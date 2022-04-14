Предположительно, именно этот военный корабль участвовал в операции у острова Змеиный.

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Крейсер «Москва». Фото пресс-службы Минобороны.

Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения во время вооружённого конфликта России с Украиной. Минобороны России заявило о пожаре после взрыва боезапаса и эвакуации экипажа, тогда как, по версии украинских чиновников, причиной инцидента стали ракетные удары. Вооружённые силы Украины эту информацию не подтверждали.

TJ рассказывает главное о позициях сторон и о примечательных событиях вокруг «Москвы».

Как произошедшее объясняет Россия

После сообщений из Украины о ракетных ударах по российскому крейсеру, в ночь на 14 апреля, Минобороны РФ разослало комментарий по новостным агентствам. Военное ведомство назвало произошедшее с «Москвой» «пожаром» и заявило, что причина пожара устанавливается.

В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Минобороны РФ цитата по ТАСС

В регулярном брифинге Минобороны утром 14 апреля ситуация вокруг крейсера не упоминалась. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Обновлено 13:00: Минобороны Минобороны заявило , что очаг возгорания на крейсере «локализовали», а взрывы боеприпасов «прекращены». «Крейсер „Москва“ сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота», — отметило военное ведомство. Корабль начали буксировать в порт. Минобороны утверждает, что причина пожара не установлена.

Что говорит Украина

Первая информация о крейсере появилась из Украины. Вечером 13 апреля (назначенный Киевом) глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал в телеграм-канале, что украинские противокорабельные ракеты «Нептун» поразили ракетный крейсер «Москва». Косвенно эти данные в телеграм-канале подтвердил глава офиса президента Андрей Ермак.

Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьёзные повреждения.

Максим Марченко глава Одесской ОВА

Тогда же, вечером 13 апреля, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал во время интервью в прямом эфире, что на корабле начался пожар. Арестович заявил о 510 людях на борту, но не ясно, откуда он взял эту информацию: в разные годы «Вести» и «Российская газета» сообщали о 416 и 510 членах экипажа «Москвы». Утром 14 апреля советник отметил: «Где „Москва“? Она утонула».

Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. [...] Как Белгороду не везло, так и «Москве» не повезло. Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины

Информацию об ударах по крейсеру «Москва» подтвердила «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке. По данным анонимного собеседника издания, «это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный», после чего «Москва» исчезла с радара и началась спасательная операция при участии четырёх российских технических суден.

Официальных подтверждений от Вооружённых сил Украины не появлялось.

Чем известен ракетный крейсер «Москва»

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — это флагман Черноморского флота. Длина его корпуса — более 186 метров, скорость полного хода — около 60 километров в час. На корабле есть универсальный зенитно-ракетный комплекс, оружие для самообороны и вооружение для борьбы с подводными лодками. В эксплуатацию его ввели в 1983 году. Крейсер в числе прочего прикрывал в 2015 году российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Крейсер «Москва». Фото отдела информационного обеспечения Черноморского флота

В 1989 году корабль, который на тот момент назывался «Слава», использовали для сопровождения саммита генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем на Мальте. Изначально встречи должны были пройти на борту советского и американского боевых крейсеров, но в последний момент разразился сильный шторм. В итоге саммит провели на пришвартованном в порту теплоходе «Максим Горький», где жила советская делегация.

Фрагмент «мальтийского саммита» Горбачёва и Буша. Wikimedia

В апреле 2000 года на борт крейсера «Москва», стоявшего в Севастополе, поднялся Владимир Путин. На тот момент исполняющий обязанности президента России и украинский президент Леонид Кучма возложили венки к монументу защитникам Севастополя. По площади маршем прошли российские и украинские моряки.

Путин и Кучма на борту крейсера «Москва». Фото Кремля

В 2020 году крейсер после ремонта вывели из дока и спустили на воду. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе тогда сказал со ссылкой на специалистов, что корабль прослужит ещё 20 лет, то есть до 2040 года. «Для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы», — отмечал анонимный собеседник агентства.

Сразу несколько источников, в том числе Арестович, Марченко, украинские СМИ, «Настоящее время» и «Коммерсантъ», сообщили, что крейсер «Москва» участвовал в военной операции около острова «Змеиный». Украинская сторона утверждает, что её пограничники обращались именно к экипажу «Москвы», произнося во время переговоров фразу «Русский военный корабль, иди н***й [к чёрту]». Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Истории 28 фев живы Статьи редакции Украина и Россия несколько дней давали разные данные о пограничниках с острова Змеиный. Теперь Киев заявил — они С военными с острова не могли связаться из-за уничтоженной связи и посчитали погибшими: Зеленский даже пообещал выдать награды посмертно. Украинские солдаты с острова Змеиный в Севастополе. Фото «Вести Севастополя»



Как реагируют в соцсетях

Исследователь под ником OSINT UK обратил внимание на дальность противокорабельных ракет «Нептун», 280 километров, отметив, что Украина может запускать ракеты и дальше того района, где, предположительно, находился крейсер «Москва». Он также подчеркнул, что эвакуация с военного корабля считается крайней мерой, применяемой только в том случае, когда устранить повреждения не получается.

OSINT UK @jon96179496 Something to keep in mind moving forward is the potential range of anti-ship Neptune missiles, the 280km range can enable Ukraine to launch missiles even further out and Russian defensive capabilities are likely to be considerably weaker on many of the other naval vessels

Также произошедшее с «Москвой» начали превращать в мемы.

Oryx @oryxspioenkop #Moskva Не могу поверить, что он не плакал во время «Титаника» // Мужчины вообще могут что-то чувствовать? // «Москва»

Paul Massaro @apmassaro3 Brilliant Героический крейсер «Москва» повышен до статуса подлодки

Пездуза ⚡Минобороны отчиталось об успешном переводе крейсера «Москва» в подводный флот