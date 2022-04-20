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Конфликт России с Украиной рискует привести к продовольственному кризису на Ближнем Востоке и в Африке. Разбор Статьи редакции

Украина — один из главных мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов, от пшеницы до подсолнечного масла.

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Раймонд Спеккинг, фото для WikiCommons

Около 70% территории Украины — площадь, превышающая территорию Италии, — используется в качестве сельскохозяйственных угодий. До 75% производимых в стране продуктов идут на экспорт, попадая на прилавки магазинов не только в Европе, но и в коробки с гуманитарной помощью в бедные африканские страны. Однако во время конфликта с Россией на территории Украины уничтожили множество зернохранилищ и другой ключевой сельскохозяйственной инфраструктуры. Транспортировка уже готовых товаров по основному каналу, Чёрному морю, приостановлена.

Россия тоже признана одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в мире, но экспорт затрудняется из-за санкций. К тому же Украина и Россия продавали во многом одинаковые категории товаров — различные злаки и растительные масла. В 2019 году две страны поставили около 25% пшеницы, 15% ячменя и 45% мирового экспорта продуктов подсолнечника.

TJ рассказывает, как из-за вооружённого конфликта в Восточной Европе многие страны рискуют остаться без целых категорий продовольствия.

Украина не может экспортировать уже произведённую продукцию из-за проблем с логистикой

Ежегодно около 300 миллионов человек по всему миру питаются украинской продукцией. Основные статьи экспорта Украины — растительное масло (5,32 миллиарда долларов), кукуруза (4,89 млрд долларов) и пшеница (4,61 млрд долларов).

География поставок большая. Если говорить только про пшеницу, то только в 2021 году крупнейшими направлениями экспорта были Египет (858 миллионов долларов), Индонезия (727), Турция (445), Пакистан (353) и Марокко (232).

В какие страны экспортируют Россия и Украина, инфографика ООН

Сейчас экспортная инфраструктура Украины работает только на 10% от обычного. Около 70% украинского экспорта (в том числе 98% зерна) перевозится через черноморские порты, в том числе в Одессе и Мариуполе. Они не могут работать из-за вооружённого конфликта.

Страна ищет альтернативные пути — в частности, отправляет продукцию по железной дороге через западных соседей. Но инфраструктура не рассчитана на такой поток транспорта: не хватает персонала и вагонов, а также есть своя специфическая сложность — разница в ширине колеи.

Ещё в начале апреля на западе Украины около 1100 вагонов с зерном застряли возле основного железнодорожного пограничного перехода с Польшей, к 14 апреля возле погранпереходов с Польшей и Румынией находился уже 29 461 вагон, а с 16 по 18 апреля украинская железная дорога вовсе приостановила перевозку некоторых сельскохозяйственных грузов по этим направлениям.

Теоретически пропускная способность железнодорожных перевозок на экспорт составляет 102 660 вагонов в месяц или примерно 6,6 миллионов тонн, в том числе около 1,4 миллионов тонн зерновых грузов. По словам министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского, страна имеет 13 миллионов тонн зерна, доступного для экспорта. Оно хранится в элеваторах, и Украина должна опустошить их для нового урожая в июле.

Из-за конфликта не могут устроить посев, а предприятия закрываются

Дело не только в проблемах с логистикой — уничтожено много зернохранилищ и не хватает удобрений. По самым тревожным оценкам, из-за этого урожайность сельскохозяйственных культур может снизиться на 50%.

Уничтожение реальной техники, силосов, складов топлива, животноводческих ферм и блокирования возможности экспорта означает меньше наличных денег, меньше денег для сельхозпроизводителей, чтобы продолжать работать и продолжать посевы на следующий сезон.

Тарас Высоцкий
первый заместитель министра сельского хозяйства Украины

По словам эксперта по цепочкам поставок из Массачусетского университета в Амхерсте Анны Нагурни, конфликт затронул почти каждое звено и узел цепочки поставок сельскохозяйственной продукции. Многие украинские рабочие переоделись в военную форму, а те, что остались — не могут сеять урожай на многих полях, поскольку они возможно завалены минами. Кроме того, на сельхозтехнику не хватает топлива.

