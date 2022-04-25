Как украинский вооруженный конфликт влияет на Арктику, где за территории спорят Россия, Канада и Дания Статьи редакции
Россия расширяет военное присутствие в Арктике — на этом фоне активизировались ещё семь стран, имеющие свои интересы в регионе.
В Арктический совет входят восемь стран, граничащих с регионом: Россия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. 4 марта семь из них решили бойкотировать переговоры, которые должны были пройти в России в мае. По мнению участников совета, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».
В течение десятилетий Арктика в целом — и совет в частности — были местом, в котором особо не затрагивались политические вопросы. В фокусе обсуждений были торговля, экология и наука. Страны-участники стремились к «арктической исключительности»: идее о том, что регион останется защищённым от политических споров и конфликтов, назревающих в других частях мира.
Россия является страной с самой протяженной арктической береговой линией и за последние десятилетия значительно расширила присутствие в регионе, строя дороги, аэропорты, электростанции и атомные ледоколы. Около 20% ВВП Россия производит за Полярным кругом — в основном за счёт нефти и газа, а также добычи полезных ископаемых и металлов. В течение следующих 30 лет Арктика будет иметь решающее значение для экономического выживания России, говорится в стратегическом плане армии США на 2021 год.
Россия также прокладывает новые судоходные маршруты через Арктику. И чтобы защитить всё это экономическое развитие, Россия расширила военное присутствие в регионе новыми базами, техникой и войсками.
Этот вопрос вызывал беспокойство у других стран-участников совета, особенно с учётом того, что у них тоже есть интересы в Арктике. Китай стал крупным покупателем российского топлива из Арктики и теперь является вторым по величине грузоотправителем в регионе. В отчёте армии США говорится, что Россия и Китай могут «стремиться использовать военную и экономическую мощь для получения и сохранения доступа в регион за счёт интересов США».
После начала вооруженного конфликта в Восточной Европе, другие страны активизировались в Арктике: силы НАТО проводили там учения. После этого Россия заявила о рисках непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.
Кроме того, уже поднимался вопрос о том, чтобы и вовсе исключить Россию из совета. Это может стать причиной новых конфликтов: дело в том, что в Арктике существуют территориальные вопросы между Канадой, Россией и Данией, а с приостановкой деятельности Арктического совета ответы на них могут не найтись ещё долго.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
С 2022 по 2031 годы.
НЕ украинский вооруженный конфликт, А ВОЙНА россии ПРОТИВ УКРАИНЫ
"подобно антарктиде" никогда не будет, ибо потребовались бы аналогичные шаги со стороны всех участников, но, очевидно, вопрос выгоды всегда будет на 1 месте
Боевые действия там могут растопить ледники и уровень мирового океана поднимется, затопив часть городов.
Только если там кто-то начнет ядерку кидать, а так очень вряд-ли.
или закурит
На атомном ледоколе :)
мечта питерского имперца https://tjournal.ru/u/372870-eyachmsws-protiv-voyny/601866
Чтобы растопить ледники и тысячи нынешних ядерных арсеналов будет маловато. Скорее от дыма пожаров наступит ядерная зима и уровень океана опустится.
Нет, спасибо
А где разбор?
пока остальные щелкают еблом - рф туда завозит боевых бурятов
Битва за Гиперборею против Атлантов
Россия расширяет военное присутствие в Арктике
Ты-то куда лезешь, хуесосина?