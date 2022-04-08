Показательная история одного из фейков на федеральных каналах.

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В эфире «России 24» показали сюжет, согласно которому двое украинских военных якобы пытаются выдать манекен за убитого российскими солдатами человека. TJ проследил путь попадания видео на федеральный канал, поговорил со вторым режиссёром сериала, на съёмках которого появился ролик, и подтвердил: сюжет ВГТРК — это фейк.

О каком сюжете идёт речь

Сюжет «России 24» опубликовали 7 апреля на онлайн-платформе ВГТРК «Смотрим». Он называется «Преступления на Украине маскируют под „зверства“ российской армии». К утру 8 апреля материал исчез с сайта, но видео есть в распоряжении TJ.

Сюжет делится на несколько частей, в которых ведущий «опровергает» якобы ложные данные о погибших мирных гражданах Украины. Среди прочего показывается ролик, где двое мужчин работают с манекеном.

Ведущий описал ролик так:

Ну а вот так идёт подготовка к театру, в прямом смысле этого слова, военных действий на Украине. Как видно, вполне себе незамысловато. Двое людей в военной форме тщательно обматывают манекен скотчем и, очевидно, собираются выдать за труп. Впрочем, это неудивительно. Десятки фейков с подобными манекенами регулярно появляются в украинских телеграм-каналах. О таких постановках мы не раз рассказывали. [...] К слову, такие ролики влетают в копейку, точнее, в миллионы долларов западным кураторам Незалежной. ведущий «России 24»

После этого политолог Сергей Карнаухов со ссылкой на «знакомых» рассказал «России 24», что в Европе якобы «не осталось свободных киностудий, где можно было бы снять обычный рекламный ролик». По его словам, «буквально всё занято на съёмку фейковых постановочных роликов». Откуда Карнаухов взял такую информацию, TJ определить не удалось.

Сюжет «России 24» о манекене (полная версия ролика доступна по ссылке выше)

Как этот ролик попал на федеральный канал

«Россия 24» взяла ролик из телеграм-канала. На это указывает водяной знак, оставшийся на видео и показанный в эфире.

Однако сотрудники федерального канала заметили ролик не в первоисточнике, а по перепосту в канале «АнтиФейк| Основа» со 100 тысячами подписчиков. Это один из типичных каналов, сеть которых появилась после начала вооружённого конфликта России с Украиной и ведётся по одинаковой схеме. Самый популярный такой канал — это «Война с фейками»: по версии журналистов-фактчекеров, Минобороны репостнуло из него ложную информацию о Буче.

За полтора часа до «АнтиФейк Основы» видео опубликовал канал «ЮГ LIVE💤» с менее чем с пятью тысячами подписчиков. А первее всех, ещё на 4,5 часа раньше, ролик появился в канале U_G_M на восемь тысяч подписчиков. Именно его водяной знак нанесён на видео.

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Кто снял это видео и как оно оказалось в телеграм-каналах, точно неизвестно. Но TJ выяснил, что ролик сделан не на территории Украины, а на съёмках пока не анонсированного сериала в Ленобласти.

«Нас снимал какой-то человек местный, который был недоволен тем, что проводятся съёмки. Там была куча местных жителей. Видимо, один из них в какой-то момент выложил видео в местный паблик. Я не знаю, какая дальнейшая судьба у этого видео и как оно попало в профашистское сообщество. Наверное, телеканал „Россия 24“ просто спёр откуда-то это видео», — предположила в разговоре TJ второй режиссёр проекта Надежда Колобаева. О том, что сюжет ВГТРК — фейк, она рассказала в соцсетях.

Манекен на съёмках в Ленобласти. Фото предоставлено TJ Надеждой Колобаевой

Колобаева поделилась с TJ подробностями, а также фото и видео со съёмочного процесса. Редакция также ознакомилась с вызывным листом от 20 марта — основным документом съёмочного периода, где указаны имена участников проекта, адрес локации, синопсис сцены и другие детали. В вызывном листе описывается и сцена с манекеном, о которой Надежда рассказывает ниже. По её просьбе мы не раскрываем название сериала и канала, который его заказал.

Надежда Колобаева второй режиссёр сериала

Этот сериал сделан по заказу другого государственного канала. И этот канал участвует в той же самой пропаганде.

