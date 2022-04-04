Массовые убийства в Буче: что о них известно, как на это реагируют в мире и чем отвечает Россия Статьи редакции
Внутри также краткий разбор подозрений на фейки и рекомендации, что почитать на тему происходящего.
Убийства мирных жителей в украинском городе Буча во время конфликта России и Украины стали, пожалуй, самой обсуждаемой темой в мире в последние несколько дней и поводом для заявлений мировых лидеров. Россия «категорически» отрицает ответственность и заявляет о «постановке» украинских властей ради западных СМИ. TJ рассказывает главное о происходящем.
Как Буча оказалась в центре событий
Буча — это небольшой город в Киевской области Украины. По оценке властей, в 2020 году там жили более чем 36 тысяч человек.
Киевское направление — одно из тех, где проводится российская «военная спецоперация». Это признаёт и Минобороны РФ.
Впервые о том, что вокруг Бучи возникла серьёзная «небезопасная ситуация», офис президента Украины сообщил 25 февраля — на второй день после начала активных боевых действий. Уже на следующий день генштаб Вооружённых сил Украины впервые рассказал о попытке прорыва в город. В районе города регулярно шли бои. Из Бучи и близлежащих населённых пунктов стали эвакуировать мирных жителей на автобусах, по железной дороге и другими способами.
В марте в СМИ сообщалось о спорах между Россией и Украиной по поводу гуманитарных коридоров. К примеру, глава центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев утверждал, что Киев не оповестил людей о возможности безопасной эвакуации из Бучи и находящихся рядом городов. Украинская сторона заявляла, что Россия «делает всё зависящее, чтобы не состоялись гуманитарные коридоры». Иногда страны их согласовывали.
1 апреля телеканал «Звезда», который принадлежит Минобороны РФ, опубликовал новость о действиях армии на направлении Гостомель — Буча — Озерао. В заметке говорится, что морпехи «осуществляют зачистку населённых пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них». Авторы использовали сведения военного ведомства и заявление командира подразделения морской пехоты Алексея Шабулина. Новости на сайтах «Звезды» и «Интерфакса» к моменту написания этого материала всё ещё доступны.
В тот же день, 1 апреля, мэр Бучи Анатолий Федорук опубликовал видео, где сказал о возвращении контроля над городом. На следующий день замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в фейсбуке* о контроле не только над Бучей, но и над всей Киевской областью.
После этого стали появляться новости о произошедшем в Буче. Только после того, как российские войска покинули город, в него смогли попасть журналисты международных изданий. Первыми стали команды AFP и Reuters, которые и опубликовали множество тех фотографий, что с 3 апреля распространились в СМИ и соцсетях.
Что стало известно об убийствах в Буче
Источниками данных о произошедшем в Буче, фото и видео из города стали украинские власти, а также местные и международные СМИ. Минобороны РФ не комментировало ситуацию до вечера 3 апреля (подробно о позиции России рассказываем ниже).
Первые команды международных агентств, AFP и Reuters, смогли попасть в Бучу 2 апреля. Reuters указало, что это произошло спустя три дня (то есть 30 марта) после отступления российских войск на юго-восток. По версии «Би-би-си», команда которого тоже попала в Бучу, последние подразделения российской армии покинули район города в пятницу, 1 апреля. Минобороны РФ утверждает, что российские военные ушли 30 марта.
Reuters указало, что доступ к городу предоставили местные власти, а журналисты прошли по району в сопровождении полицейского.
Репортёры обоих медиа сообщили о лежащих на улицах телах людей в гражданском и показали многочисленные кадры. Украинские власти тоже публикуют снимки с погибшими жителями Бучи.
На одном из фото мужчина лежит на обочине дороги рядом с велосипедом, на другом погибшие люди держали пакеты с покупками, на ещё одном человек остался на земле рядом с машиной. AFP написало и показало, что у части людей руки оказались связаны за спиной — это подтверждают и украинские власти.
Журналисты подчеркнули, что далеко не всегда могли предварительно подтвердить причину смерти мирных жителей. «Было неясно, убили ли их осколком, взрывом или пулей», — отмечало Reuters. Репортёры подчёркивали, что как минимум у одного погибшего видели серьёзную рану головы. Мэр Бучи Александр Федорук (цитата по «Медузе») заявил о том, что частей людей застрелена в затылок.
Как долго тела пролежали на улицах, пока точно неизвестно. Но корреспондент AFP указал, что цвет кожи на лицах погибших указывал на то, что «они могли находиться там по крайней мере несколько дней».
