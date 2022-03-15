Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции
Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Вечером 14 марта во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале в кадре появилась девушка с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war».
В это время ведущая Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям. Неизвестная (поначалу) девушка несколько раз повторила «Остановите войну! Нет войне!», после чего в эфире начался сюжет.
Вскоре выяснилось, что с плакатом вышла Марина Овсянникова, редактор Первого канала. Акция длилась всего несколько секунд, но пришлась на самую рейтинговую информационную передачу главного российского телеканала. Кадры с Андреевой и Овсянниковой разошлись по всем соцсетям, на них обратили внимание западные СМИ, а фамилия девушки моментально вошла в тренды твиттера.
Её задержали. Сразу из нескольких источников известно, что против Овсянниковой составили протокол по статье, по которой грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Затем СМИ сообщили об угрозе уголовного дела и до 10 лет лишения свободы.
Кто такая Марина Овсянникова
Почти сразу после акции пользователи соцсетей нашли страницу Овсянниковой в фейсбуке. «ОВД-Инфо» опубликовал видеообращение, в котором редактор призналась, что ей стыдно за работу на Первом канале и «зомбирование русских».
Она также назвала события на Украине «преступлением», за которое ответственна Россия, и призвала руководство РФ остановить свои действия на территории соседней страны. Овсянникова отметила, что её отец-украинец и мать-россиянка «никогда не были врагами».
Овсянникова родилась в Одессе в 1978 году, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Училась на факультете журналистики Кубанского государственного университета (КубГУ), а затем в РАНХиГС. С подачи журналистки и светской обозревательницы Божены Рынски в соцсетях стали писать, что Марина якобы училась на одном курсе с будущим главным редактором RT Маргаритой Симоньян.
Симоньян опровергла эту информацию: они действительно учились на одном факультете, но не вместе. Овсянникова начинала карьеру на ГТРК «Кубань» в Краснодаре. «В начале 2000-х она была местной кубанской звездой. Ведущая краевых новостей во времена расцвета Ткачёва, как вспоминали её сослуживцы», — указала Рынска.
Краснодарский журналист Артём Никитин подтвердил 93.ru, что Симоньян и Овсянникова (девичья фамилия — Ткачук) учились отдельно. Он вместе с Симоньян был на очном отделении журфака КубГУ, а Ткачук — на заочном.
Бывший директор ГТРК «Кубань» Владимир Рунов подтвердил 93.ru факт работы с Овсянниковой, но отметил, что «слабо её помнит» и что не видел её около 20 лет. На вопрос о поддержке журналистки он заявил, что помог ей поступить в РАНХиГС, и сказал: «Кому я только не покровительствовал, в том числе и ей».
На сайте «Юга.ру» сохранилось интервью с Мариной (ещё с девичьей фамилией) за 2002 год. Правда, тогда речь шла о спорте. В конце журналист задал вопрос о прекращении войн на время Олимпиад и других спортивных событий, на что та ответила: «Если футбол сможет оторвать мужчину от оружия — это просто замечательно!».
Бывшая коллега Марины Овсянниковой рассказала 93.ru, что девушка родилась в Грозном и уехала оттуда задолго до Чеченской войны. «Мне Марина вспоминается хорошей, душевной девушкой, а карьеру уж каждый строит как хочет», — рассказала она на условиях анонимности. По её словам, примерно в 2002 году Овсянникова уехала из Краснодара в Москву и с тех пор не поддерживала связь ни с кем из коллег.
О том, что муж Овсянниковой Игорь работает режиссёром на RT, написало издание MSK1. Он отказался от комментариев. После этого Симоньян написала, что Овсянникова находится в разводе с одним из режиссёров RT и живёт с ним «разными жизнями». У неё есть двое детей, написал бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Что происходит после акции
Овсянникову задержали и, по данным главы «Агоры» Павла Чикова, составили протокол по статье 20.3.3 КоАП. Это «публичная дискредитация вооружённых сил РФ», за которую грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей (при первом эпизоде). Около 10:30 по Москве 15 марта адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что правозащитники не могут найти девушку уже более 12 часов.