20 марта у нас были съёмки во Всеволожске, Ленинградская область. И проходили они по адресу Ленинградская улица, дом 7. Были вызваны пиротехники, каскадёры. Мы снимали сцену выпадения одного из персонажей из окна. Естественно, люди при этих съёмках не используются.

Подготовка манекена к съёмкам. Видео предоставлено TJ Надеждой Колобаевой

Мы хотели, чтобы «труп» падал на автомобиль, поэтому мы приготовили специальную машину. У нас были все разрешения на съёмки. Каскадёры подготовили манекен, а скотчем его заматывали для того, чтобы туда положить внутренние органы животных, чтобы это всё натурально разлеталось. Было залито четыре литра бутафорской крови, [купленная на рынке и принадлежащая животному] печень, какие-то кишки — всё это они приматывали скотчем к этой конструкции. Дальше на манекен надевали одежду, и мы выбрасывали из окна всё это дело на машину. Потом манекен сваливался на асфальт.

Я присутствовала при съёмках этой сцены. Это всё (работа и сцена с манекеном — прим. TJ) происходило на моих глазах. Я в тот день была в гостях у подруги в доме напротив, то есть мы ещё из окна посмотрели, как это всё выбрасывается. Мне непосредственно быть на съёмках не нужно, но я туда приезжала посоветоваться с режиссёром по поводу следующего съёмочного дня.

Видео предоставлено TJ Надеждой Колобаевой

Вчера (6 апреля — прим. TJ) продюсер мне скинул ссылку на канал «ЮГ LIVE ZZZ». В комментариях под видео там писали «Фашисты, сволочи!», а я им отвечала: «Ребят, алё, это мы кино снимали».

Сегодня (7 апреля — прим. TJ) я встретила на площадке нашего постановщика трюков. Не хочу называть его имя, я не получила у него на это разрешение. Он ходил в ФСБ, потому что одноклассница его дочери, которая учится в обычной петербургской школе, прислала ей видео со словами «Боже мой, что же это такое». Он разозлился чрезвычайно. Представляете вообще: если их с его ассистентом попытались «продать» за украинских радикалов, то по большому счёту ему не очень спокойно ходить по улицам Санкт-Петербурга.

Я с этим человеком работаю уже лет семь. Прекрасный постановщик трюков. Никакого отношения к созданию фейков не имеет. Он говорит: «Я в бешенстве и в ужасе, я ходил в ФСБ и сказал им». Это была его личная инициатива — он бывший военный и сам туда поехал заявить, что он не имеет к созданию фейков про действия украинской армии никакого отношения. Он приехал к приёмную и сказал, что «я работаю в кино, это наш проект, вот здесь мы снимали».

Мы, естественно, не имеем обыкновения снимать весь съёмочный процесс. Но у меня есть также видео с выбора объектов, которое помощник каскадёров нам присылал. Ещё есть фотография нашего манекена, валяющегося после съёмок на брусчатке (TJ с ней также ознакомился).

Видео с выбора объектов для съёмок. Ролик предоставлен TJ Надеждой Колобаевой

Киношники — это люди довольно-таки аморфные, аполитичные, как правило, на 97%. Но сегодня (7 апреля — прим. TJ) взбудоражились просто все. У нас особо идейных нет, я имею в виду, напичканных пропагандой и верящих всему, что показывают по телевизору. Но для них это было прямо такое мощное подтверждение. Думаю, что те, кто колебался, сегодня на несколько градусов развернулись в сторону света и добра.

Я никогда не собиралась уезжать из России, я хотела бороться за светлое будущее России, но 24 февраля стало понятно, что это, наверное, была утопичная идея. Я сейчас рассматриваю варианты отъезда.

Дело в том, что у меня сейчас есть работа, которую я не могу просто бросить, поскольку на мне слишком много всего завязано. Я не могу просто взять и выйти из проекта, потому что по факту заменить меня некем — никто не владеет полным объёмом информации. Но как только проект закончится, я думаю, что я не смогу больше жить в нашей стране, потому что она уже не наша.

Я вообще выпускница факультета журналистики МГУ, которая сбежала в кино, потому что хотела работать с Парфёновым, хотела быть политическим журналистом. И я не сотрудница канала. Ни один из киносотрудников — это не сотрудник канала. Меня и любого киношника может нанять любая платформа, то есть мы все — индивидуальные предприниматели. Поэтому если проект меня не раздражает, если это не сериал про ЧВК «Вагнер» или Крым, если это не политически ангажированный сериал, то я на него выхожу.