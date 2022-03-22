Не все варианты безопасны или официальны.

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С 10 марта главные международные платёжные системы больше не работают в России: держатели выпущенных российскими банками карт Visa и Mastercard не могут расплачиваться в иностранных интернет-магазинах. Один из способов обойти ограничения — завести виртуальные карты в зарубежных банках или специализированных сервисах, которые предлагают это сделать без личного участия. Но не все они гарантируют безопасность оплаты.

Виртуальные карты Ezzocard выпускаются банками США и Канады и обслуживаются платёжными системами Visa или Mastercard. Их можно зарегистрировать на любое имя, в том числе на вымышленное, так как сервис не проверяет личные данные пользователя. Также можно использовать анонимные способы оплаты — например, с помощью криптовалюты.

Стоимость карты начинается от $16,99. Её выпуск можно оплатить с помощью электронной платёжной системы Perfect Money или криптовалюты. Клиент получает карту через несколько минут после оплаты.

Ezzocard позволяет оплачивать покупки на eBay, Amazon, Walmart и некоторых других магазинах США, а также VPN сервисы, Google Adwords, сайты знакомств, LinkedIn и другое. Держатели могут платить за свои покупки в App Store. При этом карты Ezzocard, выпущенные банками США, принимаются только в американском App Store.

Для регистрации требуется подтвердить личность — для этого нужно предоставить паспорт, водительское удостоверение или ID-карту на английском языке.

Карты Bankoff обслуживаются платёжными системами Visa и Stripe. Их выпуск бесплатный, но комиссия за переводы с кредитной или дебетовой карты составляет 4%. За конвертацию валюты взимается комиссия в 2,3%.

Карты Bankoff также можно пополнить криптовалютой Tether. Их можно использовать в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и PayPal.

Некоторые пользователи пишут, что пополнить баланс Bankoff через российские карты нельзя, но можно использовать Tether. Пополнение через криптовалюту бесплатное.

Виртуальные карты Moon можно пополнить только с помощью криптовалюты. Оформить её надо через учетную запись Coinbase, которая с 28 февраля приостановила сделки по криптовалютам в России. Но жители страны также могут воспользоваться электронными кошельками с поддержкой Lightning Network.

На счете Moon криптовалюта конвертируется в доллары. Деньги можно тратить в онлайн-магазинах США, где принимаются карты Visa.

Карты Wise позволяют совершать покупки по всему миру — сами транзакции бесплатные, но сервис взимает комиссию за конвертацию валюты.

Но сервис недоступен в России. Россиянам для открытия счёта потребуется помощь знакомого из страны, где работает сервис, — например, из Австрии, Германии или Испании — чтобы воспользоваться местным адресом. Также нужен IP-адрес из выбранной страны — через VPN.

Однако пользователи предупреждают, что такие схемы обхода ограничений могут привести к блокировке аккаунтов Wise, так как они нарушают пользовательское соглашение.

Сервисы помощи

В середине марта в интернете появились несколько сервисов, которые помогают россиянам оплачивать свои подписки. Например, создатели Unlock Money оплачивают подписки россиян на зарубежные сервисы со своих счетов в ЕС и США. Для этого пользователю необходимо оплатить услугу — 30% от суммы пополнения, а затем передать им логин и пароль от своего аккаунта. Такая схема небезопасна для владельцев аккаунтов.

Сервис «Оплата.Там» работает по той же схеме — но какой процент берёт компания, на сайте не указано. В компании сообщили, что минимальная сумма комисии составляет 300 рублей или $3.

Стартап Oh My Bills тоже помогает россиянам оплачивать подписки: сервис берет деньги у пользователей в рублях, отправляет их в Армению, конвертирует в доллары и переводит зарубежным сервисам. В компании не ответили на вопрос vc.ru о комиссии.

Открыть карту в Казахстане

С помощью местного друга

Для оплаты иностранных сервисов россияне также могут открыть банковскую карту за границей — в некоторых случаях это можно сделать удалённо. Например, граждане России могут стать клиентами банков Казахстана — для этого им нужно получить индивидуальный идентификационный номер, который присваивают всем физлицам.

Иностранцы, которые не могут въехать в республику, могут получить ИИН по доверенности на имя гражданина Казахстана. Документ и копию паспорта необходимо нотариально заверить и перевести на казахский язык. Получив электронные копии этих документов, доверенное лицо может подать заявку на присвоение ИИН иностранцу через портал Egov.kz.

Срок оказания услуги займет один рабочий день. После получения ИИН россияне могут подать заявку на оформление банковской карты. Удаленно это можно сделать в Altyn Bank. В течение месяца после открытия счета за границей россияне обязаны уведомить об этом ФНС.

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