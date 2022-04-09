Предварительные данные обеих сторон конфликта говорят о десятках погибших и пострадавших, включая детей.

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Вокзал в Краматорске после удара. Фото офиса президента Украины

Утром 8 апреля в железнодорожный вокзал Краматорска в Донецкой области попала ракета. В этот момент там, на вокзале подконтрольного Украине города, находились тысячи людей, ждавшие возможности эвакуироваться — уехать их попросили местные власти перед масштабным наступлением российских войск.

Минобороны РФ обвинило в произошедшем Украину, а Следственный комитет в этот же день завёл уголовное дело о «фейках» — за «заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесён российскими военнослужащими».

На TJ — главное о разрыве ракеты и его последствиях.

Информация о жертвах

На текущий момент Украина сообщает не менее чем о 52 погибших, среди которых пять детей, и 109 раненых при ракетном ударе по вокзалу Краматорска. Это последние данные от главы назначенной Киевом Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Он рассказал об этом в фейсбуке*.

Когда Кириленко сообщал о 50 погибших и 98 раненых, он писал, что из общего числа попавших в больницу — 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. «Двенадцать из них умерли в больнице. На вокзале погибли сразу 38 человек», — рассказывал он.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что краматорские больницы не справляются с количеством раненых. «Много людей тяжёлых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно», — рассказывал он.

СК РФ заявил, что погибли не менее 30 мирных жителей, включая детей, и ранения различной степени тяжести получили не менее 100 человек. Минобороны России не называло своих данных.

Хронология событий

Журналисты «Би-би-си» и «Медиазоны», а также исследователь из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев проследили, как утром 8 апреля фрагментарно появлялась информация о событиях в Краматорске. TJ кратко пересказывает её в хронологической последовательности.

7 апреля 23:09: анонимный телеграм-канал «Записки ветерана» опубликовал «совет» эвакуироваться из Славянска, Краматорска и близлежащих городов не поездом. В 11:15 8 апреля он снова опубликовал предупреждение: «Избегайте эвакуации жд транспортом».

8 апреля 10:15: Минобороны заявило об уничтожении вооружения и военной техники «прибывших на Донбасс украинских войск» на железнодорожных станциях в Покровске, Славянске и Барвенково. Краматорска в списке городов нет.

8 апреля 10:25: телеграм-канал «Типичный Донецк» публикует запись запуска двух ракет. Подпись «Шахтёрск» подразумевает, что ракеты запущены из подконтрольного ДНР города.

8 апреля, после 11:00: российские СМИ и пророссийские телеграм-каналы сообщили об ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска в том числе как «по месту скопления боевиков ВСУ». Часть тех, кто написал об этом, удалила посты позже — когда появилась информация о жертвах среди мирных жителей.

bbcrussian @bbcrussian В 11 утра по местному времени государственные СМИ России и пророссийские телеграм-каналы сообщили об ударе по Краматорску: “10 минут назад прилеты по ж\д вокзалу Краматорска. Работают по скоплению боевиков ВСУ”, - говорилось в канале “Силовики” (пост был позже удален). (6/7)

bbcrussian @bbcrussian Схожие сообщения опубликовали в каналах “Сводки ополчения Новороссии” и “Анна ньюз”. Одно из них перепостил в канал "Русский тарантас" сотрудник “Комсомольской правды” Дмитрий Стешин. После появления сообщений о жертвах среди гражданских он отредактировал свое сообщение. (7/7)

Скриншот из твиттера @sotnikov_d

11:09 8 апреля: глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил о нанесении удара ракетой комплекса «Искандер». Через час он исправил пост, добавив: «Краматорский вокзал был атакован [комплексом] „Точкой-У“, но сути дела это не меняет. Россияне точно знали, куда били и в кого целились».

глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил о нанесении удара ракетой комплекса «Искандер». Через час он исправил пост, добавив: «Краматорский вокзал был атакован [комплексом] „Точкой-У“, но сути дела это не меняет. Россияне точно знали, куда били и в кого целились». 12:03 8 апреля: президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по вокзалу в Краматорске «Точкой-У» и опубликовал фотографии последствий, в том числе с телами погибших.

После 12:20 8 апреля: в государственных СМИ и анонимных телеграм-каналах появилось заявление представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Он обвинил Украину в «провокации».



Версии России и Украины

Зеленский обвинил Россию в ударе по вокзалу. Мэр Краматорска Александр Гончаренко предположил, что удар «умышленно» нанесли во время отправки поездов и скопления людей на площади.

Минобороны России заявило о непричастности к ракетному удару по вокзалу, подчеркнув, что не планировало «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск». По версии ведомства, все заявления представителей властей Украины «являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности».

Служба безопасности Украины открыла дело по статье «нарушение законов и обычаев войны» (пункт 2 статьи 438 УК). Следственный комитет России в ответ возбудил два дела против украинских военных:

о «жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации» (ч. 1 ст. 356 УК РФ);

о «фейках» (статья 207.3 УК РФ) — о распространении «заведомо ложных сведений о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими».



Данные о комплексах «Точка-У»

И Россия, и Украина, хоть и оперируют разными версиями произошедшего, указывают — другая сторона нанесла удар по вокзалу с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«Особо подчеркнём — тактические ракеты „Точка-У“, обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооружёнными силами», — отметило Минобороны России в заявлении о произошедшем.

В другом заявлении военное ведомство заявило, что максимальная дальность полёта «Точка-У» составляет 120 километров и что анализ подтверждает — «её запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска». Минобороны также сослалось на данные разведки, по которым один из украинских дивизионов с «Точкой-У» в момент удара по вокзалу находился в 45 километрах от города.

Что может противоречить этим заявлениям Минобороны

Анализ проекта Conflict Intelligence Team, указывающий, что в пределах дальности полёта ракеты (120 километров) в юго-западном направлении от Краматорска есть позиции России и ДНР.

Сюжеты российских СМИ о наличии «Точки-У» у российской армии.

Сообщения проекта по мониторингу военной активности «Беларускі Гаюн», в марте рассказывавшего о передвижениях «Точки-У».

Данные международной правозащитной организации Amnesty International, чьё российское представительство закрыли 8 апреля из-за «нарушения законодательства», о применении Россией «Точки-У» в феврале.



Фото и видео

Видео с вокзала в Краматорске накануне ракетного удара показывает, насколько большое количество людей наблюдалось там в последние дни. Автор ролика — Нейт Мук, исполнительный директор благотворительной организации World Central Kitchen, которая занимается бесплатным питанием.

Nate Mook @natemook This is what evacuating a city looks like. I’m at Kramatorsk station where the mayor told us 9,000 left yesterday ahead of a possible attack. Ukrainian Railways staff & volunteers are doing heroic work. @WCKitchen starts serving tomorrow to families waiting here. #ChefsForUkraine

После произошедшего СМИ из России и Украины начали распространять фото и видео с предположительным фрагментом одной из ракет. На ней заметили надпись «За детей». Видео, где также виден этот фрагмент, опубликовал Владимир Зеленский.

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Оцепление после удара. Фото AFP

Один из вагонов после ракетного удара. Фото офиса президента Украины

Украинский военный возле погибших. AFP, Scanpix, LETA

«На фотографиях и видео, опубликованных в телеграм-канале железной дороги, можно увидеть лежащие на земле тела и лужи крови. На станции разбросаны сумки, одежда и мягкие игрушки», — отмечает «Русская служба Би-би-си».

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Сгоревшие после удара машины. Фото AFP

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