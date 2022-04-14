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Взрыв на крейсере «Москва»: Минобороны РФ рассказало о пожаре после детонации боезапаса, украинские власти — об ударах Статьи редакции

Предположительно, именно этот военный корабль участвовал в операции у острова Змеиный.

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Крейсер «Москва». Фото пресс-службы Минобороны. 

Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения во время вооружённого конфликта России с Украиной. Минобороны России заявило о пожаре после взрыва боезапаса и эвакуации экипажа, тогда как, по версии украинских чиновников, причиной инцидента стали ракетные удары. Вооружённые силы Украины эту информацию не подтверждали.

TJ рассказывает главное о позициях сторон и о примечательных событиях вокруг «Москвы».

Как произошедшее объясняет Россия

После сообщений из Украины о ракетных ударах по российскому крейсеру, в ночь на 14 апреля, Минобороны РФ разослало комментарий по новостным агентствам. Военное ведомство назвало произошедшее с «Москвой» «пожаром» и заявило, что причина пожара устанавливается.

В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован.

Минобороны РФ
цитата по ТАСС

В регулярном брифинге Минобороны утром 14 апреля ситуация вокруг крейсера не упоминалась. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Обновлено 13:00: Минобороны заявило, что очаг возгорания на крейсере «локализовали», а взрывы боеприпасов «прекращены». «Крейсер „Москва“ сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота», — отметило военное ведомство. Корабль начали буксировать в порт. Минобороны утверждает, что причина пожара не установлена.

Что говорит Украина

Первая информация о крейсере появилась из Украины. Вечером 13 апреля (назначенный Киевом) глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал в телеграм-канале, что украинские противокорабельные ракеты «Нептун» поразили ракетный крейсер «Москва». Косвенно эти данные в телеграм-канале подтвердил глава офиса президента Андрей Ермак.

Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьёзные повреждения.

Максим Марченко
глава Одесской ОВА

Тогда же, вечером 13 апреля, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал во время интервью в прямом эфире, что на корабле начался пожар. Арестович заявил о 510 людях на борту, но не ясно, откуда он взял эту информацию: в разные годы «Вести» и «Российская газета» сообщали о 416 и 510 членах экипажа «Москвы». Утром 14 апреля советник отметил: «Где „Москва“? Она утонула».

Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. [...] Как Белгороду не везло, так и «Москве» не повезло.

Алексей Арестович
советник главы офиса президента Украины

Информацию об ударах по крейсеру «Москва» подтвердила «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке. По данным анонимного собеседника издания, «это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный», после чего «Москва» исчезла с радара и началась спасательная операция при участии четырёх российских технических суден.

Официальных подтверждений от Вооружённых сил Украины не появлялось.

Чем известен ракетный крейсер «Москва»

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — это флагман Черноморского флота. Длина его корпуса — более 186 метров, скорость полного хода — около 60 километров в час. На корабле есть универсальный зенитно-ракетный комплекс, оружие для самообороны и вооружение для борьбы с подводными лодками. В эксплуатацию его ввели в 1983 году. Крейсер в числе прочего прикрывал в 2015 году российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Крейсер «Москва». Фото отдела информационного обеспечения Черноморского флота

В 1989 году корабль, который на тот момент назывался «Слава», использовали для сопровождения саммита генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем на Мальте. Изначально встречи должны были пройти на борту советского и американского боевых крейсеров, но в последний момент разразился сильный шторм. В итоге саммит провели на пришвартованном в порту теплоходе «Максим Горький», где жила советская делегация.

Фрагмент «мальтийского саммита» Горбачёва и Буша. Wikimedia

В апреле 2000 года на борт крейсера «Москва», стоявшего в Севастополе, поднялся Владимир Путин. На тот момент исполняющий обязанности президента России и украинский президент Леонид Кучма возложили венки к монументу защитникам Севастополя. По площади маршем прошли российские и украинские моряки.

Путин и Кучма на борту крейсера «Москва». Фото Кремля 

В 2020 году крейсер после ремонта вывели из дока и спустили на воду. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе тогда сказал со ссылкой на специалистов, что корабль прослужит ещё 20 лет, то есть до 2040 года. «Для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы», — отмечал анонимный собеседник агентства.

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Сразу несколько источников, в том числе Арестович, Марченко, украинские СМИ, «Настоящее время» и «Коммерсантъ», сообщили, что крейсер «Москва» участвовал в военной операции около острова «Змеиный». Украинская сторона утверждает, что её пограничники обращались именно к экипажу «Москвы», произнося во время переговоров фразу «Русский военный корабль, иди н***й [к чёрту]». Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Истории
Украина и Россия несколько дней давали разные данные о пограничниках с острова Змеиный. Теперь Киев заявил — они живы Статьи редакции

С военными с острова не могли связаться из-за уничтоженной связи и посчитали погибшими: Зеленский даже пообещал выдать награды посмертно.

