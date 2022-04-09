Ракетный удар по вокзалу в Краматорске, откуда люди пытались эвакуироваться. Главное Статьи редакции
Предварительные данные обеих сторон конфликта говорят о десятках погибших и пострадавших, включая детей.
Утром 8 апреля в железнодорожный вокзал Краматорска в Донецкой области попала ракета. В этот момент там, на вокзале подконтрольного Украине города, находились тысячи людей, ждавшие возможности эвакуироваться — уехать их попросили местные власти перед масштабным наступлением российских войск.
Минобороны РФ обвинило в произошедшем Украину, а Следственный комитет в этот же день завёл уголовное дело о «фейках» — за «заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесён российскими военнослужащими».
На TJ — главное о разрыве ракеты и его последствиях.
Информация о жертвах
На текущий момент Украина сообщает не менее чем о 52 погибших, среди которых пять детей, и 109 раненых при ракетном ударе по вокзалу Краматорска. Это последние данные от главы назначенной Киевом Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Он рассказал об этом в фейсбуке*.
Когда Кириленко сообщал о 50 погибших и 98 раненых, он писал, что из общего числа попавших в больницу — 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. «Двенадцать из них умерли в больнице. На вокзале погибли сразу 38 человек», — рассказывал он.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что краматорские больницы не справляются с количеством раненых. «Много людей тяжёлых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно», — рассказывал он.
СК РФ заявил, что погибли не менее 30 мирных жителей, включая детей, и ранения различной степени тяжести получили не менее 100 человек. Минобороны России не называло своих данных.
Хронология событий
Журналисты «Би-би-си» и «Медиазоны», а также исследователь из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев проследили, как утром 8 апреля фрагментарно появлялась информация о событиях в Краматорске. TJ кратко пересказывает её в хронологической последовательности.
- 7 апреля 23:09: анонимный телеграм-канал «Записки ветерана» опубликовал «совет» эвакуироваться из Славянска, Краматорска и близлежащих городов не поездом. В 11:15 8 апреля он снова опубликовал предупреждение: «Избегайте эвакуации жд транспортом».
- 8 апреля 10:15: Минобороны заявило об уничтожении вооружения и военной техники «прибывших на Донбасс украинских войск» на железнодорожных станциях в Покровске, Славянске и Барвенково. Краматорска в списке городов нет.
- 8 апреля 10:25: телеграм-канал «Типичный Донецк» публикует запись запуска двух ракет. Подпись «Шахтёрск» подразумевает, что ракеты запущены из подконтрольного ДНР города.
- 8 апреля, после 11:00: российские СМИ и пророссийские телеграм-каналы сообщили об ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска в том числе как «по месту скопления боевиков ВСУ». Часть тех, кто написал об этом, удалила посты позже — когда появилась информация о жертвах среди мирных жителей.
- 11:09 8 апреля: глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил о нанесении удара ракетой комплекса «Искандер». Через час он исправил пост, добавив: «Краматорский вокзал был атакован [комплексом] „Точкой-У“, но сути дела это не меняет. Россияне точно знали, куда били и в кого целились».
- 12:03 8 апреля: президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по вокзалу в Краматорске «Точкой-У» и опубликовал фотографии последствий, в том числе с телами погибших.
- После 12:20 8 апреля: в государственных СМИ и анонимных телеграм-каналах появилось заявление представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Он обвинил Украину в «провокации».
Версии России и Украины
Зеленский обвинил Россию в ударе по вокзалу. Мэр Краматорска Александр Гончаренко предположил, что удар «умышленно» нанесли во время отправки поездов и скопления людей на площади.
Минобороны России заявило о непричастности к ракетному удару по вокзалу, подчеркнув, что не планировало «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск». По версии ведомства, все заявления представителей властей Украины «являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности».
Служба безопасности Украины открыла дело по статье «нарушение законов и обычаев войны» (пункт 2 статьи 438 УК). Следственный комитет России в ответ возбудил два дела против украинских военных:
- о «жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации» (ч. 1 ст. 356 УК РФ);
- о «фейках» (статья 207.3 УК РФ) — о распространении «заведомо ложных сведений о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими».
