на Украине. Также в фейсбуке и инстаграме теперь можно желать смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Об этом написал Reuters со ссылкой на корпоративное письмо компании.

Желать смерти лидерам России и Белоруссии можно только в том случае, если сообщение не содержит способа убийства, а также не указывает на местоположение Путина и Лукашенко. Писать такие сообщения также нельзя в отношении российских военнопленных.



Временное изменение политики соцсетей коснётся Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.



Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам». Энди Стоун пресс-секретарь Meta

Днём 11 марта в ответ на письмо Meta Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России.

СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о пропаганде терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия (статьи 280 и 205.1 УК РФ).



Пока Meta не признали экстремистской организацией. Сперва заявление Генпрокуратуры поступит в Верховный суд РФ, у Meta есть представители в России, они получат возможность участвовать в слушаниях и обжаловать решение, пишут «сетевые свободы». В экстремистский список организацию включат только после вступления в силу решения Верховного суда РФ.

Почему Meta разрешила призывы к насилию?

По версии юриста Павла Чикова, на самом деле речь не идёт о специальном желании команды Meta поощрять насилие в адрес российских военных. Модерация, вероятно, просто перестала справляться с анализом усилившегося потока жалоб на «антирусские» комментарии и посты, которые могли отправлять и сети ботов.

«В результате, судя по всему, было принято решение отключить ограничения, распространив соответствующие указания внутри компании. Видимо, это письмо утекло журналистам», — добавил правозащитник. Такой же версии придерживается директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарёв.

Никита Истомин, эксперт общественной организации «Роскомсвободы» и Digital Rights Center: На мой взгляд, это распоряжение Meta связано как с соображениями сугубо политического характера, цель которых, по-моему мнению, решение проблем, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства США и скандалами связанными с Cambridge Analytica. Не надо забывать, что Meta — американская компания, которая в случае коллизии между требованиями американского и российского законодателей и регуляторов, выберет первого. По той причине, что это американские технологии и капитал, существенная доля ключевых сотрудников американцы, а её домашний приоритетный рынок находится в западном полушарии. Кратко говоря, они ведут себя ровно так, как российские власти ожидали бы от своих компаний.

Обычных пользователей смогут привлечь к ответственности за публикации в инстаграме?

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» говорится: — Лицо могут привлечь к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьёй 282.2 УК (Организация деятельности экстремистской организации), если они совершены после официального опубликования сведений о признании соответствующей организации экстремистской и запрете её деятельности на территории России по решению суда. — Под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2) понимается совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и так далее).



Станислав Селезнёв, адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые Свободы»: Вопрос в том, какую в таком случае позицию займут правоприменители:

Разумную — деятельность Meta заключается в предоставлении услуг по размещению информации на своих серверах Facebook, Instagram, Whatsapp, а также по организации интерфейса взаимодействия пользователей своих продуктов. Таким образом, деятельность, не связанная с организацией этих процессов не должна (хотя предсказать линию поведения правоприменителя невозможно) трактоваться, как участие в деятельности Meta и образовывать состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК.

Реакционистскую — любое взаимодействие с продуктами Meta станут считать криминальным.

Из публикации проекта «Сетевые свободы»: Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописаны, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в деятельности.

Никита Истомин: Нет никаких оснований говорить об обратном. В УК РФ соответствующие уголовные составы есть. Исходя из их формулировок и их трактовки Верховного суда обычных пользователей также можно привлечь за использование сервисов, входящих в Meta. Я не вижу ни одной правовой гарантии и ни одного законного основания, которые хотя бы как-то явно выраженным образом защищало пользователей сервисов Meta. Напомню, что заявления членов Совфеда, любых других госслужащих и даже информационные письма министерств ведомств не относятся к источникам российского права.

Что говорят власти. Владельцы аккаунтов в Meta не будут считаться экстремистами, если российский суд признает компанию экстремистской организацией, Владельцы аккаунтов в Meta не будут считаться экстремистами, если российский суд признает компанию экстремистской организацией, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Кроме того, за обходить блокировки, по его словам , тоже можно. WhatsApp блокировать не будут, добавил Клишас.

Грозит ли ответственность за установленный на телефоне инстаграм?

