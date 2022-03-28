Почему в Нагорном Карабахе снова обострилась ситуация и ввели военное положение Статьи редакции
По мнению специалистов, азербайджанская сторона воспользовалась конфликтом на Украине и пытается вытеснить Россию с Южного Кавказа.
Пока мировое сообщество следило за ходом российской «спецоперации» на Украине, военные действия возобновились в Нагорном Карабахе. Как утверждает армянская сторона, Азербайджан отрезал газоснабжение непризнанного Арцаха, а затем впервые нарушил мирное соглашение на подконтрольной России территории — захватил село и начал бой за стратегически важную точку. Азербайджан в ответ призвал Армению «выполнить свои обязательства» и вывести войска из региона.
Хронология первого серьёзного конфликта в Нагорном Карабахе после войны 2020 года — в материале TJ.
Обстановка обострилась из-за проблем с газоснабжением
- 22 марта министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило, что вечером 21 марта Азербайджан сорвал газоснабжение региона, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду. «Поведение Азербайджана — не что иное, как гуманитарный терроризм. Этот вопиющий поступок является очередным проявлением ненависти и национализма», — утверждают в ведомстве.
- В тот же день МИД Армении обвинил Азербайджан в перекрытии газа в районе города Шуша в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что это может создать гуманитарный кризис — пострадали 120 тысяч человек. Армения призвала мировое сообщество ответить на действия Азербайджана.
- Как отмечает «Коммерсантъ», газопровод идёт в Карабах из Армении, но пересекает подконтрольную Азербайджану территорию — город Шуша. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 7 марта на этом участке произошёл взрыв, Азербайджан под разными предлогами не разрешал ремонт газопровода, в итоге 18 марта починил его сам, при этом установив вентиль, а 21 марта подача прекратилась вновь.
Баку счёл обвинения вмешательством во внутренние дела Азербайджана
- МИД Азербайджана отрицает перекрытие газоснабжения. «Армения регулярно выступает с безосновательными заявлениями и демонстрирует неконструктивный подход, что показывает истинные намерения этой страны», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы ведомства Лейлы Абдуллаевой. МИД рекомендовал Армении «обеспечить выполнение своих обязательств по трёхсторонним заявлениям, включая вывод остатков вооруженных сил, находящихся в регионе, и тем самым способствовать региональному миру и безопасности».
- Азербайджанский депутат Джавид Османов также назвал армянские обвинения «провокацией».
В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия
- 24 марта азербайджанские силы заняли армянское село Парух (азербайджанское Фаррух) и нанесли удар беспилотниками по подразделениям НКР. Парух находится в зоне ответственности российских миротворцев, отмечает РБК. То есть азербайджанцы впервые пересекли линию соприкосновения, нарушив условия мирного соглашения, заключённого между Арменией и Азербайджаном в 2020 году при содействии России.
- Рядом с Парухом также завязалась перестрелка за соседнюю стратегически важную высоту Караглух. Президент НКР Араик Арутюнян 26 марта ввёл там военное положение. По данным армянской стороны, погибли трое армянских и пятеро азербайджанских военных.
Россия по телефону обсудила ситуацию с Азербайджаном и Арменией. Последняя попросила прислать больше миротворцев и отреагировать на «провокацию»
- На фоне обострения ситуации российская сторона несколько раз созванивалась с властями Армении и Азербайджана. 24 и 25 марта с армянским премьер-министром Николом Пашиняном поговорил президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу созвонился с коллегами Суреном Папикяном и Закиров Гасановым. По словам Шойгу, Россия следит за ситуацией и предпринимает шаги для её мирного разрешения.
- Российские власти однозначно поддержали армянскую сторону и направили Азербайджану заявление по отводу войск. Министерство обороны республики назвало требование «односторонним, не отражающим действительности» и призвало обеспечить полный вывод остатков армянской армии с территорий Азербайджана.
- 27 марта Минобороны РФ заявило, что обстановка в регионе «стабилизирована» российскими миротворцами, а азербайджанская сторона отвела войска. В Баку это отрицают: как утверждают власти, военные остаются на позициях и «полностью контролируют оперативную ситуацию».
- Армянский премьер поднял вопрос о «необходимости расследования действий российских миротворцев», которые отвечали за село Парух. МИД Армении заявил, что ожидает от российских войск более активных действий в зоне, где «происходит провокация». 26 марта Совбез НКР попросил увеличить в регионе численность российского миротворческого контингента — нынешнее количество людей и техники там сочли недостаточным.
