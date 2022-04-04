Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего.

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Буча 2 апреля. Фото Роналдо Шемидта, AFP — агентства, которое одним из первых попало в Бучу после ухода российских войск

Убийства мирных жителей в украинском городе Буча во время конфликта России и Украины стали, пожалуй, самой обсуждаемой темой в мире в последние несколько дней и поводом для заявлений мировых лидеров. Россия «категорически» отрицает ответственность и заявляет о «постановке» украинских властей ради западных СМИ. TJ рассказывает главное о происходящем.

От редакции: в текущих условиях конфликта наше и другие издания не могут оперативно подтвердить все данные. Относитесь к ним с осторожностью. Как и всегда, мы стараемся проверять информацию, приводим разные позиции и первоисточники.

Как Буча оказалась в центре событий

Буча — это небольшой город в Киевской области Украины. По оценке властей, в 2020 году там жили более чем 36 тысяч человек.

Киевское направление — одно из тех, где проводится российская «военная спецоперация». Это признаёт и Минобороны РФ.

Фрагмент карты Украины. «Яндекс.Карты»

Впервые о том, что вокруг Бучи возникла серьёзная «небезопасная ситуация», офис президента Украины сообщил 25 февраля — на второй день после начала активных боевых действий. Уже на следующий день генштаб Вооружённых сил Украины впервые рассказал о попытке прорыва в город. В районе города регулярно шли бои. Из Бучи и близлежащих населённых пунктов стали эвакуировать мирных жителей на автобусах, по железной дороге и другими способами.

В марте в СМИ сообщалось о спорах между Россией и Украиной по поводу гуманитарных коридоров. К примеру, глава центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев утверждал, что Киев не оповестил людей о возможности безопасной эвакуации из Бучи и находящихся рядом городов. Украинская сторона заявляла, что Россия «делает всё зависящее, чтобы не состоялись гуманитарные коридоры». Иногда страны их согласовывали.

1 апреля телеканал «Звезда», который принадлежит Минобороны РФ, опубликовал новость о действиях армии на направлении Гостомель — Буча — Озерао. В заметке говорится, что морпехи «осуществляют зачистку населённых пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них». Авторы использовали сведения военного ведомства и заявление командира подразделения морской пехоты Алексея Шабулина. Новости на сайтах «Звезды» и «Интерфакса» к моменту написания этого материала всё ещё доступны.

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В тот же день, 1 апреля, мэр Бучи Анатолий Федорук опубликовал видео, где сказал о возвращении контроля над городом. На следующий день замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в фейсбуке* о контроле не только над Бучей, но и над всей Киевской областью.

После этого стали появляться новости о произошедшем в Буче. Только после того, как российские войска покинули город, в него смогли попасть журналисты международных изданий. Первыми стали команды AFP и Reuters, которые и опубликовали множество тех фотографий, что с 3 апреля распространились в СМИ и соцсетях.

От редакции: мы сознательно не публикуем особенно жестокие фотографии из Бучи и призываем воздержаться от этого в комментариях.

Что стало известно об убийствах в Буче

Источниками данных о произошедшем в Буче, фото и видео из города стали украинские власти, а также местные и международные СМИ. Минобороны РФ не комментировало ситуацию до вечера 3 апреля (подробно о позиции России рассказываем ниже).

Первые команды международных агентств, AFP и Reuters, смогли попасть в Бучу 2 апреля. Reuters указало, что это произошло спустя три дня (то есть 30 марта) после отступления российских войск на юго-восток. По версии «Би-би-си», команда которого тоже попала в Бучу, последние подразделения российской армии покинули район города в пятницу, 1 апреля. Минобороны РФ утверждает, что российские военные ушли 30 марта.

Reuters указало, что доступ к городу предоставили местные власти, а журналисты прошли по району в сопровождении полицейского.

Репортёры обоих медиа сообщили о лежащих на улицах телах людей в гражданском и показали многочисленные кадры. Украинские власти тоже публикуют снимки с погибшими жителями Бучи.

Содержание скрыто Показать На одном из фото мужчина лежит на обочине дороги рядом с велосипедом, на другом погибшие люди держали пакеты с покупками, на ещё одном человек остался на земле рядом с машиной. AFP написало и показало, что у части людей руки оказались связаны за спиной — это подтверждают и украинские власти.