Для того, чтобы предприятие перестало работать, вовсе не обязательно его целенаправленно уничтожать. В этом плане показательна история с птицефабрикой в Херсонской области, куда перестала поступать электроэнергия. Из-за этого ферма не смогла кормить птиц, погибло или было забито почти четыре миллиона цыплят, а значит регион столкнется с нехваткой яиц.

Особенно тревожной выглядит ситуация с семенами подсолнечника и продукции из него. Украина больше всех в мире производит и продаёт такой продукции (47% мирового экспорта). Урожай преимущественно выращивают в восточной части страны, которая сильнее всего страдает от конфликта.

В каких регионах Украины выращивают подсолнечник, USDA

Последствия конфликта, который не длится ещё и двух месяцев, уже ощутили даже в США, где по оценкам Министерства сельского хозяйства, люди, вероятно, будут платить за продукты на 4,5-5,5% больше к концу этого года. Конфликт больше всего отразился на ценах на пшеницу и кукурузу по всему миру — с конца февраля они выросли уже на 30% выше уровня начала года.

График роста цен на пшеницу и кукурузу, ООН

В самом уязвимом положении оказались и без того бедные страны Ближнего Востока и Африки

Россия также является крупным игроком на мировой сельскохозяйственной арене — вместе с Украиной они производят около 12% высококалорийных продуктов питания, потребляемых во всем мире. В 2021 году 20% мирового экспорта пшеницы пришлось на Россию — страна является крупнейшим экспортером по этому направлению. Также Россия поставляет 29% растительных масел.

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже предупредил, что в апреле Россия «будет поставлять продовольствие и урожай только нашим друзьям». Однако Россия и до этого в основном поставляла ту же пшеницу в основном своим «друзьям», но теперь это затруднительно из-за введённых санкций. Главная проблема — запрет на вход российских судов в порты Евросоюза.

Объемы российского экспорта в 2021 году, AFBF

Если и российскую продукцию частично или полностью прекратят поставлять, то, как пишет Der Spiegel, это «станет потрясением, которое ощутят в различных частях планеты, даже в отдалённых районах Африканского континента или Ближнего Востока».

Такие импортёры зерна из Украины и России, как Ливан, Египет, Ливия и Йемен, предполагает Der Spiegel, могут столкнуться с серьёзной угрозой продовольственной безопасности, включая массовый голод. Цены могут вырасти настолько, что еда станет не по карману миллионам людей. Особенно тяжело будет Сомали и Бенину, которые полностью зависят от импорта в основном российской и украинской пшеницы.

Правда состоит в том, что мы уже расходуем продовольственные запасы, накопленные для голодающих, чтобы спасти голодающих.

Дэвид Бизли
исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН

В общей сложности 41 миллион человек в Западной и Центральной Африке могут пострадать от продовольственного кризиса в 2022 году: всего 35 стран Африки импортируют продовольствие и 22 импортируют удобрения из Украины и России. Некоторые страны Африки (в основном, расположенные к югу от Сахары) столкнутся с повышением цен на пшеницу на 50-85%.

Нынешний кризис усугубит международную продовольственную нестабильность в то время, когда цены на продовольствие уже высоки из-за пандемии COVID-19.

Восполнить недостающий экспорт товаром из других стран проблематично: не хватает удобрений, которые производит Россия

Зерновые культуры хорошо растут не только в Восточной Европе, но и, например, в Южной Америке. Это стало поводом для разговоров о том, что Бразилия или Аргентина могут в перспективе покрыть дефицит. Однако тут есть другая проблема — нехватка удобрений, который производит Россия.

Западные санкции и ответный российский запрет на экспорт вытеснили Россию, крупного производителя и экспортера удобрений, с рынков многих стран. Россия признаётся крупным мировым игроком по всем трём питательным веществам в составе удобрений: азоту, фосфату и калию.

В частности, для Бразилии одной проблемой являются удобрения, которые и так подорожали до конфликта в Украине. Страна импортирует 85% удобрений, четверть из этого объёма — из России.

