Можно ли писать в инстаграм и фейсбук после признания Meta экстремистской Статьи редакции
Ответы на главные вопросы после решения суда.
Решение о запрете Instagram и Facebook в России, которое «подлежит исполнению немедленно», вызывает немало вопросов. С помощью штатного юриста TJ кратко отвечает на главные вопросы.
Можно ли пользоваться инстаграмом и фейсбуком?
Пока да, но потом, вероятно, за это смогут наказать.
В суде прокуратура заявила, что ответственность «только за пользование» соцсетями наступить не может, поэтому россиян не будут за это наказывать. Однако теоретически посты в этих соцсетях могут попадать под определение участия в деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).
В любом случае российским пользователям фейсбука и инстаграма ответственность не грозит до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста. Но правоприменительная практика может измениться — и в реестре экстремистов Meta может появиться раньше.
Неизвестно, какая ответственность может грозить пользователям после того, как Meta попадёт в список «экстремистов». Фактически, обратной силы это решение не имеет, поэтому за размещение старых публикаций наказывать не должны.
Что значит, что решение о запрете «подлежит исполнению немедленно»?
Пока что это означает лишь то, что Роскомнадзор получит полномочия заблокировать инстаграм и фейсбук. Но фейсбук уже начали блокировать 4 марта, а инстаграм — 13 марта. Роскомнадзор ограничил доступ к соцсетям по решению Генпрокуратуры.
Можно ли оставлять ссылки на инстаграм и фейсбук?
Ссылки на сайт можно приравнять к публичной демонстрация символики экстремистской организации. По статье 20.3 КоАП за это грозит до 15 суток ареста. Теоретически под эту статью может попасть любое изображение логотипов фейсбука и инстаграма — от тату до вывески на улице.
На TJ это повлияет так: редакция больше не сможет ставить гиперссылки на посты в инстаграме и фейсбуке, а также настоятельно советует пользователям поступать так же. Использовать конструкции вроде «написал в фейсбуке» или «написал в инстаграме» не запрещено.
Нахождение ссылки в интернете будет считаться длящимся правонарушением, за которое могут наказать.
Как теперь писать об инстаграме и фейсбуке?
При упоминании фейсбука и инстаграма нужно ставить примечания о том, что это экстремистские организации. Первый вариант — писать примечание в скобках после первого упоминания организации в тексте.
Второй вариант — ставить звёздочку (*) после каждого упоминания организации в тексте и в конце материала делать примечание.
Можно ли покупать рекламу в инстаграме и фейсбуке?
Покупка рекламы может расцениваться как финансирование экстремистской организации (282.3 УК РФ). Наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.
Можно ли покупать акции Meta?
Покупка акций компании может считаться финансированием экстремистской организации, что запрещено статьёй 282.3 УК РФ.
Акции экстремистской компании могут обнаружиться при аудите бирж или попытке купить или продать ценные бумаги. Пока правоприменительной практики по этому вопросу нет, но лучше как можно быстрее их продать.
Глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн заявил, что миноритарные акционеры Meta не будут считаться пособниками экстремизма, поскольку они не участвуют в управлении компании и напрямую не влияют на ее политику. Это позиция противоречит мнению юриста TJ — миноритарии не участвуют в принятии решений, но перечисляют деньги за покупку акций.
А что с WhatsApp?
Прокуратура потребовала запретить только «деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram». Пользоваться WhatsApp будет безопасно даже тогда, когда решение суда вступит в законную силу.
«Народные оповещения» стали альтернативой звуковым сигналам, а заодно помогают жителям не впадать в панику.
Теперь она уклоняется от вопросов о «спецоперации».
WhatsApp запрет не касается.
Первый запуск запланирован на 2022 год.
В последнее время посты от юристов из России всегда выглядят как "ну вообще не должны, но вот тут и тут и за это могут дать 10 лет"
Вообще странно спрашивать мнение юристов, ведь происходящее в России не имеет никакого отношения к праву, законности и прочим навязанным Западом ценностям
Мнение нужно спрашивать у исследователей людоедства
26 день: Можно ли писать в инстаграм и фейсбук?
59 день: Можно ли открывать рот без специального разрешения?
Уже представляю новости от какой ни будь медузы:
Заголовок
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
"Прямая речь" -заявил N* в фейсбуке**
*ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
**ОРГАЗНИАЦИЯ, ПРИЗННАНАЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
А зачем медуза вообще пишет это сообщение, если их в России заблокировали и так?
В телеге не заблокируешь же.
Кажется, для чувства — не знаю, как сказать — сопричастности. Мол, раз мы русскоязычное медиа из эмиграции, то и законы будем соблюдать соответствующие. Но я могу ошибаться
Может быть, тогда у них наконец что-то надломится, и они заменят весь этот бред на РВКИНХ
Можно ли пользоваться инстаграмом и фейсбуком? - Пока да, но потом, вероятно, за это смогут наказать.
а с "обратной силой" как? как всегда?
в интернете обратная сила не работает, всё, что размещено, считается длящимся до тех пор, пока размещено
ща дополним
На TJ это повлияет так: редакция больше не сможет ставить гиперссылки на посты в инстаграме и фейсбуке
а что будет со старыми материалами? все будет удалено?
Нет, не удаляем.
Есть же кейсы условных ФБК и Талибан. Но нужно будет следить за правоприменительной практикой: в ближайший месяц ее не будет
TJ итак уже забанен роскомнадзором, а учитывая еще и то, что материалы были опубликованы до решения суда, совсем нет никакого смысла что-то удалять или редактировать.
Сижу в телеге
Куда едешь?
В колхоз
✌
Держи в курсе
Стараюсь
You're finally awake
Инстаграм запрещённая в Российской Федерации организация
Хорош прикалываться. Я точно напился, уснул в феврале и все никак не могу проснуться.
Можно.
Об этом говорится в инстаграме*
*организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации
Не за горами время, когда будем ставить звёздочку после каждого* второго слова*
а про messenger они не слышали?
Пока да, но потом, вероятно, за это смогут наказать.
Если шо, могу быть внештатным юристом на TJ. Сейчас в РФ легко быть юристом. Наказать за пук-среньк могут
Давайте еще за битсейбер и окулусы, потому как ничего другого на наши зарплаты не купить, сажать начнем
А если фонд покупаю в котором есть акции мета, тоже скидывать походу придется...
С чего это, ты покупаешь паи фонда, а мету уже покупает вообще третья организация
Да и паями по факту владеешь не ты, а НРД