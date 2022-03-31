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Клиенты «Тинькофф Банка» выгодно покупали доллары через фунты. Теперь их обвиняют в «необоснованном обогащении» Статьи редакции

Со счетов таких клиентов списали миллионы рублей. В банке считают, что те воспользовались «уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и готовы судиться.

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Евгений Биятов для РИА «Новости» 

В конце марта клиенты «Тинькофф Банка» стали массово жаловаться на списание с их счетов крупных сумм — у кого-то до несколько миллионов рублей. Транзакция в приложении обозначалась как «комиссия банка», которая потом превратилась в «списание необоснованного обогащения». Всех попавших в эту ситуацию клиентов объединяло то, что в конце февраля они обменивали рубли на доллары через «промежуточную» валюту — британские фунты.

Во время резкого роста курса доллара в конце февраля некоторые клиенты «Тинькофф Банка» обнаружили возможность выгодно приобрести доллары: при конвертации рублей сначала в британские фунты, а затем уже в доллары последние приобретались по выгодной цене, около 88 рублей. Связано это было с тем, что в приложении банка стоимость подорожавшего доллара почти сравнялась с фунтами: с 76 рублей в начале феврале их цена перевалила за 100, в приложении банка в какой-то момент можно было купить их за 150.

А вот фунты росли не так быстро: с примерно 103 рублей до почти что 115 рублей. Связано это было с тем, что клиенты в основном интересовались теми валютами, которые можно снять в банкомате «Тинькофф Банка», — долларам и евро. Из-за этого их стоимость росла непропорционально другим валютам.

Примеры списаний — со слов собеседников TJ

Кто-то через кросс-конвертацию решил просто перевести накопления в иностранную валюту. Но нашлись и те, кто захотел на этом подзаработать. С одним из таких людей поговорил TJ.

Прикупив себе на миллион млн рублей валюты, пришла мысль, что можно попробовать продать и посмотрел курс, который был выше 88 рублей, по которому я ранее купил доллар при конвертации из фунтов. При продаже получился профит в районе 1,5-2% в рублях, Далее я попробовал эту схему с евро и у меня опять получилось, но уже процент профита был выше, больше 2,5%.

Проделав такую операцию в третий раз и снова с евро, понял, что, наверно хватит и такого профита. Лучше останусь в валюте и выведу по возможности в наличку.

Самое интересное, что когда я проводил этот обмен валюты, то я написал в банк и уточнил, что есть ли какая-либо комиссия за операцию с переводом валюты, на что получил отрицательный ответ.

клиент «Тинькофф Банка»

Однако спустя три недели собеседник TJ обнаружил, что банк без уведомления списал у него комиссию в 45 тысяч рублей. Клиент обратился в поддержку: через «пару дней» ему ответили, что он воспользовался уязвимостью в работе алгоритма кросс-курса валют.

По истечению какого-то времени комиссия за операцию стала называться «Списанием неосновательного обогащения». Нас в СМИ с подачи банка назвали всех мошенниками и группой лиц, которая специально все подстроила.

клиент «Тинькофф Банка»

По словам клиента, на подготовку справки о том, почему произошло именно такое списание, у поддержки банка ушла неделя. Он не обнаружил конкретики или ссылки на правила, сочтя ответ «отпиской». Клиент написал досудебную претензию и заявил о намерении подать иск.

Он не единственный, кто собирается судится с банком в случае невозврата средств. Ещё одна собеседница TJ написала жалобу в ЦБ после того, как у неё сперва заблокировали карту, а затем списали 2500 долларов, ссылались на пункт 1064 Гражданского кодекса — «Общие основания ответственности за причинение вреда».

16 марта пришло смс что доступ к операциям в личном кабинете заблокирован. Я позвонила в «Тинькофф Банк», за полчаса общения с сотрудником мне никто внятного ничего не ответил. Поняла, что всё не есть хорошо, побежала и сняла часть денег.

Разблокировали меня только 22 марта, при это переносили рассмотрение 2 раза. И когда мне пришло смс о разблокировке, то сразу же пришло и спасение около 2500 долларов.

клиентка «Тинькофф Банка»

По словам клиентки, банк не может понятно объяснить ей, почему произошло списание, ограничиваясь «стандартным, размытым текстом».

Часть попавших в такую ситуацию клиентов сейчас готовит коллективный иск. В банке также готовы защищать свои интересы в судебном порядке

На погашение задолженности по счетам банк дал клиентам 25 дней, указано в письме, на копию которого ссылается Forbes. Банк уведомил клиентов, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В условиях высокой волатильности на финансовых рынках такие действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты, указывает банк.

Банк заявил, что готов отстаивать свои интересы в судебном порядке, а также сообщил о возможном обращении в правоохранительные органы по факту «незаконных операций с валютой».

Однако, по мнению юриста конторы «Бородин и Партнёры» Полины Глотовой, любой отображаемый банком курс априори им согласован, а значит, клиенты при кросс-конвертации ничего не нарушали. На это указывает норма ч. 7 ст. 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Говорить о недобросовестности в этом случае неуместно, потому что клиенты действовали в своих интересах, а не с явным намерением причинить вред банку.

Аргумент банка, что действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты, позволяет оспорить сделку на основании п. 2 ст. 168 ГК. Эта норма предусматривает: сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы, ничтожна.

