Голод, протесты и «антиутопия»: как в Шанхае проходит новый локдаун из-за коронавируса Статьи редакции
Местные жители жалуются на жёсткие условия и отсутствие еды, а власти отвечают цензурой и предупреждают об опасности с помощью дронов.
В одном из крупнейших мегаполисов мира, 26-миллионном Шанхае, уже две недели продолжается режим локдауна из-за новой вспышки коронавируса. Несмотря на небольшое, в сравнении с другими странами, количество заболевших (10 апреля зафиксировали менее тысячи новых случаев), новые ограничения оказались даже строже, чем были весной 2020 года.
Из-за резкого перехода на полную самоизоляцию жители города столкнулись сразу с рядом проблем — жёсткими правилами карантина, применением силы со стороны силовиков, цензурой в соцсетях и массовой нехваткой продуктов. TJ разобрался, что происходит в Шанхае и как на это реагируют горожане.
Новая масштабная волна коронавируса пришла в Шанхай в начале марта. В городе ежедневно фиксировали тысячи новых случаев заболевания: хотя во многих странах это не считалось бы даже вспышкой, для Китая цифры стали рекордными за всё время пандемии. В город из других регионов направили около 38 тысяч медиков для выявления заражённых.
В конце марта власти начали вводить меры для защиты населения: сперва на обязательный локдаун отправили восточную часть Шанхая, а через пару дней и западную. По изначальному плану карантин должен был завершиться уже 4 апреля, когда всё население пройдёт тестирование, но количество заболевших не сократилось, поэтому ограничения расширили.
Условия изоляции оказались более строгими, чем в начале пандемии в Ухани. Жителям запретили выходить из дома даже для того, чтобы выбросить мусор и выгулять домашних животных. На улицах можно встретить только медиков, курьеров и волонтёров. Прекратил работу почти весь общественный транспорт, закрылись многие предприятия, городской бизнес-квартал опустел.
Покидать дома можно только для сдачи тестов, ради чего открыли десятки мобильных пунктов в каждом жилом районе. Если анализ оказывается положительным, человека помещают на обязательный карантин в больнице. Для размещения заражённых переоборудовали выставочный центр — там могут принять до 20 тысяч пациентов.
Изолироваться самостоятельно у себя дома запрещают даже тем, кто живёт один и не испытывает симптомов. В первые дни на карантин отправляли и детей, при этом родителей к ним не пускали. После критики власти сначала разрешили сопровождать несовершеннолетних тем, у кого также выявили коронавирус, а затем вовсе перестали забирать детей у здоровых родителей.
Резонанс вызвало и обращение властей с домашними животными. В соцсетях распространились несколько роликов, в которых люди в защитных костюмах забивали беспризорных собак на улицах и в медицинских учреждениях. Также на реддите выложили видео, на котором шанхайские власти якобы поместили уличных кошек в полупрозрачные мешки и оставили на улице.
Запрещается выходить и в магазин за продуктами — жители города полностью зависят от сервисов доставки. Местные компании дополнительно вызвали на работу 3 тысячи курьеров, но это не помогло. Помимо логистической нагрузки в городе возник дефицит продуктов: свежие овощи стали в шутку сравнивать с предметами роскоши, а горожане рассказывают, как мониторят по несколько приложений одновременно, чтобы успеть заказать еду.
Некоторые жители объединяются, чтобы заказывать продукты совместно, на весь дом, а также для помощи другим нуждающимся. Фанаты игр, например, организовали «Группу взаимопомощи геймерам». В специальной таблице они делятся актуальной информацией о том, где можно заказать еду и лекарства. По словам авторов, хотя проект и создавался для единомышленников, любой человек может воспользоваться и поделиться советами.
Часть шанхайцев напрямую помогает голодающим жителям и заказывает для них доставку. Запросы на определённые продукты оставляют в таблицах или в соцсетях, кто-то обращается к соседям. Некоторые компании доставляют еду и противоэпидемические наборы для своих сотрудников при необходимости.
