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Молчаливый пришелец

Роскомнадзор напомнил о приложении для подачи жалоб на запрещённую информацию. Я попробовала его в деле

Чтобы подать жалобу, нужно войти через Госуслуги. Жаловаться можно только на то, что уже есть в списке экстремистских материалов.

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13 апреля Роскомнадзор в своём телеграм-канале рассказал, как можно подать жалобу на запрещённую информацию. Сделать это можно через специальный сайт ведомства или же через приложения на iOS и Android.

Когда человек подаёт жалобу, Роскомнадзор отправляет её туда, где принимают решение о запрете такой информации: суицидальный контент — в Роспотребнадзор, сайт, где предположительно торгуют наркотиками — МВД. Если в ведомстве решают запретить информацию, то Роскомнадзор сначала требует от владельцев сайта удалить её, а при отказе — блокирует.

Пожаловаться можно на:

  • детскую порнографию;
  • способы изготовления и употребления наркотиков;
  • информацию, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий;
  • способы совершения самоубийства и призывы к нему;
  • рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
  • оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности;
  • явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам государственной власти;
  • призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;
  • информацию, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям;
  • призывы к экстремизму, терроризму,
  • пропаганду культа насилия;
  • фейки.

Также соцсети обязаны разместить у себя форму для приёма жалоб на запрещённый контент.

Мы протестировали это приложение. Кстати, его рейтинг в Play Market и App Store — 1,7 и 2,3 соответственно.

В приложении можно пожаловаться на детскую порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к самоубийству, азартные игры, продажу алкоголя, склонение к противоправным действиям, противоправную информацию о несовершеннолетнем, продажу лекарств и экстремистские материалы. На фейки пожаловаться нельзя. На сайте тоже нельзя пожаловаться на фейки, однако там можно выбрать пункт «Другое».

При этом надо указать номер материала в реестре экстремистских материалов, без этого жалобу подать будет нельзя.

Но у меня получилось. Один раз. А больше не получается.

Жалобу, кстати, отклонили, потому что материала не было в реестре экстремистских

Также можно мониторить то, заблокирован ли сайт или нет: для этого его надо добавить в список «Мои сайты / IP». Можно подтвердить владение с помощью специального метатега, но для отслеживания это не нужно. Если подтвердить владение сайтом, то придёт оповещение, когда его заблокируют.

#роскомнадзор

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4 комментария
Ненужный огонь

Доносру

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Denis Shiryaev

Если подтвердить владение сайтом, то придёт оповещение, когда его заблокируют.
Спасибо нахуй

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the hard of леопард

Вот подтвердили бы владение сайтом, не было бы неожиданностью

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Totorimoto

Яндекс.Донос

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Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.

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