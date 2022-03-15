Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке

Вечером 14 марта во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале в кадре появилась девушка с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war».

В это время ведущая Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям. Неизвестная (поначалу) девушка несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», после чего в эфире начался сюжет.

Вскоре выяснилось, что с плакатом вышла Марина Овсянникова, редактор Первого канала. Акция длилась всего несколько секунд, но пришлась на самую рейтинговую информационную передачу главного российского телеканала. Кадры с Андреевой и Овсянниковой разошлись по всем соцсетям, на них обратили внимание западные СМИ, а фамилия девушки моментально вошла в тренды твиттера. Её задержали. Сразу из нескольких источников известно, что против Овсянниковой составили протокол по статье, по которой грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Затем СМИ сообщили об угрозе уголовного дела и до 10 лет лишения свободы.

Кто такая Марина Овсянникова

Почти сразу после акции пользователи соцсетей нашли страницу Овсянниковой в фейсбуке. «ОВД-Инфо» опубликовал видеообращение, в котором редактор призналась, что ей стыдно за работу на Первом канале и «зомбирование русских».

Она также назвала события на Украине «преступлением», за которое ответственна Россия, и призвала руководство РФ остановить свои действия на территории соседней страны. Овсянникова отметила, что её отец-украинец и мать-россиянка «никогда не были врагами».

Овсянникова родилась в Одессе в 1978 году, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Училась на факультете журналистики Кубанского государственного университета (КубГУ), а затем в РАНХиГС. С подачи журналистки и светской обозревательницы Божены Рынски в соцсетях стали писать, что Марина якобы училась на одном курсе с будущим главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

Симоньян опровергла эту информацию: они действительно учились на одном факультете, но не вместе. Овсянникова начинала карьеру на ГТРК «Кубань» в Краснодаре. «В начале 2000-х она была местной кубанской звездой. Ведущая краевых новостей во времена расцвета Ткачёва, как вспоминали её сослуживцы», — указала Рынска.

Краснодарский журналист Артём Никитин подтвердил 93.ru, что Симоньян и Овсянникова (девичья фамилия — Ткачук) учились отдельно. Он вместе с Симоньян был на очном отделении журфака КубГУ, а Ткачук — на заочном.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan Однокурсницей моей, как опять же пишут, она не была, но она была почти всесильной любимицей почти всесильного директора ГТРК 'Кубань' Рунова, и именно из-за нее он яростно сопротивлялся моему назначению собкором ВГТРК по Краснодарскому краю, т.к. прочил на это место ее.

Бывший директор ГТРК «Кубань» Владимир Рунов подтвердил 93.ru факт работы с Овсянниковой, но отметил, что «слабо её помнит» и что не видел её около 20 лет. На вопрос о поддержке журналистки он заявил, что помог ей поступить в РАНХиГС, и сказал: «Кому я только не покровительствовал, в том числе и ей».

Она была обычным корреспондентом, довольно хваткая. Могла многого достичь. Она работала у нас на телевидении довольно успешно, такая хваткая барышня, а потом куда-то исчезла. Где она сейчас, я понятия не имею. Владимир Рунов бывший директор ГТРК «Кубань»

На сайте «Юга.ру» сохранилось интервью с Мариной (ещё с девичьей фамилией) за 2002 год. Правда, тогда речь шла о спорте. В конце журналист задал вопрос о прекращении войн на время Олимпиад и других спортивных событий, на что та ответила: «Если футбол сможет оторвать мужчину от оружия — это просто замечательно!».

Бывшая коллега Марины Овсянниковой рассказала 93.ru, что девушка родилась в Грозном и уехала оттуда задолго до Чеченской войны. «Мне Марина вспоминается хорошей, душевной девушкой, а карьеру уж каждый строит как хочет», — рассказала она на условиях анонимности. По её словам, примерно в 2002 году Овсянникова уехала из Краснодара в Москву и с тех пор не поддерживала связь ни с кем из коллег.

О том, что муж Овсянниковой Игорь работает режиссёром на RT, написало издание MSK1. Он отказался от комментариев. После этого Симоньян написала, что Овсянникова находится в разводе с одним из режиссёров RT и живёт с ним «разными жизнями». У неё есть двое детей, написал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Что происходит после акции

Овсянникову задержали и, по данным главы «Агоры» Павла Чикова, составили протокол по статье 20.3.3 КоАП. Это «публичная дискредитация вооружённых сил РФ», за которую грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей (при первом эпизоде). Около 10:30 по Москве 15 марта адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что правозащитники не могут найти девушку уже более 12 часов.

«Статья 20.3.3 КоАП о дискредитации вооружённых сил, которая появилась 4 марта и уже минимум 164 раза применена в России за антивоенные лозунги, предполагает лишь наказание в виде штрафа. Она не позволяет полиции удерживать Овсянникову более трёх часов», — написал Чиков.

