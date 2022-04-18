Роскомнадзор напомнил о приложении для подачи жалоб на запрещённую информацию. Я попробовала его в деле
Чтобы подать жалобу, нужно войти через Госуслуги. Жаловаться можно только на то, что уже есть в списке экстремистских материалов.
13 апреля Роскомнадзор в своём телеграм-канале рассказал, как можно подать жалобу на запрещённую информацию. Сделать это можно через специальный сайт ведомства или же через приложения на iOS и Android.
Когда человек подаёт жалобу, Роскомнадзор отправляет её туда, где принимают решение о запрете такой информации: суицидальный контент — в Роспотребнадзор, сайт, где предположительно торгуют наркотиками — МВД. Если в ведомстве решают запретить информацию, то Роскомнадзор сначала требует от владельцев сайта удалить её, а при отказе — блокирует.
Пожаловаться можно на:
- детскую порнографию;
- способы изготовления и употребления наркотиков;
- информацию, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий;
- способы совершения самоубийства и призывы к нему;
- рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
- оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности;
- явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам государственной власти;
- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;
- информацию, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям;
- призывы к экстремизму, терроризму,
- пропаганду культа насилия;
- фейки.
Также соцсети обязаны разместить у себя форму для приёма жалоб на запрещённый контент.
Мы протестировали это приложение. Кстати, его рейтинг в Play Market и App Store — 1,7 и 2,3 соответственно.
В приложении можно пожаловаться на детскую порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к самоубийству, азартные игры, продажу алкоголя, склонение к противоправным действиям, противоправную информацию о несовершеннолетнем, продажу лекарств и экстремистские материалы. На фейки пожаловаться нельзя. На сайте тоже нельзя пожаловаться на фейки, однако там можно выбрать пункт «Другое».
При этом надо указать номер материала в реестре экстремистских материалов, без этого жалобу подать будет нельзя.
Но у меня получилось. Один раз. А больше не получается.
Также можно мониторить то, заблокирован ли сайт или нет: для этого его надо добавить в список «Мои сайты / IP». Можно подтвердить владение с помощью специального метатега, но для отслеживания это не нужно. Если подтвердить владение сайтом, то придёт оповещение, когда его заблокируют.
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои при буквальном переносе их внешности из оригинальных произведений в визуальный формат.
Пропали и ссылки на другие издания, заблокированные Роскомнадзором за «фейки» о военном конфликте на Украине.
1. Ни для кого не секрет, что Рамзан — академик. Это значит, что страна откажется от силового ярма бывших чекистов и пойдет по пути созидания. Это по-сути то самое идеальное общество, описанное Платоном, где страной правят философы и мудрецы, а не воители и тираны.
Доносру
Если подтвердить владение сайтом, то придёт оповещение, когда его заблокируют.
Спасибо нахуй
Вот подтвердили бы владение сайтом, не было бы неожиданностью
Яндекс.Донос