«Статья 20.3.3 КоАП о дискредитации вооружённых сил, которая появилась 4 марта и уже минимум 164 раза применена в России за антивоенные лозунги, предполагает лишь наказание в виде штрафа. Она не позволяет полиции удерживать Овсянникову более трёх часов», — написал Чиков.
Где находится сотрудница Первого канала — неизвестно. В ночь на 15 марта источник «ОВД-Инфо» сообщал, что задержанной не было в ОВД «Останкино». Адвокат Анри Цискаришвили утверждал, что не нашёл Овсянникову в дежурной части Останкинской телебашни.
Утром 15 марта ТАСС и Baza сообщили, что Следственный комитет начал доследственную проверку Овсянниковой по закону о «фейках» в отношении российских военных. По данным Baza, силовики организовывали экстренное совещание. По словам собеседника ТАСС, полиция не стала возбуждать административное дело и передала материалы следователям.
Проверку устроили по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ». Он вступил в силу 5 марта, на фоне «спецоперации» России на Украине. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, — 15 лет лишения свободы.МВД или другие силовые ведомства официально ничего пока не сообщали.
Первый канал заявил, что проведёт проверку «в связи с инцидентом». TJ направил запрос его представителям. Пока что телеканал не подтверждал личность и должность Овсянниковой, назвав её только «посторонней в кадре». Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт. При попытке посмотреть программу появляется надпись: «По требованию правообладателя запрещено к просмотру онлайн после эфира».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль не считает вопросом своей повестки «инцидент» в эфире Первого канала. Представитель Кремля назвал выход в эфир с антивоенным плакатом «хулиганством» и заверил, что «канал и соответствующие организации разбираются».
Екатерина Андреева после эфира опубликовала в инстаграме две истории, в которых сказала: «Я вам говорила: стой как скала. Что бы ни случилось, стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги». Напрямую о произошедшем в эфире она не упоминала.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову за её поступок. «Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны», — сказал он.
Экс-коллеги Овсянниковой начали высказываться в её поддержку. Бывший заведующий вашингтонским бюро Первого канала Игорь Рискин заявил, что это «лучшее, что случилось с программой „Время“ за все годы её существования». «Поверьте, я знаю, о чем говорю. И знаю ту, кто сделала это. Горжусь, что работали вместе», — сказал он.
«Ощущаю себя как 19 августа 1991-го, когда увидела в эфире программы „Время“ репортаж Сергея Медведева от Белого Дома. Потеряно ещё не всё», — написала бывшая глава Школы Первого канала Елена Афанасьева.
Журналистка Фарида Рустамова (ранее работала в «Би-би-си», «Медузе», «Дожде») поговорила со знакомым Овсянниковой. Он рассказал, что та не писала тексты на Первом канале — в ёе задачи входил перевод на русский язык прямой речи иностранных политиков, бизнесменов, деятелей культуры и обычных людей, а также создание видеообзоров.
Сотрудник ВГТРК, пожелавшие сохранить анонимность, прокомментировал изданию Republik поступок Овсянниковой.
Когда личность Овсянниковой стала известна, она получила десятки тысяч комментариев с благодарностью на своей странице в фейсбуке на украинском, русском и английском языках. В твиттере запустили тег #гдемаринаовсянникова .
На ситуацию обратили внимание мировые СМИ. 15 марта The Guardian вышел с обложкой со скриншотом эфира. О ситуации написали CNN, ВВС, Reuters и другие издания.
Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.
Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.
Политика также хотят оштрафовать на 1,2 миллиона рублей.
Выяснилось, что судья Котова во время заседания в колонии получала инструкции по телефону от сотрудника Администрации президента, а свидетелю обвинения Илье Ремесло перечисляли 10 миллионов в год фирмы, связанные с Дерипаской и Усмановым.
Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
Он рассказал о переводе самолётов в российские реестры и отказе Китая поставлять авиазапчасти в страну.
Почему бы Твиттеру не забанить Свиноньян, чтобы она начала соблюдать блокировку Твиттера в России?
Эта вообще заебала, наравне с Соловьевым. Что они там делают вообще
хрюкают
причем регулярно в реплаях получают хуев за воротник, им нравится это чтоли
у нее в телеге каменты включены) там только комплеманы и восхищения. никаких за воротник)
Потому что в телеге можно удалять комменты, в отличие от реплаев в твиттере
чёрный пиар - тоже пиар
Почему бы её не подкараулить и не развалить ей ебало??????