Украинские солдаты с острова Змеиный в Севастополе. Фото «Вести Севастополя»

Как реагируют в соцсетях

Исследователь под ником OSINT UK обратил внимание на дальность противокорабельных ракет «Нептун», 280 километров, отметив, что Украина может запускать ракеты и дальше того района, где, предположительно, находился крейсер «Москва». Он также подчеркнул, что эвакуация с военного корабля считается крайней мерой, применяемой только в том случае, когда устранить повреждения не получается.

OSINT UK @jon96179496
Something to keep in mind moving forward is the potential range of anti-ship Neptune missiles, the 280km range can enable Ukraine to launch missiles even further out and Russian defensive capabilities are likely to be considerably weaker on many of the other naval vessels

Также произошедшее с «Москвой» начали превращать в мемы.

Oryx @oryxspioenkop
#Moskva
Не могу поверить, что он не плакал во время «Титаника» // Мужчины вообще могут что-то чувствовать? // «Москва»
Paul Massaro @apmassaro3
Brilliant
Героический крейсер «Москва» повышен до статуса подлодки
Пездуза
Минобороны отчиталось об успешном переводе крейсера «Москва» в подводный флот
Денис Карамышев @Skip_SG
На борту ракетного крейсера «Москва» в результате хлопка произошло запланированное повышение температуры боезапаса и прилегающих помещений. В данный момент судно готовится занять стратегическую глубину.

А вообще оно было уволено ещё две недели назад.

#новости #крейсермосква #конфликтнаукраине

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84 комментария
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kndrch
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Этнический супер_стар

Сгорела и утонула

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2 комментария
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Ivan

Она отрицательно поплыла

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JilaNis

За 50 дней войны с НАТО Россия потеряла больше 300 танков, около тысячи бронетранспортеров, пятьсот автомобилей, 120 артиллерийских систем, больше 50 систем залпового огня, 50 самолетов, 80 вертолетов, около 30 систем ПВО, 3 корабля и 60 цистерн с топливом. НАТО на войну пока не явилось.

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Verum

В смысле 300 танков? Только Oryx по фото отчетам подтверждает 500+ танков.
Ссылочка https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Attack On Europe: Documenting Equipment Losses…
By Stijn Mitzer in collaboration with Joost Oliemans Kemal , Dan and Jakub Janovsky     A detailed…
www.oryxspioenkop.com
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1 комментарий
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Sdafs 156

наши пишут что у орков 750+ танков ликвидировали

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6 комментариев
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Этнический супер_стар

Жаль, Ларри Кинг умер и не сможет задать путину вопрос: "Что случилось с Москвой?"

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Lee

Варианты ответов:
1. Она сгорела.
2. Она утонула.
3. Она оставлена.
4. Она стоит.

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1 комментарий
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Bender Rodriguez

По крейсеру «Москва». Вследствие внештатного пересечения курса с двумя неизвестным продолговатыми предметами на палубе произошел хлопок с выделением газов, приведших к задымлению и распределению боекомплекта по корпусу судна. Экипаж был оптимизирован, корабль успешно произвел передислокацию по вертикальной оси с отрицательным всплытием.
Крейсер Москва с почестями переведен в состав подводной флотилии ЧФ ВМФ РФ.

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SP

Песков думаю слово в слово скажет

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3 комментария
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Депутат миллионов

Кстати, именно крейсер «Москва» изображён на новых почтовых марках, которые только позавчера выпустила «Укрпошта»

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Своеобразный глобус

Ого круто, купишь мне пожалуста???

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5 комментариев
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Бандерiвець

Сов падение?🤔🤔🤔

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Vladislav

Ухх, разьеб)

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M.R.T.

случилось профессиональное выгорание

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SP

професиональное
 Очень даже

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Блаженный чайник

Вот он и пошёл на хуй.

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Павел Зибров

Корабль, который был послан на хуй, в итоге пошёл по π зде

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Ваша Закладко

а как там клим шипенка, уже снимает фильм катастрофу?
или всё ещё монтирует про космос с пересильд

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Alex V

Корабль построен в Украине в Николаеве.
Получилось буквально "Я тебя породил, я тебя и убью".

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Товарищ

Знаете почему до сих пор нету спутниковых снимков горящего крейсера? Потому-что он утонул.

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Гликодин Гликодинов

отрицательное всплытие

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Andrey Frolov

до признания первых двух строчек экстремизмом 3... 2... 1...

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Гликодин Гликодинов

а теперь он стал кремлёвской подстилкой. про "нацистские санкции" недавно пел

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2 комментария
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SP

Пиздец он переобулся с того времени

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4 комментария
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Boris Gaykovich

То есть Минобороны РФ предпочитает признаться, что моряки - полнейшие долбоёбы, чем что они честно получили две маслины? Ну ок

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Блаженный чайник

В 2020 году крейсер после ремонта вывели из дока и спустили на воду.
 спустили на воду
 А крейсер из дока для этого зачем выводили?

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Своеобразный глобус

Из доки в доку 2 перевозили

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Sergei Timofeyev

Это какой силы должен быть пожар, чтобы начали детонировать снаряды?

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Андерсон

Таким, который создают ракеты Нептун.

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Информационный Влад

Лишь бы утонул к хуям.

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Sergey Nester

А первое название судна «Слава»!

