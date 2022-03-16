Каковы последствия исключения России из Совета Европы Статьи редакции
Объясняем в 5, 50 и 500 словах.
16 марта Россию исключили из Совета Европы. За день до этого российская сторона уведомила Генерального секретаря СЕ о начале процедуры выхода из организации, а Парламентская ассамблея (ПАСЕ) проголосовала за немедленное исключение РФ. Столь стремительное развитие событий сделало неактуальным некоторые публикации СМИ, сделанные даже 15 марта. В них специалисты ещё только пытались разобраться, каким будет процесс выхода и чем опасен для граждан России выход из Совета Европы.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, а в 1998 году ратифицировала европейскую «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод». Начиная с этого момента граждане получили возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В последнее десятилетие Россия стабильно занимала первые места в списке стран Совета Европы по числу жалоб, а в 2019 году стала второй по общему числу решений ЕСПЧ за всю его историю.
С выходом из Совета Европы россияне потеряют и возможность обращаться в этот суд. TJ разобрался, какой будет цена отлучения России от европейского правосудия. В зависимости от наличия свободного времени вы можете прочитать ответ в 5, 50 и 500 словах.
В 5 словах
ЕСПЧ жалко, казнь не вернут.
В 50 словах
Россияне ещё имеют возможность обратиться в ЕСПЧ по всем случаям нарушения Конвенции, произошедшим до 16 марта 2022 года. Кроме того, сохраняют свою силу все принятые, но пока не исполненные решения европейского суда. Учитывая, что рассмотрение дел и исполнение решений порой идут годами, можно прогнозировать, что расставание с ЕСПЧ будет длительным.
В 500 словах
Российская конституция в первой и второй главах закрепляет перечень прав человека, который формально больше, чем тот, который предусмотрен в европейской Конвенции. В основном законе страны предусмотрено право на жилище, а также отдельно установлена неприкосновенность жилища. Жалобы на нарушение этих прав ЕСПЧ принять не сможет, поскольку они Конвенцией не предусмотрены. Он, однако, может принять жалобы по всем остальным признаваемым 23 основным правам и свободам человека, если предполагаемые нарушения Конвенции имело место до 16 марта 2022 года.
Действительными также будут решения по всем уже находящимся в производстве суда делам, в том числе по межгосударственным жалобам. Это актуально в связи с тем, что в январе 2021 года ЕСПЧ уже принял жалобу Украины против России.
Возможно, некоторые дела, которые идут в ЕСПЧ сейчас, разрешатся тоже через 10–15 лет. И все эти решения России предстоит ещё выполнить, хотя она уже на этот момент не член Совета Европы. Единственный, кто может этому помешать – сам ЕСПЧ. 16 марта суд сообщил, что приостановил рассмотрение всех дел, поданных против России в связи с её исключением из Совета Европы.
На 31 декабря 2021 года в ЕСПЧ зарегистрировано 17 тысяч жалоб против России. К этой статистике необходимо относиться с определённой долей скепсиса. 90–95% всех поступающих жалоб отклоняются ЕСПЧ ещё на этапе принятия — их признают неприемлемыми. В итоге из десятков тысяч обращений до рассмотрения в суде доходит примерно 150–200 случаев. Однако даже в тех случаях, когда суд установил нарушение Конвенции, добиться исполнения решения бывает непросто – 75–85% всех постановлений ЕСПЧ Россия просто не исполняет. Публично российские власти отказывались признавать решения суда в единичных случаях, например в деле бывших акционеров ЮКОСА. Чаще всего указания суда просто молча игнорировались.
ЛДПР заявила, что готова внести на обсуждение инициативу о референдуме для возвращения смертной казни для тяжких преступлений. Однако, вопреки распространённому опасению, уход России из Совета Европы никак не связан с вопросом о смертной казни. Конституционный суд неоднократно давал разъяснения на этот счёт, подтвердив, что высшая мера наказания более не применяется, хотя формально ещё описана в Уголовном кодексе.
