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vc.ru

Как оплатить сервисы Google (One, YouTube и другие) из России через новый платёжный профиль и иностранную карту Статьи редакции

Потому что Google не принимает российские платежи.

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С марта 2022 года оплачивать сервисы Google из России нельзя из-за ограничений со стороны компании, хоть с российской карты, хоть с иностранной. Некоторые подписки, такие как на хранилище Google One, можно было купить через приложение для iOS — но 14 апреля Google предупредила, что отменит их.

На момент написания инструкции есть способ оплатить покупки через другую страну — с помощью смены платежного профиля. Такой профиль автоматически создаётся при оплате первой покупки в каком-либо сервисе Google.

Важно: способ не работает для российских карт. Нужна иностранная.

Чтобы сменить профиль, нужно:

  • Перейти в настройки Google Pay.
  • В настройках текущего платёжного профиля попробовать отредактировать страну — система предложит создать новый профиль.
  • Адрес и страну можно выбрать любую — редакторы vc.ru, например, указали ресторан с тако в Аргентине и городской парк в Португалии.
  • Выбрать новый профиль как стандартный.
Смена страны — в разделе «Платёжный профиль», раздел «Страна/регион». Выбрать профиль из доступных можно в в разделе «Платёжный профиль для оплаты через Google Pay», список откроется по стрелочке справа.

Если пользователь ещё не оформлял подписку и ничего не покупал у Google, значит, у него нет платёжного адреса.

  • Чтобы его создать нужно перейти в настройки Google Pay.
  • Нажать на кнопку «Добавить способ оплаты».
  • И в окошке для данных карты и платёжного адреса сразу указать другую страну — не Россию.

Затем пользователь должен вернуться на страницу подписки, с которой оформляется подписка: например, для Google One или YouTube. В способах оплаты появятся в том числе банковские карты.

После этого нужно будет ввести данные иностранной банковской карты.

#google #YouTube #чтотеперь

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13 комментариев
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Кровавый Филипп

Спасибо, вышлите мне иностранную карту, чтобы я проверил ваш способ

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Научно-Технический парфюмер

привет)

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Кровавый Филипп

Привет, поехали в Кыргызстан в мастеркард-турне

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Научно-Технический парфюмер

ща в душ схожу только и минут через 15 выхожу

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Муниципальный Петя

к вам выехал казах с картой, отслеживайте его перемещение в яндекс.еде

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Научно-Технический парфюмер

способ не работает для российских карт
 ой всё блядь, пиздуйте обратно на свой сайт

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Стальной космос

Нужна иностранная карта
 Спасибо. Дальше не читал.
С иностранной картой каждый может.

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M.R.T.

есть один вопрос.

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Кровавый Филипп

Оставь его при себе

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M.R.T.

закрой пожалуйста рот хорошего дня

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kadza

читай с конца, да

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Муниципальный Петя

почему выходит так много статей, в которых рассказывают как потратить свои деньги на какую нибудь хуйню, но нет статей как их заработать?

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Муниципальный Петя

как много вопросов и так мало ответов

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Результат вам известен.

Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.

И - спасибо вам.
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