топ милфа
Губки ниче так
Ну это реальная КРАШИХА.
Кто такая
Героиня новой России.
Ну вот я не знаю, можно ли прощать годы пропаганды, но поступок очень мощный. Можно считать что сейчас она отсидит за пропаганду, а не за то, что всучат.
За такие поступки положена амнистия.
Хех... Скажем это горам трупов в братских могилах в Марике)) Ну что мол ПИЗДЕЛА и что мол НУ ПОЛУЧАЛА ДОХУЯ (вон какие губки сделала укольчиками) НУ ПОМОГЛА ВАС ВСЕХ УМЕРТВИТЬ... Но проснулась же, да?)
Гарантированная амнистия - залог того, что таких поступков будет всё больше. А там и до табакерки недалеко.
Гарантированная амнистия это индульгенция на работу в провластных помойках и остальных максимально лояльных режиму структурах.
Зачем выбирать другие варианты, если в какой-то момент можно сказать: ой, прастите))) и тебя все носят на руках.
Это в кризисные моменты, как сейчас, актуально.
Как рассказал мне один из знакомых Овсянниковой, она много лет работала редактором в международном отделе в дирекции информационных программ Первог...
Как рассказал мне один из знакомых Овсянниковой, она много лет работала редактором в международном отделе в дирекции информационных программ Первого канала, а именно в подразделении, которое занимается обменом и перегонами видеоматериалов. То есть она не писала тексты, которые потом выходили в эфир. В ее задачи входил перевод на русский язык прямой речи иностранных политиков, бизнесменов, деятелей культуры и обычных людей, а также создание видеообзоров. Можно сказать, что она была винтиком в большой машине по подготовке новостных программ на Первом канале.
Коллеги Овсянниковой очень удивлены ее поступком, потому что не слышали, чтобы она когда-либо говорила о политике. “В основном, о детях, собаках и доме”, - вспоминает ее знакомый.
В понедельник, когда Овсянникова ворвалась в эфир к Екатерине Андреевой с антивоенным плакатом, была ее смена. То есть она просто пришла на работу и находилась там в положенное время.
Программа “Время” выходит в прямом эфире три раза в день. Обычно в охране этой программы задействованы несколько человек, один из них всегда сидит в паре метров от ведущего. Почему вчера он не сработал, неизвестно. Возможно он не среагировал на Овсянникову, поскольку она многолетняя сотрудница канала. Кроме того, во время эфира к ведущему всегда могут подходить гримеры, чтобы поправить макияж, или редакторы, чтобы что-то принести. Коллеги Овсянниковой нервно шутят, что больше никого на работу с ватманом не пустят.
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Как рассказал мне один из знакомых Овсянниковой, она много лет работала редактором в международном отделе в дирекции информационных программ Первог...
Как рассказал мне один из знакомых Овсянниковой, она много лет работала редактором в международном отделе в дирекции информационных программ Первого канала, а именно в подразделении, которое занимается обменом и перегонами видеоматериалов. То есть она не писала тексты, которые потом выходили в эфир. В ее задачи входил перевод на русский язык прямой речи иностранных политиков, бизнесменов, деятелей культуры и обычных людей, а также создание видеообзоров. Можно сказать, что она была винтиком в большой машине по подготовке новостных программ на Первом канале.
Коллеги Овсянниковой очень удивлены ее поступком, потому что не слышали, чтобы она когда-либо говорила о политике. “В основном, о детях, собаках и доме”, - вспоминает ее знакомый.
В понедельник, когда Овсянникова ворвалась в эфир к Екатерине Андреевой с антивоенным плакатом, была ее смена. То есть она просто пришла на работу и находилась там в положенное время.
Программа “Время” выходит в прямом эфире три раза в день. Обычно в охране этой программы задействованы несколько человек, один из них всегда сидит в паре метров от ведущего. Почему вчера он не сработал, неизвестно. Возможно он не среагировал на Овсянникову, поскольку она многолетняя сотрудница канала. Кроме того, во время эфира к ведущему всегда могут подходить гримеры, чтобы поправить макияж, или редакторы, чтобы что-то принести. Коллеги Овсянниковой нервно шутят, что больше никого на работу с ватманом не пустят.
