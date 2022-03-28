Разборы

Почему в Нагорном Карабахе снова обострилась ситуация и ввели военное положение Статьи редакции

По мнению специалистов, азербайджанская сторона воспользовалась конфликтом на Украине и пытается вытеснить Россию с Южного Кавказа.

1823 просмотров
Город Шуша — стратегический город в Нагорном Карабахе под контролем Азербайджана. Фото: Мурада Огуджова, Sputnik

Пока мировое сообщество следило за ходом российской «спецоперации» на Украине, военные действия возобновились в Нагорном Карабахе. Как утверждает армянская сторона, Азербайджан отрезал газоснабжение непризнанного Арцаха, а затем впервые нарушил мирное соглашение на подконтрольной России территории — захватил село и начал бой за стратегически важную точку. Азербайджан в ответ призвал Армению «выполнить свои обязательства» и вывести войска из региона.

Хронология первого серьёзного конфликта в Нагорном Карабахе после войны 2020 года — в материале TJ.

Обстановка обострилась из-за проблем с газоснабжением

  • 22 марта министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило, что вечером 21 марта Азербайджан сорвал газоснабжение региона, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду. «Поведение Азербайджана — не что иное, как гуманитарный терроризм. Этот вопиющий поступок является очередным проявлением ненависти и национализма», — утверждают в ведомстве.
  • В тот же день МИД Армении обвинил Азербайджан в перекрытии газа в районе города Шуша в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что это может создать гуманитарный кризис — пострадали 120 тысяч человек. Армения призвала мировое сообщество ответить на действия Азербайджана.
  • Как отмечает «Коммерсантъ», газопровод идёт в Карабах из Армении, но пересекает подконтрольную Азербайджану территорию — город Шуша. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 7 марта на этом участке произошёл взрыв, Азербайджан под разными предлогами не разрешал ремонт газопровода, в итоге 18 марта починил его сам, при этом установив вентиль, а 21 марта подача прекратилась вновь.
Город Шуша. Фото: Илья Питалев, РИА «Новости»

Баку счёл обвинения вмешательством во внутренние дела Азербайджана

  • МИД Азербайджана отрицает перекрытие газоснабжения. «Армения регулярно выступает с безосновательными заявлениями и демонстрирует неконструктивный подход, что показывает истинные намерения этой страны», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы ведомства Лейлы Абдуллаевой. МИД рекомендовал Армении «обеспечить выполнение своих обязательств по трёхсторонним заявлениям, включая вывод остатков вооруженных сил, находящихся в регионе, и тем самым способствовать региональному миру и безопасности».
  • Азербайджанский депутат Джавид Османов также назвал армянские обвинения «провокацией».

Они хотят оказать давление на нашу страну. Сегодня Азербайджан, как и во все времена, выступает за мир. В ходе 44-дневной войны Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Мы неоднократно предлагали потерпевшей поражение Армении подписать мирный договор. Однако каждый раз Ереван предпринимает попытки уклониться от его заключения под надуманными предлогами.

Джавид Османов
Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

  • 24 марта азербайджанские силы заняли армянское село Парух (азербайджанское Фаррух) и нанесли удар беспилотниками по подразделениям НКР. Парух находится в зоне ответственности российских миротворцев, отмечает РБК. То есть азербайджанцы впервые пересекли линию соприкосновения, нарушив условия мирного соглашения, заключённого между Арменией и Азербайджаном в 2020 году при содействии России.
  • Рядом с Парухом также завязалась перестрелка за соседнюю стратегически важную высоту Караглух. Президент НКР Араик Арутюнян 26 марта ввёл там военное положение. По данным армянской стороны, погибли трое армянских и пятеро азербайджанских военных.
Фото издания Hraparak
  • В Баку и потери, и перестрелку отрицают, однако косвенно подтверждают нарушение линии соприкосновения. «На пунктах ведётся уточнение позиций и мест дислокации», — заявили в Минобороны.

Россия по телефону обсудила ситуацию с Азербайджаном и Арменией. Последняя попросила прислать больше миротворцев и отреагировать на «провокацию»

  • На фоне обострения ситуации российская сторона несколько раз созванивалась с властями Армении и Азербайджана. 24 и 25 марта с армянским премьер-министром Николом Пашиняном поговорил президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу созвонился с коллегами Суреном Папикяном и Закиров Гасановым. По словам Шойгу, Россия следит за ситуацией и предпринимает шаги для её мирного разрешения.
  • Российские власти однозначно поддержали армянскую сторону и направили Азербайджану заявление по отводу войск. Министерство обороны республики назвало требование «односторонним, не отражающим действительности» и призвало обеспечить полный вывод остатков армянской армии с территорий Азербайджана.
  • 27 марта Минобороны РФ заявило, что обстановка в регионе «стабилизирована» российскими миротворцами, а азербайджанская сторона отвела войска. В Баку это отрицают: как утверждают власти, военные остаются на позициях и «полностью контролируют оперативную ситуацию».
  • Армянский премьер поднял вопрос о «необходимости расследования действий российских миротворцев», которые отвечали за село Парух. МИД Армении заявил, что ожидает от российских войск более активных действий в зоне, где «происходит провокация». 26 марта Совбез НКР попросил увеличить в регионе численность российского миротворческого контингента — нынешнее количество людей и техники там сочли недостаточным.

