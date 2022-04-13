Местные жители жалуются на жёсткие условия и отсутствие еды, а власти отвечают цензурой и предупреждают об опасности с помощью дронов.

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Фото EPA

В одном из крупнейших мегаполисов мира, 26-миллионном Шанхае, уже две недели продолжается режим локдауна из-за новой вспышки коронавируса. Несмотря на небольшое, в сравнении с другими странами, количество заболевших (10 апреля зафиксировали менее тысячи новых случаев), новые ограничения оказались даже строже, чем были весной 2020 года.

Из-за резкого перехода на полную самоизоляцию жители города столкнулись сразу с рядом проблем — жёсткими правилами карантина, применением силы со стороны силовиков, цензурой в соцсетях и массовой нехваткой продуктов. TJ разобрался, что происходит в Шанхае и как на это реагируют горожане.

Новая масштабная волна коронавируса пришла в Шанхай в начале марта. В городе ежедневно фиксировали тысячи новых случаев заболевания: хотя во многих странах это не считалось бы даже вспышкой, для Китая цифры стали рекордными за всё время пандемии. В город из других регионов направили около 38 тысяч медиков для выявления заражённых.

Медработник в защитном костюме. Фото Reuters

В конце марта власти начали вводить меры для защиты населения: сперва на обязательный локдаун отправили восточную часть Шанхая, а через пару дней и западную. По изначальному плану карантин должен был завершиться уже 4 апреля, когда всё население пройдёт тестирование, но количество заболевших не сократилось, поэтому ограничения расширили.

Условия изоляции оказались более строгими, чем в начале пандемии в Ухани. Жителям запретили выходить из дома даже для того, чтобы выбросить мусор и выгулять домашних животных. На улицах можно встретить только медиков, курьеров и волонтёров. Прекратил работу почти весь общественный транспорт, закрылись многие предприятия, городской бизнес-квартал опустел.

Пустые улицы Шанхая. Фото VCG

Покидать дома можно только для сдачи тестов, ради чего открыли десятки мобильных пунктов в каждом жилом районе. Если анализ оказывается положительным, человека помещают на обязательный карантин в больнице. Для размещения заражённых переоборудовали выставочный центр — там могут принять до 20 тысяч пациентов.

Шанхайский международный выставочный центр в условиях локдауна. Фото Xinhua

Edward Lawrence @EP_Lawrence #lockdown #day13 Authorities making sure everyone’s properly distanced. Haven’t seen much fuss about this during any of my previous tests here… #shanghai Власти проверяют, чтобы все были на достаточном расстоянии друг от друга. Не видел такой озабоченности в предыдущие тестирования

Изолироваться самостоятельно у себя дома запрещают даже тем, кто живёт один и не испытывает симптомов. В первые дни на карантин отправляли и детей, при этом родителей к ним не пускали. После критики власти сначала разрешили сопровождать несовершеннолетних тем, у кого также выявили коронавирус, а затем вовсе перестали забирать детей у здоровых родителей.

Резонанс вызвало и обращение властей с домашними животными. В соцсетях распространились несколько роликов, в которых люди в защитных костюмах забивали беспризорных собак на улицах и в медицинских учреждениях. Также на реддите выложили видео, на котором шанхайские власти якобы поместили уличных кошек в полупрозрачные мешки и оставили на улице.

Волонтёр выгуливает собаку в Шанхае. Фото Reuters

Запрещается выходить и в магазин за продуктами — жители города полностью зависят от сервисов доставки. Местные компании дополнительно вызвали на работу 3 тысячи курьеров, но это не помогло. Помимо логистической нагрузки в городе возник дефицит продуктов: свежие овощи стали в шутку сравнивать с предметами роскоши, а горожане рассказывают, как мониторят по несколько приложений одновременно, чтобы успеть заказать еду.

Рэп-трек, посвящённый нехватке продуктов в Шанхае

Некоторые жители объединяются, чтобы заказывать продукты совместно, на весь дом, а также для помощи другим нуждающимся. Фанаты игр, например, организовали «Группу взаимопомощи геймерам». В специальной таблице они делятся актуальной информацией о том, где можно заказать еду и лекарства. По словам авторов, хотя проект и создавался для единомышленников, любой человек может воспользоваться и поделиться советами.

