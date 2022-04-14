Взрыв на крейсере «Москва»: Минобороны РФ рассказало о пожаре после детонации боезапаса, украинские власти — об ударах Статьи редакции
Предположительно, именно этот военный корабль участвовал в операции у острова Змеиный.
Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения во время вооружённого конфликта России с Украиной. Минобороны России заявило о пожаре после взрыва боезапаса и эвакуации экипажа, тогда как, по версии украинских чиновников, причиной инцидента стали ракетные удары. Вооружённые силы Украины эту информацию не подтверждали.
TJ рассказывает главное о позициях сторон и о примечательных событиях вокруг «Москвы».
Как произошедшее объясняет Россия
После сообщений из Украины о ракетных ударах по российскому крейсеру, в ночь на 14 апреля, Минобороны РФ разослало комментарий по новостным агентствам. Военное ведомство назвало произошедшее с «Москвой» «пожаром» и заявило, что причина пожара устанавливается.
В регулярном брифинге Минобороны утром 14 апреля ситуация вокруг крейсера не упоминалась. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Что говорит Украина
Первая информация о крейсере появилась из Украины. Вечером 13 апреля (назначенный Киевом) глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал в телеграм-канале, что украинские противокорабельные ракеты «Нептун» поразили ракетный крейсер «Москва». Косвенно эти данные в телеграм-канале подтвердил глава офиса президента Андрей Ермак.
Тогда же, вечером 13 апреля, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал во время интервью в прямом эфире, что на корабле начался пожар. Арестович заявил о 510 людях на борту, но не ясно, откуда он взял эту информацию: в разные годы «Вести» и «Российская газета» сообщали о 416 и 510 членах экипажа «Москвы». Утром 14 апреля советник отметил: «Где „Москва“? Она утонула».
Информацию об ударах по крейсеру «Москва» подтвердила «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке. По данным анонимного собеседника издания, «это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный», после чего «Москва» исчезла с радара и началась спасательная операция при участии четырёх российских технических суден.
Официальных подтверждений от Вооружённых сил Украины не появлялось.
Чем известен ракетный крейсер «Москва»
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — это флагман Черноморского флота. Длина его корпуса — более 186 метров, скорость полного хода — около 60 километров в час. На корабле есть универсальный зенитно-ракетный комплекс, оружие для самообороны и вооружение для борьбы с подводными лодками. В эксплуатацию его ввели в 1983 году. Крейсер в числе прочего прикрывал в 2015 году российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
В 1989 году корабль, который на тот момент назывался «Слава», использовали для сопровождения саммита генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем на Мальте. Изначально встречи должны были пройти на борту советского и американского боевых крейсеров, но в последний момент разразился сильный шторм. В итоге саммит провели на пришвартованном в порту теплоходе «Максим Горький», где жила советская делегация.
В апреле 2000 года на борт крейсера «Москва», стоявшего в Севастополе, поднялся Владимир Путин. На тот момент исполняющий обязанности президента России и украинский президент Леонид Кучма возложили венки к монументу защитникам Севастополя. По площади маршем прошли российские и украинские моряки.
В 2020 году крейсер после ремонта вывели из дока и спустили на воду. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе тогда сказал со ссылкой на специалистов, что корабль прослужит ещё 20 лет, то есть до 2040 года. «Для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы», — отмечал анонимный собеседник агентства.
Сразу несколько источников, в том числе Арестович, Марченко, украинские СМИ, «Настоящее время» и «Коммерсантъ», сообщили, что крейсер «Москва» участвовал в военной операции около острова «Змеиный». Украинская сторона утверждает, что её пограничники обращались именно к экипажу «Москвы», произнося во время переговоров фразу «Русский военный корабль, иди н***й [к чёрту]». Минобороны России эту информацию не подтверждало.
Как реагируют в соцсетях
Исследователь под ником OSINT UK обратил внимание на дальность противокорабельных ракет «Нептун», 280 километров, отметив, что Украина может запускать ракеты и дальше того района, где, предположительно, находился крейсер «Москва». Он также подчеркнул, что эвакуация с военного корабля считается крайней мерой, применяемой только в том случае, когда устранить повреждения не получается.
Также произошедшее с «Москвой» начали превращать в мемы.
Ситуация с крейсером «Москва» оказалась намного лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.
С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в…
Вручили только пять посылок.
Привет, решил зарегистрироваться (раньше только читал) чтобы поделиится своим небольшим соображением, как противостоять пропаганде (возможно глупость).
Собственно, после 24 февраля адекватным людям стали очевидны масштабы п%%%%%... т. е. промытия мозгов в России. Я сам до этой даты осознавал, что многие верят телевизору, но не думал что все настолько плохо. Соответственно многие стали пытаться открыть глаза родственникам/знакомым/коллегам, и наткнулись на прямо-таки сектантскую стену непонимания…
В мемах Оксана Марченко отращивает бороду для Кадырова и надевает берет для Макрона.