Исключение России из Совета Европы повлияет на существующие проблемы со справедливостью уголовных и административных процессов, поскольку страна лишится «правового аудита». Можно спрогнозировать, что это приведёт к ещё большим перекосам при рассмотрении дел против политических активистов и закреплению практики избирательного преследования граждан за взгляды и убеждения.
С потерей членства в Совете Европы остались некоторые возможности добиваться правосудия вне российской системы. Гарантированные конституцией права можно отстаивать в других международных организациях, юрисдикцию которых признаёт Россия, например, в Комитете ООН по правам человека. Комитет рассматривает жалобы на нарушения прав, предусмотренных Международным пактом о гражданских и политических правах, который СССР ратифицировал в 1973 году. Формально у Комитета более лояльная процедура приёма жалоб: их можно направлять по электронной почте, в течение длительного срока, доходящего до нескольких лет.
Девушка с котом больше недели провели в Харькове, но смогли покинуть страну благодаря местным волонтёрам и Ассоциации Блогеров.
Документ даёт право собственности на виртуальные активы.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
Был удивлён тем фактом, что Рогозин не соблюдает правила публикаций в СМИ. Решил на всякий случай обратиться по этому поводу в СК РФ через интернет-приёмную. Текст обращения прилагаю.
вернуться к рассмотрению вопроса о смертной казни не получится, если только не переписать кардинально всё законодательство страны
Поскольку решения КС РФ пересмотру не подлежат, то и вернуться к рассмотрению вопроса о смертной казни не получится, если только не переписать кардинально всё законодательство страны.
ВВП: подержите моё пиво
да не надо ничего держать, уже два раза минимум кс под володю свои решения переписывал
ну, обнуление тоже не реально было, но тем не менее
Страна возможностей
Моя любимая рубрика
Сука, ебашьте почаще!
Хочу на каждую новость 5/50/500, чем политичнее, тем лучше:
«Нам всем пизда. Прям точно».
«Пизда наступит скоро: 25 января из-за повышения …»
«Пизда — путинский индивидуальный залог демократической аптеки — почему это плохо и как выжить после 25 января…»
Это же бомба
«Нам всем пизда. Прям точно».
Нихуя не понятно, но очень интересно
вернуться к рассмотрению вопроса о смертной казни не получится, если только не переписать кардинально всё законодательство страны
Звучит как вызов
После слов «российская конституция» перестал читать
В двух словах: Нам пизда
На самом деле возвращение к смертной казни абсолютно возможно, это решение не имеет юридических ограничений, оно зависит исключительно от политической воли. Да, решение Конституционного суда, фактически, полностью запрещает смертную казнь и для ее введения ФОРМАЛЬНО необходимо принятие новой Конституции (или значительные поправки к действующей). Если рассматривать этот вопрос с правовой точки зрения - это, конечно, почти невозможно.
Как и невозможно 3 срок президента. Как и невозможно обнуление. Как и невозможна пенсионная реформа. Как и невозможны поправки в Конституцию без референдума. И так далее.
А вот как это нужно рассматривать на деле: Конституционный суд рассмотрит вопрос о возвращении смертной казни и признает, что никаких нарушений в этом нет. Опять таки, важна не юридическая составляющая, а политическая воля.
Не верите? Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни, хотя и считает такое развитие событий маловероятным. В своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной во вторник, 29 декабря, на сайте суда, Зорькин написал, что введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.
https://www.dw.com/ru/glava-ks-rossii-dopustil-vozvrashhenie-smertnoj-kazni/a-60284403
вернуться к рассмотрению вопроса о смертной казни не получится, если только не переписать кардинально всё законодательство страны
А помните как в январе нас успокаивали тем, что никакой войны не будет, так как это нарушение всех мыслимых и немыслимых норм международного права?
А как РФ исключили 16, если были поданы документы о выходе 15. А заявлено было ещё раньше? Они там исключают того, кто сам уже ушёл? Странные ребята.