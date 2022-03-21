Ответы на главные вопросы после решения суда.

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Дмитрий Медведев жмёт руку Марку Цукербергу в 2012 году. Фото premier.gov.ru

Решение о запрете Instagram и Facebook в России, которое «подлежит исполнению немедленно», вызывает немало вопросов. С помощью штатного юриста TJ кратко отвечает на главные вопросы.

Можно ли пользоваться инстаграмом и фейсбуком?

Пока да, но потом, вероятно, за это смогут наказать.

В суде прокуратура заявила, что ответственность «только за пользование» соцсетями наступить не может, поэтому россиян не будут за это наказывать. Однако теоретически посты в этих соцсетях могут попадать под определение участия в деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).

В любом случае российским пользователям фейсбука и инстаграма ответственность не грозит до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. На апелляцию даётся месяц. После этого срока Meta может появиться в списке экстремистских организаций на сайте Минюста. Но правоприменительная практика может измениться — и в реестре экстремистов Meta может появиться раньше.

Неизвестно, какая ответственность может грозить пользователям после того, как Meta попадёт в список «экстремистов». Фактически, обратной силы это решение не имеет, поэтому за размещение старых публикаций наказывать не должны.

Что значит, что решение о запрете «подлежит исполнению немедленно»?

Пока что это означает лишь то, что Роскомнадзор получит полномочия заблокировать инстаграм и фейсбук. Но фейсбук уже начали блокировать 4 марта, а инстаграм — 13 марта. Роскомнадзор ограничил доступ к соцсетям по решению Генпрокуратуры.

Можно ли оставлять ссылки на инстаграм и фейсбук?

Ссылки на сайт можно приравнять к публичной демонстрация символики экстремистской организации. По статье 20.3 КоАП за это грозит до 15 суток ареста. Теоретически под эту статью может попасть любое изображение логотипов фейсбука и инстаграма — от тату до вывески на улице.

На TJ это повлияет так: редакция больше не сможет ставить гиперссылки на посты в инстаграме и фейсбуке, а также настоятельно советует пользователям поступать так же. Использовать конструкции вроде «написал в фейсбуке» или «написал в инстаграме» не запрещено.

Нахождение ссылки в интернете будет считаться длящимся правонарушением, за которое могут наказать.

Как теперь писать об инстаграме и фейсбуке?

При упоминании фейсбука и инстаграма нужно ставить примечания о том, что это экстремистские организации. Первый вариант — писать примечание в скобках после первого упоминания организации в тексте.

Об этом сообщается в фейсбуке («организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации»).

Второй вариант — ставить звёздочку (*) после каждого упоминания организации в тексте и в конце материала делать примечание.

Об этом говорится в инстаграме* (текст заметки) *организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации

Можно ли покупать рекламу в инстаграме и фейсбуке?

Покупка рекламы может расцениваться как финансирование экстремистской организации (282.3 УК РФ). Наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

Можно ли покупать акции Meta?

Покупка акций компании может считаться финансированием экстремистской организации, что запрещено статьёй 282.3 УК РФ.

Акции экстремистской компании могут обнаружиться при аудите бирж или попытке купить или продать ценные бумаги. Пока правоприменительной практики по этому вопросу нет, но лучше как можно быстрее их продать.

Глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн заявил, что миноритарные акционеры Meta не будут считаться пособниками экстремизма, поскольку они не участвуют в управлении компании и напрямую не влияют на ее политику. Это позиция противоречит мнению юриста TJ — миноритарии не участвуют в принятии решений, но перечисляют деньги за покупку акций.

А что с WhatsApp?