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Как украинский вооруженный конфликт влияет на Арктику, где за территории спорят Россия, Канада и Дания Статьи редакции

Россия расширяет военное присутствие в Арктике — на этом фоне активизировались ещё семь стран, имеющие свои интересы в регионе.

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Россия, Канада и Дания имеют пересекающиеся территориальные интересы в Арктике, Vox

В Арктический совет входят восемь стран, граничащих с регионом: Россия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. 4 марта семь из них решили бойкотировать переговоры, которые должны были пройти в России в мае. По мнению участников совета, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».

В течение десятилетий Арктика в целом — и совет в частности — были местом, в котором особо не затрагивались политические вопросы. В фокусе обсуждений были торговля, экология и наука. Страны-участники стремились к «арктической исключительности»: идее о том, что регион останется защищённым от политических споров и конфликтов, назревающих в других частях мира.

Россия является страной с самой протяженной арктической береговой линией и за последние десятилетия значительно расширила присутствие в регионе, строя дороги, аэропорты, электростанции и атомные ледоколы. Около 20% ВВП Россия производит за Полярным кругом — в основном за счёт нефти и газа, а также добычи полезных ископаемых и металлов. В течение следующих 30 лет Арктика будет иметь решающее значение для экономического выживания России, говорится в стратегическом плане армии США на 2021 год.

Россия также прокладывает новые судоходные маршруты через Арктику. И чтобы защитить всё это экономическое развитие, Россия расширила военное присутствие в регионе новыми базами, техникой и войсками.

Россия одержима разработкой арктических нефтегазовых ресурсов, потому что у неё нет другого выбора. Чисто с логистической и технической точки зрения то, чего Россия достигла в Арктике, действительно впечатляет. Но всегда стоял вопрос, где заканчиваются законные интересы безопасности и где начинается милитаризация Арктики?

Мальте Хамперт
основатель и старший научный сотрудник аналитического центра Арктического института

Этот вопрос вызывал беспокойство у других стран-участников совета, особенно с учётом того, что у них тоже есть интересы в Арктике. Китай стал крупным покупателем российского топлива из Арктики и теперь является вторым по величине грузоотправителем в регионе. В отчёте армии США говорится, что Россия и Китай могут «стремиться использовать военную и экономическую мощь для получения и сохранения доступа в регион за счёт интересов США».

После начала вооруженного конфликта в Восточной Европе, другие страны активизировались в Арктике: силы НАТО проводили там учения. После этого Россия заявила о рисках непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.

Кроме того, уже поднимался вопрос о том, чтобы и вовсе исключить Россию из совета. Это может стать причиной новых конфликтов: дело в том, что в Арктике существуют территориальные вопросы между Канадой, Россией и Данией, а с приостановкой деятельности Арктического совета ответы на них могут не найтись ещё долго.

#арктика

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15 комментариев
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neimovirne

НЕ украинский вооруженный конфликт, А ВОЙНА россии ПРОТИВ УКРАИНЫ

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Благополучный месяц
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Dr. Acula

"подобно антарктиде" никогда не будет, ибо потребовались бы аналогичные шаги со стороны всех участников, но, очевидно, вопрос выгоды всегда будет на 1 месте

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Чуждый танк88

Боевые действия там могут растопить ледники и уровень мирового океана поднимется, затопив часть городов.

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Vlad Onyshchenko

Только если там кто-то начнет ядерку кидать, а так очень вряд-ли.

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А я вам сейчас покажу...

или закурит

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Vlad Onyshchenko

На атомном ледоколе :)

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Благополучный месяц

мечта питерского имперца https://tjournal.ru/u/372870-eyachmsws-protiv-voyny/601866

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Zosim Michail

Чтобы растопить ледники и тысячи нынешних ядерных арсеналов будет маловато. Скорее от дыма пожаров наступит ядерная зима и уровень океана опустится.

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Чуждый танк88

Нет, спасибо

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sf

А где разбор?

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Totorimoto

пока остальные щелкают еблом - рф туда завозит боевых бурятов

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Это было раньше

Битва за Гиперборею против Атлантов

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усталые игрушки
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зимнее безмолвие

Россия расширяет военное присутствие в Арктике
Ты-то куда лезешь, хуесосина?

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Вижу Счастье
Господа, в вашем полку прибыло

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причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

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