Ну хз. Столько лет способствовала пропаганде, получая деньги и т.п. А когда в России запахло трёхкратной инфляцией, резко переоделась. И отец резко стал украинцем. До этого помогать пиздеть на его родину ей было норм. Не понимаю таких людей. Вы же всё изначально видели и понимали. Значит, изначально были беспринципными.
Полагаю, человек который рассуждает о "принципах" вряд ли так легко покинет принятую позицию, но в том и похвальность произошедшего события. Взрослая женщина, мать детей, не просто как-то переобулась и поменяла мнение, а похерила всю свою жизнь. Не известно что с ней сейчас произошло/произойдет, но перспективы не радужные. Разве это не заслуживает уважения?
Видимо, грань допустимой лжи была достигнута.
Легко. Всегда важен контекст. Я вот не получал деньги за распространение лжи, которая способствовала кровопролитию и поддержанию ненависти ради империалистических желаеийн воровского кодла. А так да, тоже что-то плохое мб в жизни совершал.
Ну, мне, если честно, похуй уже на то, что там было у неё, считаю, что все имеют право на раскаяние и искупление, канеш, хотя это всё и подозрительно, разумеется, не знаю, насколько это искренне
Меня больше радует сам факт, это важная штука, символичная
Так у тебя и возможности выйти в эфире 1го с плакатом нет.
Её поступок получается ещё глубже, она была 8 лет под прикрытием, чтобы когда придёт время показать людям правду.
Вы на российском кинематографе из десятых воспитаны что ли? Вот эта полярность «плохие\хорошие люди», она откуда? Люди, они просто люди, которые в силу обстоятельств совершают поступки, которые могут быть плохими, могут быть хорошими. Да, есть убеждения, есть идеи и мораль, но это все хуйня в сравнении с тем, что человек взял, и вышел. Это, блядь, не переодевание, это поступок, и только они имеют значение. Ты не получаешь деньги от распространения лжи, ты молодец, но и толку тебя никакого, а от ее поступка толк есть.
С другой стороны если бы не она, то мало у кого была возможность появиться в кадре. Так что лучше уж так.
Санкций не было, никто не ощущал на себе влияния "спецопераций". Всем было похуй ровно до того момента пока это не ударило по ним самим.
Ну вот именно)) Не было бы гор трупов и санкций, мб, ей бы похуй было. Мне вот принципиально не похуй и противно. Не зависимо от экономики и санкций. Ну было бы. Мне вот от России нихуя не нужно было, в территориальном отношении тоже.
Потому что вату накачивают имперскими идеями
если ты в России живешь - то тоже как то способствовал этому столько лет
Ну тогда пизда Воронежу. С него начнут.
лучше поздно чем никогда
Женщина чье имя нельзя называть - посторонняя
"Женщина с пацифистским плакатом"
Спецоперация по депацификации
можно просто Artem Z
?
А так и было до всей ситуации. Пришлось поправить, чтобы не думали, что он поддерживает.
Или просто - Z. Oh, shit ...
Женщина чье имя нельзя называть
А вот это плохой знак.
Вот же было, имя одного человека упорно не называли ни где ...
Андреевой, конечно, крупно не повезло, что с ней в кадре оказался живой человек. Сразу стал виден резкий контраст между живым трупом с неживыми глазами, который монотонно бубнит шляпу с телесуфлера и настоящим живым человеком. Но она может и дальше про выдержку и йогу лопотать..))
Настоящая героиня.
слишком много Симонян. похоже, мадам включила максималки, чтобы зафиксировать свою бурную деятельность в период проведения спецоперации. стелит солому как может
а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомните, сколько в России дают за убийство?
Нисколько. Убийцы Никиты Исаева, пытавшиеся также убить Дмитрия Быкова и Алексея Навального, не в тюрьме
Мощное решение, конечно. Молодец.
Это сценарная работа. Эрнст переобувается. Контент сделан профессионально чтоб вызывать эмоции. Слишком много записей телеэфира. Овчинниковой слова «за все хорошее против всего плохого» я сама дочь оф украинца звучит как по методичке. Российские оппозиционеры таким образом будут пробовать власть шатать. Пока в Украине продолжают гибнуть люди в твиторе будет выходить в топ такая вот «жертва». В рф нет новостей с прямым эфиром.