Содержание скрыто Показать Журналисты подчеркнули, что далеко не всегда могли предварительно подтвердить причину смерти мирных жителей. «Было неясно, убили ли их осколком, взрывом или пулей», — отмечало Reuters. Репортёры подчёркивали, что как минимум у одного погибшего видели серьёзную рану головы. Мэр Бучи Александр Федорук (цитата по «Медузе») заявил о том, что частей людей застрелена в затылок.

Как долго тела пролежали на улицах, пока точно неизвестно. Но корреспондент AFP указал, что цвет кожи на лицах погибших указывал на то, что «они могли находиться там по крайней мере несколько дней».

Украинские военные в Буче 2 апреля. Фото Охры Бенсемры, Reuters/Scanpix/LETA

Сколько именно тел оставались лежать на улицах Бучи, подтвердить пока не удалось: есть данные репортёра AFP, увидевшего 20 тел на тротуарах, обочинах или во дворе, а также есть данные мэра, сказавшего агентству об обнаружении братской могилы с 280 жителями. О том, что она появилась 10 марта, позже сообщило Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в фейсбуке* о вывозе тел 410 погибших для судебной медэкспертизы.

Среди первых репортажей из Бучи — от украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Комарова, который попал в город с украинской армией. Комаров утверждает, что видел множество тел мирных жителей. Кадров с телами в репортаже нет: ролик снимался в уничтоженном спальном районе, где журналист среди прочего нашёл коробки из-под пайков «Армии России».

В репортаже «Би-би-си» рассказывается о том, что выжившие мирные жители «старались не попадаться российским военным на глаза». В Буче около месяца не было газа и электричества, указывает издание и писали украинские СМИ. «Первый раз за 38 дней хлеб вижу», — сказала репортёрам «Би-би-си» местная жительница.

Что ещё почитать или посмотреть о произошедшем в Буче:

видео New York Times из Бучи, есть изображения погибших жителей и комментарии выживших;

репортаж британского The Times из Бучи с комментариями очевидцев;

интервью издания «Вот Так» с жителем Бучи, который жил в городе под контролем российских военных;

рассказы жителей Бучи в издании Insider.

доклад правозащитной организации Human Rights Watch, где в числе прочего со ссылкой на очевидца рассказывается о захвате пятерых жителей Бучи и казне одного из них 4 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение на русском языке, где обратился к матерям российских солдат и к властям РФ. Он среди прочего заявил: «Так теперь будет восприниматься российское государство. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками». А 4 апреля Зеленский посетил Бучу.

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Что отвечает Россия

Минобороны

Первое заявление Минобороны сделало в 18:00 3 апреля. Ведомство заявило об «опровержении» обвинений в убийстве мирных жителей в Буче.

Сначала Минобороны назвало «провокацией» те фото из Бучи, что «якобы свидетельствуют о каких-то „преступлениях“ российских военнослужащих» и что опубликованы украинскими властями. В конце того же заявления военное ведомство указывает, что считает «фотографии и видеокадры из Бучи» «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Ещё один аргумент Минобороны касается обращения мэра Бучи от 31 марта, в котором тот не упомянул лежащие на улицах тела (первое сообщение о жертвах в том же канале рады появилось через полтора часа после заявления мэра). «Поэтому неудивительно, что все так называемые „свидетельства преступлений“ в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», — отметило ведомство.

По версии Минобороны, пока российская армия контролировала Бучу, от «каких-либо насильственных действий» не пострадал ни один местный житель. Это отличается от данных властей Украины.

Также Минобороны утверждает, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта. Эти данные противоречат сведениям властей Украины и международных агентств, а также новости телеканала «Звезда» от 1 апреля.

Всё время, пока город находился под контролем российских вооружённых сил и, тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населённого пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь. При этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Минобороны России

Кремль

Кремль «категорическим образом» отверг обвинения в причастности России к произошедшему в Буче. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам 4 апреля сослался на данные Минобороны, сказав, что ведомство выявило «признаки видеоподлогов и различных фейков».

Песков также пересказал версию Минобороны о том, что российские военные ушли из Бучи до совершения убийств мирных жителей. «Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений», — сказал он.

МИД РФ

«Главы государств, внешнеполитических ведомств, общественные деятели (в том числе бывшие) сделали заявление, исходя только из видеокадров (меньше минуты) и нескольких фотографий. И они уже готовы во всём обвинять», — сказала представительница МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву.

