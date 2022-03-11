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Екатерина Кузнецова

Сидеть в инстаграме ещё можно? А хранить приложение на телефоне? Юристы о возможном признании Meta экстремистами Статьи редакции

Однозначных ответов пока нет, но всё равно пытаемся разобраться.

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Фото Getty Images 

11 марта Генпрокуратура попросила признать компанию Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организаций. Формальной причиной стало опубликованное в СМИ корпоративное письмо компании, в которой Meta временно разрешила использовать «язык ненависти» в отношении российских солдат, а также президентов России и Белоруссии.

TJ спросил у юристов, могут ли обычных пользователей привлечь к ответственности за посты в инстаграме и хранение приложения на телефоне, будут ли считать оплату таргетированной рекламы спонсированием экстремистской организации и грозит ли опасность сотрудникам Meta.

Что случилось

  • Утром 11 марта стало известно, что Meta временно разрешит призывы к насилию в отношении русских солдат, если об этом будет говориться в контексте военных действий на Украине. Также в фейсбуке и инстаграме теперь можно желать смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Об этом написал Reuters со ссылкой на корпоративное письмо компании.
  • Желать смерти лидерам России и Белоруссии можно только в том случае, если сообщение не содержит способа убийства, а также не указывает на местоположение Путина и Лукашенко. Писать такие сообщения также нельзя в отношении российских военнопленных.
  • Временное изменение политики соцсетей коснётся Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам».

Энди Стоун
пресс-секретарь Meta
  • Днём 11 марта в ответ на письмо Meta Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России.
  • СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о пропаганде терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия (статьи 280 и 205.1 УК РФ).
  • Пока Meta не признали экстремистской организацией. Сперва заявление Генпрокуратуры поступит в Верховный суд РФ, у Meta есть представители в России, они получат возможность участвовать в слушаниях и обжаловать решение, пишут «сетевые свободы». В экстремистский список организацию включат только после вступления в силу решения Верховного суда РФ.

Почему Meta разрешила призывы к насилию?

По версии юриста Павла Чикова, на самом деле речь не идёт о специальном желании команды Meta поощрять насилие в адрес российских военных. Модерация, вероятно, просто перестала справляться с анализом усилившегося потока жалоб на «антирусские» комментарии и посты, которые могли отправлять и сети ботов.

«В результате, судя по всему, было принято решение отключить ограничения, распространив соответствующие указания внутри компании. Видимо, это письмо утекло журналистам», — добавил правозащитник. Такой же версии придерживается директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарёв.

Никита Истомин, эксперт общественной организации «Роскомсвободы» и Digital Rights Center: На мой взгляд, это распоряжение Meta связано как с соображениями сугубо политического характера, цель которых, по-моему мнению, решение проблем, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства США и скандалами связанными с Cambridge Analytica. Не надо забывать, что Meta — американская компания, которая в случае коллизии между требованиями американского и российского законодателей и регуляторов, выберет первого. По той причине, что это американские технологии и капитал, существенная доля ключевых сотрудников американцы, а её домашний приоритетный рынок находится в западном полушарии. Кратко говоря, они ведут себя ровно так, как российские власти ожидали бы от своих компаний.

Обычных пользователей смогут привлечь к ответственности за публикации в инстаграме?

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» говорится:

— Лицо могут привлечь к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьёй 282.2 УК (Организация деятельности экстремистской организации), если они совершены после официального опубликования сведений о признании соответствующей организации экстремистской и запрете её деятельности на территории России по решению суда.

— Под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2) понимается совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и так далее).


Станислав Селезнёв, адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые Свободы»: Вопрос в том, какую в таком случае позицию займут правоприменители:

  • Разумную — деятельность Meta заключается в предоставлении услуг по размещению информации на своих серверах Facebook, Instagram, Whatsapp, а также по организации интерфейса взаимодействия пользователей своих продуктов. Таким образом, деятельность, не связанная с организацией этих процессов не должна (хотя предсказать линию поведения правоприменителя невозможно) трактоваться, как участие в деятельности Meta и образовывать состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК.
  • Реакционистскую — любое взаимодействие с продуктами Meta станут считать криминальным.

Из публикации проекта «Сетевые свободы»: Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописаны, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в деятельности.

Никита Истомин: Нет никаких оснований говорить об обратном. В УК РФ соответствующие уголовные составы есть. Исходя из их формулировок и их трактовки Верховного суда обычных пользователей также можно привлечь за использование сервисов, входящих в Meta. Я не вижу ни одной правовой гарантии и ни одного законного основания, которые хотя бы как-то явно выраженным образом защищало пользователей сервисов Meta. Напомню, что заявления членов Совфеда, любых других госслужащих и даже информационные письма министерств ведомств не относятся к источникам российского права.

Что говорят власти. Владельцы аккаунтов в Meta не будут считаться экстремистами, если российский суд признает компанию экстремистской организацией, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Кроме того, за обходить блокировки, по его словам, тоже можно. WhatsApp блокировать не будут, добавил Клишас.

Грозит ли ответственность за установленный на телефоне инстаграм?

Станислав Селезнёв: Всё так же зависит от реакции правоприменителей — разумной или реакционной.

