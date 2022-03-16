Объясняем в 5, 50 и 500 словах.

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Зал заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Фото РИА «Новости»

16 марта Россию исключили из Совета Европы. За день до этого российская сторона уведомила Генерального секретаря СЕ о начале процедуры выхода из организации, а Парламентская ассамблея (ПАСЕ) проголосовала за немедленное исключение РФ. Столь стремительное развитие событий сделало неактуальным некоторые публикации СМИ, сделанные даже 15 марта. В них специалисты ещё только пытались разобраться, каким будет процесс выхода и чем опасен для граждан России выход из Совета Европы.

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, а в 1998 году ратифицировала европейскую «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод». Начиная с этого момента граждане получили возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В последнее десятилетие Россия стабильно занимала первые места в списке стран Совета Европы по числу жалоб, а в 2019 году стала второй по общему числу решений ЕСПЧ за всю его историю.

С выходом из Совета Европы россияне потеряют и возможность обращаться в этот суд. TJ разобрался, какой будет цена отлучения России от европейского правосудия. В зависимости от наличия свободного времени вы можете прочитать ответ в 5, 50 и 500 словах.

В 5 словах

ЕСПЧ жалко, казнь не вернут.

В 50 словах

Россияне ещё имеют возможность обратиться в ЕСПЧ по всем случаям нарушения Конвенции, произошедшим до 16 марта 2022 года. Кроме того, сохраняют свою силу все принятые, но пока не исполненные решения европейского суда. Учитывая, что рассмотрение дел и исполнение решений порой идут годами, можно прогнозировать, что расставание с ЕСПЧ будет длительным.

В 500 словах

Российская конституция в первой и второй главах закрепляет перечень прав человека, который формально больше, чем тот, который предусмотрен в европейской Конвенции. В основном законе страны предусмотрено право на жилище, а также отдельно установлена неприкосновенность жилища. Жалобы на нарушение этих прав ЕСПЧ принять не сможет, поскольку они Конвенцией не предусмотрены. Он, однако, может принять жалобы по всем остальным признаваемым 23 основным правам и свободам человека, если предполагаемые нарушения Конвенции имело место до 16 марта 2022 года.

Действительными также будут решения по всем уже находящимся в производстве суда делам, в том числе по межгосударственным жалобам. Это актуально в связи с тем, что в январе 2021 года ЕСПЧ уже принял жалобу Украины против России.

Дела в ЕСПЧ рассматриваются иногда очень длительное время, например дело «Плоховы против России» закончилось присуждением компенсации только в 2020 году, спустя 15 лет после гибели призывника из Санкт-Петербурга.

Возможно, некоторые дела, которые идут в ЕСПЧ сейчас, разрешатся тоже через 10–15 лет. И все эти решения России предстоит ещё выполнить, хотя она уже на этот момент не член Совета Европы. Единственный, кто может этому помешать – сам ЕСПЧ. 16 марта суд сообщил, что приостановил рассмотрение всех дел, поданных против России в связи с её исключением из Совета Европы.

На 31 декабря 2021 года в ЕСПЧ зарегистрировано 17 тысяч жалоб против России. К этой статистике необходимо относиться с определённой долей скепсиса. 90–95% всех поступающих жалоб отклоняются ЕСПЧ ещё на этапе принятия — их признают неприемлемыми. В итоге из десятков тысяч обращений до рассмотрения в суде доходит примерно 150–200 случаев. Однако даже в тех случаях, когда суд установил нарушение Конвенции, добиться исполнения решения бывает непросто – 75–85% всех постановлений ЕСПЧ Россия просто не исполняет. Публично российские власти отказывались признавать решения суда в единичных случаях, например в деле бывших акционеров ЮКОСА. Чаще всего указания суда просто молча игнорировались.

ЛДПР заявила, что готова внести на обсуждение инициативу о референдуме для возвращения смертной казни для тяжких преступлений. Однако, вопреки распространённому опасению, уход России из Совета Европы никак не связан с вопросом о смертной казни. Конституционный суд неоднократно давал разъяснения на этот счёт, подтвердив, что высшая мера наказания более не применяется, хотя формально ещё описана в Уголовном кодексе.

Поскольку решения КС РФ пересмотру не подлежат, то и вернуться к рассмотрению вопроса о смертной казни не получится, если только не переписать кардинально всё законодательство страны.

Исключение России из Совета Европы повлияет на существующие проблемы со справедливостью уголовных и административных процессов, поскольку страна лишится «правового аудита». Можно спрогнозировать, что это приведёт к ещё большим перекосам при рассмотрении дел против политических активистов и закреплению практики избирательного преследования граждан за взгляды и убеждения.