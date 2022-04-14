Как оплатить сервисы Google (One, YouTube и другие) из России через новый платёжный профиль и иностранную карту Статьи редакции
Потому что Google не принимает российские платежи.
С марта 2022 года оплачивать сервисы Google из России нельзя из-за ограничений со стороны компании, хоть с российской карты, хоть с иностранной. Некоторые подписки, такие как на хранилище Google One, можно было купить через приложение для iOS — но 14 апреля Google предупредила, что отменит их.
На момент написания инструкции есть способ оплатить покупки через другую страну — с помощью смены платежного профиля. Такой профиль автоматически создаётся при оплате первой покупки в каком-либо сервисе Google.
Важно: способ не работает для российских карт. Нужна иностранная.
Чтобы сменить профиль, нужно:
- Перейти в настройки Google Pay.
- В настройках текущего платёжного профиля попробовать отредактировать страну — система предложит создать новый профиль.
- Адрес и страну можно выбрать любую — редакторы vc.ru, например, указали ресторан с тако в Аргентине и городской парк в Португалии.
- Выбрать новый профиль как стандартный.
Если пользователь ещё не оформлял подписку и ничего не покупал у Google, значит, у него нет платёжного адреса.
- Чтобы его создать нужно перейти в настройки Google Pay.
- Нажать на кнопку «Добавить способ оплаты».
- И в окошке для данных карты и платёжного адреса сразу указать другую страну — не Россию.
Затем пользователь должен вернуться на страницу подписки, с которой оформляется подписка: например, для Google One или YouTube. В способах оплаты появятся в том числе банковские карты.
После этого нужно будет ввести данные иностранной банковской карты.
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Спасибо, вышлите мне иностранную карту, чтобы я проверил ваш способ
привет)
Привет, поехали в Кыргызстан в мастеркард-турне
ща в душ схожу только и минут через 15 выхожу
к вам выехал казах с картой, отслеживайте его перемещение в яндекс.еде
способ не работает для российских карт
ой всё блядь, пиздуйте обратно на свой сайт
Нужна иностранная карта
Спасибо. Дальше не читал.
С иностранной картой каждый может.
есть один вопрос.
Оставь его при себе
закрой пожалуйста рот хорошего дня
читай с конца, да
почему выходит так много статей, в которых рассказывают как потратить свои деньги на какую нибудь хуйню, но нет статей как их заработать?
как много вопросов и так мало ответов