Суд опубликовал решение о признании Meta экстремистской. Что говорится в документе Статьи редакции
Пользоваться фейсбуком и инстаграмом россиянам всё-таки можно.
На сайте Тверского районного суда опубликовали решение о запрете деятельности Meta «по реализации продуктов-соцсетей Facebook и Instagram на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности».
На публикацию решения ушла неделя — заседание прошло ещё 21 марта 2022 года. Изначально суд не стал публиковать решение о признании Meta экстремистской организацией, объяснив это законом о судебных актах, «затрагивающих безопасность государства». Но почему-то передумал.
За неделю возникли предположения, в том числе от юристов, что за использование фейсбука и инстаграма могут наказать, поскольку посты в соцсетях могут попадать под определение участия в деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ).
При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн утверждали, что самих пользователей только за использование соцсетей признавать экстремистами не будут.
За что Meta признали экстремистской организацией
Суд установил, что «под видом коммерческой деятельности американская компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан РФ, нарушает их права и несёт в себе угрозу конституционному строю РФ».
В решение суда приводится несколько примеров «запрещенной деятельности», из-за которых работу компании ограничили на территории РФ:
В марте 2016 года пользователь инстаграма опубликовал нацистскую символику, атрибутику, а также аннотацию «Моей Борьбы». Пост набрал 32 лайка.
В августе 2018 года в фейсбуке разместили ролик «Упадок уммы и средства выхода из него», в котором, по мнению суда, оправдывалась деятельность приверженцев религиозного экстремизма, пропагандировалась жестокость и насильственные действия в отношении представителей органов государственной власти и правоохранительных органов. Публикация набрала 13 лайков.
В фейсбуке и инстаграме неоднократно публиковались призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, размещались материалы организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена. Конкретных примеров таких публикаций не приводится.
- В связи со «спецоперацией» в фейсбуке и инстаграме распространяли призывы к убийствам граждан РФ, в том числе военнослужащих.
- В соцсетях «тиражируются» публикации, содержащие недостоверную информацию о «спецоперации», о действиях российских военнослужащих, а также материалы с призывами к участию на территории России в несогласованных массовых акциях и массовых беспорядках.
- Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил, что в свете событий на Украине компания временно сняла запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении граждан РФ.
- Meta ограничила доступ к аккаунтам, принадлежащим некоторым российским государственным СМИ. Речь идёт об RT, Sputnik, «Звезда», «Газета. Ру», «Лента. Ру» и «РИА Новости».
Пользоваться инстаграмом и фейсбуком можно. Но с некоторыми ограничениями
Суд указал, что «не ограничивает действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности». То есть, россиянам не запретили пользоваться фейсбуком и инстаграмом.
В решении суда нет прояснений о возможности публиковать и использовать логотипы соцсетей в решении. Роскомнадзор сообщал, что СМИ использовать эти логотипы запрещено.
При этом решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp (также входит в Meta), потому что он не является соцсетью.
Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.
Выскажу мнение. Позиция "как можно ругаться о феминизме во время сПеЦоПеРациИ" - неверная. Ругаться можно обо всем, если это не перекрывает основную повестку и происходит в локальном сообществе условного твиттера. Более того, во время, когда у каждого второго едет крыша от обилия основной повестки, не грех и ненадолго отвлечься, чтобы сохранить…
Так уж вышло, что есть профессии с четко определенным гендером. Пожарные - мужчины. Строители - мужчины. Военные - мужчины. Потому что они банально выносливее и сильнее из-за (о чудо!) выкрутасов эволюции.
По мнению специалистов, азербайджанская сторона воспользовалась конфликтом на Украине и пытается вытеснить Россию с Южного Кавказа.
Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. "Ураа, Путин опять сосёт", кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?
Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни - последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!
Суд указал, что «не ограничивает действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности».
Фигня какая-то. А потом скажут, что вообще писать в экстремистских соцсетях и есть "запрещённая законом деятельность".
На то и расчёт. Канал имени Путина сам себя не выроет.
Ебать, спасибо нахуй
В марте 2016 года пользователь инстаграма опубликовал нацистскую символику, атрибутику, а также аннотацию «Моей Борьбы». Пост набрал 32 лайка
Шесть лет терпели!
Инста сама всех перебанит за использование VPN, она это дело любит. Или будете слать им подтверждение личности с паспортами 🌚🕵️
Своих блогеров успокоить решили? Чтоб не подстрекали массы?
У блогеров язык в жопе сейчас