С товарами первой необходимости помогает также правительство города, присылая продовольственные наборы нуждающимся. Правда, продукты в наборах заранее не определены. Например, журналист «Би-би-си» рассказал, что его знакомая получила только капусту и репу.
Многие голодающие жители не выдерживают таких условий. Они протестуют в очередях на тестирование, совершают набеги на склады и супермаркеты, кричат и поют из окон домов, привлекая внимание городских властей. В СМИ сообщают о стычках с полицией, а в соцсетях призывают отменить локдаун.
Власти противостоят протестующим не только на улицах, но и в сети. Одна из главных китайских соцсетей Weibo начала блокировать контент, связанный с продовольственным кризисом в городе. При поиске тематических тегов там не отображаются результаты, некоторые посты помечают «дезинформацией», а в конце марта с сайта пропали вирусные ролики с уличными акциями.
В городе также активно применяют современные технологии: жители засняли робопса с привязанным к нему громкоговорителем, а также дронов, летающих между жилых домов. «Контролируйте свою тягу к свободе, не открывайте окна и не пойте», — перевели сообщение, которое транслировали с квадрокоптера. На реддите ролик назвали «иллюстрацией к роману-антиутопии».
11 апреля правительство Шанхая объявило о частичном смягчении локдауна. Согласно официальной информации, город разделят на три зоны по уровню риска. В тех микрорайонах, где за последние две недели не выявили новых случаев заражения, жители смогут перемещаться в пределах ограниченной территории, но посещать общественные места и заведения все ещё нельзя. К таким районам пока отнесли чуть больше 40% жилых комплексов.
Ситуацию в городе освещают не только СМИ и официальные источники, но и местные жители, которые документируют свои будни в изоляции в соцсетях. В инстаграме* ежедневно появляются тысячи постов с геолокацией в Шанхае — люди делятся новыми хобби, собирают экспресс-тесты, хвастаются свежими продуктами или, наоборот, жалуются на голод и пустые холодильники.
*деятельность Meta (ей принадлежат фейсбук и инстаграм) запрещена в России и признана экстремистской.
«Пророссийский» депутат, по данным украинских властей, сбегал из-под домашнего ареста. Россия раскритиковала Украину за предложение «быстро и справедливо» его осудить.
Сферы могли использовать для астрономических вычислений, расчёта времени начала и окончания земледельческих работ.
Российские оккупанты взяли в плен, после чего расстреляли 20-летнего бойца Владимира Гордиенко, но ему удалось спастись. Два дня он раненый добирался по лесу к своим, и, только в больнице узнал, что пуля попала в самое сердце. Белорусские и украинские медики провели сверхсложную операцию. Благодаря профессионализму медиков пулю удалось успешно…
За три месяца 2022 года выделили 17,4 миллиарда рублей, за тот же период прошлого года — 5,4 миллиарда.
В разговорах с ватными родителями пробовали заходить через жадность? Не видел тут таких историй.
Рассказать им что один Калибр стоит ≈ $3м, это ж 255м рублей (представь, мол, эту кучу денег!) И ракет таких мы выпустили энное количество. А их, говорят, ещё большую часть просто сбили. А кроме ракет есть ещё уничтоженная техника (четыреста позиций,…
Акции, за которые штрафовали на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
власти отвечают цензурой и предупреждают об опасности с помощью дронов
Китай уже давно пора сдерживать экономически. Иначе эта хуйня распространится на весь мир и мало не покажется
Запрещается выходить и в магазин за продуктами — жители города полностью зависят от сервисов доставки
Товарищ Xi просить терпеть ради великий цель
Хватит это терпеть!
Вот вам и сильный высокий лидер Xi нефритовый стержень
его знакомая получила только капусту и репу
даёшь капустную революцию
2020 год у них только начался
Они в ковид до сих пор играют.
На Тайвань все еще не напали