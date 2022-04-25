Россия расширяет военное присутствие в Арктике — на этом фоне активизировались ещё семь стран, имеющие свои интересы в регионе.

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Россия, Канада и Дания имеют пересекающиеся территориальные интересы в Арктике, Vox

В Арктический совет входят восемь стран, граничащих с регионом: Россия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. 4 марта семь из них решили бойкотировать переговоры, которые должны были пройти в России в мае. По мнению участников совета, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».

В течение десятилетий Арктика в целом — и совет в частности — были местом, в котором особо не затрагивались политические вопросы. В фокусе обсуждений были торговля, экология и наука. Страны-участники стремились к «арктической исключительности»: идее о том, что регион останется защищённым от политических споров и конфликтов, назревающих в других частях мира.

Россия является страной с самой протяженной арктической береговой линией и за последние десятилетия значительно расширила присутствие в регионе, строя дороги, аэропорты, электростанции и атомные ледоколы. Около 20% ВВП Россия производит за Полярным кругом — в основном за счёт нефти и газа, а также добычи полезных ископаемых и металлов. В течение следующих 30 лет Арктика будет иметь решающее значение для экономического выживания России, говорится в стратегическом плане армии США на 2021 год.

Россия также прокладывает новые судоходные маршруты через Арктику. И чтобы защитить всё это экономическое развитие, Россия расширила военное присутствие в регионе новыми базами, техникой и войсками.

Россия одержима разработкой арктических нефтегазовых ресурсов, потому что у неё нет другого выбора. Чисто с логистической и технической точки зрения то, чего Россия достигла в Арктике, действительно впечатляет. Но всегда стоял вопрос, где заканчиваются законные интересы безопасности и где начинается милитаризация Арктики? Мальте Хамперт основатель и старший научный сотрудник аналитического центра Арктического института

Этот вопрос вызывал беспокойство у других стран-участников совета, особенно с учётом того, что у них тоже есть интересы в Арктике. Китай стал крупным покупателем российского топлива из Арктики и теперь является вторым по величине грузоотправителем в регионе. В отчёте армии США говорится, что Россия и Китай могут «стремиться использовать военную и экономическую мощь для получения и сохранения доступа в регион за счёт интересов США».

После начала вооруженного конфликта в Восточной Европе, другие страны активизировались в Арктике: силы НАТО проводили там учения. После этого Россия заявила о рисках непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.