Где находится сотрудница Первого канала — неизвестно. В ночь на 15 марта источник «ОВД-Инфо» сообщал, что задержанной не было в ОВД «Останкино». Адвокат Анри Цискаришвили утверждал, что не нашёл Овсянникову в дежурной части Останкинской телебашни.

Утром 15 марта ТАСС и Baza сообщили, что Следственный комитет начал доследственную проверку Овсянниковой по закону о «фейках» в отношении российских военных. По данным Baza, силовики организовывали экстренное совещание. По словам собеседника ТАСС, полиция не стала возбуждать административное дело и передала материалы следователям.

Проверку устроили по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ». Он вступил в силу 5 марта, на фоне «спецоперации» России на Украине. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, — 15 лет лишения свободы.МВД или другие силовые ведомства официально ничего пока не сообщали.

Первый канал заявил, что проведёт проверку «в связи с инцидентом». TJ направил запрос его представителям. Пока что телеканал не подтверждал личность и должность Овсянниковой, назвав её только «посторонней в кадре». Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт. При попытке посмотреть программу появляется надпись: «По требованию правообладателя запрещено к просмотру онлайн после эфира».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль не считает вопросом своей повестки «инцидент» в эфире Первого канала. Представитель Кремля назвал выход в эфир с антивоенным плакатом «хулиганством» и заверил, что «канал и соответствующие организации разбираются».

Екатерина Андреева после эфира опубликовала в инстаграме две истории, в которых сказала: «Я вам говорила: стой как скала. Что бы ни случилось, стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги». Напрямую о произошедшем в эфире она не упоминала.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову за её поступок. «Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны», — сказал он.

Экс-коллеги Овсянниковой начали высказываться в её поддержку. Бывший заведующий вашингтонским бюро Первого канала Игорь Рискин заявил, что это «лучшее, что случилось с программой „Время“ за все годы её существования». «Поверьте, я знаю, о чем говорю. И знаю ту, кто сделала это. Горжусь, что работали вместе», — сказал он.

«Ощущаю себя как 19 августа 1991-го, когда увидела в эфире программы „Время“ репортаж Сергея Медведева от Белого Дома. Потеряно ещё не всё», — написала бывшая глава Школы Первого канала Елена Афанасьева.

Журналистка Фарида Рустамова (ранее работала в «Би-би-си», «Медузе», «Дожде») поговорила со знакомым Овсянниковой. Он рассказал, что та не писала тексты на Первом канале — в ёе задачи входил перевод на русский язык прямой речи иностранных политиков, бизнесменов, деятелей культуры и обычных людей, а также создание видеообзоров.

Farida Rustamova @faridaily_ узнала немного деталей про Марину Овсянникову и произошедшее вчера [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/af69091a-b774-53b1-bcd4-96637dadfa7d\/","width":699,"height":1318}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6aa9c070-6645-5060-9a7f-ee7fb14cbe89\/","width":679,"height":1010}}}]

Сотрудник ВГТРК, пожелавшие сохранить анонимность, прокомментировал изданию Republik поступок Овсянниковой.

Все, конечно, были ошарашены и при этом восторгались её смелостью. В основном положительно отзывались. Говорили: «Какой смелый поступок, девчонка молодец, выдала по полной программе!» Некоторые осторожничали, один телеведущий спрашивал, а что теперь с ней будет. Понятно, что такое могут на тормозах не спустить.

Этой ночью у нас выставили на входе в ньюсрум пост охраны. Боятся, видимо, что к нам тоже с плакатами придут. Но смысла в этом я большого не вижу. Посторонним сюда не пройти. Но любой редактор, который работает в новостях, может выйти к ведущему во время эфира, это все знают. Плакат можно нарисовать в последний момент.



Когда личность Овсянниковой стала известна, она получила десятки тысяч комментариев с благодарностью на своей странице в фейсбуке на украинском, русском и английском языках. В твиттере запустили тег #гдемаринаовсянникова .

Журнал DOXA @doxa_journal



#ГдеМаринаОвсянникова Местонахождение редакторки Первого канала, которая вышла в эфир с антивоенным плакатом, неизвестно уже 12 часов.

Сергей Бойко @_sergey_boyko



А Марина реально совершила Поступок. И, кстати, И находятся же люди, которые хейтят Овсянникову, что она до этого же работала на канале. Сами видимо идеальные, и никогда в жизни ничего плохого не сделали.А Марина реально совершила Поступок. И, кстати, #ГдеМаринаОвсянникова

серёжа рассказов @rasskazov



#ямымаринаовсянникова #гдемаринаовсянникова Сегодня в Швейцарии уникальное природное явление — прилетели пески из Сахары и за окном сюрреалистичное оранжевое небо. Но даже в такой день в Швейцарии подвиг Марины Овсянниковой обсуждают в 6 раз чаще.

На ситуацию обратили внимание мировые СМИ. 15 марта The Guardian вышел с обложкой со скриншотом эфира. О ситуации написали CNN, ВВС, Reuters и другие издания.