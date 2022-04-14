Потому что Google не принимает российские платежи.

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С марта 2022 года оплачивать сервисы Google из России нельзя из-за ограничений со стороны компании, хоть с российской карты, хоть с иностранной. Некоторые подписки, такие как на хранилище Google One, можно было купить через приложение для iOS — но 14 апреля Google предупредила, что отменит их.

На момент написания инструкции есть способ оплатить покупки через другую страну — с помощью смены платежного профиля. Такой профиль автоматически создаётся при оплате первой покупки в каком-либо сервисе Google.

Важно: способ не работает для российских карт. Нужна иностранная.

Чтобы сменить профиль, нужно:

Перейти в настройки Google Pay.

В настройках текущего платёжного профиля попробовать отредактировать страну — система предложит создать новый профиль.



Адрес и страну можно выбрать любую — редакторы vc.ru, например, указали ресторан с тако в Аргентине и городской парк в Португалии.



Выбрать новый профиль как стандартный.



Смена страны — в разделе «Платёжный профиль», раздел «Страна/регион». Выбрать профиль из доступных можно в в разделе «Платёжный профиль для оплаты через Google Pay», список откроется по стрелочке справа.

Если пользователь ещё не оформлял подписку и ничего не покупал у Google, значит, у него нет платёжного адреса.

Чтобы его создать нужно перейти в настройки Google Pay.

Нажать на кнопку «Добавить способ оплаты».

И в окошке для данных карты и платёжного адреса сразу указать другую страну — не Россию.

Затем пользователь должен вернуться на страницу подписки, с которой оформляется подписка: например, для Google One или YouTube. В способах оплаты появятся в том числе банковские карты.