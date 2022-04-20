Украина — один из главных мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов, от пшеницы до подсолнечного масла.

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Раймонд Спеккинг, фото для WikiCommons

Около 70% территории Украины — площадь, превышающая территорию Италии, — используется в качестве сельскохозяйственных угодий. До 75% производимых в стране продуктов идут на экспорт, попадая на прилавки магазинов не только в Европе, но и в коробки с гуманитарной помощью в бедные африканские страны. Однако во время конфликта с Россией на территории Украины уничтожили множество зернохранилищ и другой ключевой сельскохозяйственной инфраструктуры. Транспортировка уже готовых товаров по основному каналу, Чёрному морю, приостановлена. Россия тоже признана одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в мире, но экспорт затрудняется из-за санкций. К тому же Украина и Россия продавали во многом одинаковые категории товаров — различные злаки и растительные масла. В 2019 году две страны поставили около 25% пшеницы, 15% ячменя и 45% мирового экспорта продуктов подсолнечника.

TJ рассказывает, как из-за вооружённого конфликта в Восточной Европе многие страны рискуют остаться без целых категорий продовольствия.

Украина не может экспортировать уже произведённую продукцию из-за проблем с логистикой

Ежегодно около 300 миллионов человек по всему миру питаются украинской продукцией. Основные статьи экспорта Украины — растительное масло (5,32 миллиарда долларов), кукуруза (4,89 млрд долларов) и пшеница (4,61 млрд долларов).

География поставок большая. Если говорить только про пшеницу, то только в 2021 году крупнейшими направлениями экспорта были Египет (858 миллионов долларов), Индонезия (727), Турция (445), Пакистан (353) и Марокко (232).

В какие страны экспортируют Россия и Украина, инфографика ООН

Сейчас экспортная инфраструктура Украины работает только на 10% от обычного. Около 70% украинского экспорта (в том числе 98% зерна) перевозится через черноморские порты, в том числе в Одессе и Мариуполе. Они не могут работать из-за вооружённого конфликта.

Страна ищет альтернативные пути — в частности, отправляет продукцию по железной дороге через западных соседей. Но инфраструктура не рассчитана на такой поток транспорта: не хватает персонала и вагонов, а также есть своя специфическая сложность — разница в ширине колеи.

Ещё в начале апреля на западе Украины около 1100 вагонов с зерном застряли возле основного железнодорожного пограничного перехода с Польшей, к 14 апреля возле погранпереходов с Польшей и Румынией находился уже 29 461 вагон, а с 16 по 18 апреля украинская железная дорога вовсе приостановила перевозку некоторых сельскохозяйственных грузов по этим направлениям.

Теоретически пропускная способность железнодорожных перевозок на экспорт составляет 102 660 вагонов в месяц или примерно 6,6 миллионов тонн, в том числе около 1,4 миллионов тонн зерновых грузов. По словам министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского, страна имеет 13 миллионов тонн зерна, доступного для экспорта. Оно хранится в элеваторах, и Украина должна опустошить их для нового урожая в июле.

Из-за конфликта не могут устроить посев, а предприятия закрываются

Дело не только в проблемах с логистикой — уничтожено много зернохранилищ и не хватает удобрений. По самым тревожным оценкам, из-за этого урожайность сельскохозяйственных культур может снизиться на 50%.

Уничтожение реальной техники, силосов, складов топлива, животноводческих ферм и блокирования возможности экспорта означает меньше наличных денег, меньше денег для сельхозпроизводителей, чтобы продолжать работать и продолжать посевы на следующий сезон. Тарас Высоцкий первый заместитель министра сельского хозяйства Украины

По словам эксперта по цепочкам поставок из Массачусетского университета в Амхерсте Анны Нагурни, конфликт затронул почти каждое звено и узел цепочки поставок сельскохозяйственной продукции. Многие украинские рабочие переоделись в военную форму, а те, что остались — не могут сеять урожай на многих полях, поскольку они возможно завалены минами. Кроме того, на сельхозтехнику не хватает топлива.

Для того, чтобы предприятие перестало работать, вовсе не обязательно его целенаправленно уничтожать. В этом плане показательна история с птицефабрикой в Херсонской области, куда перестала поступать электроэнергия. Из-за этого ферма не смогла кормить птиц, погибло или было забито почти четыре миллиона цыплят, а значит регион столкнется с нехваткой яиц.

