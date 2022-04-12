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Денацифицировать, помочь ДНР и ЛНР, остановить НАТО: как менялись цели «спецоперации» в заявлениях российских чиновников Статьи редакции

Главное из материала «Русской службы Би-би-си».

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Киев. Фото: Михаил Палинчак

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» на Украине. Вначале он обозначил целями «демилитаризацию» и «денацификацию», а также освобождение жителей ДНР и ЛНР. По мере развития ситуации риторика изменялась: после отвода войск из-под Киева и начала переговоров российские политики назвали основными целями помощь Донбассу и ослабление влияния НАТО.

«Русская служба Би-би-си» проследила, как власти РФ обозначали цели «спецоперации» на Украине и как эти формулировки менялись в течение полутора месяцев. TJ выбрал главное из материала.

Первый этап: 24 февраля — 25 марта

Рано утром 24 февраля Путин выступил с объявлением о начале «специальной военной операции», целями которой он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, помощь ДНР и ЛНР. Слова президента подхватили и другие официальные российские лица.

  • 24 февраля

Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Владимир Путин
президент России

[Демилитаризация] означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощён, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран. [...] В идеале нужно освободить Украину, зачистить её от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
  • 25 февраля

Её [спецоперации] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришёл к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота.

Другая задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершённые в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнёта, украинцы сами свободно могли бы определить своё будущее.

Сергей Лавров
глава МИД РФ
  • 1 марта

Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.

Сергей Шойгу
министр обороны РФ
  • 3 марта

[Военная спецоперация] призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории или проистекать с украинской территории.

Сергей Лавров
глава МИД РФ
  • 9 марта

Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [для] России, которая исходит с украинской территории из-за её освоения странами НАТО.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
  • 16 марта

Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели.

Владимир Путин
президент России
  • 18 марта

Против ДНР и ЛНР были организованы карательные военные операции, погрузили в блокаду, подвергли обстрелам из пушек. Это и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от геноцида — это главная цель спецоперации на Украине.

Владимир Путин
президент России

Второй этап: 25 марта — текущее время

На брифинге Минобороны России, посвящённом итогам месяца боевых действий, представители ведомства заявили, что цели «первого этапа спецоперации» выполнены: подрыв мощи украинской армии, уничтожение военной инфраструктуры и техники противника. Политики стали больше говорить о помощи Донбассу и урегулировании ситуации переговорами, а такие цели как «демилитаризация» и «денацификация» практически исчезли из лексикона.

  • 25 марта

Основной целью [спецоперации] является оказание помощи народу ДНР и ЛНР, подвергавшемуся в течение восьми лет геноциду со стороны киевского режима. Достичь этой цели политическим путём было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений. [...] В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, ещё раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Сергей Рудской
начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России
  • 29 марта

Первый [шаг переговоров] касается постепенной военной деэскалации на двух военных направлениях — на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях.

Владимир Мединский
глава делегации России на переговорах с Украиной
  • 30 марта

[Целью первого этапа спецоперации было] сковать противника без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооружённым формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении российских действий — в Донбассе. [...] Цель перегруппировки российских войск — активизация действий на приоритетных направлениях, и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Игорь Конашенков
официальный представитель министерства обороны РФ
  • 3 апреля

Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
  • 11 апреля

Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене.

Сергей Лавров
глава МИД РФ
  • 12 апреля

Я прямо назвал цели. Цель главная — помощь людям на Донбассе, народным республикам Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса. Публично заявили! Дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся 8 лет, было просто невозможно. И Украину начали превращать в плацдарм антироссийский, начали выращивать там имевшиеся давно ростки национализма и неонацизма. И столкновение с этими силами было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. А последующие события показали, насколько глубоко это все там проросло. Этот неонацизм стал фактом жизни большой и близкой нам страны. Это было неизбежно, вопрос было только во времени. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений.

Владимир Путин
президент России

#конфликтнаукраине #политика #путин #днрилнр #нато

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23 комментария
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Официальная кодировка

мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины
 нейтрализация военного потенциала
 защитить Российскую Федерацию от военной угрозы
 сосредоточить основные усилия на освобождении Донбасса
 наше стремление прийти к деэскалации конфликта

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Сергеич

8 мая: Куда перечислять репарации?

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Dan

На монобанк Зеленскому

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Сергеич

я карту принес, сейчас покажу (с) чычырык

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Ім'я та По-батькові

На еПідтримку

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Пограничный каякер

Все шестеро разные истории рассказывают, плохо скоординировались

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angry cat

Потому что обосрались, а плана и прогнозирования никакого нет.

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Жирный волк

Сегодняшнее от Путина
Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки
 Цель главная - помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса

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постмодерновый синдром

Особенно это иронично, учитывая то, что Путин приехал в Восточный. Космодром, разворованный на этапе постройки под началом Рогозина — человека, который состоит в крайне интересных отношениях с русскими националистами.
Тут уже только смеяться можно от безумия ситуации.

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Ирина Шипилова
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Dan
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Демократический турник

У гопников у власти нет цели, есть только путь

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ВTopHuk
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Андерсон

Империя пиздежа

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Богдан Б

Автора бредовых идей арестовал (Суркова), но преданность его идеям еще жива!

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Ім'я та По-батькові

А ведь ответы даже не к этой новости, если что
логика обстоятельств
 ситуация поменялась
🤗

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Ім'я та По-батькові

Вате похуй на перебування на лету, она не следит за логикой высказываний

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Totorimoto

alex nomer и андрей мейкер - отбитые zиганы на дтф

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Ім'я та По-батькові

Та пофиг кто ляпнул, перепись не веду

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Сергеич

переобуваемся на ходу

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M.R.T.

с пиндосами в итоге пиздиться будем или че ?

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Тимурчик

Первый этап, когда Путин отправил ультиматум НАТО с требованиями возвращения у границам 1997 года. Как-то всё же забыли.

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Лмао

Стабильность России в одной новости

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Кузькин отец
Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
Зарисовка из екатеринбургского подъезда. Кто-то написал на дверях лифта "Путин — х****", после чего появилось такое предостерегающее объявление. Жильцы дополнили его своим ответом.
Кенгуру Джек Потт
Помните девочку, у которой мать написала имя на спине? Они обе спаслись
Военный кофе
Приятно, что столь значимые для меня вселенные объединяются во имя одной идеи
Журнал «Холод»
Сценарист «Прослушки» Дэвид Саймон подарил Навальному фразу из сериала, которую оппозиционер процитировал, когда его приговорили к 9 годам колонии.

«Спасибо за упоминание, но цитата теперь твоя, Навальный. Она принадлежит тебе. И будь сильным. Весь мир наблюдает»

😭😭😭😭
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Dan

Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.

Visegrád 24 @visegrad24
The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.

They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014
Скучный томагавк_два

😀

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Quantum
Мы конченный народ, у самих хвост в говне
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Богдан Б
С днем космонавтики!
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commander shepard 🚀 @aira_shepard
Всі, хто переживав за обпаленого котика, його знайшли і доглядають😌
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