Сколько именно тел оставались лежать на улицах Бучи, подтвердить пока не удалось: есть данные репортёра AFP, увидевшего 20 тел на тротуарах, обочинах или во дворе, а также есть данные мэра, сказавшего агентству об обнаружении братской могилы с 280 жителями. О том, что она появилась 10 марта, позже сообщило Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в фейсбуке* о вывозе тел 410 погибших для судебной медэкспертизы.
Среди первых репортажей из Бучи — от украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Комарова, который попал в город с украинской армией. Комаров утверждает, что видел множество тел мирных жителей. Кадров с телами в репортаже нет: ролик снимался в уничтоженном спальном районе, где журналист среди прочего нашёл коробки из-под пайков «Армии России».
В репортаже «Би-би-си» рассказывается о том, что выжившие мирные жители «старались не попадаться российским военным на глаза». В Буче около месяца не было газа и электричества, указывает издание и писали украинские СМИ. «Первый раз за 38 дней хлеб вижу», — сказала репортёрам «Би-би-си» местная жительница.
Что ещё почитать или посмотреть о произошедшем в Буче:
- видео New York Times из Бучи, есть изображения погибших жителей и комментарии выживших;
- репортаж британского The Times из Бучи с комментариями очевидцев;
- интервью издания «Вот Так» с жителем Бучи, который жил в городе под контролем российских военных;
- рассказы жителей Бучи в издании Insider.
- доклад правозащитной организации Human Rights Watch, где в числе прочего со ссылкой на очевидца рассказывается о захвате пятерых жителей Бучи и казне одного из них 4 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение на русском языке, где обратился к матерям российских солдат и к властям РФ. Он среди прочего заявил: «Так теперь будет восприниматься российское государство. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками». А 4 апреля Зеленский посетил Бучу.
Что отвечает Россия
Минобороны
Первое заявление Минобороны сделало в 18:00 3 апреля. Ведомство заявило об «опровержении» обвинений в убийстве мирных жителей в Буче.
Сначала Минобороны назвало «провокацией» те фото из Бучи, что «якобы свидетельствуют о каких-то „преступлениях“ российских военнослужащих» и что опубликованы украинскими властями. В конце того же заявления военное ведомство указывает, что считает «фотографии и видеокадры из Бучи» «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Ещё один аргумент Минобороны касается обращения мэра Бучи от 31 марта, в котором тот не упомянул лежащие на улицах тела (первое сообщение о жертвах в том же канале рады появилось через полтора часа после заявления мэра). «Поэтому неудивительно, что все так называемые „свидетельства преступлений“ в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», — отметило ведомство.
По версии Минобороны, пока российская армия контролировала Бучу, от «каких-либо насильственных действий» не пострадал ни один местный житель. Это отличается от данных властей Украины.
Также Минобороны утверждает, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта. Эти данные противоречат сведениям властей Украины и международных агентств, а также новости телеканала «Звезда» от 1 апреля.
Кремль
Кремль «категорическим образом» отверг обвинения в причастности России к произошедшему в Буче. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам 4 апреля сослался на данные Минобороны, сказав, что ведомство выявило «признаки видеоподлогов и различных фейков».
Песков также пересказал версию Минобороны о том, что российские военные ушли из Бучи до совершения убийств мирных жителей. «Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений», — сказал он.
МИД РФ
«Главы государств, внешнеполитических ведомств, общественные деятели (в том числе бывшие) сделали заявление, исходя только из видеокадров (меньше минуты) и нескольких фотографий. И они уже готовы во всём обвинять», — сказала представительница МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву.
Россия, постоянный член Совета безопасности ООН, инициировала экстренное заседание в связи с «чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче». Но Великобритания, которая в апреле председательствует в Совбезе (Россия занимала пост в феврале), отклонила запрос. Россия намерена добиваться заседания снова.
Следственный комитет
Глава СК Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению проанализировать видеозаписи из Буче, которые «Минобороны Украины распространило по западным СМИ» в качестве «доказательства массового уничтожения мирных жителей».
Бастрыкин попросил оценить, не нарушают ли причастные к распространению этих данных «закон о фейках» — то есть статью 207.3 УК РФ про заведомо ложную информацию о действиях российской армии.
Какие ещё в России возникли подозрения на фейки из Бучи
Ещё до того, как Минобороны прокомментировало события в Буче, оно репостнуло пост о «спланированной медиакампании» из анонимного телеграм-канала «Война с фейками». Этот канал появился 24 февраля, в самом начале «спецоперации». В посте со ссылкой на репортаж Espreso TV указывалось, что на 12 секунде тело справа «двигает рукой», а на 30 секунде в зеркале заднего вида тело «садится».