Сгорела и утонула
Она отрицательно поплыла
За 50 дней войны с НАТО Россия потеряла больше 300 танков, около тысячи бронетранспортеров, пятьсот автомобилей, 120 артиллерийских систем, больше 50 систем залпового огня, 50 самолетов, 80 вертолетов, около 30 систем ПВО, 3 корабля и 60 цистерн с топливом. НАТО на войну пока не явилось.
В смысле 300 танков? Только Oryx по фото отчетам подтверждает 500+ танков.
Ссылочка https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
наши пишут что у орков 750+ танков ликвидировали
Жаль, Ларри Кинг умер и не сможет задать путину вопрос: "Что случилось с Москвой?"
Варианты ответов:
1. Она сгорела.
2. Она утонула.
3. Она оставлена.
4. Она стоит.
По крейсеру «Москва». Вследствие внештатного пересечения курса с двумя неизвестным продолговатыми предметами на палубе произошел хлопок с выделением газов, приведших к задымлению и распределению боекомплекта по корпусу судна. Экипаж был оптимизирован, корабль успешно произвел передислокацию по вертикальной оси с отрицательным всплытием.
Крейсер Москва с почестями переведен в состав подводной флотилии ЧФ ВМФ РФ.
Песков думаю слово в слово скажет
Кстати, именно крейсер «Москва» изображён на новых почтовых марках, которые только позавчера выпустила «Укрпошта»
Ого круто, купишь мне пожалуста???
Сов падение?🤔🤔🤔
Ухх, разьеб)
случилось профессиональное выгорание
професиональное
Очень даже
Вот он и пошёл на хуй.
Корабль, который был послан на хуй, в итоге пошёл по π зде
а как там клим шипенка, уже снимает фильм катастрофу?
или всё ещё монтирует про космос с пересильд
Корабль построен в Украине в Николаеве.
Получилось буквально "Я тебя породил, я тебя и убью".
Знаете почему до сих пор нету спутниковых снимков горящего крейсера? Потому-что он утонул.
отрицательное всплытие
до признания первых двух строчек экстремизмом 3... 2... 1...
а теперь он стал кремлёвской подстилкой. про "нацистские санкции" недавно пел
Пиздец он переобулся с того времени
То есть Минобороны РФ предпочитает признаться, что моряки - полнейшие долбоёбы, чем что они честно получили две маслины? Ну ок
В 2020 году крейсер после ремонта вывели из дока и спустили на воду.
спустили на воду
А крейсер из дока для этого зачем выводили?
Из доки в доку 2 перевозили
Это какой силы должен быть пожар, чтобы начали детонировать снаряды?
Таким, который создают ракеты Нептун.
Лишь бы утонул к хуям.
А первое название судна «Слава»!
Украине
Не хлопок, а пожар
Ракеты «Нептун»
Нептун решил забрать крейсер во свои владения
Самая крутая победа после Суда на Днепре. Слава Украине!
Переведен в подводный режим
Да мы сами его проебали! РА СИ Я
"В Черноморской операционной зоне ПКР «Нептун» пострадавший крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота России — получил значительный ущерб. Пожар начался. Другие подразделения корабельной группы пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боеприпасов опрокинули крейсер и он начал тонуть."
В Фейсбуке ВСУ
Злобные человекоподобные обезьяны радуются смертям и войне. Разумный человек не будет танцевать на костях. Только злобная обезьяна будет это делать.
Дурак ты, этот корабль запускал крылатые ракеты по мирным городам и убивал мирное население, его уничтожение это благо, меньше горя будет нести.
никто не радуется смертям. но ослабление армии рф потенциально может означать ослабление агрессии, а это то о чем мы просили с самого начала и просим до сих пор.
если мнение населения рф не учитывается, то мнение всу на этот счёт может оказаться более убедительным
а че русские солдаты тогда на костях мирного населения танцуют?
Будьте добры, как существо с высокой организацией, простите людей эмоциональных за эти всплески надежды и радости, что оккупационные войска российской федерации терпят поражение в своём чудовищном нападении на мирных людей.
Экипаж полностью эвакуирован
радуются смертям
Произошло недоразумение.
А фото и/или видео есть? Интересно было бы посмотреть
да, конечно, Минобороны РФ уже всю информацию выложили для тебя на сайте.
Ждём спутниковых снимков, по можно будет понять тонет он или нет
я вам чичас покажу
Ракетный крейсер/подводный крейсер/многоцелевой крейсер)
"Он также подчеркнул, что эвакуация с военного корабля считается крайней мерой, применяемой только в том случае, когда устранить повреждения не получается." - это ложь.
Впрочем, то что мин обороны рф юлит и не говорит про ракеты, вообще дичь. Если у них все само само горит, то их бы гнать сраным веником.
Предположительно крейсер повреждён трезубцом.
Чет я не верю в поражение ракетами, ведь боезапас у корабля специально располагается ближе к днищу. А корабль ого-го какой высоты.
Впрочем, если это не ракеты, а авария - это еще более дико выглядит…
снова не та Москва
глюк
баг
ерор
Давайте уже видео, как запускали "Нептун" и все такое. Не может же быть, что Киев не снимал такую Перемогу.
Значит решили пока не признавать что украинскими ракетами подбили, чтобы наzzеление не рвалось.
https://twitter.com/christogrozev/status/1514383446071730177