Специалисты считают, что Азербайджан подталкивает Армению подписать мирный договор на условиях Баку, пока Россия занята «спецоперацией»
- По мнению политического обозревателя из Баку Фархада Маммадова, перекрытие газа может быть сигналом, цель которого заставить Ереван пойти на уступки.
- Директор ереванского Института Кавказа, политолог Александр Искандарян отмечает, что Азербайджан начал давить на Армению именно сейчас, поскольку Россия сосредоточенна на «спецоперации»: «Баку посредством создания газового кризиса и продвижения своих войск хочет прощупать почву и узнать, как на это будет реагировать Россия. Это уже имеет геополитический контекст, ведь в Азербайджане знают, что Россия занята украинской проблематикой».
- Об этом же говорит и председатель комиссии по вопросам территориальной и евразийской интеграции Национального собрания Армении Армен Геворкян.
- По мнению Геворкяна, у России может сложиться понимание, что её «вытесняют» из Карабаха.
10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. По условиям договора, под контроль Азербайджана перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, при этом столица региона Степенакерт осталась Армении. Лачинский коридор на границе спорных территорий, согласно соглашению, пять лет должны контролировать около двух тысяч российских миротворцев.
«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.
Тростянец. Население 15 тыс. Солнечные панели, велодорожки, электронное расписание автобусов, фестивали, новая больница с родильным отделением, инвестиции из Германии, Чехии и Польши, новый кирпичный завод, огромная шоколадная фабрика, маслозавод, лесозавод и много чего ещё. Все это у нас было, большая часть разрушена. Но когда читаю подобные…
В Минцифры не видят предпосылок для сбоев.
На ютубе все серии мультфильма всё ещё доступны.
Армения просит больше миротворцев, но не понимает, что их скоро будут просить у них.
Красавчики. Хороший пример для остальных государств.
Та да, а то Япония что то там мнётся, их Курилы заждались уже
И Королевец (Калининград) для Польши уже пригрет
А Калининград то и не против, думаю с радостью бы свалили с раZZии.
Ой нет, любителей России здесь хватает
Лучшего момента уже не будет
у тебя все нормально вообще? армянам это скажи
Почему они правы в этой ситуации?
Они забирают свою территорию, которая была отжата при помощи РФ. Вроде же правильно возвращать ворованное.
А то что армяне там жили задолго до РФ, не в счет? Эти земли кочуют из рук в руки, и нередко там все жили в мире.
Жить там может, кто угодно, для таких споров существуют международые договоры, которые должны ратифицировать остальные государства. И по договорам эта территория входила в Азербайджан. В Крыму до 2014 года тоже много было русских, не так ли?
Я и не говорю, что территорию нужно отдать армянам. Меня раздражает сама риторика "мы будем воевать, тк раньше эти земли были нашими". Раньше вообще дохуя всего было, до тепловой смерти вселенной можем воевать не напрягаясь. Просто обидно, что дипломатия обосралась опять.
А почему нет?
Я просто пытаюсь понять, в конце написано, что они сами подписали мирный договор, а теперь напали. А что думают армяне на этот счёт? Почему то многие на стороне Азербайджана, хотя они тут выступают в качестве агрессора (+ отключили газ жителям Арцаха)
У Медузы недавно была статья на эту тему. Что думают армяне и азербайджанцы это реально долгая история.
Особенно интересна точка зрения тысяч айтишников, релоцировавшихся недавно в Армению.
Потому что Путин и Россия проигрывает же ж. Главное, что Путину нос утрут, а на армян похуй, видимо.
И неважно, что Азербайджан по сути уже прокси-Турция. А там у власти некислый такой милитарист.
Изучи исторический контекст, мне нужно всю историю написать в комментариях?
Дай Бог Выборг и Кёнигсберг вернутся в родные гавани
Пруссия уже развалилась :(
Объективно, Армении никто не поможет. В прошлом году, она проиграла и РФ ничего не сказала. В этом году будет то же самое. Азербайджан же поддержан Турцией неоднократно. Очевидно, что пока Азербайджан полностью не заберет регион, то мира там не будет.
Когда Молдова, Грузия и Япония последуют примеру Азербайджана? Может еще и Кенингсберг вернуть? ))
ДА ДАВАЙ УРА ДАВАЙ
Да когда же это прекратится уже: то пандемия, то войны. Третий год какое-то напряжение в мире.
интересно как там люди сейчас которые съебали от пиздеца в Армению
У меня есть знакомые, которые съебали в Азербайджан. Отписал им с вопросом как там у них дела.
Ну и что? Все так же, они же не в Карабахе
Казалось бы, причем тут Путин?
на Украине