Видео в наилучшем качестве опубликовал телеграм-канал Varlamov News. «Медиазона» изучила ролики и пришла к выводу, что эффект с «движением рукой» возникает, поскольку трещина или грязь на стекле накладывается на тёмный фон. В случае с «приподнявшимся» телом причиной стало искажение в зеркале заднего вида, отметило издание.
В российских СМИ также начали распространять версию о причастности украинской армии к убийствам в Буче. Такая версия распространяется в телеграм-каналах, например, публицистом RT Юлией Витязей и активистом (в 2014 — «народным губернатором Донецка») Павлом Губаревым. «Война с фейками» тоже публикует посты в пользу этой версии, руководствуясь «характерным почерком украинских боевиков» и белыми повязками на руках жертв. Прямые доказательств этой версии не появлялись, Минобороны России также её не подтверждало.
Как реагируют мировые лидеры
- Президент США Джо Байден: призвал к судебному расследованию военных преступлений на территории Украины и анонсировал новые санкции против Росcии. Он также подчеркнул, что Владимир Путин «должен понести ответственность».
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: призвала начать независимое расследование и привлечь виновных к ответственности, а также заявила, что «потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых уходит Россия».
- Президент Европейского совета Шарль Мишель: заявил о поддержке Украины со стороны ЕС в сборе доказательств для преследования в международных судах.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию и привлечению виновных к ответственности.
- Президент Франции Эммануэль Макрон: сказал о «сотнях трусливо убитых мирных граждан на улицах», выразил соболезнования и сказал, что «российские власти должны будут ответить за эти преступления».
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц: потребовал дать международным организациям доступ для «самостоятельного документирования зверств» в районах, которые «до недавнего времени контролировали российские военные».
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: заявил, что «никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой». Он анонсировал новые санкции в отношении России, а также военную и гуманитарную поддержку Украины.
- Президент Молдовы Майя Санду: осудила «преступления против человечности» и объявила 4 апреля днём траура по всем погибшим на территории Украины.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас: сказала, что фотографии напоминают ей о «массовых убийствах, совершённых советским и нацистским режимами». Она призвала к новым санкциям в отношении России, сбору доказательств для международного суда и увеличению военной помощи Украине.
Что выдают «Яндекс» и Google по запросу о Буче
В твиттере 4 апреля заметили, что «Яндекс» и Google по запросу «Буча» выдают разные наборы изображений. Российский поисковик не отображал снимки с последствиями боевых действий в городе, убедился TJ.
«Яндекс» в комментарии РБК объяснил разницу в выдаче тем, что показывает в первую очередь наиболее популярные изображения, а не появившиеся недавно.
Перед публикацией материала TJ ещё раз проверил это и обнаружил, что ситуация изменилась.
Разработчик World of Tanks передаст бизнес петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.
Как вообще можно учитывать слова тех, кто не сказал ни слова правды за последние десятилетия?
Курск, Норд-Ост, бля, такой список можно написать вплоть до заявлений, что сведения разведок — это чушь. Как после всего этого можно хоть на секунду предположить, что они говорят правду?
Тем, чьи остатки мозгов отравлены пропагандой, все равно ничего не доказать.
1. чтобы быть объективными, надо приводить обе позиции
2. закон о фейках
терракт на техноложке спб. да и есть подозрения по поводу смерти группы Бодрова. все один к одному. много чего так.
Вы ведь понимаете что это и есть та самая путинская денацификация? Судя по тому что очевидцы пишут, расстреливали всех у кого были подозрительные телеги, у кого были свидетельства ветеранов АТО, на кого жители показывали как на члена ТРО, тех у кого просто были гербы Украины на стенах, не разбираясь. Это не было *просто буйство* русских солдат, это была целенаправленная зачистка мирных с позицией за украину. Это наверняка было спущено сверху. Цель была так же точно зачистить все и в Киеве, оставив только совсем травоядных, без признаков того что они готовы хоть как-то отстаивать страну.
Вот ещё очевидцы, можно добавить в статью https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/291925-bucha-what
Одно скажу, в Пизду Российскую Пропаганду!
Я бы сказал, что пропаганду в целом.