Специалисты считают, что Азербайджан подталкивает Армению подписать мирный договор на условиях Баку, пока Россия занята «спецоперацией»

  • По мнению политического обозревателя из Баку Фархада Маммадова, перекрытие газа может быть сигналом, цель которого заставить Ереван пойти на уступки.

Официально азербайджанское руководство не признаёт свою причастность, но если посмотреть логическую цепочку, то Азербайджан добивается демилитаризации региона: окончательного вывода вооруженных сил Армении из зоны временного размещения российского миротворческого контингента и разоружения армян Карабаха. [...] Плюс Азербайджан демонстрирует, что армяне Карабаха должны просить газ именно у Баку и в индивидуальном порядке думать о получении азербайджанского гражданства.

Фархад Маммадов
политический обозреватель
  • Директор ереванского Института Кавказа, политолог Александр Искандарян отмечает, что Азербайджан начал давить на Армению именно сейчас, поскольку Россия сосредоточенна на «спецоперации»: «Баку посредством создания газового кризиса и продвижения своих войск хочет прощупать почву и узнать, как на это будет реагировать Россия. Это уже имеет геополитический контекст, ведь в Азербайджане знают, что Россия занята украинской проблематикой».
  • Об этом же говорит и председатель комиссии по вопросам территориальной и евразийской интеграции Национального собрания Армении Армен Геворкян.

Основной азербайджанский лейтмотив — добиться ухода из Карабаха российских военных и по сути окончательно оформить политическое решение Карабахского вопроса. Почему именно сейчас? Потому что Россия занята на Украине и не будет готова открывать второй фронт военных действий. Есть предположение о том, что официальный Баку после двух недель военной операции на Украине стал исходить из того, что Россия завязла там надолго и можно воспользоваться моментом.

Армен Геворкян
армянский политик
  • По мнению Геворкяна, у России может сложиться понимание, что её «вытесняют» из Карабаха.

10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. По условиям договора, под контроль Азербайджана перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, при этом столица региона Степенакерт осталась Армении. Лачинский коридор на границе спорных территорий, согласно соглашению, пять лет должны контролировать около двух тысяч российских миротворцев.

Разборы
Екатерина Кузнецова
Эвакуация с поджогом домов и возвращение беженцев: что происходит в Нагорном Карабахе после перемирия. Главное Статьи редакции

Жители территорий, переданных Азербайджану, уезжают из городов, сжигая дома и магазины — чтобы они не остались азербайджанцам.

Азербайджанский военный устанавливает флаг в Нагорном Карабахе Фото Карена Минасяна, AFP

#нагорныйкарабах #армения #азербайджан #россия #войны21века

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
Яичко вкрутую

Армения просит больше миротворцев, но не понимает, что их скоро будут просить у них.

Ответить
Развернуть ветку
kebety katma

Красавчики. Хороший пример для остальных государств.

Ответить
Развернуть ветку
Тюремный надзиратель

Та да, а то Япония что то там мнётся, их Курилы заждались уже

Ответить
Развернуть ветку
Lee

И Королевец (Калининград) для Польши уже пригрет

Ответить
Развернуть ветку
Тюремный надзиратель

А Калининград то и не против, думаю с радостью бы свалили с раZZии.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Мохов

Ой нет, любителей России здесь хватает

Ответить
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

Лучшего момента уже не будет

Ответить
Развернуть ветку
Натуральный якорь

у тебя все нормально вообще? армянам это скажи

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Почему они правы в этой ситуации?

Ответить
Развернуть ветку
kebety katma

Они забирают свою территорию, которая была отжата при помощи РФ. Вроде же правильно возвращать ворованное.

Ответить
Развернуть ветку
Misericorde

А то что армяне там жили задолго до РФ, не в счет? Эти земли кочуют из рук в руки, и нередко там все жили в мире.

Ответить
Развернуть ветку
Lee

Жить там может, кто угодно, для таких споров существуют международые договоры, которые должны ратифицировать остальные государства. И по договорам эта территория входила в Азербайджан. В Крыму до 2014 года тоже много было русских, не так ли?