Станислав Селезнёв: Всё так же зависит от реакции правоприменителей — разумной или реакционной.

Павел Чиков, юрист и правозащитник: Хранение экстремистских материалов ненаказуемо. Теоретически может быть административная ответственность распространение экстремистских материалов по статье 20.29 КоАП (Производство и распространение экстремистских материалов) за размещение постов. Но такого ещё никогда не было в практике, чтобы целую соцсеть признавали экстремистской.

Правоохранительные органы могут потребовать телефон для проверки наличия «экстремистских приложений»?

Станислав Селезнёв: Требовать могут, но вполне законно отказаться. И теперь для отказа у всех есть абсолютно железные основания — нежелание стать фигурантом уголовного дела об экстремизме.

Из поста «Сетевых свобод»: Статья 51 Конституции РФ позволяет вам игнорировать такое требование. Ответственность за отказ разблокировать телефон, планшет или ноутбук, также как и за отказ свидетельствовать против себя не предусмотрена законом.

Может ли Роскомнадзор потребовать удалить приложения Meta из магазинов приложений?

Станислав Селезнёв: В случае внесения в реестр запрещённых организаций — это вполне вероятно.

Будет ли считаться спонсированием экстремистских организаций оплата таргетированной рекламы или публикация рекламных постов в инстаграме?

Станислав Селезнёв: В УК РФ есть статья 282.3 — финансирование экстремистской деятельности. Мы не можем исключать, что деловые отношения с запрещённой организацией могут быть истрактованы в рамках именно этой статьи.

Можно ли сотрудничать с Meta как с компанией: просить комментарии у пресс-службы или указывать площадку в качестве контактов на сайте?

Станислав Селезнёв: Сейчас никаких ограничений нет.

Какие ограничения статус экстремистской организации накладывает на Meta в России?

Станислав Селезнёв: Полный запрет деятельности под угрозой уголовного преследования лиц, эту деятельность осуществляющих от имени организации.

Павел Чиков: Запрет любой деятельности под угрозой уголовного преследования.

Есть ли угроза для сотрудников Meta в России и за рубежом?

Станислав Селезнёв: В России им грозит преследование по статье 282.2 УК. [По ней преследовали], регулярно обыскивали и давали реальные сроки структурам Алексея Навального, Свидетелям Иегова и прочим из списка.

Павел Чиков: Угроза в России есть с сегодняшнего дня, включая их представителей — юристов, которые в суды ходят, поскольку возбуждено уголовное дело. За рубежом угрозы реальны настолько, насколько российские правоохранительные органы способны дотянуться. Из Еревана, Минска или Бишкека могут и экстрадировать.

Что говорят власти. Миноритарные владельцы акций Meta не будут считаться пособниками экстремизма, если компанию признают в России экстремистской организацией, Миноритарные владельцы акций Meta не будут считаться пособниками экстремизма, если компанию признают в России экстремистской организацией, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн. То же, кстати, касается и более крупных акционеров, если они не участвуют в принятии решений Meta», — добавил депутат.

Нужно ли удалять логотипы Meta (например, из журналистских текстов), если её признают экстремистской организацией?

Станислав Селезнёв: Пленум Верховного суда в указанном постановлении четко даёт понять, что сроки давности по публикациям в интернете считаются с момента размещения. Однако суды на местах игнорируют разъяснения ВС РФ и активно штрафуют по статье 20.3 КоАП за символику запрещённых организаций даже через 5-10 лет после поста.

Никита Истомин: Для этого по решению суда логотип должны внести в список экстремистских материалов.

Что может сделать Meta, чтобы урегулировать конфликт с Генпрокуратурой?

Станислав Селезнёв: Требовать у суда отказать в иске прокуратуры, защищаться.

Павел Чиков: Могут, и надеюсь, так и будет. Лично я уверен, что никакого злого умысла в действиях Meta не было. Могли быть неверные решения менеджмента, которые затем были неверно истолкованы прессой и публикой.

Никита Истомин: Роскомнадзор тут является техническим исполнителем решения суда. Признание Meta экстремистской организацией инициировано Генпрокуратурой. Единственный шаг в таком случае — устранение причин, послуживших основанием для инициирования судебного процесса.