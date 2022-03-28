Основной азербайджанский лейтмотив — добиться ухода из Карабаха российских военных и по сути окончательно оформить политическое решение Карабахского вопроса. Почему именно сейчас? Потому что Россия занята на Украине и не будет готова открывать второй фронт военных действий. Есть предположение о том, что официальный Баку после двух недель военной операции на Украине стал исходить из того, что Россия завязла там надолго и можно воспользоваться моментом.