Картман есть, Баттерс есть, нам нужен - …
И еврейскую ☝️
что отвечает Россия
Можно не читая сказать, вы все врети
Кремль «категорическим образом» отверг обвинения в причастности России к произошедшему в Буче.
Также как опровергал потери. Также как опровергали срочников. Да-да-да-да-да-ДАДАААДДАДАДАДДА
Потом окажется, что зверства имели место, но так, на пол шишечки
Спасибо что освещаете
Следующая версия МО РФ: "Мирных жителей не убивали, а если убили, то были не мирные"
Потом: «мирный житель» произошло от немецкого «фашист»
респект что высказались
И пусть после этого хоть одна блядь скажет, что можно было капитулировать и сдать определенные города, чтоб уберечь мирняк от обстрелов.
Посмотрим что еще в Херсоне и Мариуполе.
По телевизору показывают Мариуполь... нацисты не выпускают из города людей. Хотя, постойте, там ВС РФ стоят.
В Херсоне вяжут всех волонтеров, бывших полицейских, митингующих, не говоря уже об атовцах
@Разборы спутниковые снимки https://twitter.com/ChristopherJM/statuses/1510730753440636932
есть в материале
О том что могила появилась 10 марта, позже сообщило Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies
От редакции: в текущих условиях конфликта наше и другие издания не могут оперативно подтвердить все данные. Относитесь к ним с осторожностью. Как и всегда, мы стараемся проверять информацию, приводим разные позиции и первоисточники
Переживаю за вас..
@Разборы
белыми повязками
можно загуглить "белые повязки мариуполь"
Да, включи видеозвонок в том же WhatsApp во время катастрофы - правительство РФ скажет, что это всё видеоэффекты.
Не понимаю, как можно совершить настолько бесчеловечное
У меня большой словарный запас, но в нем не найдется слов, чтобы описать тот ужас, мрак и весь спектр эмоций, что овладели мной после репортажей и фото из Бучи.
Просто ужас.
Я так скажу. Как оно на самом деле было, могли бы сказать те, кто уже никогда ничего не скажут. Но то, что именно pф не отмоется от этого - к бабке не ходи. Потому что до 24 февраля такой фигни не было.
Я мог бы опубликовать некоторые видео с камер дронов.
Эти видео короткие и крайне жестокие, и их выставили в сети TOR сайта, чтобы не "дразнить" Telegram откровенным, что часто он блокирует.
Всё указывает на незащищённость в тот момент Бучи.
Я вижу пропаганда везде носится с этим моментом как с писаной торбой:
Ещё один аргумент Минобороны касается обращения мэра Бучи от 31 марта, в котором тот не упомянул лежащие на улицах тела.
Кто-то может пояснить эту ситуацию?
Ну мы не знаем, была ли у мэра на тот момент, например, возможность говорить о телах.
Украинские военные же вполне с понятными целями зашли в Бучу вместе с международными новостными агентствами, а не сделали так, чтобы заявить что-нибудь, осмотреть город и запустить медиа через несколько дней.
Ну и спустя два часа после заявления мэра в том же тг-канале мэрии (https://t.me/bucha_city/7596) появилось сообщение о человеческих жертвах («На жаль, ми заплатили за це надто високу ціну- людські життя»).
Прямых опровержений или объяснений с украинской стороны я не видел
Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер. СК
Вы, блядь, нужны для того, чтобы это заявление минобороны проверять, а не для того, чтобы на его основе зажать в тюрьму всех, кто это заявление опровергает.
Наконец-то разбор
Опубликуйте кто-нибудь интересную статью, а то я облажался
https://telegra.ph/CHto-proishodilo-s-mirnym-naseleniem-v-Buche-i-drugih-okkupirovannyh-gorodah-Rasskazy-rossijskih-i-ukrainskih-oficerov-04-04?
Что за источник? Кто автор ?
Страшно представить что творится на других "спец-операционных" территориях
Перед публикацией материала TJ ещё раз проверил это и обнаружил, что ситуация изменилась.
Ого как быстро алгоритм поменяли
Ну да, перенастроили алгоритм. Поисковую выдачу тюнят каждую неделю, но новости из этого никто не делает.
После этого стали появляться новости о произошедшем в Буче. Только после того, как российские войска покинули город, в него смогли попасть журналисты международных изданий. Первыми стали команды AFP и Reuters, которые и опубликовали множество тех фотографий, что с 3 апреля распространились в СМИ и соцсетях.
Неверно. Первым было видео из твиттера, пользователя @ViktoriiaUAH
Опубликовано в 11 вечера по москве. Само видео снято еще в светлое время суток.