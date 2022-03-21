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Можно ли писать в инстаграм и фейсбук после признания Meta экстремистской Статьи редакции

Ответы на главные вопросы после решения суда.

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Дмитрий Медведев жмёт руку Марку Цукербергу в 2012 году. Фото premier.gov.ru

Решение о запрете Instagram и Facebook в России, которое «подлежит исполнению немедленно», вызывает немало вопросов. С помощью штатного юриста TJ кратко отвечает на главные вопросы.

Можно ли пользоваться инстаграмом и фейсбуком?

Пока да, но потом, вероятно, за это смогут наказать.

В суде прокуратура заявила, что ответственность «только за пользование» соцсетями наступить не может, поэтому россиян не будут за это наказывать. Однако теоретически посты в этих соцсетях могут попадать под определение участия в деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).

В любом случае российским пользователям фейсбука и инстаграма ответственность не грозит до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста. Но правоприменительная практика может измениться — и в реестре экстремистов Meta может появиться раньше.

Неизвестно, какая ответственность может грозить пользователям после того, как Meta попадёт в список «экстремистов». Фактически, обратной силы это решение не имеет, поэтому за размещение старых публикаций наказывать не должны.

Что значит, что решение о запрете «подлежит исполнению немедленно»?

Пока что это означает лишь то, что Роскомнадзор получит полномочия заблокировать инстаграм и фейсбук. Но фейсбук уже начали блокировать 4 марта, а инстаграм — 13 марта. Роскомнадзор ограничил доступ к соцсетям по решению Генпрокуратуры.

Можно ли оставлять ссылки на инстаграм и фейсбук?

Ссылки на сайт можно приравнять к публичной демонстрация символики экстремистской организации. По статье 20.3 КоАП за это грозит до 15 суток ареста. Теоретически под эту статью может попасть любое изображение логотипов фейсбука и инстаграма — от тату до вывески на улице.

На TJ это повлияет так: редакция больше не сможет ставить гиперссылки на посты в инстаграме и фейсбуке, а также настоятельно советует пользователям поступать так же. Использовать конструкции вроде «написал в фейсбуке» или «написал в инстаграме» не запрещено.

Нахождение ссылки в интернете будет считаться длящимся правонарушением, за которое могут наказать.

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Как теперь писать об инстаграме и фейсбуке?

При упоминании фейсбука и инстаграма нужно ставить примечания о том, что это экстремистские организации. Первый вариант — писать примечание в скобках после первого упоминания организации в тексте.

Об этом сообщается в фейсбуке («организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации»).

Второй вариант — ставить звёздочку (*) после каждого упоминания организации в тексте и в конце материала делать примечание.

Об этом говорится в инстаграме*

(текст заметки)

*организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации

Можно ли покупать рекламу в инстаграме и фейсбуке?

Покупка рекламы может расцениваться как финансирование экстремистской организации (282.3 УК РФ). Наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

Можно ли покупать акции Meta?

Покупка акций компании может считаться финансированием экстремистской организации, что запрещено статьёй 282.3 УК РФ.

Акции экстремистской компании могут обнаружиться при аудите бирж или попытке купить или продать ценные бумаги. Пока правоприменительной практики по этому вопросу нет, но лучше как можно быстрее их продать.

Глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн заявил, что миноритарные акционеры Meta не будут считаться пособниками экстремизма, поскольку они не участвуют в управлении компании и напрямую не влияют на ее политику. Это позиция противоречит мнению юриста TJ — миноритарии не участвуют в принятии решений, но перечисляют деньги за покупку акций.

А что с WhatsApp?

Прокуратура потребовала запретить только «деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram». Пользоваться WhatsApp будет безопасно даже тогда, когда решение суда вступит в законную силу.

#соцсети #meta #facebook #instagram #чтотеперь

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29 комментариев
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Hfr Olod

В последнее время посты от юристов из России всегда выглядят как "ну вообще не должны, но вот тут и тут и за это могут дать 10 лет"

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38
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Привлекательный Филипп

Вообще странно спрашивать мнение юристов, ведь происходящее в России не имеет никакого отношения к праву, законности и прочим навязанным Западом ценностям

Мнение нужно спрашивать у исследователей людоедства

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11
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Привлекательный Филипп

26 день: Можно ли писать в инстаграм и фейсбук?
59 день: Можно ли открывать рот без специального разрешения?

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9
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Boris Britva

Уже представляю новости от какой ни будь медузы:

Заголовок

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

"Прямая речь" -заявил N* в фейсбуке**

*ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
**ОРГАЗНИАЦИЯ, ПРИЗННАНАЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

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6
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Влад Романов

А зачем медуза вообще пишет это сообщение, если их в России заблокировали и так?

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1
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Boris Britva

В телеге не заблокируешь же.

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Удобный велосипед

Кажется, для чувства — не знаю, как сказать — сопричастности. Мол, раз мы русскоязычное медиа из эмиграции, то и законы будем соблюдать соответствующие. Но я могу ошибаться

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0
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Привлекательный Филипп

Может быть, тогда у них наконец что-то надломится, и они заменят весь этот бред на РВКИНХ

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0
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Alexander

Можно ли пользоваться инстаграмом и фейсбуком? - Пока да, но потом, вероятно, за это смогут наказать.
 а с "обратной силой" как? как всегда?

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2
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Bad Mother Fucker

в интернете обратная сила не работает, всё, что размещено, считается длящимся до тех пор, пока размещено

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2
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Удобный велосипед

ща дополним

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1
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Зарубежный украинец

На TJ это повлияет так: редакция больше не сможет ставить гиперссылки на посты в инстаграме и фейсбуке
 а что будет со старыми материалами? все будет удалено?

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0
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Удобный велосипед

Нет, не удаляем.

Есть же кейсы условных ФБК и Талибан. Но нужно будет следить за правоприменительной практикой: в ближайший месяц ее не будет

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Абсолютный фонарь

TJ итак уже забанен роскомнадзором, а учитывая еще и то, что материалы были опубликованы до решения суда, совсем нет никакого смысла что-то удалять или редактировать.

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Социалистический крюк

Сижу в телеге

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Автомобильный франт

Куда едешь?

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4
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Социалистический крюк

В колхоз

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2
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Автомобильный франт

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2
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Непрерывный шмель

Держи в курсе

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Социалистический крюк

Стараюсь

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Ze Katze

You're finally awake

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Spok

Инстаграм запрещённая в Российской Федерации организация
 Хорош прикалываться. Я точно напился, уснул в феврале и все никак не могу проснуться.

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Принятый холод

Можно.

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Либеральный звук

Об этом говорится в инстаграме*
 *организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации

Не за горами время, когда будем ставить звёздочку после каждого* второго слова*

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Армейский волк

а про messenger они не слышали?

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Сменю ка имя на всякий случай

Пока да, но потом, вероятно, за это смогут наказать.
 Если шо, могу быть внештатным юристом на TJ. Сейчас в РФ легко быть юристом. Наказать за пук-среньк могут

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Andre Macareno

Давайте еще за битсейбер и окулусы, потому как ничего другого на наши зарплаты не купить, сажать начнем

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Городской пришелец

А если фонд покупаю в котором есть акции мета, тоже скидывать походу придется...

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Andre Macareno

С чего это, ты покупаешь паи фонда, а мету уже покупает вообще третья организация

Да и паями по факту владеешь не ты, а НРД

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