Россия, постоянный член Совета безопасности ООН, инициировала экстренное заседание в связи с «чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче». Но Великобритания, которая в апреле председательствует в Совбезе (Россия занимала пост в феврале), отклонила запрос. Россия намерена добиваться заседания снова.

Следственный комитет

Глава СК Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению проанализировать видеозаписи из Буче, которые «Минобороны Украины распространило по западным СМИ» в качестве «доказательства массового уничтожения мирных жителей».

Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер. СК

Бастрыкин попросил оценить, не нарушают ли причастные к распространению этих данных «закон о фейках» — то есть статью 207.3 УК РФ про заведомо ложную информацию о действиях российской армии.

Какие ещё в России возникли подозрения на фейки из Бучи

Ещё до того, как Минобороны прокомментировало события в Буче, оно репостнуло пост о «спланированной медиакампании» из анонимного телеграм-канала «Война с фейками». Этот канал появился 24 февраля, в самом начале «спецоперации». В посте со ссылкой на репортаж Espreso TV указывалось, что на 12 секунде тело справа «двигает рукой», а на 30 секунде в зеркале заднего вида тело «садится».

репост Министерством обороны поста из анонимного канала

Видео в наилучшем качестве опубликовал телеграм-канал Varlamov News. «Медиазона» изучила ролики и пришла к выводу, что эффект с «движением рукой» возникает, поскольку трещина или грязь на стекле накладывается на тёмный фон. В случае с «приподнявшимся» телом причиной стало искажение в зеркале заднего вида, отметило издание.

В российских СМИ также начали распространять версию о причастности украинской армии к убийствам в Буче. Такая версия распространяется в телеграм-каналах, например, публицистом RT Юлией Витязей и активистом (в 2014 — «народным губернатором Донецка») Павлом Губаревым. «Война с фейками» тоже публикует посты в пользу этой версии, руководствуясь «характерным почерком украинских боевиков» и белыми повязками на руках жертв. Прямые доказательств этой версии не появлялись, Минобороны России также её не подтверждало.

Как реагируют мировые лидеры

Президент США Джо Байден: призвал к судебному расследованию военных преступлений на территории Украины и анонсировал новые санкции против Росcии. Он также подчеркнул, что Владимир Путин «должен понести ответственность».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: призвала начать независимое расследование и привлечь виновных к ответственности, а также заявила, что «потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых уходит Россия».

Президент Европейского совета Шарль Мишель: заявил о поддержке Украины со стороны ЕС в сборе доказательств для преследования в международных судах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию и привлечению виновных к ответственности.



Президент Франции Эммануэль Макрон: сказал о «сотнях трусливо убитых мирных граждан на улицах», выразил соболезнования и сказал, что «российские власти должны будут ответить за эти преступления».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: потребовал дать международным организациям доступ для «самостоятельного документирования зверств» в районах, которые «до недавнего времени контролировали российские военные».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: заявил, что «никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой». Он анонсировал новые санкции в отношении России, а также военную и гуманитарную поддержку Украины.

Президент Молдовы Майя Санду: осудила «преступления против человечности» и объявила 4 апреля днём траура по всем погибшим на территории Украины.



Премьер-министр Эстонии Кая Каллас: сказала, что фотографии напоминают ей о «массовых убийствах, совершённых советским и нацистским режимами». Она призвала к новым санкциям в отношении России, сбору доказательств для международного суда и увеличению военной помощи Украине.



Что выдают «Яндекс» и Google по запросу о Буче

В твиттере 4 апреля заметили, что «Яндекс» и Google по запросу «Буча» выдают разные наборы изображений. Российский поисковик не отображал снимки с последствиями боевых действий в городе, убедился TJ.

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«Яндекс» в комментарии РБК объяснил разницу в выдаче тем, что показывает в первую очередь наиболее популярные изображения, а не появившиеся недавно.

В картинках приоритет недавно опубликованных изображений для прямых запросов про топонимы (название городов, объектов на карте) низкий, так как по прямым запросам пользователям обычно нужны базовые изображения городов («Москва», «Киев», «Лондон», «Париж» и другие)». «Яндекс»

Перед публикацией материала TJ ещё раз проверил это и обнаружил, что ситуация изменилась.