Кайо Карвалью
президент Бразильской ассоциации агробизнеса

Посевной сезон в странах Южной Америки начнется в сентябре — если к этому времени вопрос с поставками удобрений не решится, то «запасной» вариант добычи зерновых и масел не будет работать.

И хотя МИД РФ обещал, что Россия исполнит все обязательства на мировом продовольственном рынке, можно ещё раз вспомнить заявление Дмитрия Медведева про поставки «друзьям», которых «много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке». Вполне возможно, что он имел ввиду как раз страны Южной Америки: ещё в конце февраля Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай отказались подписывать заявление Организации американских государств с осуждением действий России.

Позицию руководства также можно понять по словам Владимира Путина о том, что сложное положение дел на глобальном рынке продовольствия стало результатом ошибок в экономической, энергетической и продовольственной политике развитых стран. И проблемы эти, по его мнению, начались ещё два года назад из-за пандемии.

#новости #украина #конфликтнаукраине

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21 комментарий
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Александр Жук

Самое интересное, что большинство стран Ближнего Востока и Африки даже агрессию России не осудили, несмотря на реальную угрозу голода, я уже молчу о чём-то большем. Забавные там персонажи у них сидят в правительстве.

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Ramierl

Ну так может потому и не осудили, потому что неохота хрен без масла кушать. Украина видимо уже ничего в этом году никому не даст, а на Россию надежда еще есть.
А может быть проблема еще и в том, что обычному европейскому обывателю на многочисленные продолжительные конфликты в Африке срать с высокой колокольни. Думаю и голодным африканцам также слега безразличны проблемы белых.

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Куратор от Госдепа

Украина даст, если не будет новых эскалаций. Но в меньших масштабах и за больший ценник, что в первую очередь уйдёт в Европу

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Жовто Блакытный Песец

Ну как сказать, даже из упомянутых тобой регионов много кто осудил. Для определения «большинство» ли, нужно сесть посчитать

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Алексей Бутурлакин

Я так думаю, 80% этих персонажей учились в одном вузе и это не Гарвард

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Kurisu Makise

они себе водопровод сделать не могут за 30-40 лет независимости, еще думать об угрозах голода, сидят на грантах ООН хуй пойми для чего

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Соленный Бриз

Так и будет. Не бывает такого - что пол земного шара в изоляции и все будут чилиить

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Сеня

Главная проблема — запрет на вход российских судов в порты Евросоюза.
 Ясно, сытая Европа и США морит голодом африканских бедолаг

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Ekaterina Stepnova

Эта тема будет активно педалироваться.

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Tapac BOBK

Зачем российским судам заходить в европейские порты чтобы накормить голодающих детей в Африке?

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Савелий

Значит скоро будут войны за еду. Это очень плохо.
При чём африканцы и люди с востока будут очень злыми солдатами.

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Ruslan N.

Хуевые они солдаты, только с мирным населением воюют

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Фактический крюк

выходит, российские солдаты тоже голодные?

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Ruslan N.

Yep

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Валерий Сузима

А вы что хотели, чтобы страна, воюющая с мышебратьями - кормила всякую лимиту в это время? всё что выросло будем себе оставлять, нам нужнее.

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Константин Санкин

По пшенице проблема явно преувеличена. Тот экспорт который из-за войны урезался это меньше 1% от производимой в мире. Как минимум США и Индия осенью увеличили посев, так что теоретически восполнить это дело будет несложно, главное наладить логистику. Где есть спрос там будет и предложение. Вот хороший тред по теме https://twitter.com/SarahTaber_bww/status/1507776806090584065

Dr Sarah Taber @SarahTaber_bww
More wheat stats.

My personal favorite Misleading Wheat Stat is "Ukraine/Russia grow 25% of world wheat exports."

Why's it misleading? It's technically true, but doesn't mean what people think!

Missing wheat from the war is actually less than 1% of global wheat crop!
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Игорь Херник

Эритрейцы перестали восхищаться

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M.R.T.

Настал сезон фитнеса.

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Полукровка

Вы имеете в виду пешие прогулки с Ближнего Востока в Европу?

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Борат Сагдиев

из Украины на хуй

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othige9iz relay.firefox.com

не хватает удобрений, которые производит Россия
 Речь про российских солдат?

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