Со счетов таких клиентов списали миллионы рублей. В банке считают, что те воспользовались «уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и готовы судиться.

{"id":577424,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":577424,"gtm":null} 1290 просмотров Слушать

Евгений Биятов для РИА «Новости»

В конце марта клиенты «Тинькофф Банка» стали массово жаловаться на списание с их счетов крупных сумм — у кого-то до несколько миллионов рублей. Транзакция в приложении обозначалась как «комиссия банка», которая потом превратилась в «списание необоснованного обогащения». Всех попавших в эту ситуацию клиентов объединяло то, что в конце февраля они обменивали рубли на доллары через «промежуточную» валюту — британские фунты.

Во время резкого роста курса доллара в конце февраля некоторые клиенты «Тинькофф Банка» обнаружили возможность выгодно приобрести доллары: при конвертации рублей сначала в британские фунты, а затем уже в доллары последние приобретались по выгодной цене, около 88 рублей. Связано это было с тем, что в приложении банка стоимость подорожавшего доллара почти сравнялась с фунтами: с 76 рублей в начале феврале их цена перевалила за 100, в приложении банка в какой-то момент можно было купить их за 150.

А вот фунты росли не так быстро: с примерно 103 рублей до почти что 115 рублей. Связано это было с тем, что клиенты в основном интересовались теми валютами, которые можно снять в банкомате «Тинькофф Банка», — долларам и евро. Из-за этого их стоимость росла непропорционально другим валютам.

Примеры списаний — со слов собеседников TJ

Кто-то через кросс-конвертацию решил просто перевести накопления в иностранную валюту. Но нашлись и те, кто захотел на этом подзаработать. С одним из таких людей поговорил TJ.

Прикупив себе на миллион млн рублей валюты, пришла мысль, что можно попробовать продать и посмотрел курс, который был выше 88 рублей, по которому я ранее купил доллар при конвертации из фунтов. При продаже получился профит в районе 1,5-2% в рублях, Далее я попробовал эту схему с евро и у меня опять получилось, но уже процент профита был выше, больше 2,5%.



Проделав такую операцию в третий раз и снова с евро, понял, что, наверно хватит и такого профита. Лучше останусь в валюте и выведу по возможности в наличку.



Самое интересное, что когда я проводил этот обмен валюты, то я написал в банк и уточнил, что есть ли какая-либо комиссия за операцию с переводом валюты, на что получил отрицательный ответ. клиент «Тинькофф Банка»

Однако спустя три недели собеседник TJ обнаружил, что банк без уведомления списал у него комиссию в 45 тысяч рублей. Клиент обратился в поддержку: через «пару дней» ему ответили, что он воспользовался уязвимостью в работе алгоритма кросс-курса валют.

По истечению какого-то времени комиссия за операцию стала называться «Списанием неосновательного обогащения». Нас в СМИ с подачи банка назвали всех мошенниками и группой лиц, которая специально все подстроила. клиент «Тинькофф Банка»

По словам клиента, на подготовку справки о том, почему произошло именно такое списание, у поддержки банка ушла неделя. Он не обнаружил конкретики или ссылки на правила, сочтя ответ «отпиской». Клиент написал досудебную претензию и заявил о намерении подать иск.

Он не единственный, кто собирается судится с банком в случае невозврата средств. Ещё одна собеседница TJ написала жалобу в ЦБ после того, как у неё сперва заблокировали карту, а затем списали 2500 долларов, ссылались на пункт 1064 Гражданского кодекса — «Общие основания ответственности за причинение вреда».

16 марта пришло смс что доступ к операциям в личном кабинете заблокирован. Я позвонила в «Тинькофф Банк», за полчаса общения с сотрудником мне никто внятного ничего не ответил. Поняла, что всё не есть хорошо, побежала и сняла часть денег.



Разблокировали меня только 22 марта, при это переносили рассмотрение 2 раза. И когда мне пришло смс о разблокировке, то сразу же пришло и спасение около 2500 долларов. клиентка «Тинькофф Банка»

По словам клиентки, банк не может понятно объяснить ей, почему произошло списание, ограничиваясь «стандартным, размытым текстом».

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ef3ac7c4-5e97-53e1-ae52-219f85e8813d","width":590,"height":1280,"size":145549,"type":"jpg","color":"e4e3e5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"93ca48c0-cba4-5350-a3ff-8f9fdcf2e996","width":591,"height":1280,"size":93181,"type":"jpg","color":"e5e4e5","hash":"","external_service":[]}}}]

Часть попавших в такую ситуацию клиентов сейчас готовит коллективный иск. В банке также готовы защищать свои интересы в судебном порядке

На погашение задолженности по счетам банк дал клиентам 25 дней, указано в письме, на копию которого ссылается Forbes. Банк уведомил клиентов, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В условиях высокой волатильности на финансовых рынках такие действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты, указывает банк.

Банк заявил, что готов отстаивать свои интересы в судебном порядке, а также сообщил о возможном обращении в правоохранительные органы по факту «незаконных операций с валютой».

Однако, по мнению юриста конторы «Бородин и Партнёры» Полины Глотовой, любой отображаемый банком курс априори им согласован, а значит, клиенты при кросс-конвертации ничего не нарушали. На это указывает норма ч. 7 ст. 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Говорить о недобросовестности в этом случае неуместно, потому что клиенты действовали в своих интересах, а не с явным намерением причинить вред банку.

Аргумент банка, что действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты, позволяет оспорить сделку на основании п. 2 ст. 168 ГК. Эта норма предусматривает: сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы, ничтожна.

Если в суде будет установлено, что совокупность таких сделок действительно посягнула на публичные интересы, то, несмотря на отсутствие недобросовестности, вопрос о недействительности может быть открытым. [В таком случае] позиция клиента будет сводиться к отсутствию недобросовестности в его действиях, а позиция банка будет опираться на положение о нарушении публичных интересов. Полина Глотова юрист адвокатской конторы «Бородин и Партнёры»

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, в сложившейся ситуации спор между клиентами и банком может быть разрешен только судом. Доказать, что клиент действовал недобросовестно, при условии, что де-факто банк сам предоставил такую техническую возможность, будет крайне сложно. Однако если клиент несколько раз провёл конвертацию рубли-валюта-рубли и так далее, то суд может счесть такие действия злоупотреблением.

Адвокат и управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев считает действия «Тинькофф Банка» незаконными и необоснованными — по его мнению, банк злоупотребляет своим правом по отношению к клиентам. Это значит, что те могут успешно обосновать свою позицию в суде, а затем подать встречные иски о возмещении причиненного морального ущерба.

Очевидно, что негативные последствия для банка наступили исключительно по вине самого «Тинькофф» и наличия внутреннего сбоя программного обеспечения. Алексей Гавришев управляющий партнёр юридической компании AVG Legal

Такого же мнения придерживается ещё один клиент банка, с которым поговорил TJ.