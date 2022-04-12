Денацифицировать, помочь ДНР и ЛНР, остановить НАТО: как менялись цели «спецоперации» в заявлениях российских чиновников
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Главное из материала «Русской службы Би-би-си».
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24 февраля Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» на Украине. Вначале он обозначил целями «демилитаризацию» и «денацификацию», а также освобождение жителей ДНР и ЛНР. По мере развития ситуации риторика изменялась: после отвода войск из-под Киева и начала переговоров российские политики назвали основными целями помощь Донбассу и ослабление влияния НАТО.
«Русская служба Би-би-си» проследила, как власти РФ обозначали цели «спецоперации» на Украине и как эти формулировки менялись в течение полутора месяцев. TJ выбрал главное из материала.
Первый этап: 24 февраля — 25 марта
Рано утром 24 февраля Путин выступил с объявлением о начале «специальной военной операции», целями которой он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, помощь ДНР и ЛНР. Слова президента подхватили и другие официальные российские лица.
24 февраля
25 февраля
1 марта
3 марта
9 марта
16 марта
18 марта
Второй этап: 25 марта — текущее время
На брифинге Минобороны России, посвящённом итогам месяца боевых действий, представители ведомства заявили, что цели «первого этапа спецоперации» выполнены: подрыв мощи украинской армии, уничтожение военной инфраструктуры и техники противника. Политики стали больше говорить о помощи Донбассу и урегулировании ситуации переговорами, а такие цели как «демилитаризация» и «денацификация» практически исчезли из лексикона.
Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.
мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины
нейтрализация военного потенциала
защитить Российскую Федерацию от военной угрозы
сосредоточить основные усилия на освобождении Донбасса
наше стремление прийти к деэскалации конфликта
8 мая: Куда перечислять репарации?
На монобанк Зеленскому
я карту принес, сейчас покажу (с) чычырык
На еПідтримку
Все шестеро разные истории рассказывают, плохо скоординировались
Потому что обосрались, а плана и прогнозирования никакого нет.
Сегодняшнее от Путина
Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки
Цель главная - помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса
Особенно это иронично, учитывая то, что Путин приехал в Восточный. Космодром, разворованный на этапе постройки под началом Рогозина — человека, который состоит в крайне интересных отношениях с русскими националистами.
Тут уже только смеяться можно от безумия ситуации.
У гопников у власти нет цели, есть только путь
Империя пиздежа
Автора бредовых идей арестовал (Суркова), но преданность его идеям еще жива!
А ведь ответы даже не к этой новости, если что
логика обстоятельств
ситуация поменялась
🤗
Вате похуй на перебування на лету, она не следит за логикой высказываний
alex nomer и андрей мейкер - отбитые zиганы на дтф
Та пофиг кто ляпнул, перепись не веду
переобуваемся на ходу
с пиндосами в итоге пиздиться будем или че ?
Первый этап, когда Путин отправил ультиматум НАТО с требованиями возвращения у границам 1997 года. Как-то всё же забыли.
Стабильность России в одной новости