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Товарищ

Украине

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Своеобразный глобус

Не хлопок, а пожар

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SP

Ракеты «Нептун»
 Нептун решил забрать крейсер во свои владения

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Dan

Самая крутая победа после Суда на Днепре. Слава Украине!

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Ze Katze

Переведен в подводный режим

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Rond

Да мы сами его проебали! РА СИ Я

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Тимурчик

"В Черноморской операционной зоне ПКР «Нептун» пострадавший крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота России — получил значительный ущерб. Пожар начался. Другие подразделения корабельной группы пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боеприпасов опрокинули крейсер и он начал тонуть."

В Фейсбуке ВСУ

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Dmitriy Fateev

Злобные человекоподобные обезьяны радуются смертям и войне. Разумный человек не будет танцевать на костях. Только злобная обезьяна будет это делать.

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Vitaliy Monarch

Дурак ты, этот корабль запускал крылатые ракеты по мирным городам и убивал мирное население, его уничтожение это благо, меньше горя будет нести.

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Охуевает от происходящего

никто не радуется смертям. но ослабление армии рф потенциально может означать ослабление агрессии, а это то о чем мы просили с самого начала и просим до сих пор.
если мнение населения рф не учитывается, то мнение всу на этот счёт может оказаться более убедительным

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Ruslan N.

а че русские солдаты тогда на костях мирного населения танцуют?

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Информационный Влад

Будьте добры, как существо с высокой организацией, простите людей эмоциональных за эти всплески надежды и радости, что оккупационные войска российской федерации терпят поражение в своём чудовищном нападении на мирных людей.

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Дмитрий Чехов

Экипаж полностью эвакуирован
 радуются смертям
 Произошло недоразумение.

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Soulis

А фото и/или видео есть? Интересно было бы посмотреть

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Бандерiвець

да, конечно, Минобороны РФ уже всю информацию выложили для тебя на сайте.
Ждём спутниковых снимков, по можно будет понять тонет он или нет

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Охуевает от происходящего

я вам чичас покажу

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Soulis

Ракетный крейсер/подводный крейсер/многоцелевой крейсер)

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Дима Спицын

"Он также подчеркнул, что эвакуация с военного корабля считается крайней мерой, применяемой только в том случае, когда устранить повреждения не получается." - это ложь.
Впрочем, то что мин обороны рф юлит и не говорит про ракеты, вообще дичь. Если у них все само само горит, то их бы гнать сраным веником.

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IvanDurov

Предположительно крейсер повреждён трезубцом.

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Быстрый Баклажан

Чет я не верю в поражение ракетами, ведь боезапас у корабля специально располагается ближе к днищу. А корабль ого-го какой высоты.
Впрочем, если это не ракеты, а авария - это еще более дико выглядит…

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Богдан Б

снова не та Москва

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Богдан Б

глюк

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Богдан Б

баг

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Богдан Б

ерор

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Ярослав Большов

Давайте уже видео, как запускали "Нептун" и все такое. Не может же быть, что Киев не снимал такую Перемогу.

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Алексей Алексеев

Значит решили пока не признавать что украинскими ракетами подбили, чтобы наzzеление не рвалось.

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тунеядец

https://twitter.com/christogrozev/status/1514383446071730177

Christo Grozev @christogrozev
Ship(wreck) to be renamed to Moskva4.
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Мнения
Vaarsi
На VC наконец-то разобрались с целями "спецоперации"
Офтоп
FlashNeo
Крейсер "Москва". Аналитика от Бабченко

Ситуация с крейсером «Москва» оказалась намного лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.
С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в…

Zhmek

15:0,не останавливайтесь!

Новости
Две трети посылок российских военных, отправленных через СДЭК, не дошли до адресатов Статьи редакции

Вручили только пять посылок.

Гликодин Гликодинов

Привет, решил зарегистрироваться (раньше только читал) чтобы поделиится своим небольшим соображением, как противостоять пропаганде (возможно глупость).

Собственно, после 24 февраля адекватным людям стали очевидны масштабы п%%%%%... т. е. промытия мозгов в России. Я сам до этой даты осознавал, что многие верят телевизору, но не думал что все настолько плохо. Соответственно многие стали пытаться открыть глаза родственникам/знакомым/коллегам, и наткнулись на прямо-таки сектантскую стену непонимания…

Twitter
Пeрзидент Роисси 🤍💙🤍 @KermlinRussia
Всего за два месяца мы прошли углублённый курс истории XX века. Теперь мы знаем:
- почему бабушки и дедушки не любили вспоминать войну
- Как Геббельс накачал пропагандой немцев
- что такое «железный занавес», массовые репрессии и «философский пароход»
- почему СССР жил так бедно
angry cat
Он утонул

Особенно приятно, что я тоже сопричастен к производству этих ракет🌝

Мартин Брест
Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион бы...
Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион был поставлен в мои любимые Збройні Сили в январе 2022. Позже, чем мечталось, но раньше, чем началась вторая кампания.

Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, шоб преодолеть противодействие российского АК-630. 630-й - це шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка проебала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки.

Результат вам известен.

Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.

И - спасибо вам.
Офтоп
Ярослав Разумовский

В Краснодаре к шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Интернет
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