Данные о комплексах «Точка-У»
И Россия, и Украина, хоть и оперируют разными версиями произошедшего, указывают — другая сторона нанесла удар по вокзалу с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У».
«Особо подчеркнём — тактические ракеты „Точка-У“, обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооружёнными силами», — отметило Минобороны России в заявлении о произошедшем.
В другом заявлении военное ведомство заявило, что максимальная дальность полёта «Точка-У» составляет 120 километров и что анализ подтверждает — «её запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска». Минобороны также сослалось на данные разведки, по которым один из украинских дивизионов с «Точкой-У» в момент удара по вокзалу находился в 45 километрах от города.
Что может противоречить этим заявлениям Минобороны
- Анализ проекта Conflict Intelligence Team, указывающий, что в пределах дальности полёта ракеты (120 километров) в юго-западном направлении от Краматорска есть позиции России и ДНР.
- Сюжеты российских СМИ о наличии «Точки-У» у российской армии.
- Сообщения проекта по мониторингу военной активности «Беларускі Гаюн», в марте рассказывавшего о передвижениях «Точки-У».
- Данные международной правозащитной организации Amnesty International, чьё российское представительство закрыли 8 апреля из-за «нарушения законодательства», о применении Россией «Точки-У» в феврале.
Фото и видео
Видео с вокзала в Краматорске накануне ракетного удара показывает, насколько большое количество людей наблюдалось там в последние дни. Автор ролика — Нейт Мук, исполнительный директор благотворительной организации World Central Kitchen, которая занимается бесплатным питанием.
После произошедшего СМИ из России и Украины начали распространять фото и видео с предположительным фрагментом одной из ракет. На ней заметили надпись «За детей». Видео, где также виден этот фрагмент, опубликовал Владимир Зеленский.
«На фотографиях и видео, опубликованных в телеграм-канале железной дороги, можно увидеть лежащие на земле тела и лужи крови. На станции разбросаны сумки, одежда и мягкие игрушки», — отмечает «Русская служба Би-би-си».
*деятельность Meta (ей принадлежат фейсбук и инстаграм) запрещена в России и признана экстремистской.
Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.
В список попали адвокат, писатель, две журналистки и преподаватель ВШЭ.
Буча. Краматорск. Не могу прийти в себя. Иногда, думаю, что пусть по нам уже ударят ядерной, если надо так, чтобы все это остановить. Пусть. И плачу. Просто пусть это будет быстро и не ощутимо, хотябы ради тех, кто оставался человеком. Главное, что эти зверства прекратятся и мое государство уже ни кому не сделает больно. Я знаю, это дико звучит……
Не хватает флага с гроба и почётного караула.
2014 cбивают Боинг:
- Кургинян за пару дней до сбития говорит, что в ополчения уже есть ЗРК Бук
- говорят, что сбили военно-транспортный самолет Украины
- когда увидели, что сбили Боинг, а не самолет Украины - обвинили Украину
2022 обстреляли вокзал:
- Царев за пару дней до обстрела призывает уничтожить вокзалы
- говорят, что обстреляли скопление…
Под постом про мемы с животными и фразой «Всё не так однозначно» уже более тысячи комментариев.
И что? Если этот - дебил, то и русским можно? Более того, Украина специально гражданские объекты не обстреливала. Россия только этим и занимается, так что иди нахер со своими сравнениями.
Где ты в этой картинке усмотрела мою оценку "что русским можно"?
Я думаю, тот, кто накалякал "за детей" на ракете полемизировал как раз с этой растиражированной картинкой.
Такая растиражированная, что я ее впервые вижу лол
Я, конечно, не военный эксперт, но это не точка у
Но и на коробку сладостей не особо похоже.
Рф: эт не мы, фейк, а вы докажите
Класека
Я такого пиздеца в переобувании ещё ни разу не видел
Боинг же
да регулярно происходит
мы не мы.. была бы эта ракета если бы плесень не полезла спецоперировать?
Бля, какие же пидоры. До ваты это так и не дойдет, как когда показывали Немцам…
Наконец написали, это полный пиздец, сижу с утра в ахуе. Соболезную всем родным...
Жесть конечно. Редакторам респект, что обработали все данные и привели ценную информацию в хронологическом порядке.
надеюсь плешивая мразь будет висеть на красной площади