Эрнст вдруг нашел кем-то заботливо оставленные титановые яйца и такое отмочил? Да ну брось, Плешь скорее импич словит, чем Эрнст отринет свои идеалы оппортунизма и сервильности, которым он всегда верно следовал.)
Российской пропаганде удобно стать жертвой режима. Самое смешное, что хотели показать видимость "свободы слова" и что на ТВ есть "человеки" - вот это фейковое "очеловечивание " - самый большой цинизм. И, кстати, это и для их внутреннего пользователя "на слезу", сюда перебросить эмоции и отвлечь от настоящих страданий украинцев "зачем нам жертвы в Украине, - если тут есть своя родная несчастная", перевод канала эмоций в другое русло... Есть тут еще один важный и опасный момент - очередное расжигание ненависти между украинцами и россиянами - россияне пожалеют этого редактора и обозлятся еще сильнее на украинцев, из-за которых эта "несчастная сломает жизнь и сядет на 15 лет - В этом виноваты украинцы, давайте и дальше их бомбить, она стала жертвой укр.фейков, не смотрите их каналы, нацисты плохо влияют на психику даже опытного редактора, поэтому только цензура"... Это еще одно "кривое зеркало". Еще обратите внимание, как дикторша даже глазом не моргнула на то, что сзади пpoисхoдит, потому что знала наперед. Инстинктивная реакция человека когда за спиной странный шум, повернуться
Ебать у тебя понос в голове
Ален, как минимум, со всеми доводами можно поспорить. Начиная с твоей переоценки моральных и умственных притязаний аудитории федеральных каналов, которым невдомек такие сложные комбинации. И заканчивая тем, что ненависть разжигать уже не надо, она на пиковом уровне и даже в дровах не нуждается.
P.S. Если тебя это как-то подбодрит, то Андреева всегда в такой роботизированной манере бубнит новости. Наковальня упадет на голову и бровью не поведет. Потому и крипово тошнотворна.)
та тихо ты, верь в хороших россиян
Перпендикулярный ТЖ за скобки
Симоньян опровергла эту информацию
Я хоть и прибалт и особо не слежу за говном (ну оно само лезет, особенно в последнее время). Но как же меня заебали эти: Соловьёвы, Симоньян, Лавров и Песков - просто максимально продаждные и лживые создания. Быдлятские, ничего не знающие, всё отрицающие, а на следующие дни всё сбывающееся, что они отрицали, с переобовуманиями, но потом опять всё меняется и они опять переобуваются. Тфу, нахрен. я не понимаю, даже те, кто смотрит только российское ТВ: как у них не возникнет вопросов, что вчера они говорили одно, сегодня другое, а на завтра уже третье обещают?
Просто, чтобы она не скукарекала там, я максимально шлю в жопу её мнение.
ПС если что, я на процентов так 10-20 на стороне РФ, но палка безумия просто однажды оборвёт мою оставшуюся солидарность. И это при том, что я, вроде сам, как русский. Т.е. взяли и упиздили моё какое-то доверие к великой державе за 2 недели. БРАВО.
ПС2 лет 8 назад(ага, они самые), я был 50 на 50
есть её онлифанс?
Попытался найти, безрезультатно. Зато твой нашёл.
Фубля, я тоже нашёл 😐
Спасибо ей! Фашистский ублюдок путин будет уничтожен!
«Где находится сотрудница Первого канала — неизвестно. В ночь на 15 марта источник «ОВД-Инфо» сообщал, что задержанной не было в ОВД «Останкино». Адвокат Анри Цискаришвили утверждал, что не нашёл Овсянникову в дежурной части Останкинской телебашни.»
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А может всё-таки смогла как-то уйти и сейчас уже не в этой стране? А siloviki просто боятся признаться вслух, что обосрались. 🤞🏻
Какие-то тоталитарные вайбы. Большая часть людей zомбированы, остальные в страхе удаляются из тж. И только единичные смельчаки прямо в самом сердце тоталитарного режима пытаются устроить диверсию, но за несколько секунд бесследно исчезают...