Часть шанхайцев напрямую помогает голодающим жителям и заказывает для них доставку. Запросы на определённые продукты оставляют в таблицах или в соцсетях, кто-то обращается к соседям. Некоторые компании доставляют еду и противоэпидемические наборы для своих сотрудников при необходимости.

Daniel Ahmad @ZhugeEX Game companies in Shanghai have been supporting employees and the wider community with food deliveries after the supply chain failure in the city due to the COVID-19 lockdowns.



For employees, this has involved care packages that they can order from their work via online forms. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/72155e0b-4896-5fd0-b1d9-eba4c51fd1e0\/","width":1080,"height":624}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef886851-6ea0-502f-96fb-084a95158c34\/","width":1080,"height":508}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e749655b-8e86-5d05-869e-966a57098e89\/","width":1080,"height":707}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6e0f0094-844a-55f8-b8ec-c298b2cf2269\/","width":1080,"height":384}}}] Компании разработчиков игр из Шанхая поддерживают работников и людей в сообществе, доставляя им еду, после того, как в городе случился дефицит из-за локдауна. Для сотрудников также предусмотрены медицинские наборы, которые моно заказать через онлайн-форму

С товарами первой необходимости помогает также правительство города, присылая продовольственные наборы нуждающимся. Правда, продукты в наборах заранее не определены. Например, журналист «Би-би-си» рассказал, что его знакомая получила только капусту и репу.

Edward Lawrence @EP_Lawrence Picture of the govt food handout my pregnant friend received last night in Qingpu district of Shanghai. Four days ago she got milk, TCM and a small bag of rice.



Folks in Shanghai: what have you received? What district are you in? How many mouths have you got to feed? Фото еды от государства, которую моя беременная подруга получила вчера в шанхайском районе Цинпу. Четыре дня назад ей прислали молоко, продукты традиционной китайской медицины и небольшой пакет риса

Многие голодающие жители не выдерживают таких условий. Они протестуют в очередях на тестирование, совершают набеги на склады и супермаркеты, кричат и поют из окон домов, привлекая внимание городских властей. В СМИ сообщают о стычках с полицией, а в соцсетях призывают отменить локдаун.

Songpinganq @songpinganq Shanghai



Thousands of young workers , who are hungry , are rioting now!



One Covid guard is the very person , to strike the first blow , with a chair at the workers .



All because these guards ordered the owner don't open up supermarket and the workers trying to break into it. Шанхай. Тысячи молодых и голодных рабочих протестуют прямо сейчас! Один из силовиков начал потасовку, кинув стул в протестующих. Всё из-за того, что владельцу запретили открывать супермаркет, и рабочие пытаются прорваться внутрь

Видео с реддита

Видео с реддита

Жители одного из жилых районов кричат из окон

Власти противостоят протестующим не только на улицах, но и в сети. Одна из главных китайских соцсетей Weibo начала блокировать контент, связанный с продовольственным кризисом в городе. При поиске тематических тегов там не отображаются результаты, некоторые посты помечают «дезинформацией», а в конце марта с сайта пропали вирусные ролики с уличными акциями.

Отсутствие результатов по запросу #купитьпродуктывшанхае

В городе также активно применяют современные технологии: жители засняли робопса с привязанным к нему громкоговорителем, а также дронов, летающих между жилых домов. «Контролируйте свою тягу к свободе, не открывайте окна и не пойте», — перевели сообщение, которое транслировали с квадрокоптера. На реддите ролик назвали «иллюстрацией к роману-антиутопии».

11 апреля правительство Шанхая объявило о частичном смягчении локдауна. Согласно официальной информации, город разделят на три зоны по уровню риска. В тех микрорайонах, где за последние две недели не выявили новых случаев заражения, жители смогут перемещаться в пределах ограниченной территории, но посещать общественные места и заведения все ещё нельзя. К таким районам пока отнесли чуть больше 40% жилых комплексов.

Ситуацию в городе освещают не только СМИ и официальные источники, но и местные жители, которые документируют свои будни в изоляции в соцсетях. В инстаграме* ежедневно появляются тысячи постов с геолокацией в Шанхае — люди делятся новыми хобби, собирают экспресс-тесты, хвастаются свежими продуктами или, наоборот, жалуются на голод и пустые холодильники.