Если в суде будет установлено, что совокупность таких сделок действительно посягнула на публичные интересы, то, несмотря на отсутствие недобросовестности, вопрос о недействительности может быть открытым. [В таком случае] позиция клиента будет сводиться к отсутствию недобросовестности в его действиях, а позиция банка будет опираться на положение о нарушении публичных интересов.

Полина Глотова
юрист адвокатской конторы «Бородин и Партнёры»

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, в сложившейся ситуации спор между клиентами и банком может быть разрешен только судом. Доказать, что клиент действовал недобросовестно, при условии, что де-факто банк сам предоставил такую техническую возможность, будет крайне сложно. Однако если клиент несколько раз провёл конвертацию рубли-валюта-рубли и так далее, то суд может счесть такие действия злоупотреблением.

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Адвокат и управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев считает действия «Тинькофф Банка» незаконными и необоснованными — по его мнению, банк злоупотребляет своим правом по отношению к клиентам. Это значит, что те могут успешно обосновать свою позицию в суде, а затем подать встречные иски о возмещении причиненного морального ущерба.

Очевидно, что негативные последствия для банка наступили исключительно по вине самого «Тинькофф» и наличия внутреннего сбоя программного обеспечения.

Алексей Гавришев
управляющий партнёр юридической компании AVG Legal

Такого же мнения придерживается ещё один клиент банка, с которым поговорил TJ.

Специфика деятельности побуждает следить за котировками и курсами валют. Разницу можно было увидеть в приложении невооружённым глазом, без спецустройств. У банка [курс] не уточнял: считал, что следить за работоспособностью сервисов это его обязанность и ответственность.

клиент «Тинькофф Банка»

#тинькоффбанк

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26 комментариев
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Грядущий будильник

Со счетов таких клиентов списали миллионы рублей.
 Вот поэтому с этой помойкой вообще нельзя иметь дел. Блокируют счета, списывают что хотят. Охуели просто.

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Архитектурный спрей

Не уязвимость, а дыра. Ответственность должна лежать на банке

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Nick Rosenberg

Так это Олеже на лечение :'(

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Nick Rosenberg

Ну и на штраф для США еще

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Andy

думаю другие банки точно такие же охуевшие

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Навальнята спасают Фермана

Всех в тюрьму

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Навальнята спасают Фермана

Но ежели решил наебать, будь готов быть наебаным в ответ.

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Навальнята спасают Фермана

Ответ плохой тинькоф банк или нет: хороший с которым надо быть внимательным, как и со всеми. Бизнес есть бизнес и в обиду он себя не даст. Несколько дет назад была такая же история с датской валютой в Сбербанке. Всех выебали. Почему никто не знает - потому что в Тинькоф молодая и активная аудитория которая очень любит писать в интернет.

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Советский Петя

согласен

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unidentified flying BASTARD 🌈

На фоне этого вопроса скажите, какой банк в РФ сейчас более-менее адекватный? Хотел завести счёт в Тинькоффе, но после этой новости засомневался

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Невероятный Филипп

Любой банк за подобные фокусы выпишет пиздюлей

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Богдан Б

за покупку услуги обмена на условиях банка? херасе у вас там законы

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Невероятный Филипп

расскажи-ка где не такие законы

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Богдан Б

доброго вечора, ми з України
свободно тут валюту меняем, сори за шок

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Невероятный Филипп

почему я не удивлён, что ты из страны, которая в любом аспекте внезапно стала священной? давай ты найдёшь в своём банке любую дыру, через которую можно быстро нафармить гривен, и если после этого банк оставит деньги тебе, я признаю, что не прав.

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Богдан Б

давай ты найдешь, а я нафармлю, все таки это ты заявил, что "так везде", но я не удивлен, ведь ты из страны, которая внезапно в любом аспекте стала говном

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Невероятный Филипп

порвался зачем?

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Богдан Б

Дмитрий Дубилет, содатель Monobank. В январе случился баг с их банковским продуктом, после которого всем не только компенсировали убытки, но и предложили бесплатное обслуживание для бизнеса сроком на год

признаешь, что был не прав?
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Невероятный Филипп

Факап, из-за которого они подвели клиентов и заставили их терять деньги, и дыра, через которую клиенты целенаправленно наживаются — это совсем разные вещи.

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Олег Луска

Тинькофф конечно интересный банк. Есть много плюсов (особенно в плане удобства), есть вот такая херня как в этой истории. Например, недавно вроде на vc.ru был пост от самозанятого, которому заблокировали счет по какой-то волшебной причине.
Если то, что можно сделать в твоем приложении незаконно, то в первую очередь отвечаешь ты. И офигенная формулировка про "незаконное обогащение", уже был что ли суд, который это установил?
Короче, надо нещадно судить Тиньк, а то уже немного перешли границы.

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Соленный Бриз

Думал он банкрот давно. А тут попкорн завезли

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Надежность банка определяется совестью его первых лиц.

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Dizzy Dizz

Я так понимаю, сейчас готовят коллективный иск. Было бы неплохо узнать, когда подадут и когда назначат слушанье.

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Dra

Подскажу результат данного судебного иска. В личку. Дорого.

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Богдан Б

да он же понял что ему пизда, срочно придумал как ее хоть чутка уменьшить

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quqishqa

Ну что, где местные адепты и защитники? М? Надеюсь закроют эту ебучую тиньковскую залупу. Чо хотят то воротят, а инцелы за 1% кешбека отсосать готовы

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД
@zhgun
NightMare

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