Павел Чиков, юрист и правозащитник: Хранение экстремистских материалов ненаказуемо. Теоретически может быть административная ответственность распространение экстремистских материалов по статье 20.29 КоАП (Производство и распространение экстремистских материалов) за размещение постов. Но такого ещё никогда не было в практике, чтобы целую соцсеть признавали экстремистской.

Правоохранительные органы могут потребовать телефон для проверки наличия «экстремистских приложений»?

Станислав Селезнёв: Требовать могут, но вполне законно отказаться. И теперь для отказа у всех есть абсолютно железные основания — нежелание стать фигурантом уголовного дела об экстремизме.

Купить рекламу Отключить

Из поста «Сетевых свобод»: Статья 51 Конституции РФ позволяет вам игнорировать такое требование. Ответственность за отказ разблокировать телефон, планшет или ноутбук, также как и за отказ свидетельствовать против себя не предусмотрена законом.

Может ли Роскомнадзор потребовать удалить приложения Meta из магазинов приложений?

Станислав Селезнёв: В случае внесения в реестр запрещённых организаций — это вполне вероятно.

Будет ли считаться спонсированием экстремистских организаций оплата таргетированной рекламы или публикация рекламных постов в инстаграме?

Станислав Селезнёв: В УК РФ есть статья 282.3 — финансирование экстремистской деятельности. Мы не можем исключать, что деловые отношения с запрещённой организацией могут быть истрактованы в рамках именно этой статьи.

Можно ли сотрудничать с Meta как с компанией: просить комментарии у пресс-службы или указывать площадку в качестве контактов на сайте?

Станислав Селезнёв: Сейчас никаких ограничений нет.

Какие ограничения статус экстремистской организации накладывает на Meta в России?

Станислав Селезнёв: Полный запрет деятельности под угрозой уголовного преследования лиц, эту деятельность осуществляющих от имени организации.

Павел Чиков: Запрет любой деятельности под угрозой уголовного преследования.

Есть ли угроза для сотрудников Meta в России и за рубежом?

Станислав Селезнёв: В России им грозит преследование по статье 282.2 УК. [По ней преследовали], регулярно обыскивали и давали реальные сроки структурам Алексея Навального, Свидетелям Иегова и прочим из списка.

Павел Чиков: Угроза в России есть с сегодняшнего дня, включая их представителей — юристов, которые в суды ходят, поскольку возбуждено уголовное дело. За рубежом угрозы реальны настолько, насколько российские правоохранительные органы способны дотянуться. Из Еревана, Минска или Бишкека могут и экстрадировать.

Что говорят власти. Миноритарные владельцы акций Meta не будут считаться пособниками экстремизма, если компанию признают в России экстремистской организацией, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн. То же, кстати, касается и более крупных акционеров, если они не участвуют в принятии решений Meta», — добавил депутат.

Нужно ли удалять логотипы Meta (например, из журналистских текстов), если её признают экстремистской организацией?

Станислав Селезнёв: Пленум Верховного суда в указанном постановлении четко даёт понять, что сроки давности по публикациям в интернете считаются с момента размещения. Однако суды на местах игнорируют разъяснения ВС РФ и активно штрафуют по статье 20.3 КоАП за символику запрещённых организаций даже через 5-10 лет после поста.

Никита Истомин: Для этого по решению суда логотип должны внести в список экстремистских материалов.

Что может сделать Meta, чтобы урегулировать конфликт с Генпрокуратурой?

Станислав Селезнёв: Требовать у суда отказать в иске прокуратуры, защищаться.

Павел Чиков: Могут, и надеюсь, так и будет. Лично я уверен, что никакого злого умысла в действиях Meta не было. Могли быть неверные решения менеджмента, которые затем были неверно истолкованы прессой и публикой.

Никита Истомин: Роскомнадзор тут является техническим исполнителем решения суда. Признание Meta экстремистской организацией инициировано Генпрокуратурой. Единственный шаг в таком случае — устранение причин, послуживших основанием для инициирования судебного процесса.

Верховный суд России признал организацию «Свидетелей Иеговы», штабы Навального и ФБК экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Экстремистом также признали Алексея Навального.

#meta #роскомнадзор #цензура #блокировкамета

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11 комментариев
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Альтернативный нос

Ебать сколько людей за последнее время лишилось работы и заработков. И сколько ещё интересного ожидает нас впереди, пиздец
Зато ВОСИМЬ ЛЕТ1!!

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14
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Мокрый фитиль

глубинный народ не заметит, сча пока сливки снимают

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5
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Деревянный Влад

сахар из магазинов пропал, а где есть, более 5 кг не дают

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Arsen Ablaev

Какой пиздец

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8
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Прежний Кирилл

???

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aliftin

С каждым днем новости все безумнее и безумнее. Если бы мне про все это месяц назад сказыли, то я бы не поверил.

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3
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Предварительный корабль

Сейчас еще уголовочка подоспеет за обход блокировок и юзание впна и все)

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2
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Транс либертарианец

Но клишас же сказал……

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1
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испанский смех

я бы поверил

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0
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Daniel Shnaider

Перед агонией всегда есть судороги.
Типа гкчп перед развалом СССР.

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1
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Egor Εvdokimov
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Renox

Лукашенко: "Что это за слова вообще такие: бургер, сэндвич... Есть традиционное славянское слово БУТЕРБРОД - его и будем кушать!

Пара-пара-пам

16
Обнуленный сектор
Честно, я в ахуе с некоторых

Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…

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