Особенно тревожной выглядит ситуация с семенами подсолнечника и продукции из него. Украина больше всех в мире производит и продаёт такой продукции (47% мирового экспорта). Урожай преимущественно выращивают в восточной части страны, которая сильнее всего страдает от конфликта.

В каких регионах Украины выращивают подсолнечник, USDA

Последствия конфликта, который не длится ещё и двух месяцев, уже ощутили даже в США, где по оценкам Министерства сельского хозяйства, люди, вероятно, будут платить за продукты на 4,5-5,5% больше к концу этого года. Конфликт больше всего отразился на ценах на пшеницу и кукурузу по всему миру — с конца февраля они выросли уже на 30% выше уровня начала года.

График роста цен на пшеницу и кукурузу, ООН

В самом уязвимом положении оказались и без того бедные страны Ближнего Востока и Африки

Россия также является крупным игроком на мировой сельскохозяйственной арене — вместе с Украиной они производят около 12% высококалорийных продуктов питания, потребляемых во всем мире. В 2021 году 20% мирового экспорта пшеницы пришлось на Россию — страна является крупнейшим экспортером по этому направлению. Также Россия поставляет 29% растительных масел.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже предупредил, что в апреле Россия «будет поставлять продовольствие и урожай только нашим друзьям». Однако Россия и до этого в основном поставляла ту же пшеницу в основном своим «друзьям», но теперь это затруднительно из-за введённых санкций. Главная проблема — запрет на вход российских судов в порты Евросоюза.

Объемы российского экспорта в 2021 году, AFBF

Если и российскую продукцию частично или полностью прекратят поставлять, то, как пишет Der Spiegel, это «станет потрясением, которое ощутят в различных частях планеты, даже в отдалённых районах Африканского континента или Ближнего Востока».

Такие импортёры зерна из Украины и России, как Ливан, Египет, Ливия и Йемен, предполагает Der Spiegel, могут столкнуться с серьёзной угрозой продовольственной безопасности, включая массовый голод. Цены могут вырасти настолько, что еда станет не по карману миллионам людей. Особенно тяжело будет Сомали и Бенину, которые полностью зависят от импорта в основном российской и украинской пшеницы.

Правда состоит в том, что мы уже расходуем продовольственные запасы, накопленные для голодающих, чтобы спасти голодающих. Дэвид Бизли исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН

В общей сложности 41 миллион человек в Западной и Центральной Африке могут пострадать от продовольственного кризиса в 2022 году: всего 35 стран Африки импортируют продовольствие и 22 импортируют удобрения из Украины и России. Некоторые страны Африки (в основном, расположенные к югу от Сахары) столкнутся с повышением цен на пшеницу на 50-85%.

Нынешний кризис усугубит международную продовольственную нестабильность в то время, когда цены на продовольствие уже высоки из-за пандемии COVID-19.

Восполнить недостающий экспорт товаром из других стран проблематично: не хватает удобрений, которые производит Россия

Зерновые культуры хорошо растут не только в Восточной Европе, но и, например, в Южной Америке. Это стало поводом для разговоров о том, что Бразилия или Аргентина могут в перспективе покрыть дефицит. Однако тут есть другая проблема — нехватка удобрений, который производит Россия.

Западные санкции и ответный российский запрет на экспорт вытеснили Россию, крупного производителя и экспортера удобрений, с рынков многих стран. Россия признаётся крупным мировым игроком по всем трём питательным веществам в составе удобрений: азоту, фосфату и калию.

В частности, для Бразилии одной проблемой являются удобрения, которые и так подорожали до конфликта в Украине. Страна импортирует 85% удобрений, четверть из этого объёма — из России. Кайо Карвалью президент Бразильской ассоциации агробизнеса

Посевной сезон в странах Южной Америки начнется в сентябре — если к этому времени вопрос с поставками удобрений не решится, то «запасной» вариант добычи зерновых и масел не будет работать.

И хотя МИД РФ обещал, что Россия исполнит все обязательства на мировом продовольственном рынке, можно ещё раз вспомнить заявление Дмитрия Медведева про поставки «друзьям», которых «много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке». Вполне возможно, что он имел ввиду как раз страны Южной Америки: ещё в конце февраля Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай отказались подписывать заявление Организации американских государств с осуждением действий России.