Ответить
Развернуть ветку
Misericorde

Я и не говорю, что территорию нужно отдать армянам. Меня раздражает сама риторика "мы будем воевать, тк раньше эти земли были нашими". Раньше вообще дохуя всего было, до тепловой смерти вселенной можем воевать не напрягаясь. Просто обидно, что дипломатия обосралась опять.

Ответить
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

А почему нет?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Я просто пытаюсь понять, в конце написано, что они сами подписали мирный договор, а теперь напали. А что думают армяне на этот счёт? Почему то многие на стороне Азербайджана, хотя они тут выступают в качестве агрессора (+ отключили газ жителям Арцаха)

Ответить
Развернуть ветку
Misericorde

У Медузы недавно была статья на эту тему. Что думают армяне и азербайджанцы это реально долгая история.

Ответить
Развернуть ветку
Ramierl

Особенно интересна точка зрения тысяч айтишников, релоцировавшихся недавно в Армению.

Ответить
Развернуть ветку
Ramierl

Потому что Путин и Россия проигрывает же ж. Главное, что Путину нос утрут, а на армян похуй, видимо.
И неважно, что Азербайджан по сути уже прокси-Турция. А там у власти некислый такой милитарист.

Ответить
Развернуть ветку
Яичко вкрутую

Изучи исторический контекст, мне нужно всю историю написать в комментариях?

Ответить
Развернуть ветку
meow

Дай Бог Выборг и Кёнигсберг вернутся в родные гавани

Ответить
Развернуть ветку
Артур Мохов

Пруссия уже развалилась :(

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Romanchenko

Объективно, Армении никто не поможет. В прошлом году, она проиграла и РФ ничего не сказала. В этом году будет то же самое. Азербайджан же поддержан Турцией неоднократно. Очевидно, что пока Азербайджан полностью не заберет регион, то мира там не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Bohdan Shapoval

Когда Молдова, Грузия и Япония последуют примеру Азербайджана? Может еще и Кенингсберг вернуть? ))

Ответить
Развернуть ветку
Trident Force

ДА ДАВАЙ УРА ДАВАЙ

Ответить
Развернуть ветку
Дед Макар

Да когда же это прекратится уже: то пандемия, то войны. Третий год какое-то напряжение в мире.

Ответить
Развернуть ветку
HL3 confirmed

интересно как там люди сейчас которые съебали от пиздеца в Армению

Ответить
Развернуть ветку
Удивленный кубок

У меня есть знакомые, которые съебали в Азербайджан. Отписал им с вопросом как там у них дела.

Ответить
Развернуть ветку
Недоденацифицированный

Ну и что? Все так же, они же не в Карабахе

Ответить
Развернуть ветку
Кобзон Хиггса

Казалось бы, причем тут Путин?

Ответить
Развернуть ветку
Натуральный якорь

на Украине

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Новости
Валютный цвет
На Урале вывели необычно большую картошку, которой не страшны болезни

Новинку назвали «амулет», на её создание у селекционеров ушло 15 лет.

Навальнята спасают Фермана

путин не только объединяет украинцев, но и решает вопрос с европейским энергопереходом. Историческая личность

Twitter
Оливия @olivia88877
Австрия делилась разведданными Европы с Россией. Согласно данным сотрудника европейской разведки и европейского дипломата, Австрия является "авианосцем" секретных мер России. Страна оказывала поддержку российским спецслужбам.
- Financial Times.
Новости
РБК: «Ситилинк» и ещё одна крупная сеть оценили запасы техники Apple и Samsung — их хватит на два-три месяца Статьи редакции

«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.

Фото Рамиля Ситдиков, РИА «Новости»
Индивидуальный кот

Тростянец. Население 15 тыс. Солнечные панели, велодорожки, электронное расписание автобусов, фестивали, новая больница с родильным отделением, инвестиции из Германии, Чехии и Польши, новый кирпичный завод, огромная шоколадная фабрика, маслозавод, лесозавод и много чего ещё. Все это у нас было, большая часть разрушена. Но когда читаю подобные…

Twitter
Кузькин отец
שרון דניס @SharonDne
Я в шоке. Я не думал что доживу до того времени. Что буду трижды думать. Что пишу в тви. Проверять от и до какой твит РТ или лайк. Я наделся что совок мёртв. Но нет сука. Выросло поколение дегенератов готовое уничтожать тех кто способен думать. Тех кто не ходит строем
antiplutin
Новости
Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи с лета 2022 года из-за нехватки оборудования Статьи редакции

В Минцифры не видят предпосылок для сбоев.

Интернет
Роскомнадзор заблокировал сайт с сериями «Масяни» после выхода эпизода о конфликте России с Украиной Статьи редакции

На ютубе все серии мультфильма всё ещё доступны.

Фрагмент из серии «Вакидзаси»
Больше статей
null