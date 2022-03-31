Клиенты «Тинькофф Банка» выгодно покупали доллары через фунты. Теперь их обвиняют в «необоснованном обогащении» Статьи редакции
Со счетов таких клиентов списали миллионы рублей. В банке считают, что те воспользовались «уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и готовы судиться.
В конце марта клиенты «Тинькофф Банка» стали массово жаловаться на списание с их счетов крупных сумм — у кого-то до несколько миллионов рублей. Транзакция в приложении обозначалась как «комиссия банка», которая потом превратилась в «списание необоснованного обогащения». Всех попавших в эту ситуацию клиентов объединяло то, что в конце февраля они обменивали рубли на доллары через «промежуточную» валюту — британские фунты.
Во время резкого роста курса доллара в конце февраля некоторые клиенты «Тинькофф Банка» обнаружили возможность выгодно приобрести доллары: при конвертации рублей сначала в британские фунты, а затем уже в доллары последние приобретались по выгодной цене, около 88 рублей. Связано это было с тем, что в приложении банка стоимость подорожавшего доллара почти сравнялась с фунтами: с 76 рублей в начале феврале их цена перевалила за 100, в приложении банка в какой-то момент можно было купить их за 150.
А вот фунты росли не так быстро: с примерно 103 рублей до почти что 115 рублей. Связано это было с тем, что клиенты в основном интересовались теми валютами, которые можно снять в банкомате «Тинькофф Банка», — долларам и евро. Из-за этого их стоимость росла непропорционально другим валютам.
Примеры списаний — со слов собеседников TJ
Кто-то через кросс-конвертацию решил просто перевести накопления в иностранную валюту. Но нашлись и те, кто захотел на этом подзаработать. С одним из таких людей поговорил TJ.
Однако спустя три недели собеседник TJ обнаружил, что банк без уведомления списал у него комиссию в 45 тысяч рублей. Клиент обратился в поддержку: через «пару дней» ему ответили, что он воспользовался уязвимостью в работе алгоритма кросс-курса валют.
По словам клиента, на подготовку справки о том, почему произошло именно такое списание, у поддержки банка ушла неделя. Он не обнаружил конкретики или ссылки на правила, сочтя ответ «отпиской». Клиент написал досудебную претензию и заявил о намерении подать иск.
Он не единственный, кто собирается судится с банком в случае невозврата средств. Ещё одна собеседница TJ написала жалобу в ЦБ после того, как у неё сперва заблокировали карту, а затем списали 2500 долларов, ссылались на пункт 1064 Гражданского кодекса — «Общие основания ответственности за причинение вреда».
По словам клиентки, банк не может понятно объяснить ей, почему произошло списание, ограничиваясь «стандартным, размытым текстом».
Часть попавших в такую ситуацию клиентов сейчас готовит коллективный иск. В банке также готовы защищать свои интересы в судебном порядке
На погашение задолженности по счетам банк дал клиентам 25 дней, указано в письме, на копию которого ссылается Forbes. Банк уведомил клиентов, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В условиях высокой волатильности на финансовых рынках такие действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты, указывает банк.
Банк заявил, что готов отстаивать свои интересы в судебном порядке, а также сообщил о возможном обращении в правоохранительные органы по факту «незаконных операций с валютой».
Однако, по мнению юриста конторы «Бородин и Партнёры» Полины Глотовой, любой отображаемый банком курс априори им согласован, а значит, клиенты при кросс-конвертации ничего не нарушали. На это указывает норма ч. 7 ст. 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Говорить о недобросовестности в этом случае неуместно, потому что клиенты действовали в своих интересах, а не с явным намерением причинить вред банку.
Аргумент банка, что действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты, позволяет оспорить сделку на основании п. 2 ст. 168 ГК. Эта норма предусматривает: сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы, ничтожна.
По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, в сложившейся ситуации спор между клиентами и банком может быть разрешен только судом. Доказать, что клиент действовал недобросовестно, при условии, что де-факто банк сам предоставил такую техническую возможность, будет крайне сложно. Однако если клиент несколько раз провёл конвертацию рубли-валюта-рубли и так далее, то суд может счесть такие действия злоупотреблением.
Адвокат и управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев считает действия «Тинькофф Банка» незаконными и необоснованными — по его мнению, банк злоупотребляет своим правом по отношению к клиентам. Это значит, что те могут успешно обосновать свою позицию в суде, а затем подать встречные иски о возмещении причиненного морального ущерба.
Такого же мнения придерживается ещё один клиент банка, с которым поговорил TJ.
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Со счетов таких клиентов списали миллионы рублей.
Вот поэтому с этой помойкой вообще нельзя иметь дел. Блокируют счета, списывают что хотят. Охуели просто.
Не уязвимость, а дыра. Ответственность должна лежать на банке
Так это Олеже на лечение :'(
Ну и на штраф для США еще
думаю другие банки точно такие же охуевшие
Всех в тюрьму
Но ежели решил наебать, будь готов быть наебаным в ответ.
Ответ плохой тинькоф банк или нет: хороший с которым надо быть внимательным, как и со всеми. Бизнес есть бизнес и в обиду он себя не даст. Несколько дет назад была такая же история с датской валютой в Сбербанке. Всех выебали. Почему никто не знает - потому что в Тинькоф молодая и активная аудитория которая очень любит писать в интернет.
согласен
На фоне этого вопроса скажите, какой банк в РФ сейчас более-менее адекватный? Хотел завести счёт в Тинькоффе, но после этой новости засомневался
Любой банк за подобные фокусы выпишет пиздюлей
за покупку услуги обмена на условиях банка? херасе у вас там законы
расскажи-ка где не такие законы
доброго вечора, ми з України
свободно тут валюту меняем, сори за шок
почему я не удивлён, что ты из страны, которая в любом аспекте внезапно стала священной? давай ты найдёшь в своём банке любую дыру, через которую можно быстро нафармить гривен, и если после этого банк оставит деньги тебе, я признаю, что не прав.
давай ты найдешь, а я нафармлю, все таки это ты заявил, что "так везде", но я не удивлен, ведь ты из страны, которая внезапно в любом аспекте стала говном
порвался зачем?
Дмитрий Дубилет, содатель Monobank. В январе случился баг с их банковским продуктом, после которого всем не только компенсировали убытки, но и предложили бесплатное обслуживание для бизнеса сроком на год
признаешь, что был не прав?
https://www.facebook.com/dubilet/posts/10160050458388552
Факап, из-за которого они подвели клиентов и заставили их терять деньги, и дыра, через которую клиенты целенаправленно наживаются — это совсем разные вещи.
Тинькофф конечно интересный банк. Есть много плюсов (особенно в плане удобства), есть вот такая херня как в этой истории. Например, недавно вроде на vc.ru был пост от самозанятого, которому заблокировали счет по какой-то волшебной причине.
Если то, что можно сделать в твоем приложении незаконно, то в первую очередь отвечаешь ты. И офигенная формулировка про "незаконное обогащение", уже был что ли суд, который это установил?
Короче, надо нещадно судить Тиньк, а то уже немного перешли границы.
Думал он банкрот давно. А тут попкорн завезли
Надежность банка определяется совестью его первых лиц.
Я так понимаю, сейчас готовят коллективный иск. Было бы неплохо узнать, когда подадут и когда назначат слушанье.
Подскажу результат данного судебного иска. В личку. Дорого.
да он же понял что ему пизда, срочно придумал как ее хоть чутка уменьшить
Ну что, где местные адепты и защитники? М? Надеюсь закроют эту ебучую тиньковскую залупу. Чо хотят то воротят, а инцелы за 1% кешбека отсосать готовы