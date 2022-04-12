Её [спецоперации] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришёл к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота.

Другая задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершённые в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины.